OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

30 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 June 2022 it had purchased a total of 130,138 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 130,138 Highest price paid (per ordinary share) £4.966 Lowest price paid (per ordinary share) £4.832 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8948

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 442,442,627 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 442,442,627.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:27:41 GBp 528 484.60 XLON xeaAcf78qj6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:27:41 GBp 344 484.60 XLON xeaAcf78qj8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:27:41 GBp 277 484.80 XLON xeaAcf78qju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:27:41 GBp 700 484.80 XLON xeaAcf78qjw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:23:31 GBp 474 483.80 XLON xeaAcf78nb6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:23:17 GBp 677 484.00 XLON xeaAcf78nhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:22:57 GBp 296 484.20 XLON xeaAcf78nCg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:22:51 GBp 1,247 484.20 XLON xeaAcf78nM8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:21:01 GBp 1,203 484.40 XLON xeaAcf78$9f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:31 GBp 39 484.40 XLON xeaAcf78yqb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:15 GBp 202 484.60 XLON xeaAcf78yFH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:15 GBp 190 484.60 XLON xeaAcf78yFJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:15 GBp 250 484.60 XLON xeaAcf78yFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:11 GBp 872 484.40 XLON xeaAcf78yAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:20:01 GBp 872 484.40 XLON xeaAcf78yUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:18:42 GBp 490 484.40 XLON xeaAcf78weP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:18:42 GBp 93 484.40 XLON xeaAcf78weR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:18:41 GBp 872 484.40 XLON xeaAcf78weU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:15:22 GBp 296 484.40 XLON xeaAcf78v3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:13:40 GBp 872 484.40 XLON xeaAcf78d$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:06:53 GBp 412 483.20 XLON xeaAcf78W8f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:06:31 GBp 82 483.20 XLON xeaAcf78WO4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:06:17 GBp 421 483.40 XLON xeaAcf78Xjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:05:40 GBp 372 483.40 XLON xeaAcf78XAK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:05:27 GBp 848 483.60 XLON xeaAcf78XOc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:03:26 GBp 284 483.40 XLON xeaAcf78lnl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:03:26 GBp 79 483.40 XLON xeaAcf78lnn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:03:16 GBp 675 483.60 XLON xeaAcf78lxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:03:01 GBp 1,163 483.80 XLON xeaAcf78lEV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:02:31 GBp 77 484.00 XLON xeaAcf78ibb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:02:31 GBp 887 484.00 XLON xeaAcf78ibX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:02:21 GBp 27 484.00 XLON xeaAcf78iZH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 16:02:11 GBp 89 484.00 XLON xeaAcf78iew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:57:12 GBp 293 484.00 XLON xeaAcf78hMn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:57:12 GBp 52 484.00 XLON xeaAcf78hMr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:57:01 GBp 58 484.00 XLON xeaAcf78hSc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:56:53 GBp 242 484.20 XLON xeaAcf78hQL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:56:52 GBp 392 484.40 XLON xeaAcf78eaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:56:52 GBp 12 484.40 XLON xeaAcf78eaY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:56:40 GBp 296 484.60 XLON xeaAcf78eYn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:56:40 GBp 1,218 484.60 XLON xeaAcf78eYy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:51:51 GBp 701 484.80 XLON xeaAcf78NAV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:49:52 GBp 362 484.80 XLON xeaAcf78Lfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:49:37 GBp 493 484.80 XLON xeaAcf78Lyy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:48:56 GBp 105 484.80 XLON xeaAcf78IbL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:47:08 GBp 421 484.60 XLON xeaAcf78JrG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:47:06 GBp 65 484.80 XLON xeaAcf78Jq0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:47:06 GBp 421 484.80 XLON xeaAcf78Jq2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:47:06 GBp 1,039 485.00 XLON xeaAcf78Jq7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:44:18 GBp 495 485.20 XLON xeaAcf78HLD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:44:18 GBp 413 485.40 XLON xeaAcf78HLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:44:18 GBp 718 485.40 XLON xeaAcf78HLH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:49 GBp 227 485.00 XLON xeaAcf78Svs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:15 GBp 743 485.20 XLON xeaAcf78SKd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:15 GBp 617 485.20 XLON xeaAcf78SKf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:15 GBp 447 485.00 XLON xeaAcf78SLS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:15 GBp 483 485.20 XLON xeaAcf78SLU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:13 GBp 224 485.40 XLON xeaAcf78SMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:40:13 GBp 60 485.40 XLON xeaAcf78SMd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:37:16 GBp 188 485.20 XLON xeaAcf78Rar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:37:16 GBp 610 485.20 XLON xeaAcf78Rat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:34:49 GBp 377 485.40 XLON xeaAcf78OPK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:34:18 GBp 333 485.40 XLON xeaAcf78Pmt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:33:36 GBp 212 485.60 XLON xeaAcf78PQG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:33:36 GBp 349 485.60 XLON xeaAcf78PQI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:33:36 GBp 296 485.60 XLON xeaAcf78PRS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:33:35 GBp 296 485.80 XLON xeaAcf786bD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:32:42 GBp 405 485.60 XLON xeaAcf7862G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:32:42 GBp 800 485.60 XLON xeaAcf7862I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:32:13 GBp 69 485.40 XLON xeaAcf787lq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:32:13 GBp 908 485.40 XLON xeaAcf787ls OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:30:49 GBp 18 485.60 XLON xeaAcf784FF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:30:49 GBp 305 485.60 XLON xeaAcf784FH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:30:22 GBp 227 485.60 XLON xeaAcf785Yo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:38 GBp 13 484.80 XLON xeaAcf780qG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:38 GBp 296 484.80 XLON xeaAcf780r5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:38 GBp 53 484.80 XLON xeaAcf780rE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:32 GBp 230 484.80 XLON xeaAcf780zn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:24 GBp 444 484.80 XLON xeaAcf780xF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:11 GBp 353 485.00 XLON xeaAcf780Ba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:26:11 GBp 375 485.00 XLON xeaAcf780BY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:25:35 GBp 254 485.20 XLON xeaAcf781ea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:25:21 GBp 210 485.00 XLON xeaAcf781uk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:24:57 GBp 1,248 485.00 XLON xeaAcf78Edj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:20:23 GBp 35 484.60 XLON xeaAcf78DJ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:20:23 GBp 450 484.60 XLON xeaAcf78DJ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:20:00 GBp 273 484.60 XLON xeaAcf78ArS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:18:37 GBp 430 484.80 XLON xeaAcf78BAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:17:48 GBp 161 485.20 XLON xeaAcf7882k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:17:48 GBp 268 485.20 XLON xeaAcf7882m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:16:39 GBp 50 486.00 XLON xeaAcf789H5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:16:39 GBp 208 486.00 XLON xeaAcf789H7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:16:17 GBp 244 486.20 XLON xeaAcf79sqI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:15:38 GBp 383 486.20 XLON xeaAcf79tZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:15:17 GBp 359 486.40 XLON xeaAcf79txj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:13:56 GBp 509 486.40 XLON xeaAcf79rbS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:13:54 GBp 677 486.60 XLON xeaAcf79rcZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:13:53 GBp 910 486.60 XLON xeaAcf79rXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:13:53 GBp 314 486.60 XLON xeaAcf79rXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:10:40 GBp 10 486.40 XLON xeaAcf79mxy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:10:25 GBp 296 486.40 XLON xeaAcf79mCp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:10:10 GBp 1,164 486.40 XLON xeaAcf79mTa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:07:33 GBp 369 486.40 XLON xeaAcf79$Cj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:07:27 GBp 529 486.60 XLON xeaAcf79$Mr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:07:27 GBp 240 486.60 XLON xeaAcf79$Mt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:05:21 GBp 364 487.00 XLON xeaAcf79zRH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:05:12 GBp 357 487.20 XLON xeaAcf79wkn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:04:06 GBp 48 487.60 XLON xeaAcf79x5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:04:06 GBp 458 487.60 XLON xeaAcf79x5u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:02:59 GBp 382 487.20 XLON xeaAcf79u5H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:02:32 GBp 296 487.20 XLON xeaAcf79uTs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:02:16 GBp 394 487.20 XLON xeaAcf79vXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:01:18 GBp 296 486.80 XLON xeaAcf79cZ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:00:55 GBp 371 486.80 XLON xeaAcf79cxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 15:00:08 GBp 310 487.00 XLON xeaAcf79deu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:59:48 GBp 158 487.20 XLON xeaAcf79d7@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:59:48 GBp 285 487.20 XLON xeaAcf79d7y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:58:01 GBp 261 488.40 XLON xeaAcf79bWV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:58:01 GBp 575 488.20 XLON xeaAcf79bZb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:58:01 GBp 573 488.40 XLON xeaAcf79bZd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:55:25 GBp 99 488.60 XLON xeaAcf79Zkc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:55:25 GBp 444 488.60 XLON xeaAcf79Zke OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:55:25 GBp 167 488.80 XLON xeaAcf79Zkg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:55:25 GBp 608 488.80 XLON xeaAcf79Zki OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:54:44 GBp 317 489.20 XLON xeaAcf79Z8P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:54:44 GBp 1,203 489.00 XLON xeaAcf79Z8V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:51:39 GBp 49 488.00 XLON xeaAcf79kBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:51:36 GBp 247 488.00 XLON xeaAcf79kM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:50:21 GBp 547 487.80 XLON xeaAcf79iek OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:48:20 GBp 509 487.60 XLON xeaAcf79get OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:47:20 GBp 434 487.60 XLON xeaAcf79hW0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:47:14 GBp 992 487.80 XLON xeaAcf79heD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:46 GBp 551 487.60 XLON xeaAcf79e8B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:46 GBp 130 487.60 XLON xeaAcf79e8E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:46 GBp 284 487.80 XLON xeaAcf79e8Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:43 GBp 381 488.00 XLON xeaAcf79eHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:43 GBp 872 488.20 XLON xeaAcf79eHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:43 GBp 225 488.00 XLON xeaAcf79eMD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:45:43 GBp 850 488.00 XLON xeaAcf79eMF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:41:13 GBp 296 488.20 XLON xeaAcf79Llv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:40:50 GBp 296 488.20 XLON xeaAcf79Lw5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:40:11 GBp 260 488.20 XLON xeaAcf79IjG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:40:11 GBp 43 488.20 XLON xeaAcf79IjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:40:03 GBp 296 488.20 XLON xeaAcf79Itu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:39:12 GBp 713 488.20 XLON xeaAcf79IQq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:39:12 GBp 200 488.20 XLON xeaAcf79IQs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:35:46 GBp 486 488.40 XLON xeaAcf79HSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:34:19 GBp 502 488.20 XLON xeaAcf79Vxz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:33:37 GBp 577 488.20 XLON xeaAcf79S$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:33:37 GBp 26 488.40 XLON xeaAcf79S$q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:33:37 GBp 427 488.40 XLON xeaAcf79S$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:33:37 GBp 374 488.40 XLON xeaAcf79S$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:31:40 GBp 576 488.60 XLON xeaAcf79QxU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:30:00 GBp 338 489.60 XLON xeaAcf79OmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:29:46 GBp 721 489.80 XLON xeaAcf79O7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:26:19 GBp 393 489.40 XLON xeaAcf796VC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:25:08 GBp 453 489.60 XLON xeaAcf797Ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:25:07 GBp 930 489.60 XLON xeaAcf797Ev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:21:11 GBp 463 489.60 XLON xeaAcf795M7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:21:11 GBp 914 489.80 XLON xeaAcf795M9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:21:11 GBp 144 489.80 XLON xeaAcf795MB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:18:02 GBp 372 489.60 XLON xeaAcf7934a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:18:02 GBp 379 489.60 XLON xeaAcf7934Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:15:14 GBp 4 489.80 XLON xeaAcf791fo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:15:14 GBp 662 489.80 XLON xeaAcf791fq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:08:38 GBp 452 490.00 XLON xeaAcf79CA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:08:38 GBp 649 490.20 XLON xeaAcf79CA7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:05:19 GBp 493 490.40 XLON xeaAcf79A2L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:05:19 GBp 7 490.40 XLON xeaAcf79A2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:05:19 GBp 384 490.40 XLON xeaAcf79A2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 14:05:19 GBp 246 490.40 XLON xeaAcf79A2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:56:39 GBp 296 490.20 XLON xeaAcf7AtOt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:56:39 GBp 179 490.00 XLON xeaAcf7AtOv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:56:08 GBp 677 490.00 XLON xeaAcf7Aqk@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:55:23 GBp 561 490.00 XLON xeaAcf7Aq7K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:42:03 GBp 279 489.20 XLON xeaAcf7A$ul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:40:12 GBp 350 489.60 XLON xeaAcf7Ayym OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:40:12 GBp 500 489.80 XLON xeaAcf7Ayyo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:35:08 GBp 234 490.20 XLON xeaAcf7Axde OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:35:08 GBp 191 490.20 XLON xeaAcf7Axdg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:32:11 GBp 493 490.40 XLON xeaAcf7AuLG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:32:11 GBp 362 490.60 XLON xeaAcf7AuLU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:30:31 GBp 296 490.60 XLON xeaAcf7AvC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:30:23 GBp 694 490.60 XLON xeaAcf7AvAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:22:38 GBp 63 491.40 XLON xeaAcf7Abuu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:22:38 GBp 153 491.40 XLON xeaAcf7Abuw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:22:38 GBp 92 491.20 XLON xeaAcf7AbuY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:22:38 GBp 356 491.60 XLON xeaAcf7Abuy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:17:48 GBp 291 492.00 XLON xeaAcf7AZEx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:17:48 GBp 419 492.20 XLON xeaAcf7AZEz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:14:13 GBp 3 492.20 XLON xeaAcf7AX4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:14:09 GBp 490 492.40 XLON xeaAcf7AX0Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:10:40 GBp 296 492.00 XLON xeaAcf7Ald@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:10:40 GBp 157 492.00 XLON xeaAcf7Ald7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:10:40 GBp 681 492.00 XLON xeaAcf7Ald9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:05:08 GBp 340 492.20 XLON xeaAcf7AgWh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:05:08 GBp 170 492.20 XLON xeaAcf7AgWj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:05:08 GBp 356 491.80 XLON xeaAcf7AgWm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:05:08 GBp 168 492.00 XLON xeaAcf7AgWo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:05:08 GBp 342 492.00 XLON xeaAcf7AgWq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 13:03:01 GBp 296 491.80 XLON xeaAcf7AhmZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:58:43 GBp 322 492.00 XLON xeaAcf7AMsG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:57:14 GBp 358 492.00 XLON xeaAcf7ANWu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:57:14 GBp 512 492.20 XLON xeaAcf7ANWw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 332 491.80 XLON xeaAcf7AIs3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 546 492.00 XLON xeaAcf7AIs5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 148 491.80 XLON xeaAcf7AIsq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 193 491.80 XLON xeaAcf7AIss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 700 491.80 XLON xeaAcf7AIsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:50:55 GBp 600 491.80 XLON xeaAcf7AIsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:48:29 GBp 23 492.20 XLON xeaAcf7AJov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:48:29 GBp 492 492.20 XLON xeaAcf7AJox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:35:32 GBp 76 491.60 XLON xeaAcf7ATYa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:35:32 GBp 647 491.60 XLON xeaAcf7ATYc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:35:32 GBp 102 491.60 XLON xeaAcf7ATYt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:35:32 GBp 600 491.60 XLON xeaAcf7ATYv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:21:29 GBp 356 490.60 XLON xeaAcf7A7SZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:19:13 GBp 296 490.60 XLON xeaAcf7A4Oy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:15:23 GBp 6 491.00 XLON xeaAcf7A2Jw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:15:23 GBp 369 491.00 XLON xeaAcf7A2Jy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:11:24 GBp 457 491.60 XLON xeaAcf7A0vg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:11:24 GBp 273 491.40 XLON xeaAcf7A0vY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:09:19 GBp 229 491.80 XLON xeaAcf7A1sp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:09:19 GBp 154 491.80 XLON xeaAcf7A1sr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 506 492.20 XLON xeaAcf7ACba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 367 492.00 XLON xeaAcf7ACbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 140 492.00 XLON xeaAcf7AFQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 600 492.00 XLON xeaAcf7AFQ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 57 492.00 XLON xeaAcf7AFQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 12:02:27 GBp 460 492.00 XLON xeaAcf7AFQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:52:17 GBp 578 491.60 XLON xeaAcf7A8v$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:52:17 GBp 758 491.80 XLON xeaAcf7A8v2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:52:17 GBp 561 491.80 XLON xeaAcf7A8v4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:52:17 GBp 360 491.80 XLON xeaAcf7A8vs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:52:17 GBp 245 491.60 XLON xeaAcf7A8vZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:38:44 GBp 321 491.60 XLON xeaAcf7BoDS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:33:47 GBp 174 491.60 XLON xeaAcf7Bn@o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:33:47 GBp 69 491.60 XLON xeaAcf7Bn@q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:33:47 GBp 175 