Lettre à nos actionnaires

Chers Actionnaires,



Ipsos continue de créer de la valeur pour tous ses actionnaires. Le cours de notre action (à son plus haut niveau en 20 ans) démontre l’efficacité de notre stratégie. Au cœur de cette création de valeur se trouvent notre performance commerciale et financière et notre engagement envers une gouvernance de premier ordre.

L’efficacité de notre gouvernance s’incarne dans un Conseil d’administration engagé et actif dans l’intérêt de tous nos actionnaires, où les rôles de Président et de Directeur général ont été séparés l’an dernier. Notre Conseil d’administration est composé de 5 membres indépendants, de 2 représentants désignés par les syndicats et de 5 membres non indépendants. Il est diversifié en termes de compétences et d’expériences. Il est aussi parfaitement équilibré, puisqu’il comprend 6 femmes et 6 hommes.

Il a été profondément renouvelé puisque 8 de nos membres ont été nommés (ou le seront) au cours des 5 dernières années, compte tenu des 2 nouveaux membres indépendants dont la nomination est proposée au vote de l’Assemblée Générale des Actionnaires par le Conseil.

La qualité de nos administrateurs indépendants est reconnue et découle d’un processus strict d’identification et de sélection des candidats.

Comme vous le savez, dans le cadre de l’Assemblée générale et, à la toute dernière minute, une petite minorité d’actionnaires a poussé une résolution pour nommer un candidat inconnu au Conseil d’administration, choisi par eux pour des raisons peu claires.

Nous sommes heureux d’annoncer que Glass Lewis, l’un des conseillers en vote les plus influents au monde, soutient notre C onseil d’administration . Glass Lewis recommande aux actionnaires de voter CONTRE cette résolution (A).

Afin d’améliorer encore la qualité de notre dialogue avec nos actionnaires, nous avons pensé qu’il serait intéressant de partager certaines des questions les plus fréquemment : Questions et réponses sur la gouvernance

Le Président du Conseil d’administration et les membres du Conseil restent disponibles pour toute autre question de la part de nos actionnaires.

Cordialement

Le Conseil d’administration

