OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
26 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 January 2026 it had purchased a total of 94,714 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,1294,585-
Highest price paid (per ordinary share)625.50p622.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)617.50p617.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)623.39p621.22p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,048,483 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,048,483.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
23-01-202616:28:30GBp183624.50XLONxeaMUUH4Pnm
23-01-202616:28:30GBp804624.50XLONxeaMUUH4Pno
23-01-202616:28:30GBp162624.50XLONxeaMUUH4Pnq
23-01-202616:26:01GBp496624.00XLONxeaMUUH45Ae
23-01-202616:26:00GBp201624.00XLONxeaMUUH45LX
23-01-202616:26:00GBp1,159624.00XLONxeaMUUH45Lo
23-01-202616:26:00GBp80624.00XLONxeaMUUH45L@
23-01-202616:26:00GBp437624.00XLONxeaMUUH45L0
23-01-202616:23:15GBp396624.00XLONxeaMUUH4EfT
23-01-202616:23:15GBp31624.00XLONxeaMUUH4EfV
23-01-202616:22:43GBp154624.00XLONxeaMUUH4FbY
23-01-202616:22:43GBp41624.00XLONxeaMUUH4Fbe
23-01-202616:22:43GBp676624.00XLONxeaMUUH4Fbg
23-01-202616:20:49GBp130622.50XLONxeaMUUH4DJk
23-01-202616:17:38GBp207623.00XLONxeaMUUH5spL
23-01-202616:14:19GBp268622.50XLONxeaMUUH5pYb
23-01-202616:13:42GBp630623.00XLONxeaMUUH5pSN
23-01-202616:13:42GBp1,438623.50XLONxeaMUUH5pSQ
23-01-202616:09:43GBp1,452624.00XLONxeaMUUH5zYe
23-01-202616:09:43GBp11624.50XLONxeaMUUH5zjM
23-01-202616:09:43GBp250624.50XLONxeaMUUH5zjO
23-01-202616:08:44GBp225624.50XLONxeaMUUH5wsb
23-01-202616:08:44GBp250624.50XLONxeaMUUH5wsd
23-01-202616:07:45GBp186624.50XLONxeaMUUH5xve
23-01-202616:06:46GBp302624.50XLONxeaMUUH5u6b
23-01-202616:06:46GBp240624.50XLONxeaMUUH5u6d
23-01-202616:04:46GBp216624.00XLONxeaMUUH5cIX
23-01-202616:04:46GBp495624.00XLONxeaMUUH5cIZ
23-01-202616:04:46GBp821624.00XLONxeaMUUH5cJV
23-01-202616:04:46GBp530624.00XLONxeaMUUH5cIb
23-01-202616:04:46GBp178624.00XLONxeaMUUH5cIh
23-01-202616:04:46GBp31624.00XLONxeaMUUH5cIj
23-01-202616:04:46GBp909623.50XLONxeaMUUH5cI6
23-01-202615:58:13GBp909624.00XLONxeaMUUH5ljQ
23-01-202615:47:53GBp457623.00XLONxeaMUUH5Hff
23-01-202615:46:40GBp113623.00XLONxeaMUUH5UFA
23-01-202615:46:02GBp858623.50XLONxeaMUUH5VDQ
23-01-202615:45:39GBp343624.50XLONxeaMUUH5SZx
23-01-202615:45:39GBp239624.50XLONxeaMUUH5SZz
23-01-202615:45:39GBp584624.50XLONxeaMUUH5SZ$
