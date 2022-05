Statkraft inngår avtale med FREYR Battery for langsiktig forsyning av fornybar energi

English Norwegian

(New York, Oslo og Luxembourg, 25. mai 2022) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi har inngått en bindende prinsippavtale med FREYR Battery (NYSE: FREY) (“FREYR”), en utvikler av ren, neste-generasjons produksjonskapasitet for battericeller. Prinsippavtalen ventes å bli ferdigstilt som en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA), med sikte på å sikre langsiktig forsyning av fornybar energi til globalt konkurransedyktige vilkår for FREYRs planlagte battericellefabrikker i Mo i Rana, Norge.



Avtalen og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024-2031 og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til FREYRs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken. Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 TWh, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

- Vår ambisjon er å lage rene battericeller og et sentralt element i vår strategi er å produsere med fornybar energi. Denne avtalen med Statkraft sikrer at våre produksjonsanlegg i Mo i Rana får en jevn, langsiktig forsyning av vannkraft fra lokale kilder og holder vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, sier Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations i FREYR.

- Statkraft bidrar til det grønne skiftet ved å levere fornybar kraft til eksisterende kunder og nye industriaktører over hele verden. Vi er glade for å bidra til etableringen av FREYRs battericelleanlegg i Nord-Norge, som muliggjør grønne arbeidsplasser og bruk av lokale kraftressurser. Sammen med fleksibel vannkraft er batterier helt avgjørende for å nå målene om netto nullutslipp, sier EVP Market & IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

Ifølge prinsippavtalen skal Rana vannkraftverk forsyne FREYRs fabrikker med fornybar energi. Kraftverket er 100% eid av Statkraft med en kapasitet på 500 MW og en årlig produksjon på cirka 2 150 GWh. Nærheten mellom vannkraftverket og FREYRs planlagte produksjonsanlegg i Mo i Rana er i tråd med FREYRs ambisjon om å etablere virksomhet i områder med god lokal tilgang på ren energi.

Om Statkraft



Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.

Om FREYR Battery



FREYR Batterys ambisjon er å tilby rene batteriløsninger i industriell skala for å redusere globale utslipp. New York Stock Exchange-noterte FREYR har som misjon å akselerere avkarboniseringen av verdens energi- og transportsystemer. FREYR er i gang med byggingen av den første av sine planlagte fabrikker i Mo i Rana og har annonserte planer for mulig utvikling av industriell battericelleproduksjon i Vaasa, Finland og USA. FREYR planlegger å ha opptil 43 GWh battericellekapasitet i 2025 og opptil 83 GWh i årlig kapasitet i 2028. For å lære mer om FREYR, vennligst besøk www.freyrbattery.com

Investorkontakt:

Jeffrey Spittel

Vice President, Investor Relations

jeffrey.spittel@freyrbattery.com

Tel: (+1) 281-222-0161

Mediakontakt:



Katrin Berntsen

Vice President, Communication and Public Affairs

katrin.berntsen@freyrbattery.com

Tel: (+47) 920 54 570

Lars Magnus Günther

Pressetalsperson Statkraft AS

lars.gunther@statkraft.com

Tel: (+47) 912 41 636



