God start på sommersæsonen gør at Tivoli forventer overskud i 2022

Tivoli har fået en rigtig god start på sommersæsonen, hvor Tivoli har haft flere gæster en tidligere forventet. På denne baggrund opjusterer Tivoli sine forventninger til 2022.

Tivolis tidligere udmeldte forventninger for 2022 var en omsætning i niveauet 800-900 mio. kr. og en forventning om et underskud. Tivoli forventer nu en omsætning i niveauet 850-950 mio. kr. og et marginalt positivt resultat før skat.

”Tivoli har fået en fantastisk start på sommersæsonen, med rekord mange gæster i påsken. Tivoli har været begunstiget af dejligt forårsvejr, men gæsterne har også taget godt imod de nyheder og events der er lanceret i år. Dette giver optimisme i forhold til resten af året, på trods af at turisterne ikke er tilbage på niveauet fra tidligere. Tivoli forventer nu et mindre overskud og vi glæder os til at endnu flere gæster henover sommeren kan opleve Haven, de planlagte festivaler, gode madoplevelser, forlystelser, store og mindre events samt kan opleve den klassiske kultur.” udtaler Adm. Direktør, Susanne Mørch Koch.

Tivolis forventninger forudsætter, at der ikke kommer nye restriktioner som følge af COVID-19, samtidig med at aktivitetsniveauet fortsat stiger resten af året og derved fortsat kommer tættere på det historiske niveau.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør





