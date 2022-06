GURU Organic Energy lance sa plus grande campagne de marketing nationale à ce jour, audacieuse et courageusement authentique

English French

MONTRÉAL, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX : GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, annonce le lancement de sa campagne de marketing la plus ambitieuse à ce jour. Entièrement intégrée, la campagne 360 degrés de GURU vise à renforcer la notoriété de la marque auprès des consommateurs et à accroître sa présence sur les principaux marchés canadiens. La campagne met l'accent sur les valeurs audacieuses et authentiques de GURU et sur ses attributs clés, notamment ses ingrédients naturels et organiques, qui sont la source parfaite de Bonne Énergie au naturel.



Lancée à la mi-juin, la campagne Bonne Énergie au naturel (« Good Energy for the Everyday ») a été élaborée auprès de nombreux groupes de discussion au terme d'un processus de recherche exhaustif. Les résultats ont révélé l'existence d'une base de consommateurs très progressistes, qui se démarquent des stéréotypes associés aux boissons énergisantes, et qui partagent des valeurs communes autour de la notion de bien-être.



« Alors que GURU continue de se familiariser avec sa base de consommateurs canadiens, nous tenons à ce que nos valeurs d’inclusion et notre positionnement de marque résonnent dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons opté pour une campagne audacieuse et courageusement authentique qui nous connecte à notre base de consommateurs diversifiée, d'un océan à l'autre, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « En tant que source ultime de Bonne Énergie pour tous les jours, nous continuerons à nous démarquer par un engagement authentique auprès de nos publics cibles. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de tenir la promesse de notre marque en créant notre propre espace et en continuant à nous différencier sur un marché compétitif dominé par les marques traditionnelles; ceci est au cœur de notre stratégie de croissance, » a-t-il ajouté.

Lancée progressivement pendant l’été, cette campagne omnicanale exhaustive comprendra des partenariats avec des ambassadeurs de marque, de la publicité extérieure, du contenu numérique, des campagnes avec des influenceurs, des activations en magasin, et soutiendra sa stratégie de commandite estivale annoncée plus tôt cette saison, dans le cadre de laquelle GURU est prête à alimenter certains des événements les plus attendus de l'été à travers le Canada.

Restez à l’affût des publicités qui mettront de l’avant des déclarations audacieuses soulignant l'authenticité de la marque et de ses consommateurs, positionnant GURU comme un joueur à part de la catégorie, avec ses ingrédients naturels et organiques de premier plan. Cela s'ajoute aux segments télévisés dans le cadre de son partenariat récemment annoncé avec l'émission THE AMAZING RACE CANADA diffusée sur CTV.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, chef de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