491.80 XLON xeaAcf7Bn@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:33:47 GBp 175 491.80 XLON xeaAcf7Bn@u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:30:22 GBp 277 491.80 XLON xeaAcf7B$ie OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:27:52 GBp 481 492.00 XLON xeaAcf7By@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:24:24 GBp 137 493.00 XLON xeaAcf7BwfH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:24:24 GBp 160 493.00 XLON xeaAcf7BwfJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:24:23 GBp 122 493.00 XLON xeaAcf7Bwe@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:24:23 GBp 174 493.00 XLON xeaAcf7Bwe0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:24:23 GBp 337 492.80 XLON xeaAcf7Bwex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:23:37 GBp 238 493.20 XLON xeaAcf7Bw6f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:23:37 GBp 303 493.00 XLON xeaAcf7Bw6k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:23:37 GBp 437 493.20 XLON xeaAcf7Bw6m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:23:37 GBp 1 492.80 XLON xeaAcf7Bw6W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:23:37 GBp 295 492.80 XLON xeaAcf7Bw6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:12:41 GBp 296 491.80 XLON xeaAcf7Bc86 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:12:41 GBp 296 491.80 XLON xeaAcf7Bc8H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:12:19 GBp 414 492.00 XLON xeaAcf7BcIo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:12:19 GBp 705 492.00 XLON xeaAcf7BcJR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 11:05:11 GBp 24 491.80 XLON xeaAcf7Bb3e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:57:26 GBp 504 492.40 XLON xeaAcf7BW$5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:54:40 GBp 241 492.80 XLON xeaAcf7BXCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:51:55 GBp 326 493.60 XLON xeaAcf7BkSZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:51:55 GBp 226 493.40 XLON xeaAcf7BkTV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:46:34 GBp 368 493.60 XLON xeaAcf7BjjA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:46:34 GBp 298 493.80 XLON xeaAcf7BjjP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:46:34 GBp 115 493.80 XLON xeaAcf7BjjR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:41:26 GBp 296 493.60 XLON xeaAcf7Bhc2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:39:54 GBp 413 493.80 XLON xeaAcf7BhJG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:36:43 GBp 263 494.20 XLON xeaAcf7Bfl4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:36:24 GBp 411 494.40 XLON xeaAcf7BfnC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:36:24 GBp 579 494.60 XLON xeaAcf7BfnE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:35:22 GBp 100 494.60 XLON xeaAcf7BfLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:34:24 GBp 296 494.60 XLON xeaAcf7BMju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:22:25 GBp 430 494.40 XLON xeaAcf7BJdH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:19:01 GBp 296 495.00 XLON xeaAcf7BGm4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:16:05 GBp 188 496.20 XLON xeaAcf7BHFv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:16:02 GBp 87 496.20 XLON xeaAcf7BHFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:16:00 GBp 31 496.40 XLON xeaAcf7BHER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:16:00 GBp 423 496.40 XLON xeaAcf7BHET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:16:00 GBp 651 496.60 XLON xeaAcf7BHEV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:07:59 GBp 191 495.80 XLON xeaAcf7BSRx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:07:59 GBp 232 495.80 XLON xeaAcf7BSRz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:07:50 GBp 374 496.00 XLON xeaAcf7BTaA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:07:50 GBp 235 496.20 XLON xeaAcf7BTaC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:07:50 GBp 304 496.20 XLON xeaAcf7BTaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:04:45 GBp 447 496.40 XLON xeaAcf7BQr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 10:04:36 GBp 342 496.40 XLON xeaAcf7BQsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:56:14 GBp 566 495.40 XLON xeaAcf7BPP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:48:25 GBp 383 495.60 XLON xeaAcf7B5c@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:48:25 GBp 486 495.40 XLON xeaAcf7B5cv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:09 GBp 504 495.40 XLON xeaAcf7B3Xz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 430 496.20 XLON xeaAcf7B3Wv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 28 496.20 XLON xeaAcf7B3Wx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 413 496.20 XLON xeaAcf7B3WA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 125 496.20 XLON xeaAcf7B3WC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 319 495.60 XLON xeaAcf7B3Wd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 296 495.80 XLON xeaAcf7B3Wf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:07 GBp 434 496.20 XLON xeaAcf7B3WL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:06 GBp 437 496.20 XLON xeaAcf7B3WQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:06 GBp 427 496.20 XLON xeaAcf7B3ZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:06 GBp 99 496.20 XLON xeaAcf7B3ZY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:05 GBp 31 496.20 XLON