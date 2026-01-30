OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
30 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 January 2026 it had purchased a total of 130,893 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased117,89313,000-
Highest price paid (per ordinary share)611.00p601.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)601.00p600.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)605.96p600.79p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,574,430 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,574,430.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
29-01-202616:28:30GBp236600.50BATExeaMVKj290s
29-01-202616:28:30GBp60600.50BATExeaMVKj290u
29-01-202616:28:30GBp54600.50BATExeaMVKj290w
29-01-202616:28:30GBp58600.50BATExeaMVKj290y
29-01-202616:28:30GBp712600.50BATExeaMVKj290q
29-01-202616:28:30GBp1,677600.50BATExeaMVKj2904
29-01-202616:28:30GBp179600.50BATExeaMVKj2906
29-01-202616:28:30GBp230600.50BATExeaMVKj2908
29-01-202616:28:30GBp1,950600.50BATExeaMVKj290H
29-01-202616:28:30GBp136600.50BATExeaMVKj290J
29-01-202616:28:30GBp202600.50BATExeaMVKj290S
29-01-202616:28:30GBp6601.00BATExeaMVKj292X
29-01-202616:28:30GBp221601.00BATExeaMVKj292Z
29-01-202616:28:30GBp1,106601.00BATExeaMVKj293R
29-01-202616:28:30GBp26601.00BATExeaMVKj293T
29-01-202616:28:30GBp394601.00BATExeaMVKj293V
29-01-202616:28:30GBp164601.00BATExeaMVKj292b
29-01-202616:28:30GBp169601.00BATExeaMVKj292d
29-01-202616:28:30GBp1,257601.00BATExeaMVKj292j
29-01-202616:28:30GBp395601.00BATExeaMVKj292l
29-01-202616:28:30GBp55601.00BATExeaMVKj292n
29-01-202616:28:30GBp263601.00BATExeaMVKj292p
29-01-202616:28:30GBp57601.00BATExeaMVKj292r
29-01-202616:28:30GBp59601.00BATExeaMVKj292t
29-01-202616:28:30GBp800601.00BATExeaMVKj29CS
29-01-202616:28:30GBp312601.00BATExeaMVKj29Fb
29-01-202616:28:30GBp55601.00BATExeaMVKj29Fd
29-01-202616:28:30GBp180601.00BATExeaMVKj29Ff
29-01-202616:28:30GBp252601.00BATExeaMVKj29FX
29-01-202616:28:30GBp487601.00BATExeaMVKj29FZ
29-01-202616:27:50GBp109601.00XLONxeaMVKj3s9J
29-01-202616:27:33GBp369601.00XLONxeaMVKj3tZW
29-01-202616:27:33GBp1,130601.00BATExeaMVKj3tZY
29-01-202616:26:30GBp606601.00XLONxeaMVKj3q$O
29-01-202616:26:22GBp118601.00BATExeaMVKj3q1k
29-01-202616:25:08GBp203601.50XLONxeaMVKj3oSn
29-01-202616:24:25GBp492602.00XLONxeaMVKj3miq
29-01-202616:24:25GBp55602.00XLONxeaMVKj3mis
29-01-202616:24:24GBp1,193602.00XLONxeaMVKj3ml0
29-01-202616:22:33GBp1,480602.50XLONxeaMVKj3yaR
29-01-202616:22:30GBp12603.00XLONxeaMVKj3yfl
29-01-202616:22:30GBp173603.00XLONxeaMVKj3yfn
29-01-202616:20:06GBp1,159603.00XLONxeaMVKj3u2a
29-01-202616:18:12GBp1,293603.50XLONxeaMVKj3axO
29-01-202616:15:23GBp866603.50XLONxeaMVKj3kaf