23-01-202615:45:39GBp446624.50XLONxeaMUUH5SZ1
23-01-202615:45:39GBp135624.50XLONxeaMUUH5SZ3
23-01-202615:45:39GBp260624.00XLONxeaMUUH5SZ6
23-01-202615:45:30GBp385624.50XLONxeaMUUH5S$c
23-01-202615:45:30GBp740624.50XLONxeaMUUH5S$e
23-01-202615:45:30GBp141624.50XLONxeaMUUH5S$g
23-01-202615:45:30GBp284624.50XLONxeaMUUH5S$i
23-01-202615:45:30GBp434624.50XLONxeaMUUH5S$k
23-01-202615:45:30GBp600624.50XLONxeaMUUH5S$m
23-01-202615:45:30GBp909624.00XLONxeaMUUH5S$v
23-01-202615:39:30GBp909623.00XLONxeaMUUH55n@
23-01-202615:34:09GBp742623.50XLONxeaMUUH5D8d
23-01-202615:34:09GBp167623.50XLONxeaMUUH5D8f
23-01-202615:15:55GBp202622.50XLONxeaMUUH6kgE
23-01-202615:15:10GBp308622.50XLONxeaMUUH6lue
23-01-202615:14:49GBp337623.00XLONxeaMUUH6ihR
23-01-202615:13:37GBp422623.00XLONxeaMUUH6goa
23-01-202615:13:34GBp793623.00XLONxeaMUUH6g7i
23-01-202615:09:46GBp309623.00XLONxeaMUUH6LXl
23-01-202615:06:54GBp215623.00XLONxeaMUUH6Us7
23-01-202615:06:53GBp304623.50XLONxeaMUUH6Unp
23-01-202615:06:53GBp117623.50XLONxeaMUUH6Unr
23-01-202615:06:52GBp596624.00XLONxeaMUUH6Umv
23-01-202615:06:52GBp365624.00XLONxeaMUUH6Umx
23-01-202615:03:52GBp1,065624.50XLONxeaMUUH6Rs7
23-01-202615:03:52GBp160624.50XLONxeaMUUH6Rs9
23-01-202615:03:52GBp384624.50XLONxeaMUUH6Rnz
23-01-202615:03:52GBp877625.00XLONxeaMUUH6Rn$
23-01-202614:58:32GBp972625.50XLONxeaMUUH63uD
23-01-202614:53:41GBp366624.50XLONxeaMUUH6BgP
23-01-202614:53:41GBp1,462625.00XLONxeaMUUH6BrX
23-01-202614:53:07GBp846625.00XLONxeaMUUH68jy
23-01-202614:53:07GBp796625.00XLONxeaMUUH68j3
23-01-202614:53:07GBp40625.00XLONxeaMUUH68j5
23-01-202614:39:21GBp266623.00XLONxeaMUUH7Wsc
23-01-202614:39:21GBp427623.00XLONxeaMUUH7Wsl
23-01-202614:39:17GBp20623.00XLONxeaMUUH7WyH
23-01-202614:39:06GBp390623.00XLONxeaMUUH7WAt
23-01-202614:37:14GBp349623.00XLONxeaMUUH7iZ1
23-01-202614:36:05GBp358623.50XLONxeaMUUH7gzD
23-01-202614:33:14GBp237624.50XLONxeaMUUH7K3e
23-01-202614:33:14GBp1,172624.50XLONxeaMUUH7K3l
23-01-202614:33:14GBp75624.50XLONxeaMUUH7K3n
23-01-202614:32:23GBp1,279625.00XLONxeaMUUH7INM
23-01-202614:32:23GBp261625.00XLONxeaMUUH7IMX
23-01-202614:32:23GBp60625.00XLONxeaMUUH7IMZ
23-01-202614:32:23GBp1,271625.00XLONxeaMUUH7IMq
23-01-202614:32:23GBp906625.00XLONxeaMUUH7IM@
23-01-202614:32:23GBp1,382625.00XLONxeaMUUH7IM0
23-01-202614:32:23GBp88625.00XLONxeaMUUH7IMI
23-01-202614:32:23GBp826625.00XLONxeaMUUH7IMK
23-01-202614:27:10GBp1,248625.00XLONxeaMUUH7PlK
23-01-202614:23:50GBp583624.00XLONxeaMUUH75UR
