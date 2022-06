OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

20 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 June 2022 it had purchased a total of 194,033 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 194,033 Highest price paid (per ordinary share) £4.956 Lowest price paid (per ordinary share) £4.802 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8896

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 443,250,445 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 443,250,445.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:27:16 GBp 545 483.60 XLON xHaAaVmxOu2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:25:56 GBp 468 483.80 XLON xHaAaVmx6ai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 540 483.80 XLON xHaAaVmx5Cj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 130 483.80 XLON xHaAaVmx5Cl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 247 483.80 XLON xHaAaVmx5Cr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 297 483.80 XLON xHaAaVmx5Ct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 294 483.60 XLON xHaAaVmx5Cv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:21:52 GBp 813 483.60 XLON xHaAaVmx5Cy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:19:07 GBp 467 483.80 XLON xHaAaVmx0hQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:19:07 GBp 93 483.80 XLON xHaAaVmx0hS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:18:27 GBp 249 483.80 XLON xHaAaVmx0Pr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:18:08 GBp 247 483.80 XLON xHaAaVmx1hF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:17:46 GBp 196 483.80 XLON xHaAaVmx11@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:17:46 GBp 196 483.80 XLON xHaAaVmx11y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:16:31 GBp 208 483.60 XLON xHaAaVmxETm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:15:29 GBp 950 483.80 XLON xHaAaVmxFTM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:14:03 GBp 294 484.00 XLON xHaAaVmxDk3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:14:03 GBp 98 484.00 XLON xHaAaVmxDk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:12:33 GBp 276 484.20 XLON xHaAaVmxA$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:12:28 GBp 298 484.20 XLON xHaAaVmxAu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:12:00 GBp 18 484.40 XLON xHaAaVmxAMv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:59 GBp 100 484.40 XLON xHaAaVmxAMD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:55 GBp 173 484.40 XLON xHaAaVmxAJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:55 GBp 137 484.40 XLON xHaAaVmxAJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:49 GBp 332 484.60 XLON xHaAaVmxAS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:49 GBp 221 484.60 XLON xHaAaVmxAS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:11:49 GBp 1,264 484.80 XLON xHaAaVmxAS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:10:50 GBp 1,118 485.00 XLON xHaAaVmxB0w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:06:09 GBp 452 485.20 XLON xHaAaVmqsPA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:06:05 GBp 422 485.40 XLON xHaAaVmqtai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:58 GBp 266 485.60 XLON xHaAaVmqtMQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:41 GBp 173 485.80 XLON xHaAaVmqtR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:41 GBp 529 486.00 XLON xHaAaVmqtRA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:41 GBp 24 485.80 XLON xHaAaVmqtRb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:41 GBp 45 485.80 XLON xHaAaVmqtRd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:24 GBp 837 486.20 XLON xHaAaVmqqlQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:04:24 GBp 264 486.20 XLON xHaAaVmqqlS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:01:53 GBp 412 486.20 XLON xHaAaVmqr5F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:59 GBp 126 486.40 XLON xHaAaVmqoaI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:53 GBp 150 486.40 XLON xHaAaVmqoY1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:53 GBp 285 486.60 XLON xHaAaVmqoY8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:52 GBp 475 486.80 XLON xHaAaVmqoYO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:52 GBp 830 487.00 XLON xHaAaVmqoYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:52 GBp 247 487.00 XLON xHaAaVmqoYS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:44 GBp 7 487.00 XLON xHaAaVmqoe@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:26 GBp 503 487.20 XLON xHaAaVmqoxC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 16:00:26 GBp 125 487.20 XLON xHaAaVmqoxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:59:27 GBp 584 487.20 XLON xHaAaVmqp7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:58:28 GBp 65 487.20 XLON xHaAaVmqmex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:58:28 GBp 608 487.20 XLON xHaAaVmqmez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:57:38 GBp 210 487.20 XLON xHaAaVmqmBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:57:31 GBp 1,327 487.20 XLON xHaAaVmqmII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:57:31 GBp 196 487.20 XLON xHaAaVmqmIK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:57:31 GBp 813 487.00 XLON xHaAaVmqmIQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:57:31 GBp 100 487.20 XLON xHaAaVmqmJL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:53:23 GBp 275 486.40 XLON xHaAaVmq$JL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:53:23 GBp 317 486.40 XLON xHaAaVmq$JU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:49:07 GBp 2 485.00 XLON xHaAaVmqwDM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:49:07 GBp 471 485.00 XLON xHaAaVmqwDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:49:02 GBp 469 485.20 XLON xHaAaVmqw8Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:48:09 GBp 362 485.40 XLON xHaAaVmqxhr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:48:09 GBp 401 485.40 XLON xHaAaVmqxht OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:47:40 GBp 420 485.60 XLON xHaAaVmqx4$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:47:40 GBp 960 485.80 XLON xHaAaVmqx43 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:47:01 GBp 140 486.00 XLON xHaAaVmqxPl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:47:01 GBp 262 486.00 XLON xHaAaVmqxPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:46:05 GBp 801 486.00 XLON xHaAaVmquxF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:46:05 GBp 12 486.00 XLON xHaAaVmquxH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:47 GBp 321 485.40 XLON xHaAaVmqb2A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:37 GBp 308 485.60 XLON xHaAaVmqbKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:37 GBp 152 485.60 XLON xHaAaVmqbKC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:20 GBp 502 485.80 XLON xHaAaVmqYZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:20 GBp 1,044 486.00 XLON xHaAaVmqYZJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:40:20 GBp 103 486.00 XLON xHaAaVmqYZL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:39:47 GBp 194 486.20 XLON xHaAaVmqYL0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:39:47 GBp 25 486.20 XLON xHaAaVmqYL2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:39:47 GBp 38 486.20 XLON xHaAaVmqYLr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:39:47 GBp 246 486.20 XLON xHaAaVmqYLt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:36:33 GBp 395 486.00 XLON xHaAaVmqX5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:35:51 GBp 298 486.20 XLON xHaAaVmqkeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:35:51 GBp 496 486.40 XLON xHaAaVmqkeO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:35:51 GBp 1,133 486.60 XLON xHaAaVmqkeQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:32:43 GBp 242 486.80 XLON xHaAaVmqjIc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:32:43 GBp 1,166 487.00 XLON xHaAaVmqjIe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:32:43 GBp 113 486.80 XLON xHaAaVmqjIk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:32:43 GBp 167 487.00 XLON xHaAaVmqjIm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:32:43 GBp 646 487.00 XLON xHaAaVmqjIo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:27:01 GBp 282 486.60 XLON xHaAaVmqMRy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:26:43 GBp 405 486.80 XLON xHaAaVmqNss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:26:42 GBp 508 487.00 XLON xHaAaVmqNmN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:26:42 GBp 1,159 487.20 XLON xHaAaVmqNmO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:30 GBp 400 487.40 XLON xHaAaVmqK8P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:30 GBp 100 487.40 XLON xHaAaVmqK8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 340 487.60 XLON xHaAaVmqLia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 12 487.60 XLON xHaAaVmqLiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 58 487.60 XLON xHaAaVmqLiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 32 487.60 XLON xHaAaVmqLjQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 83 487.60 XLON xHaAaVmqLjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:25:02 GBp 8 487.60 XLON xHaAaVmqLjU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:20:43 GBp 315 487.60 XLON xHaAaVmqGBz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:20:40 GBp 448 488.00 XLON xHaAaVmqGGb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:20:40 GBp 958 488.20 XLON xHaAaVmqGGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:20:40 GBp 223 487.80 XLON xHaAaVmqGGZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:17:17 GBp 250 488.40 XLON xHaAaVmqVEJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:43 GBp 251 488.60 XLON xHaAaVmqSkJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:43 GBp 55 488.60 XLON xHaAaVmqSkV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:15 GBp 360 488.80 XLON xHaAaVmqS7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:15 GBp 134 488.80 XLON xHaAaVmqS7S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:13 GBp 1,240 489.00 XLON xHaAaVmqS0W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:11 GBp 54 489.20 XLON xHaAaVmqS2S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:11 GBp 490 489.20 XLON xHaAaVmqS2U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:16:11 GBp 319 489.20 XLON xHaAaVmqSDW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 319 489.20 XLON xHaAaVmqTmC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 50 489.20 XLON xHaAaVmqTmI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 136 489.20 XLON xHaAaVmqTp8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 5 489.20 XLON xHaAaVmqTpA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 47 489.20 XLON xHaAaVmqTpg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 319 489.20 XLON xHaAaVmqTpi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 594 489.20 XLON xHaAaVmqTpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:15:16 GBp 219 489.20 XLON xHaAaVmqTpR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:13:49 GBp 261 489.20 XLON xHaAaVmqQv5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:13:49 GBp 552 489.20 XLON xHaAaVmqQv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:09:16 GBp 676 489.40 XLON xHaAaVmqPnF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:09:16 GBp 503 489.40 XLON xHaAaVmqPnH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:08:19 GBp 271 489.60 XLON xHaAaVmqPO$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:05:22 GBp 394 489.40 XLON xHaAaVmq7Q1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:05:22 GBp 148 489.40 XLON xHaAaVmq7Q3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:05:21 GBp 1,172 489.60 XLON xHaAaVmq7Q7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:04:32 GBp 1,584 489.80 XLON xHaAaVmq46H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:03:49 GBp 318 490.00 XLON xHaAaVmq5bR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:03:49 GBp 850 490.00 XLON xHaAaVmq5bT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 15:03:16 GBp 604 490.00 XLON xHaAaVmq5yK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:58:29 GBp 648 489.40 XLON xHaAaVmq1xI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:30 GBp 230 489.40 XLON xHaAaVmqEvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:30 GBp 269 489.40 XLON xHaAaVmqEvn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:03 GBp 153 489.40 XLON xHaAaVmqEMx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:03 GBp 112 489.40 XLON xHaAaVmqEMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:02 GBp 413 489.20 XLON xHaAaVmqEG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:02 GBp 433 489.20 XLON xHaAaVmqEG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:57:02 GBp 228 489.40 XLON xHaAaVmqEHD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:55:38 GBp 348 489.40 XLON xHaAaVmqFMT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:55:38 GBp 796 489.60 XLON xHaAaVmqFMV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:53:10 GBp 267 489.60 XLON xHaAaVmqAdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:53:10 GBp 7 489.60 XLON xHaAaVmqAdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:50:55 GBp 272 487.80 XLON xHaAaVmqB9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:50:54 GBp 8 487.80 XLON xHaAaVmqB8L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:50:54 GBp 4 487.80 XLON xHaAaVmqB8N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:50:54 GBp 975 487.80 XLON xHaAaVmqB8P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:49:25 GBp 750 488.00 XLON xHaAaVmq8J8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:48:32 GBp 229 488.40 XLON xHaAaVmq9HW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:48:32 GBp 301 488.40 XLON xHaAaVmq9MK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:48:32 GBp 144 488.40 XLON xHaAaVmq9MM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:48:32 GBp 289 488.40 XLON xHaAaVmq9MS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:48:32 GBp 42 488.40 XLON xHaAaVmq9MU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:47:47 GBp 780 488.00 XLON xHaAaVmrsuJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:47:47 GBp 344 487.80 XLON xHaAaVmrsuL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 363 488.20 XLON xHaAaVmrtAb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 44 488.20 XLON xHaAaVmrtAd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 14 488.20 XLON xHaAaVmrtAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 288 488.20 XLON xHaAaVmrtB9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 285 488.20 XLON xHaAaVmrtBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:29 GBp 81 488.20 XLON xHaAaVmrtBz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:28 GBp 227 488.20 XLON xHaAaVmrtLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:25 GBp 120 488.20 XLON xHaAaVmrtHq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:25 GBp 112 488.20 XLON xHaAaVmrtHs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:18 GBp 402 488.20 XLON xHaAaVmrtJI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:07 GBp 716 488.20 XLON xHaAaVmrqW9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:02 GBp 222 488.40 XLON xHaAaVmrqk@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:02 GBp 79 488.20 XLON xHaAaVmrqk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:46:02 GBp 287 488.40 XLON xHaAaVmrqkc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:38:49 GBp 30 487.20 XLON xHaAaVmr@aM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:38:49 GBp 19 487.20 XLON xHaAaVmr@aO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:38:49 GBp 732 487.20 XLON xHaAaVmr@aQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:50 GBp 17 487.20 XLON xHaAaVmr@P@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:50 GBp 217 487.20 XLON xHaAaVmr@P0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:26 GBp 284 487.20 XLON xHaAaVmr$hC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:26 GBp 318 487.20 XLON xHaAaVmr$hE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:26 GBp 345 487.00 XLON xHaAaVmr$hP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:26 GBp 788 487.20 XLON xHaAaVmr$hR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:37:26 GBp 267 487.20 XLON xHaAaVmr$hx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:32:15 GBp 370 486.40 XLON xHaAaVmrx$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:32:14 GBp 261 486.60 XLON xHaAaVmrx$1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:31:49 GBp 262 487.00 XLON xHaAaVmrxE@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:31:49 GBp 14 487.00 XLON xHaAaVmrxE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:31:49 GBp 387 486.80 XLON xHaAaVmrxEm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:31:49 GBp 242 486.80 XLON xHaAaVmrxEv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:31:10 GBp 587 487.00 XLON xHaAaVmrug$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:30:19 GBp 366 486.60 XLON xHaAaVmruHg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:30:19 GBp 836 486.80 XLON xHaAaVmruHi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:27:59 GBp 250 486.60 XLON xHaAaVmrcxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:27:59 GBp 103 486.60 XLON xHaAaVmrcxw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:26:24 GBp 306 486.80 XLON xHaAaVmrdz8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:25:03 GBp 627 487.20 XLON xHaAaVmralb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:25:03 GBp 294 487.00 XLON xHaAaVmralX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:22:09 GBp 448 487.60 XLON xHaAaVmrbSa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:22:08 GBp 568 487.80 XLON xHaAaVmrbS2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:21:56 GBp 488 488.00 XLON xHaAaVmrYaM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:21:56 GBp 507 488.00 XLON xHaAaVmrYaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:20:25 GBp 620 488.20 XLON xHaAaVmrYQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:20:01 GBp 892 488.40 XLON xHaAaVmrZsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:12:24 GBp 259 488.00 XLON xHaAaVmrlTU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:12:04 GBp 199 488.20 XLON xHaAaVmriak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:12:04 GBp 12 488.20 XLON xHaAaVmriam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:11:01 GBp 337 488.60 XLON xHaAaVmri9d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:11:01 GBp 334 488.60 XLON xHaAaVmri9N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:09:45 GBp 353 488.80 XLON xHaAaVmrjy$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:08:46 GBp 401 489.00 XLON xHaAaVmrgYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:06:55 GBp 411 489.60 XLON xHaAaVmrh6W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:05:17 GBp 270 490.40 XLON xHaAaVmreBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:05:11 GBp 339 490.60 XLON xHaAaVmreKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:03:26 GBp 301 491.20 XLON xHaAaVmrfRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:03:25 GBp 359 491.40 XLON xHaAaVmrfRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:03:25 GBp 820 491.60 XLON xHaAaVmrfRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:03:25 GBp 147 491.80 XLON xHaAaVmrfRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:03:25 GBp 102 491.80 XLON xHaAaVmrfRg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:01:09 GBp 860 491.60 XLON xHaAaVmrN12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 14:01:09 GBp 10 491.40 XLON xHaAaVmrN1n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:56:12 GBp 221 491.40 XLON xHaAaVmrIE7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:55:46 GBp 284 491.60 XLON xHaAaVmrIVx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:55:46 GBp 36 491.60 XLON xHaAaVmrIVz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:55:03 GBp 276 491.80 XLON xHaAaVmrJmm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:55:03 GBp 728 491.80 XLON xHaAaVmrJmv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:52:31 GBp 385 492.00 XLON xHaAaVmrG0U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:49:50 GBp 157 492.00 XLON xHaAaVmrUW6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:49:50 GBp 108 492.00 XLON xHaAaVmrUW8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:49:50 GBp 382 492.20 XLON xHaAaVmrUWA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:48:22 GBp 327 492.40 XLON xHaAaVmrU9H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:47:58 GBp 440 492.60 XLON xHaAaVmrUSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:20 GBp 507 493.20 XLON xHaAaVmrVGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:20 GBp 429 493.40 XLON xHaAaVmrVGk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:20 GBp 206 493.40 XLON xHaAaVmrVGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:20 GBp 92 493.40 XLON xHaAaVmrVGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 656 493.60 XLON xHaAaVmrVGO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 185 493.40 XLON xHaAaVmrVG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 262 493.40 XLON xHaAaVmrVG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 430 493.40 XLON xHaAaVmrVG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 209 493.40 XLON xHaAaVmrVG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:45:19 GBp 476 493.40 XLON xHaAaVmrVGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:41:10 GBp 671 492.80 XLON xHaAaVmrTYr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:36:13 GBp 909 493.00 XLON xHaAaVmrQTU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:54 GBp 194 493.20 XLON xHaAaVmrRx@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:54 GBp 127 493.20 XLON xHaAaVmrRx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:04 GBp 373 493.20 XLON xHaAaVmrRL7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:04 GBp 119 493.20 XLON xHaAaVmrRLD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:04 GBp 94 493.20 XLON xHaAaVmrRLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:34:04 GBp 721 493.20 XLON xHaAaVmrRLM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:30:45 GBp 420 493.40 XLON xHaAaVmrOGB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:29:00 GBp 298 493.40 XLON xHaAaVmrP@L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:28:01 GBp 369 493.40 XLON xHaAaVmrPE9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:25:40 GBp 234 493.40 XLON xHaAaVmr6$@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:25:40 GBp 850 493.40 XLON xHaAaVmr6$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:25:40 GBp 500 493.40 XLON xHaAaVmr6$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:25:40 GBp 561 493.20 XLON xHaAaVmr6$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:25:40 GBp 273 493.40 XLON xHaAaVmr6$y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:22:45 GBp 190 493.40 XLON xHaAaVmr7qN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:22:45 GBp 252 493.40 XLON xHaAaVmr7qP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:22:40 GBp 558 493.60 XLON xHaAaVmr7tM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:09:01 GBp 435 492.80 XLON xHaAaVmr3WA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:09:01 GBp 27 492.80 XLON xHaAaVmr3WG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:09:01 GBp 739 492.80 XLON xHaAaVmr3WI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:04:53 GBp 495 492.80 XLON xHaAaVmr0hU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:04:06 GBp 582 492.40 XLON xHaAaVmr0vW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:04:06 GBp 296 492.40 XLON xHaAaVmr0@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:03:05 GBp 269 492.80 XLON xHaAaVmr08D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 13:03:05 GBp 572 492.60 XLON xHaAaVmr08J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:53:50 GBp 50 492.80 XLON xHaAaVmrF56 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:53:50 GBp 384 492.80 XLON xHaAaVmrF58 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:52:11 GBp 273 493.20 XLON xHaAaVmrFSk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:52:11 GBp 393 493.40 XLON xHaAaVmrFSm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:49:03 GBp 383 493.60 XLON xHaAaVmrCAb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:49:03 GBp 108 493.60 XLON xHaAaVmrCAd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:46:56 GBp 222 494.20 XLON xHaAaVmrDyf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:46:56 GBp 320 494.40 XLON xHaAaVmrDyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:46:20 GBp 608 494.60 XLON xHaAaVmrD7b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:46:20 GBp 69 494.60 XLON xHaAaVmrD7d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:59 GBp 399 494.60 XLON xHaAaVmrD3B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:48 GBp 574 494.80 XLON xHaAaVmrDCU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:48 GBp 4 495.00 XLON xHaAaVmrDFb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:48 GBp 580 495.00 XLON xHaAaVmrDFd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:48 GBp 15 495.00 XLON xHaAaVmrDFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:00 GBp 128 495.00 XLON xHaAaVmrDGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:45:00 GBp 405 495.00 XLON xHaAaVmrDHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:33:12 GBp 102 494.80 XLON xHaAaVmr8BZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:30:15 GBp 261 495.00 XLON xHaAaVmr9of OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:30:12 GBp 405 495.40 XLON xHaAaVmr9ze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:30:12 GBp 697 495.60 XLON xHaAaVmr9zi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:30:12 GBp 280 495.20 XLON xHaAaVmr9zZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:28:47 GBp 402 495.40 XLON xHaAaVmr98W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:25:20 GBp 512 493.40 XLON xHaAaVmss4U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:23:07 GBp 285 491.60 XLON xHaAaVmstdn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:20:52 GBp 514 490.80 XLON xHaAaVmst8l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:18:31 GBp 276 490.80 XLON xHaAaVmsqs@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:17:50 GBp 455 491.00 XLON xHaAaVmsq6l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:17:29 GBp 266 490.60 XLON xHaAaVmsqCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:13:12 GBp 363 489.40 XLON xHaAaVmsrE3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:12:18 GBp 358 489.40 XLON xHaAaVmsrI6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:12:18 GBp 513 489.60 XLON xHaAaVmsrI8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:12:18 GBp 172 489.60 XLON xHaAaVmsrIw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:12:18 GBp 155 489.60 XLON xHaAaVmsrIy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:03:05 GBp 133 489.60 XLON xHaAaVmsmtU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:01:38 GBp 130 489.20 XLON xHaAaVmsmBF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:01:38 GBp 146 489.20 XLON xHaAaVmsmBH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:00:00 GBp 369 490.40 XLON xHaAaVmsnej OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 12:00:00 GBp 530 490.60 XLON xHaAaVmsnen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:58:00 GBp 151 490.60 XLON xHaAaVmsnML OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:57:00 GBp 18 490.60 XLON xHaAaVms@aJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:57:00 GBp 540 490.60 XLON xHaAaVms@aO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:55:09 GBp 655 490.60 XLON xHaAaVms@$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:52:38 GBp 276 490.60 XLON xHaAaVms$gQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:51:20 GBp 277 490.60 XLON xHaAaVms$3I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:51:20 GBp 362 490.60 XLON xHaAaVms$3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:46:35 GBp 249 490.60 XLON xHaAaVmswnh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:46:02 GBp 363 490.80 XLON xHaAaVmswNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:46:02 GBp 699 490.80 XLON xHaAaVmswN4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:45:11 GBp 502 491.00 XLON xHaAaVmsx12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:45:11 GBp 409 491.00 XLON xHaAaVmsx1o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:41:32 GBp 411 491.40 XLON xHaAaVmsde7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:41:32 GBp 172 491.60 XLON xHaAaVmsdeC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:41:32 GBp 500 491.40 XLON xHaAaVmsdeE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 500 489.80 XLON xHaAaVmsl6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 80 489.60 XLON xHaAaVmsl65 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 265 489.60 XLON xHaAaVmsl67 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 495 489.80 XLON xHaAaVmsl69 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 571 490.00 XLON xHaAaVmsl6v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 257 489.80 XLON xHaAaVmsl6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 334 490.00 XLON xHaAaVmsl6x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:30:03 GBp 170 489.80 XLON xHaAaVmsl6z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:25:13 GBp 824 489.80 XLON xHaAaVmsgEA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:25:13 GBp 291 489.80 XLON xHaAaVmsgEC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:25:13 GBp 850 489.80 XLON xHaAaVmsgEE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:25:13 GBp 438 489.60 XLON xHaAaVmsgEO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:08:27 GBp 76 488.60 XLON xHaAaVmsJpo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:08:27 GBp 190 488.60 XLON xHaAaVmsJpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:07:36 GBp 261 489.40 XLON xHaAaVmsJ9Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:06:50 GBp 374 489.60 XLON xHaAaVmsGck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:06:50 GBp 536 489.80 XLON xHaAaVmsGcm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:04:53 GBp 459 489.40 XLON xHaAaVmsGSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:04:14 GBp 102 489.40 XLON xHaAaVmsHZm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:04:14 GBp 398 489.40 XLON xHaAaVmsHZo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:02:35 GBp 52 489.40 XLON xHaAaVmsHTP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:02:35 GBp 362 489.40 XLON xHaAaVmsHTR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:02:29 GBp 360 489.80 XLON xHaAaVmsHU5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:01:43 GBp 684 489.60 XLON xHaAaVmsUsk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 11:00:07 GBp 497 489.20 XLON xHaAaVmsVyY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:44 GBp 183 490.00 XLON xHaAaVmsSF3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:44 GBp 1 490.00 XLON xHaAaVmsSF5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:44 GBp 52 490.00 XLON xHaAaVmsSF7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:44 GBp 230 489.40 XLON xHaAaVmsSFr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:43 GBp 208 489.40 XLON xHaAaVmsS9d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:30 GBp 726 490.20 XLON xHaAaVmsTXG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:59:00 GBp 23 489.40 XLON xHaAaVmsQXn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:59 GBp 562 489.40 XLON xHaAaVmsQZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:44 GBp 3 490.00 XLON xHaAaVmsQw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:44 GBp 66 490.00 XLON xHaAaVmsQw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:44 GBp 74 490.00 XLON xHaAaVmsQw3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:44 GBp 207 490.00 XLON xHaAaVmsQwz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:44 GBp 336 490.00 XLON xHaAaVmsQxG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:58:02 GBp 441 489.60 XLON xHaAaVmsRUd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:59 GBp 669 489.80 XLON xHaAaVmsOdr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:45 GBp 376 490.20 XLON xHaAaVmsOwi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:44 GBp 265 490.20 XLON xHaAaVmsOwE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:26 GBp 246 490.20 XLON xHaAaVmsPya OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:15 GBp 70 489.40 XLON xHaAaVmsP85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:15 GBp 2 489.40 XLON xHaAaVmsP87 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:15 GBp 285 490.20 XLON xHaAaVmsP8X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:15 GBp 32 490.20 XLON xHaAaVmsP9T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:57:15 GBp 98 490.20 XLON xHaAaVmsP9V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:45 GBp 65 489.60 XLON xHaAaVms6Aa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:45 GBp 3 489.60 XLON xHaAaVms6Ac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:45 GBp 184 489.60 XLON xHaAaVms6AY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:44 GBp 319 489.60 XLON xHaAaVms6L4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:35 GBp 715 490.40 XLON xHaAaVms7bZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:15 GBp 53 490.40 XLON xHaAaVms7oN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:15 GBp 99 490.40 XLON xHaAaVms7oP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:15 GBp 390 490.40 XLON xHaAaVms7oR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:56:14 GBp 301 489.80 XLON xHaAaVms7yO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:55:47 GBp 13 490.60 XLON xHaAaVms4WM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:55:47 GBp 500 490.60 XLON xHaAaVms4WO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:55:47 GBp 133 489.80 XLON xHaAaVms4Zb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:55:29 GBp 469 489.80 XLON xHaAaVms4u4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:55:29 GBp 320 490.20 XLON xHaAaVms4uj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:59 GBp 642 489.80 XLON xHaAaVms5jF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:44 GBp 60 490.60 XLON xHaAaVms5wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:44 GBp 223 490.60 XLON xHaAaVms5wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:44 GBp 28 490.60 XLON xHaAaVms5we OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:44 GBp 394 490.40 XLON xHaAaVms5x7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:37 GBp 169 489.80 XLON xHaAaVms59X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:54:14 GBp 730 490.00 XLON xHaAaVms2ly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:59 GBp 141 490.00 XLON xHaAaVms24q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:58 GBp 67 490.00 XLON xHaAaVms27E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:58 GBp 237 490.20 XLON xHaAaVms27M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:58 GBp 109 490.20 XLON xHaAaVms27O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:58 GBp 276 490.40 XLON xHaAaVms27T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:19 GBp 466 489.80 XLON xHaAaVms3yw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:53:14 GBp 727 490.00 XLON xHaAaVms3xg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:59 GBp 344 490.00 XLON xHaAaVms3SY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:44 GBp 276 490.20 XLON xHaAaVms0kS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:29 GBp 764 490.80 XLON xHaAaVms06U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:29 GBp 247 490.20 XLON xHaAaVms07N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:28 GBp 130 490.40 XLON xHaAaVms02l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:52:28 GBp 146 490.40 XLON xHaAaVms02n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:44 GBp 724 490.20 XLON xHaAaVms10y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:40 GBp 450 490.80 XLON xHaAaVms19r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:40 GBp 10 490.80 XLON xHaAaVms19t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:29 GBp 236 490.20 XLON xHaAaVms1Py OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:29 GBp 182 490.20 XLON xHaAaVms1Uw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 109 490.20 XLON xHaAaVmsEqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 157 491.00 XLON xHaAaVmsErA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 1 491.00 XLON xHaAaVmsErC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 2 491.00 XLON xHaAaVmsErE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 70 491.00 XLON xHaAaVmsErG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:51:14 GBp 224 491.00 XLON xHaAaVmsErI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:50:59 GBp 345 491.00 XLON xHaAaVmsEF@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:50:59 GBp 417 490.40 XLON xHaAaVmsEFU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:49:59 GBp 400 489.60 XLON xHaAaVmsC$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:49:46 GBp 288 490.00 XLON xHaAaVmsC5a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:49:46 GBp 533 490.00 XLON xHaAaVmsC5h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:49:46 GBp 534 489.80 XLON xHaAaVmsCwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:46:26 GBp 689 489.60 XLON xHaAaVmsDEt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:42:55 GBp 290 490.20 XLON xHaAaVmsAFG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:42:54 GBp 374 490.40 XLON xHaAaVmsAFL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:40:34 GBp 520 490.80 XLON xHaAaVmsBw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:40:34 GBp 107 490.80 XLON xHaAaVmsBw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:40:34 GBp 229 490.80 XLON xHaAaVmsBwh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:40:34 GBp 281 490.60 XLON xHaAaVmsBwk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:40:34 GBp 157 490.60 XLON xHaAaVmsBwm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:38:53 GBp 303 491.60 XLON xHaAaVmsBQa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:38:53 GBp 187 491.60 XLON xHaAaVmsBQc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:38:53 GBp 118 491.60 XLON xHaAaVmsBQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:38:53 GBp 223 491.60 XLON xHaAaVmsBQg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:38:53 GBp 8 491.60 XLON xHaAaVmsBQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:37:10 GBp 322 491.60 XLON xHaAaVms84H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:37:10 GBp 170 491.60 XLON xHaAaVms84R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:37:10 GBp 850 491.20 XLON xHaAaVms84T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:37:10 GBp 464 491.20 XLON xHaAaVms87b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:37:10 GBp 323 491.00 XLON xHaAaVms87X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:33:25 GBp 322 490.60 XLON xHaAaVms9Jm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:33:08 GBp 461 490.80 XLON xHaAaVms9Uc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:29:47 GBp 338 490.60 XLON xHaAaVmtsQA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:29:47 GBp 375 490.80 XLON xHaAaVmtsQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:58 GBp 345 489.60 XLON xHaAaVmtr3O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:58 GBp 556 489.80 XLON xHaAaVmtr3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 717 490.40 XLON xHaAaVmtrQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 722 490.40 XLON xHaAaVmtrR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 720 490.40 XLON xHaAaVmtrRH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 711 490.40 XLON xHaAaVmtrRN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 724 490.40 XLON xHaAaVmtrRt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:31 GBp 719 490.40 XLON xHaAaVmtrRz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:17 GBp 434 490.40 XLON xHaAaVmtoWk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:17 GBp 105 490.40 XLON xHaAaVmtoXo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:17 GBp 104 490.40 XLON xHaAaVmtoXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:17 GBp 436 490.40 XLON xHaAaVmtocL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:22:02 GBp 496 489.80 XLON xHaAaVmtolJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 498 490.40 XLON xHaAaVmto$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 500 490.40 XLON xHaAaVmto$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 888 490.40 XLON xHaAaVmto$k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 121 490.40 XLON xHaAaVmto$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 346 490.20 XLON xHaAaVmto@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:21:21 GBp 4 490.40 XLON xHaAaVmto@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:17:08 GBp 1 490.40 XLON xHaAaVmtpVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:49 GBp 211 490.20 XLON xHaAaVmt@R$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:49 GBp 570 490.20 XLON xHaAaVmt@R5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:49 GBp 180 490.20 XLON xHaAaVmt@R7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:49 GBp 238 490.20 XLON xHaAaVmt@RD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:49 GBp 212 490.20 XLON xHaAaVmt@RF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:46 GBp 107 490.20 XLON xHaAaVmt$bM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:09:46 GBp 177 490.20 XLON xHaAaVmt$bO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:06:12 GBp 302 488.40 XLON xHaAaVmtyym OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:06:12 GBp 221 488.40 XLON xHaAaVmtyyo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:06:12 GBp 268 488.40 XLON xHaAaVmtyyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:00:30 GBp 163 487.00 XLON xHaAaVmtwZo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:00:30 GBp 166 487.00 XLON xHaAaVmtwZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 10:00:20 GBp 471 487.20 XLON xHaAaVmtwYH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:57:35 GBp 225 487.60 XLON xHaAaVmtwVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:57:35 GBp 144 487.60 XLON xHaAaVmtwVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:53:10 GBp 468 487.00 XLON xHaAaVmtulx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:53:10 GBp 666 487.20 XLON xHaAaVmtulz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:53 GBp 146 487.20 XLON xHaAaVmtvWe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:53 GBp 151 487.20 XLON xHaAaVmtvWg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:18 GBp 447 487.40 XLON xHaAaVmtvn2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:18 GBp 49 487.40 XLON xHaAaVmtvn4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:17 GBp 469 487.60 XLON xHaAaVmtvmL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:50:17 GBp 414 487.60 XLON xHaAaVmtvmy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:21:37 GBp 454 488.40 XLON xHaAaVmtfhN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:20:52 GBp 576 488.60 XLON xHaAaVmtf3Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:17:20 GBp 607 488.60 XLON xHaAaVmtMCe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:17:20 GBp 293 488.60 XLON xHaAaVmtMCs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:17:20 GBp 373 488.80 XLON xHaAaVmtMCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:17:20 GBp 423 488.60 XLON xHaAaVmtMDV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:09:17 GBp 114 487.60 XLON xHaAaVmtIPB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:09:14 GBp 360 487.80 XLON xHaAaVmtIRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:09:14 GBp 77 487.80 XLON xHaAaVmtIRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:09:14 GBp 266 488.00 XLON xHaAaVmtIRj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:09:14 GBp 358 488.00 XLON xHaAaVmtIRl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:08:08 GBp 28 488.40 XLON xHaAaVmtJv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:08:08 GBp 168 488.40 XLON xHaAaVmtJvB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:08:08 GBp 850 488.40 XLON xHaAaVmtJvD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:08:01 GBp 265 488.40 XLON xHaAaVmtJ5@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:00:08 GBp 433 486.60 XLON xHaAaVmtUQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 09:00:08 GBp 621 486.80 XLON xHaAaVmtUQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:56:11 GBp 278 486.20 XLON xHaAaVmtS8M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:56:11 GBp 300 486.20 XLON xHaAaVmtS8T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:56:03 GBp 433 486.40 XLON xHaAaVmtSLS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:54:02 GBp 333 486.00 XLON xHaAaVmtT3$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:51:30 GBp 123 486.60 XLON xHaAaVmtQ0W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:51:30 GBp 103 486.60 XLON xHaAaVmtQ0Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:51:00 GBp 298 486.60 XLON xHaAaVmtQJC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:50:00 GBp 366 486.60 XLON xHaAaVmtRer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:50:00 GBp 604 486.60 XLON xHaAaVmtRez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:49:28 GBp 288 487.40 XLON xHaAaVmtRv6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:48:12 GBp 213 485.80 XLON xHaAaVmtOly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:48:00 GBp 399 485.80 XLON xHaAaVmtOrc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:43:19 GBp 225 480.20 XLON xHaAaVmt7ca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:43:18 GBp 326 480.40 XLON xHaAaVmt7cO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:41:38 GBp 276 481.40 XLON xHaAaVmt4jJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:40:29 GBp 284 485.00 XLON xHaAaVmt5qt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:39:51 GBp 406 486.60 XLON xHaAaVmt5K4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:39:51 GBp 272 486.40 XLON xHaAaVmt5LD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:37:31 GBp 484 486.40 XLON xHaAaVmt3sS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:37:31 GBp 296 486.20 XLON xHaAaVmt3tF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:37:31 GBp 41 486.20 XLON xHaAaVmt3tH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:37:30 GBp 329 486.40 XLON xHaAaVmt3nd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:37:28 GBp 329 486.40 XLON xHaAaVmt3yc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:35:58 GBp 279 486.60 XLON xHaAaVmt0rm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:35:10 GBp 103 486.60 XLON xHaAaVmt06k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:51 GBp 216 486.60 XLON xHaAaVmtE7t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:51 GBp 319 486.80 XLON xHaAaVmtE7v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 121 487.60 XLON xHaAaVmtEF@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 850 487.60 XLON xHaAaVmtEF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 127 487.40 XLON xHaAaVmtEF9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 334 487.60 XLON xHaAaVmtEFB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 54 487.60 XLON xHaAaVmtEFw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:38 GBp 695 487.60 XLON xHaAaVmtEFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:35 GBp 805 487.80 XLON xHaAaVmtE9h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:31:35 GBp 463 488.00 XLON xHaAaVmtE9r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:25:30 GBp 756 488.20 XLON xHaAaVmtA18 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:25:30 GBp 276 488.40 XLON xHaAaVmtA1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:25:12 GBp 407 489.00 XLON xHaAaVmtANX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:18:42 GBp 22 487.80 XLON xHaAaVmmsSX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:18:42 GBp 207 487.80 XLON xHaAaVmmsSZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:18:42 GBp 237 487.80 XLON xHaAaVmmsTO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:17:39 GBp 618 487.80 XLON xHaAaVmmt68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:17:39 GBp 132 487.40 XLON xHaAaVmmt6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:17:39 GBp 273 487.40 XLON xHaAaVmmt6G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:17:39 GBp 324 487.80 XLON xHaAaVmmt6q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:17:39 GBp 850 487.80 XLON xHaAaVmmt6s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:13:24 GBp 1,798 486.60 XLON xHaAaVmmosG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:11:22 GBp 407 487.40 XLON xHaAaVmmpC9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:09:44 GBp 672 487.40 XLON xHaAaVmmmC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:09:44 GBp 276 487.20 XLON xHaAaVmmmCC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:09:44 GBp 407 487.40 XLON xHaAaVmmmCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:03 GBp 392 487.60 XLON xHaAaVmmn3a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 260 487.60 XLON xHaAaVmmnDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 171 487.60 XLON xHaAaVmmnDg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 171 487.60 XLON xHaAaVmmnDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 342 487.60 XLON xHaAaVmmnDo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 136 487.60 XLON xHaAaVmmnDW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:08:00 GBp 208 487.60 XLON xHaAaVmmnDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:02:24 GBp 336 485.40 XLON xHaAaVmmxA7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Jun-2022 08:02:24 GBp 672 485.40 XLON xHaAaVmmxA9

END