29-01-202616:14:30GBp1,424603.00XLONxeaMVKj3iZS
29-01-202616:12:01GBp1,107603.00XLONxeaMVKj3fCg
29-01-202616:12:00GBp87603.00XLONxeaMVKj3f8z
29-01-202616:12:00GBp699603.00XLONxeaMVKj3f8$
29-01-202616:06:10GBp979602.50XLONxeaMVKj3TlA
29-01-202616:04:34GBp1,088602.50XLONxeaMVKj3Oy@
29-01-202616:01:44GBp555602.50XLONxeaMVKj32W3
29-01-202616:00:25GBp303603.00XLONxeaMVKj31da
29-01-202616:00:24GBp1,448603.00XLONxeaMVKj31lW
29-01-202616:00:09GBp577603.50XLONxeaMVKj31Ls
29-01-202615:54:16GBp580601.50XLONxeaMVKjyo9J
29-01-202615:54:15GBp1,325602.00XLONxeaMVKjyoLV
29-01-202615:50:23GBp348602.50XLONxeaMVKjywFW
29-01-202615:50:06GBp1,398602.50XLONxeaMVKjyxih
29-01-202615:50:03GBp228603.00XLONxeaMVKjyx$f
29-01-202615:50:03GBp181603.00XLONxeaMVKjyx$h
29-01-202615:49:04GBp374603.00XLONxeaMVKjyv@w
29-01-202615:48:05GBp431603.00XLONxeaMVKjydym
29-01-202615:47:06GBp413603.00XLONxeaMVKjybtx
29-01-202615:46:07GBp198603.00XLONxeaMVKjyZa8
29-01-202615:45:55GBp294603.00XLONxeaMVKjyZ6L
29-01-202615:45:55GBp296603.00XLONxeaMVKjyZ6N
29-01-202615:40:17GBp1,367602.00XLONxeaMVKjyNiP
29-01-202615:39:14GBp442602.50XLONxeaMVKjyLqb
29-01-202615:39:14GBp2602.50XLONxeaMVKjyLqd
29-01-202615:39:14GBp288602.50XLONxeaMVKjyLqf
29-01-202615:35:14GBp1,197602.00XLONxeaMVKjyT3M
29-01-202615:31:46GBp353602.50XLONxeaMVKjy4J3
29-01-202615:31:46GBp351602.50XLONxeaMVKjy4J5
29-01-202615:30:29GBp1602.50XLONxeaMVKjy3gZ
29-01-202615:30:18GBp828603.00XLONxeaMVKjy35V
29-01-202615:30:15GBp607603.50XLONxeaMVKjy32h
29-01-202615:30:15GBp109603.50XLONxeaMVKjy32P
29-01-202615:30:15GBp118603.50XLONxeaMVKjy32R
29-01-202615:30:15GBp183603.50XLONxeaMVKjy32T
29-01-202615:30:15GBp817603.00XLONxeaMVKjy3Dp
29-01-202615:28:07GBp804603.50XLONxeaMVKjyF4v
29-01-202615:21:25GBp371604.00XLONxeaMVKjzmwy
29-01-202615:19:41GBp1,164604.00XLONxeaMVKjz$LA
29-01-202615:19:20GBp423605.00XLONxeaMVKjzy9P
29-01-202615:19:20GBp600605.00XLONxeaMVKjzy9R
29-01-202615:19:20GBp783604.50XLONxeaMVKjzy8X
29-01-202615:12:31GBp1,087605.00XLONxeaMVKjzXVw
29-01-202615:12:20GBp1,093605.00XLONxeaMVKjzkjR
29-01-202615:03:58GBp632603.50XLONxeaMVKjzV7L
29-01-202615:03:55GBp1,160604.00XLONxeaMVKjzV3i
29-01-202615:02:51GBp397604.50XLONxeaMVKjzTI7
29-01-202615:02:51GBp2604.50XLONxeaMVKjzTI9
29-01-202615:02:51GBp99604.50XLONxeaMVKjzTIB
29-01-202614:59:49GBp325604.50XLONxeaMVKjz5bZ
29-01-202614:59:14GBp562605.00XLONxeaMVKjz2rl
29-01-202614:59:14GBp193605.00XLONxeaMVKjz2rf
29-01-202614:59:14GBp300605.00XLONxeaMVKjz2rh
29-01-202614:59:14GBp250605.00XLONxeaMVKjz2rj
29-01-202614:59:14GBp1,293605.00XLONxeaMVKjz2ry
29-01-202614:59:12GBp84605.00XLONxeaMVKjz2pd
29-01-202614:59:11GBp24605.00XLONxeaMVKjz2oK
29-01-202614:59:11GBp743605.00XLONxeaMVKjz2zu
29-01-202614:50:30GBp1605.00XLONxeaMVKj@niK
29-01-202614:49:37GBp970605.50XLONxeaMVKj@$ag
