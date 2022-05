FirstFarms A/S’ delårsrapport 1. januar – 31. marts 2022

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 11/2022

31. maj 2022

FirstFarms er kommet tilfredsstillende ind i 2022, og kan i Q1 konstatere fremgang i flere af selskabets driftsgrene, mens dækningsgraden ligeledes er steget.

”Markederne præges dog stadig af stor usikkerhed og uforudsigelighed. Priserne kan f.eks. svinge voldsomt fra dag til dag. Vi ser dog en opadgående tendens både på mælke- og grisepriser, og priserne på afgrøder fortsætter med at sætte nye rekorder. Prisstigningerne på vores produkter, vores risikospredning, høje effektivitet og relativt lave omkostninger – ikke mindst som en følge af, at vi producerer vores eget foder – betyder, at vi føler, at vi er i kontrol”, udtaler adm. direktør Anders H. Nørgaard.

FirstFarms har fremgang i effektiviteten og priserne på selskabets produkter er stigende. Selskabet har, ligesom resten af markedet, set stigende produktionsomkostninger. Den cirkulære produktion, med blandt andet anvendelse af eget foder samt husdyrgødning, er dog med til at holde dele af produktionsomkostningerne i bero.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 68 mDKK (2021: 76 mDKK)

Et EBITDA på 30 mDKK (2021: 29 mDKK)

Et EBIT på 19 mDKK (2021: 16 mDKK)

Et resultat før skat på 17 mDKK (2021: 11 mDKK)

EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 1,0 mDKK og 3,0 mDKK sammenlignet med samme periode sidste år.

FirstFarms fastholder de udmeldte forventninger til et EBITDA på 80-120 mDKK og et EBIT på 35-75 mDKK. Ambitionen er fortsat udvikling og vækst med en målsætning om at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

