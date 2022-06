„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: Andmevara Services“ tapo „Novian Eesti“ - koncentruosis į kompleksines IT paslaugas ir skaitmeninimą

English Lithuanian

Estijos IT bendrovė „Andmevara Services OÜ“ šių metų birželio 7 dieną pakeitė pavadinimą ir tapo „Novian Eesti OÜ“. Veikdama tarptautinės programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupės „Novian“ vardu, bendrovė toliau teikia IT infrastruktūros ir skaitmeninimo paslaugas, taip pat atstovauja kitoms grupės IT paslaugoms bei sprendimams. Kartu startavo ir grupės paslaugas pristatantis interneto puslapis novian.ee .

„Šiuo žingsniu dar labiau įtvirtiname „Novian“ grupės veiklą Estijoje. Sparčiai kintančioje aplinkoje siekiame kurti vertę organizacijoms teikdami modernias IT paslaugas ir sprendimus bei pagal poreikius integruodami IT infrastruktūros, programavimo ir skaitmeninimo poreikius“, – sakė „Novian“ grupės vadovas Evaldas Rėkus.

Jo teigimu, „Novian“ grupės stiprybė yra ne tik paslaugų spektras ir kompleksiškumas, bet ir sukaupta patirtis derinant naująsias bei klasikines technologijas.

„Vis didesnį aktualumą įgauna duomenų įveiklinimas, kur „Novian“ grupė Estijoje yra sukaupusi itin didelę patirtį“, – sakė grupės vadovas. Jo teigimu, šiuo metu, kai veiklos skaitmenizavimas yra itin išaugęs, dokumentų skaitmeninimas ir metainformacijos parengimas bei įgalinimas pasitelkiant analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimus tampa kritiškai svarbus.

„Novian Eesti OÜ“ vadovo Gyčio Umanto teigimu, pakeitusi pavadinimą, bendrovė ir toliau išlaikys pagrindines veiklos kryptis – orientaciją į technologinius, IT infrastruktūros ir skaitmeninimo projektus, tęstinių valdomų ir priežiūros paslaugų teikimą.

„Novian“ turi išskirtinį potencialą regione vykdyti sudėtingus, didelės apimties skaitmeninimo projektus, pritaikant suskaitmenintą medžiagą tolimesniam naudojimui. Tai leidžia ir mūsų sukurta programinė įranga, ir sukaupta patirtis – grupės bendrovės vykdo didžiulės imties dokumentų skaitmeninimo projektus Estijos nacionaliniame, Moldovos kadastro ir kituose archyvuose“, – pasakojo G. Umantas.

Pasak jo, ateityje skaitmeninimo srityje grupė ir įmonė mato dideles perspektyvas, nes kokybiškas ir spartus didelių dokumentų kiekių apdorojimas aktualus ir akademiniam, ir viešajam, leidybos bei archyvų sektoriui.

Nuo šiol „Novian Eesti OÜ“ vardu veikianti „Andmevara Services OÜ“ kilo iš bendrovės „Andmevara“, kuri buvo įsteigta 1997 metais. Jos ištakos siekia 1970 metus, kai veiklą pradėjo bendrovės pirmtakė – Estijos valstybinė organizacija „Riigiarvutuskeskus“. „Andmevara“ prie „INVL Technology“ įmonių grupės, kuriai priklauso „Novian“, prisijungė 2016 metais.

„Novian Eesti OÜ" priklauso „Novian“ grupei, apimančiai Baltijos šalyse ir Norvegijoje bei Moldovoje veikiančias įmones ir veikiančiai programavimo, technologijų bei skaitmeninimo kryptimis. Grupės įmonės taip pat teikia kompleksinius šių sričių IT sprendimus ir paslaugas. „Novian“ įmonės 2016-2021 m. vykdė projektus daugiau kaip 50 šalių nuo Europos iki Afrikos, Azijos ir Amerikos.