29-01-202614:48:06GBp250606.50XLONxeaMVKj@wB0
29-01-202614:48:06GBp475606.50XLONxeaMVKj@wB2
29-01-202614:48:06GBp54606.50XLONxeaMVKj@wBx
29-01-202614:48:06GBp460606.50XLONxeaMVKj@wBz
29-01-202614:45:06GBp240606.50XLONxeaMVKj@bRG
29-01-202614:45:06GBp148606.50XLONxeaMVKj@bRI
29-01-202614:45:06GBp489606.50XLONxeaMVKj@bRK
29-01-202614:45:06GBp600606.50XLONxeaMVKj@bRM
29-01-202614:45:06GBp39606.50XLONxeaMVKj@bRO
29-01-202614:45:06GBp740606.00XLONxeaMVKj@bQX
29-01-202614:43:21GBp751606.50XLONxeaMVKj@XIs
29-01-202614:34:54GBp411607.00XLONxeaMVKj@TQl
29-01-202614:34:54GBp589607.50XLONxeaMVKj@TQv
29-01-202614:34:54GBp289608.50XLONxeaMVKj@QbE
29-01-202614:34:54GBp1,139608.00XLONxeaMVKj@QbL
29-01-202614:32:26GBp1,283608.50XLONxeaMVKj@4Uo
29-01-202614:32:26GBp539608.50XLONxeaMVKj@4Uq
29-01-202614:32:26GBp14608.50XLONxeaMVKj@4U9
29-01-202614:32:26GBp511608.50XLONxeaMVKj@4UB
29-01-202614:32:26GBp428608.50XLONxeaMVKj@4UD
29-01-202614:32:26GBp1,319608.00XLONxeaMVKj@4UG
29-01-202614:32:22GBp416608.50XLONxeaMVKj@5f0
29-01-202614:15:11GBp262608.00XLONxeaMVKj$cQs
29-01-202614:13:21GBp325608.00XLONxeaMVKj$b4k
29-01-202614:13:21GBp743608.50XLONxeaMVKj$b4m
29-01-202614:12:24GBp867609.00XLONxeaMVKj$YM7
29-01-202614:12:24GBp619608.50XLONxeaMVKj$YMK
29-01-202614:07:49GBp1,010608.00XLONxeaMVKj$jiH
29-01-202613:58:46GBp393607.00XLONxeaMVKj$UXP
29-01-202613:58:46GBp278607.00XLONxeaMVKj$UXR
29-01-202613:58:45GBp368607.00XLONxeaMVKj$UWp
29-01-202613:58:45GBp528607.50XLONxeaMVKj$UW@
29-01-202613:55:00GBp195607.50XLONxeaMVKj$QKf
29-01-202613:55:00GBp353607.50XLONxeaMVKj$QKh
29-01-202613:52:48GBp162608.50XLONxeaMVKj$Pr8
29-01-202613:52:48GBp1,257608.50XLONxeaMVKj$PrL
29-01-202613:52:48GBp250608.50XLONxeaMVKj$PrN
29-01-202613:52:48GBp52608.50XLONxeaMVKj$PrP
29-01-202613:38:53GBp523608.00XLONxeaMVKjutWm
29-01-202613:38:09GBp840608.50XLONxeaMVKjutMB
29-01-202613:36:19GBp262609.00XLONxeaMVKjurRk
29-01-202613:34:52GBp971609.00XLONxeaMVKjupMh
29-01-202613:34:52GBp173609.00XLONxeaMVKjupMu
29-01-202613:34:52GBp1,206609.00XLONxeaMVKjupMw
29-01-202613:34:52GBp976609.00XLONxeaMVKjupM8
29-01-202613:24:43GBp207609.00XLONxeaMVKjuagU
29-01-202613:24:43GBp370609.00XLONxeaMVKjuarW
29-01-202613:24:43GBp600609.00XLONxeaMVKjuarY
29-01-202613:24:43GBp478609.00XLONxeaMVKjuarp
29-01-202613:04:51GBp488608.50XLONxeaMVKjuUEB
29-01-202613:02:53GBp157608.50XLONxeaMVKjuTjK
29-01-202612:54:07GBp507607.00XLONxeaMVKju2Hf
29-01-202612:54:07GBp507607.50XLONxeaMVKju2Hk
29-01-202612:52:03GBp604608.00XLONxeaMVKju0Tn
29-01-202612:47:05GBp125608.50XLONxeaMVKjuDP7
29-01-202612:47:05GBp600608.50XLONxeaMVKjuDP9
29-01-202612:47:05GBp368608.00XLONxeaMVKjuDPL
29-01-202612:40:14GBp527608.00XLONxeaMVKjvq9x
29-01-202612:35:31GBp495608.00XLONxeaMVKjvn2x
29-01-202612:31:37GBp346608.00XLONxeaMVKjvz0i
