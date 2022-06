English Danish

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år.

Som annonceret den 4. maj 2022, i anden fase af programmet fra 5. maj 2022 til 1. november 2022 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 8 mia. Anden fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra tirsdag d. 7. juni til fredag d. 10. juni foretaget følgende transanktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 73.070 1.461.899.573 7 juni 2022 290 21.066,4100 6.109.259 8 juni 2022 450 19.399,8400 8.729.928 9 juni 2022 450 18.759,8700 8.441.942 10 juni 2022 450 18.279,3100 8.225.690 Total 7.-10. juni 2022 1.640 31.506.818 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 1.738 19.211,4743 33.389.542 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 17.745 352.259.036 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 76.448 1.526.795.934 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 378.663 8.005.170.871 7 juni 2022 1.160 21.203,6200 24.596.199 8 juni 2022 1.802 19.560,3700 35.247.787 9 juni 2022 1.802 18.954,5700 34.156.135 10 juni 2022 1.802 18.455,0100 33.255.928 Total 7.-10. juni 2022 6.566 127.256.049 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 5.274 19.381,0614 102.215.718 Købt fra Familiefonden* 1.673 19.381,0614 32.424.516 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 71.484 1.441.699.467 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 392.176 8.267.067.153

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 44.616 A-aktier og 272.050 B-aktier som egne aktier, svarende til 1,69% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 13. juni 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 2977 1815

