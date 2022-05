GHD poursuit sa trajectoire de croissance aux États-Unis et au Canada

English French

L’entreprise atteint de nouveaux sommets grâce à son orientation stratégique et aux tendances du marché

27e rang en fonction des revenus dans le palmarès annuel d’Engineering News-Record

IRVINE, Calif. et HOUSTON, 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forte de son engagement à créer des avantages durables pour la communauté, GHD a poursuivi son ascension dans le palmarès d’Engineering News-Record des 500 meilleures firmes de conception, se positionnant au 94e centile. La plus récente édition du palmarès, publiée à la fin avril, classe les entreprises en fonction de leurs revenus annuels pour 2021 et est divisée en catégories par marchés. GHD s’est hissée aux rangs suivants :

• 10e en déchets dangereux • 11e en eau • 13e en eaux usées/déchets • 13e parmi les firmes de conception dans des marchés internes • 16e parmi les firmes de conception pure

« Ces classements sont le reflet de notre croissance dans la région, rendue possible grâce à nos projets de plus en plus complexes nécessitant des solutions sophistiquées et des approches créatives et collaboratives avec nos clients », affirme Jim Giannopoulos, chef de la direction des Amériques chez GHD. « Notre engagement envers nos clients et notre croissance se poursuivront grâce à notre vision et à notre détermination à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir. »

Alors que les collectivités du monde entier continuent à émerger de la pandémie de COVID-19, GHD constate une croissance du marché dans les Amériques grâce aux investissements dans la résilience pour atténuer les répercussions des changements climatiques, décarboniser la consommation d’énergie, atteindre les objectifs en environnement, société et gouvernance (ESG) et renforcer les infrastructures. La combinaison de ces investissements fait de la période actuelle un moment exceptionnel pour repenser la planification, la conception et l’exécution des projets dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’environnement et des transports.

La croissance aux États-Unis propulsée par les investissements dans les infrastructures

Aux États-Unis, la dynamique de l’industrie est influencée par l’émergence de nouvelles ressources énergétiques, la pénurie d’eau dans certaines régions du pays et le vieillissement des infrastructures. L’Infrastructure Investment and Jobs Act représente 550 G$ de nouveau financement pour les infrastructures publiques du pays, y compris des investissements importants dans l’hydrogène pour les infrastructures d’électricité, d’eau et d’eaux usées, qui constituent certains des plus importants marchés de GHD aux États-Unis.

Les changements climatiques ont conduit les agences gouvernementales et les entreprises à adopter une vision plus globale de l’eau et de l’électricité, qui se traduit par l’avènement de solutions plus résilientes dans un environnement de plus en plus axé sur l’ESG. Par exemple, notre partenariat avec PG&E pour fournir des services d’ingénierie et de soutien à son projet révolutionnaire Hydrogen to Infinity à Lodi, en Californie, est l’une de nos plus récentes initiatives en conception et réalisation de projets phares d’hydrogène dans le cadre de notre initiative Énergies du futur. De plus, l’intégration d’innovations numériques dans les systèmes de distribution d’eau poursuit son élan dans l’industrie. L’utilisation de logiciels d’apprentissage automatique et de surveillance de la qualité de l’eau en temps réel dans les systèmes de traitement et de dessalement de l’eau se développe à un rythme rapide, permettant aux organismes de faire plus avec moins et de prendre des décisions critiques aux bons moments afin d’assurer un approvisionnement en eau sûr et fiable aux communautés qu’elles servent.

Des investissements axés sur la résilience et les infrastructures vertes au Canada

Au Canada, la résilience et l’application de normes environnementales strictes sont deux grandes priorités du budget de 35 G$ de la Banque de l’infrastructure du Canada, qui vise à investir dans des partenariats public-privé et des solutions axées sur la diversification des modes de prestation de services. L’engagement du Canada envers l’économie circulaire et les solutions énergétiques du futur s’inscrit dans la lignée de l’accent mis par GHD sur les infrastructures durables, comme en témoigne le lancement de notre campagne Pas de temps à « gaspiller » (No Time to Waste), une série de livres blancs traitant du potentiel du biogaz pour décarboniser les réseaux de gaz naturel, en vue de soutenir une économie énergétique circulaire et d’aider à atteindre certains des objectifs ambitieux de réduction des émissions fixés par les dirigeants mondiaux lors de la COP26.

Selon des données citées par GHD, les déchets solides devraient augmenter de 70 % pour atteindre 3,4 milliards de tonnes d’ici 2050 en raison de la croissance démographique et de l’activité humaine naturelle. Nos livres blancs décrivent les possibilités d’accroître le développement de projets impliquant plusieurs parties prenantes pour inverser cette tendance, transformer les matières résiduelles en énergie et fournir des solutions d’énergie propre localement.

M. Giannopoulos poursuit : « En tant qu’ingénieurs, scientifiques et architectes, nous traversons une période passionnante pour notre industrie. Ces investissements dans les infrastructures américaines et canadiennes n’arrivent qu’une fois par génération, et notre conscience collective de la santé de notre planète a augmenté. Les changements climatiques, l’essor exponentiel des technologies, ainsi que la sensibilisation accrue aux principes d’ESG et de santé, sûreté et sécurité publiques nous donnent l’occasion de créer des avantages durables pour la communauté. »

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Soucieuse de rendre l’eau, l’énergie et l’urbanisation durables pour les générations à venir, GHD offre des solutions d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par ses employés, GHD possède un réseau de plus de 10 000 employés unis dans 200 bureaux situés sur cinq continents. www.ghd.com. Cliquez ici pour trouver un bureau local.

GHD dans les Amériques

Tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue géographique, GHD entretient des relations durables avec sa clientèle et une présence significative dans les Amériques, formée de plus de 4000 professionnels dans non moins de 100 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant plus de 40 pour cent de sa main-d’œuvre mondiale. GHD se classe au 10e rang des firmes de conception internationales aux États-Unis et au 8e rang au Canada selon le palmarès annuel 2020 des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Ces places au classement témoignent de la taille et de l’importance de nos activités en pleine croissance dans les Amériques. Cliquez ici pour trouver un bureau local.