29-01-202612:29:50GBp103609.00XLONxeaMVKjvxKI
29-01-202612:29:50GBp250609.00XLONxeaMVKjvxKK
29-01-202612:29:50GBp61609.00XLONxeaMVKjvxKM
29-01-202612:29:50GBp600609.00XLONxeaMVKjvxKO
29-01-202612:29:50GBp368608.50XLONxeaMVKjvxNX
29-01-202612:21:06GBp304608.00XLONxeaMVKjvZ9Y
29-01-202612:19:48GBp647608.00XLONxeaMVKjvXaB
29-01-202612:16:40GBp599607.00XLONxeaMVKjvlR6
29-01-202612:12:44GBp617607.00XLONxeaMVKjvhv9
29-01-202612:09:47GBp395607.00XLONxeaMVKjvMdi
29-01-202612:07:49GBp71607.00XLONxeaMVKjvNUq
29-01-202612:07:49GBp263607.00XLONxeaMVKjvNUs
29-01-202612:05:51GBp180607.00XLONxeaMVKjvIhY
29-01-202612:05:12GBp1,277607.00XLONxeaMVKjvJWj
29-01-202612:05:12GBp2,312607.00XLONxeaMVKjvJWv
29-01-202612:05:12GBp231607.00XLONxeaMVKjvJWx
29-01-202611:45:07GBp368606.00XLONxeaMVKjvFtd
29-01-202611:36:03GBp572606.50XLONxeaMVKjwtmj
29-01-202611:35:01GBp258607.00XLONxeaMVKjwqq6
29-01-202611:32:14GBp324606.50XLONxeaMVKjwoJK
29-01-202611:30:27GBp107607.50XLONxeaMVKjwmni
29-01-202611:30:27GBp140607.50XLONxeaMVKjwmnk
29-01-202611:30:27GBp57607.50XLONxeaMVKjwmnm
29-01-202611:27:30GBp421607.50XLONxeaMVKjw$fu
29-01-202611:26:26GBp162607.50XLONxeaMVKjwyy@
29-01-202611:26:25GBp165607.50XLONxeaMVKjwyy6
29-01-202611:26:25GBp162607.50XLONxeaMVKjwyyC
29-01-202611:26:25GBp161607.50XLONxeaMVKjwyyT
29-01-202611:26:25GBp160607.50XLONxeaMVKjwy$Y
29-01-202611:25:37GBp256607.00XLONxeaMVKjwzjT
29-01-202611:25:34GBp368607.50XLONxeaMVKjwzhA
29-01-202611:25:34GBp368608.00XLONxeaMVKjwzhJ
29-01-202611:11:18GBp138607.00XLONxeaMVKjwldm
29-01-202611:11:18GBp461607.00XLONxeaMVKjwldo
29-01-202611:11:17GBp4,143607.00XLONxeaMVKjwldF
29-01-202611:11:17GBp40607.00XLONxeaMVKjwldH
29-01-202611:11:17GBp159607.00XLONxeaMVKjwldN
29-01-202610:58:23GBp225604.00XLONxeaMVKjwJX7
29-01-202610:56:17GBp256604.00XLONxeaMVKjwHsn
29-01-202610:56:17GBp368604.50XLONxeaMVKjwHsy
29-01-202610:45:28GBp175604.00XLONxeaMVKjw4Qh
29-01-202610:39:11GBp368604.50XLONxeaMVKjwFxz
29-01-202610:28:07GBp229604.00XLONxeaMVKjxpKk
29-01-202610:27:31GBp256604.50XLONxeaMVKjxm11
29-01-202610:27:31GBp368605.00XLONxeaMVKjxm13
29-01-202610:17:51GBp338605.50XLONxeaMVKjxaop
29-01-202610:17:38GBp486606.00XLONxeaMVKjxa7c
29-01-202610:16:22GBp623606.00XLONxeaMVKjxYmn
29-01-202610:16:22GBp65606.00XLONxeaMVKjxYmr
29-01-202610:16:22GBp56606.00XLONxeaMVKjxYmt
29-01-202610:16:22GBp131606.00XLONxeaMVKjxYmv
29-01-202610:08:30GBp187605.00XLONxeaMVKjxe96
29-01-202610:07:09GBp387605.00XLONxeaMVKjxMyS
29-01-202610:04:34GBp362605.00XLONxeaMVKjxL48
29-01-202610:03:22GBp310605.50XLONxeaMVKjxJcd
29-01-202610:03:22GBp447605.00XLONxeaMVKjxJcl
29-01-202609:58:36GBp569605.00XLONxeaMVKjxTLU
29-01-202609:52:28GBp223605.50XLONxeaMVKjx2Xk
29-01-202609:52:21GBp483605.50XLONxeaMVKjx2fX
29-01-202609:49:51GBp540605.50XLONxeaMVKjx1Mp
