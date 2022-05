Samba TV kündigt nach Rekordjahr Expansion auf dem deutschen Markt an

English German

HAMBURG, Deutschland, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samba TV, der weltweit führende Anbieter von TV-Daten, Omniscreen-Werbung und -Analysen, gab heute die Einstellung von Elmar Stein und Finn Lühr bekannt, um das Thema Advanced TV im deutschen Markt weiter auszubauen und das Umsatzwachstum in Deutschland zu steigern.



"4,7 Milliarden Euro investieren Werbungtreibende für die Erreichung ihrer Konsumenten im TV. Unter einer zunehmende Marktdynamik der fragmentierten TV-Landschaft, haben Werbungtreibende das Bedürfnis die Reichweite, Skalierbarkeit und Effizienz ihrer Werbe-Investitionen zu verbessern", so Carsten Schüler, Managing Director von Samba TV in Deutschland. "Die Analyse unseres jüngsten State of Viewership Report zeigt, dass 93% der linearen Werbeeinblendungen nur 55% der Zuschauer in deutschen Haushalten erreichen. Wir helfen Werbungtreibenden und Agenturen dabei, dieses Problem anzugehen und eine deduplizierte zusätzliche Reichweite zu erzielen, indem wir unsere TV-Daten und Analysen nutzen, um lineare TV-Strategien auf alle Bildschirme auszuweiten.

Elmar und Finn werden entscheidend dazu beitragen, den Advanced TV Markt voranzutreiben und Werbungtreibenden geeignete Lösungen anbieten ihre Zielgruppen zu erreichen. Mit unserer Technologie bilden wir die Brücke zwischen TV und Digital. "

Bevor er zu Samba TV kam, leitete Elmar Stein den digitalen Vertrieb bei RMS und Ströer Digital Media. Er bringt 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Display, Mobile, Video, Audio und Programmatic Trading in seine neue Rolle als Director of Sales ein. Elmar Stein wird die Verkaufsstrategie und das Agenturwachstum in Deutschland überwachen und sich darauf konzentrieren, die First-Party-Daten von Samba TV für die bildschirmübergreifende Bewegtbild-Planung, Aktivierung und Messung besser verfügbar zu machen. Außerdem wird er strategische Initiativen leiten, um die Position von Samba TV als Marktführer in der TV-Datenanalyse zu festigen.

Finn Lühr verfügt über fundierte Kenntnisse des deutschen Digitalmarktes und kommt von SmartStream.TV, Teil von ProSieben Sat.1, zu Samba TV. Als Senior Sales Manager wird Finn Partnerschaften mit Fortune-100-Werbekunden und deren Agenturen über Samba TVs Managed-Serviceund Programmatic-Angebot aufbauen und stärken.

Über Samba TV Samba TV ist der weltweit führende Anbieter von TV-Daten. Sambas ACR (Automatic Content Recognition) Technologie wird auf dem Chip-Set Level auf dem TVs installiert und generiert Echtzeit ‚Insights‘ (Einblicke) über die TV Nutzung und ermöglicht die Ansprache von Nutzern auf Basis von Audience Targetings. Wir bieten Werbungtreibenden und Medienunternehmen eine ganzheitliche Sicht auf die Consumer Journey indem wir eine einheitliche Messung über alle Bildschirme liefern. Unsere unabhängige, währungsgesicherte Messung hat die Werbung für die nächste Generation zukunftssicher gemacht und versetzt Werbetreibende in die Lage, ihre Zielgruppen auf jeder Plattform und über jeden Bildschirm anzusprechen.