xeaAcf7B3ZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:05 GBp 340 496.20 XLON xeaAcf7B3ZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:05 GBp 59 496.00 XLON xeaAcf7B3ZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:05 GBp 199 496.00 XLON xeaAcf7B3ZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:43:05 GBp 373 496.20 XLON xeaAcf7B3ZR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:39:52 GBp 267 496.00 XLON xeaAcf7B042 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:39:52 GBp 123 496.00 XLON xeaAcf7B044 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 158 493.80 XLON xeaAcf74sJ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 600 493.80 XLON xeaAcf74sJ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 44 493.60 XLON xeaAcf74sJ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 230 493.60 XLON xeaAcf74sJ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 394 493.80 XLON xeaAcf74sJB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:17:07 GBp 126 494.00 XLON xeaAcf74sJy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:13:15 GBp 257 494.00 XLON xeaAcf74qLJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:13:14 GBp 430 494.20 XLON xeaAcf74qKr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:13:14 GBp 405 494.40 XLON xeaAcf74qKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:05:15 GBp 463 493.20 XLON xeaAcf74mGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 09:01:17 GBp 356 492.20 XLON xeaAcf74@Lq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:59:00 GBp 199 492.60 XLON xeaAcf74yYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:59:00 GBp 250 492.60 XLON xeaAcf74yYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:57:01 GBp 16 492.80 XLON xeaAcf74zrC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:56:51 GBp 334 493.00 XLON xeaAcf74zza OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:56:51 GBp 480 493.20 XLON xeaAcf74zzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:56:51 GBp 600 493.40 XLON xeaAcf74zzX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:56:51 GBp 58 493.40 XLON xeaAcf74zoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:51:01 GBp 240 493.40 XLON xeaAcf74umG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:51:01 GBp 395 493.60 XLON xeaAcf74umL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:49:53 GBp 343 493.80 XLON xeaAcf74uSe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:49:53 GBp 307 494.00 XLON xeaAcf74uSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:49:53 GBp 311 494.00 XLON xeaAcf74uSi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 285 494.00 XLON xeaAcf74dBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 105 494.00 XLON xeaAcf74dBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 560 494.20 XLON xeaAcf74dBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 463 494.20 XLON xeaAcf74dL@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 62 494.00 XLON xeaAcf74dLw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:45:03 GBp 200 494.00 XLON xeaAcf74dLy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:38:27 GBp 408 494.20 XLON xeaAcf74YFf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:38:27 GBp 333 494.00 XLON xeaAcf74YFr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:38:27 GBp 121 494.20 XLON xeaAcf74YFt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:38:27 GBp 357 494.20 XLON xeaAcf74YFv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:37:41 GBp 437 494.00 XLON xeaAcf74YVn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:30:46 GBp 300 493.80 XLON xeaAcf74knf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:30:11 GBp 283 495.40 XLON xeaAcf74kSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:28:50 GBp 296 495.80 XLON xeaAcf74iqW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:28:50 GBp 231 495.60 XLON xeaAcf74irV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:28:49 GBp 523 496.20 XLON xeaAcf74iq5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:28:49 GBp 102 496.20 XLON xeaAcf74iq7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:26:53 GBp 259 495.40 XLON xeaAcf74gvP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:26:53 GBp 1 495.20 XLON xeaAcf74gvR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:21:58 GBp 346 495.80 XLON xeaAcf74KBq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:21:55 GBp 296 496.00 XLON xeaAcf74KKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:19:51 GBp 296 496.00 XLON xeaAcf74IW8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:19:51 GBp 469 496.20 XLON xeaAcf74IWA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:18:29 GBp 689 496.40 XLON xeaAcf74I9S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:17:34 GBp 296 495.00 XLON xeaAcf74Jhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:13:50 GBp 296 494.80 XLON xeaAcf74HEC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:12:40 GBp 50 495.20 XLON xeaAcf74Ugl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:12:40 GBp 246 495.20 XLON xeaAcf74Ugm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:09:47 GBp 427 491.40 XLON xeaAcf74VP0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:02:50 GBp 1 491.80 XLON xeaAcf74OCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:02:50 GBp 373 491.80 XLON xeaAcf74OCV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:02:50 GBp 456 492.00 XLON xeaAcf74OFW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Jun-2022 08:02:50 GBp 82 492.00 XLON xeaAcf74OFY