29-01-202609:46:02GBp460605.50XLONxeaMVKjxBKe
29-01-202609:44:33GBp173605.50XLONxeaMVKjx9Eg
29-01-202609:40:30GBp304605.50XLONxeaMVKjqoK@
29-01-202609:39:08GBp314606.00XLONxeaMVKjqmrf
29-01-202609:34:54GBp300606.00XLONxeaMVKjqzWp
29-01-202609:34:53GBp326606.00XLONxeaMVKjqzW2
29-01-202609:33:00GBp357606.50XLONxeaMVKjqxsd
29-01-202609:29:04GBp210606.50XLONxeaMVKjqdB9
29-01-202609:29:01GBp304607.00XLONxeaMVKjqdKH
29-01-202609:25:12GBp334607.00XLONxeaMVKjqWg6
29-01-202609:25:06GBp365607.00XLONxeaMVKjqWpB
29-01-202609:23:25GBp470607.50XLONxeaMVKjqkg4
29-01-202609:21:38GBp604608.00XLONxeaMVKjqlGS
29-01-202609:20:39GBp98608.00XLONxeaMVKjqiHW
29-01-202609:20:39GBp58608.00XLONxeaMVKjqiMU
29-01-202609:17:03GBp616608.00XLONxeaMVKjqeIe
29-01-202609:11:53GBp592607.50XLONxeaMVKjqIFf
29-01-202609:07:21GBp312607.00XLONxeaMVKjqSiZ
29-01-202609:06:16GBp530607.50XLONxeaMVKjqT55
29-01-202609:04:14GBp619608.00XLONxeaMVKjqOj@
29-01-202609:04:14GBp179608.00XLONxeaMVKjqOj7
29-01-202609:04:14GBp368608.00XLONxeaMVKjqOjI
29-01-202609:02:36GBp368608.00XLONxeaMVKjqPTp
29-01-202609:02:33GBp368608.50XLONxeaMVKjqPR7
29-01-202608:52:06GBp236609.00XLONxeaMVKjqDtX
29-01-202608:50:19GBp341609.50XLONxeaMVKjqB@o
29-01-202608:48:57GBp346610.00XLONxeaMVKjq8RV
29-01-202608:46:39GBp265610.00XLONxeaMVKjrthC
29-01-202608:45:47GBp383610.50XLONxeaMVKjrqX3
29-01-202608:44:49GBp280611.00XLONxeaMVKjrrbm
29-01-202608:42:05GBp234611.00XLONxeaMVKjrmfh
29-01-202608:42:05GBp577611.00XLONxeaMVKjrmfm
29-01-202608:39:21GBp25608.00XLONxeaMVKjr$mS
29-01-202608:39:21GBp250608.00XLONxeaMVKjr$mU
29-01-202608:39:21GBp180608.00XLONxeaMVKjr$pa
29-01-202608:39:21GBp184608.00XLONxeaMVKjr$pW
29-01-202608:39:21GBp4608.00XLONxeaMVKjr$pY
29-01-202608:37:23GBp265608.00XLONxeaMVKjrz8A
29-01-202608:36:12GBp107608.00XLONxeaMVKjrwS$
29-01-202608:36:12GBp77608.00XLONxeaMVKjrwS1
29-01-202608:36:12GBp251608.00XLONxeaMVKjrwS3
29-01-202608:32:07GBp268607.00XLONxeaMVKjrd@3
29-01-202608:31:58GBp225608.00XLONxeaMVKjrd2b
29-01-202608:31:58GBp293608.00XLONxeaMVKjrd2d
29-01-202608:31:58GBp702608.00XLONxeaMVKjrd2X
29-01-202608:31:58GBp445608.00XLONxeaMVKjrd2Z
29-01-202608:28:10GBp368607.00XLONxeaMVKjrXjS
29-01-202608:22:06GBp1,591607.50XLONxeaMVKjrgB$
29-01-202608:22:06GBp641607.50XLONxeaMVKjrgB2
29-01-202608:22:06GBp180607.50XLONxeaMVKjrgB4
29-01-202608:22:06GBp248607.50XLONxeaMVKjrgB6
29-01-202608:22:06GBp368607.00XLONxeaMVKjrgBG
29-01-202608:21:20GBp256607.50XLONxeaMVKjrh4G
29-01-202608:21:20GBp368608.00XLONxeaMVKjrh4S
29-01-202608:15:37GBp193608.00XLONxeaMVKjrLoN
29-01-202608:15:37GBp76608.00XLONxeaMVKjrLoP
29-01-202608:15:00GBp309607.50XLONxeaMVKjrIvc
29-01-202608:15:00GBp368607.50XLONxeaMVKjrIv0
29-01-202608:11:00GBp368608.00XLONxeaMVKjrVUr
29-01-202608:01:04GBp730605.00XLONxeaMVKjr1WK



