GHD célèbre 50 ans de succès grâce à ses solides partenariats et à son engagement envers la communauté au Québec

MONTRÉAL, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, GHD célèbre 50 ans en tant que l’une des principales firmes de génie-conseil au Québec offrant des solutions d’ingénierie, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Aujourd’hui, cette entreprise récipiendaire de nombreux prix compte plus de 400 employés répartis aux quatre coins de la province, soit à Montréal, Brossard, Rimouski, Québec, Lévis et Saguenay.



Fondée à Montréal en 1972 sous le nom d’Inspec-Sol, la firme a fusionné avec GHD en 2015 et s’est ainsi unie à un groupe mondial de plus de 10 000 employés œuvrant dans 200 bureaux dans le monde. La fusion d’Inspec-Sol inc. et GHD représentait alors l’une des plus grandes fusions dans l’industrie mondiale du génie-conseil.

« Nous avons participé à certains des plus grands projets d’ingénierie et de construction des 50 dernières années au Québec, pour lesquels nous avons remporté de nombreux prix », déclare Steve Lécuyer, directeur général de l’Est du Canada. « En regardant vers l’avenir, nous sommes parfaitement conscients que ce sont des défis comme les changements climatiques, la transition énergétique et le renouvellement des infrastructures qui définiront notre héritage pour les 50 prochaines années. »

La riche histoire de GHD au Québec est marquée par une longue liste de projets d’ingénierie et d’infrastructures emblématiques et primés. Parmi ceux-ci, mentionnons le parachèvement de l’autoroute 30, qui visait à compléter le contournement de l’île de Montréal par voie autoroutière au sud du fleuve Saint-Laurent, et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), un établissement ultramoderne d’une capacité de 772 lits situé sur les terrains de l’ancien Hôpital Saint-Luc de Montréal.

Plus récemment, GHD a reçu les plus grands honneurs de l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) pour avoir su se démarquer par ses pratiques de construction durables et son innovation technique dans le cadre de deux projets d’infrastructures majeurs de la province : la reconstruction de l’échangeur Turcot, représentant l’un des projets d’infrastructures routières les plus complexes en Amérique du Nord, et le nouveau complexe hospitalier de Baie-Saint-Paul, un projet certifié LEED conforme aux normes sismiques les plus élevées du Canada, situé dans l’une des zones sismiques les plus intenses de l’est de l’Amérique du Nord.

« Certaines des plus grandes marques et organisations du monde entier font appel chaque jour à nos conseils et à notre expertise technique », affirme Chris Hunter, directeur général exécutif du Canada. « Notre succès est le résultat des efforts communs de nos employés et nos clients, et fait foi de notre volonté partagée d’améliorer la vie dans les communautés où nous vivons et travaillons. »

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Soucieuse de rendre l’eau, l’énergie et l’urbanisation durables pour les générations à venir, GHD offre des solutions d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par ses employés, GHD possède un réseau de plus de 10 000 employés unis dans 200 bureaux situés sur cinq continents et dans la région du Pacifique. www.ghd.com

GHD dans les Amériques

Tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue économique, GHD possède une présence significative dans les Amériques, formée de plus de 4000 professionnels dans non moins de 130 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant plus de 40 pour cent de sa main-d’œuvre mondiale. GHD compte plus de 1800 employés aux États-Unis. GHD se classe au 10e rang des firmes de conception internationales aux États-Unis et au 8e rang au Canada selon le palmarès annuel des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Ces places au classement témoignent de la taille et de l’importance de nos activités nord-américaines en pleine croissance. Contactez-nous ici.

Pour voir une vidéo de nos employés, cliquez ici.

Pour de plus amples renseignements, pour obtenir des photos de projets ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :