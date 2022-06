HOPSCOTCH GROUPE : Acquisition simultanée d'Alizeum, Sport&Co et UniTeam

Communiqué de presse

Paris, le 21 juin 2022

HOPSCOTCH SPORT PREND UNE NOUVELLE DIMENSION AVEC L’ACQUISITION

DE TROIS SOCIÉTÉS

Le groupe international de communication HOPSCOTCH soutient sa politique de croissance et de diversification active avec l’acquisition simultanée de 3 sociétés de l’écosystème du sport :

Alizeum , agence marketing, conseil et communication, notamment propriétaire et productrice du programme Étoiles du sport ,

, agence marketing, conseil et communication, notamment propriétaire et productrice du programme , Sport&Co , régie commerciale spécialisée proposant un accompagnement sur-mesure au service des clubs, fédérations, institutions sportives ou des événements pour l’exploitation de leurs droits marketing et commerciaux,

, régie commerciale spécialisée proposant un accompagnement sur-mesure au service des clubs, fédérations, institutions sportives ou des événements pour l’exploitation de leurs droits marketing et commerciaux, UniTeam, agence marketing, communication et activations par le sport et l'eSport pour le compte des marques, fédérations et sponsors.





En acquérant ces trois sociétés, Hopscotch Groupe sera en mesure d’étendre son expérience du secteur du sport et acte ainsi le développement d’une expertise sectorielle dédiée qui vient compléter le rang des verticales Luxe / Banque-assurance-immobilier / Cinéma-entertainment / Santé / Mobilité / Food & Drink.

L’alliance des 3 marques permet à HOPSCOTCH de répondre par un maillage global unique de métiers, de compétences et d’ouverture géographique aux attentes actuelles et à venir des clients de l’écosystème du sport.

« Hopscotch est présent de longue date dans le secteur du sport, notamment par l’intermédiaire du Président du Conseil de Surveillance Christophe Chenut. L’acquisition d’Alizeum, Sport&Co et UniTeam va nous donner une réponse globale aux besoins des marques, des organisations et des institutions. Les grands événements à venir en France seront des occasions pour elles de créer des liens forts et mémorables avec leurs publics auxquels Hopscotch pourra apporter son expérience et expertise » explique Frédéric Bedin, Président du Directoire Hopscotch Groupe

« Au-delà d’une première collaboration sur le Club France des Jeux Olympiques de Londres, notre rencontre avec HOPSCOTCH Groupe s’est renforcée autour de la culture de l'événement propriétaire (festivals de cinéma de Deauville ou Gérardmer).

Cette alliance est aussi celle des convictions et des valeurs dont le programme Étoiles du sport se fait l’écho auprès des athlètes de haut niveau et vise, demain, à faire rayonner tout un secteur. » Sébastien Foucras, médaillé olympique et champion du monde de ski acrobatique, Président-fondateur ALIZEUM

« C’est le rapprochement, l’addition des expertises de 3 agences qui ont déjà leur place sur le marché du sportainment, pour une offre enrichie et complète dédiée aux annonceurs et aux ayants-droits du sport. Hopscotch Sport, c’est aussi l’addition des passions portées par des équipes à l’esprit Start Up, l’ouverture à de nouveaux challenges dans lesquels l’ensemble des collaborateurs pourront trouver des projets professionnels d’avenir » précise Eric Conrad, Président de Sport&Co et UniTeam.

Les trois sociétés représentent un effectif de plus de 30 collaborateurs, un chiffre d’affaires cumulé de 7 millions d’euros et une marge brute cumulée de 3,5 millions d’euros en 2021.





De gauche à droite :

Jean-François Royer – Directeur Général délégué UniTeam & Sport&Co, Sébastien Foucras - Médaillé olympique et Champion du monde de ski acrobatique, Président-fondateur ALIZEUM, Frédéric Bedin – Président du Directoire Hopscotch Groupe, Eric Conrad – Président de Sport&Co et UniTeam, Valérie Bonnement – Directrice Générale adjointe Hopscotch Groupe, Christophe Chenut – Président du Conseil de surveillance Hopscotch Groupe