23-01-202614:23:50GBp162624.00XLONxeaMUUH75UT
23-01-202614:21:55GBp763624.00XLONxeaMUUH70wf
23-01-202614:21:38GBp705624.00XLONxeaMUUH70LH
23-01-202614:02:33GBp198622.00XLONxeaMUUH0uBf
23-01-202613:52:02GBp258622.50XLONxeaMUUH0jBn
23-01-202613:52:02GBp67623.00XLONxeaMUUH0jBp
23-01-202613:52:02GBp600623.00XLONxeaMUUH0jBr
23-01-202613:52:02GBp568623.00XLONxeaMUUH0jBw
23-01-202613:30:11GBp234623.00XLONxeaMUUH03rI
23-01-202613:30:11GBp531623.00XLONxeaMUUH03rQ
23-01-202613:20:23GBp217623.00XLONxeaMUUH0Bv$
23-01-202613:19:23GBp818623.00XLONxeaMUUH086t
23-01-202613:18:55GBp412623.00XLONxeaMUUH08Pz
23-01-202613:18:55GBp94623.00XLONxeaMUUH08P$
23-01-202613:08:53GBp169623.00XLONxeaMUUH1ntE
23-01-202613:08:53GBp383623.00XLONxeaMUUH1ntG
23-01-202613:08:53GBp33623.00XLONxeaMUUH1ntI
23-01-202613:08:53GBp71623.00XLONxeaMUUH1ntK
23-01-202613:08:53GBp179623.00XLONxeaMUUH1ntM
23-01-202613:07:41GBp88623.00XLONxeaMUUH1@e1
23-01-202613:07:01GBp23623.00XLONxeaMUUH1@Ik
23-01-202613:07:01GBp24623.00XLONxeaMUUH1@Im
23-01-202613:06:00GBp112623.00XLONxeaMUUH1$FX
23-01-202613:06:00GBp1623.00XLONxeaMUUH1$FZ
23-01-202613:04:50GBp12623.00XLONxeaMUUH1y6r
23-01-202613:04:38GBp12623.00XLONxeaMUUH1yEz
23-01-202613:04:38GBp13623.00XLONxeaMUUH1yE$
23-01-202613:04:01GBp1623.00XLONxeaMUUH1zpe
23-01-202613:04:01GBp11623.00XLONxeaMUUH1zpg
23-01-202613:04:01GBp96623.00XLONxeaMUUH1zpi
23-01-202613:03:49GBp510623.50XLONxeaMUUH1zvz
23-01-202613:02:40GBp180623.50XLONxeaMUUH1wrm
23-01-202613:01:36GBp511623.50XLONxeaMUUH1xYv
23-01-202612:58:50GBp1,774623.00XLONxeaMUUH1vv8
23-01-202612:58:50GBp1,497623.00XLONxeaMUUH1vvA
23-01-202612:58:50GBp9623.00XLONxeaMUUH1vvC
23-01-202612:58:40GBp437623.00XLONxeaMUUH1v4U
23-01-202612:58:40GBp162623.00XLONxeaMUUH1v7W
23-01-202612:58:39GBp635623.00XLONxeaMUUH1v7f
23-01-202612:58:39GBp245623.00XLONxeaMUUH1v7h
23-01-202612:58:39GBp290623.00XLONxeaMUUH1v7j
23-01-202612:58:39GBp250623.00XLONxeaMUUH1v7l
23-01-202612:58:39GBp19623.00XLONxeaMUUH1v7n
23-01-202612:58:39GBp245623.00XLONxeaMUUH1v7p
23-01-202612:58:39GBp517623.00XLONxeaMUUH1v7r
23-01-202612:58:39GBp29623.00XLONxeaMUUH1v7t
23-01-202612:58:39GBp454622.50XLONxeaMUUH1v7w
23-01-202612:58:39GBp437622.50XLONxeaMUUH1v73
23-01-202612:52:15GBp12622.50XLONxeaMUUH1Y1W
23-01-202612:52:15GBp94622.50XLONxeaMUUH1Y1Y
23-01-202612:43:54GBp377622.50XLONxeaMUUH1jwZ
23-01-202612:43:54GBp3622.50XLONxeaMUUH1jwb
23-01-202612:43:54GBp12622.50XLONxeaMUUH1jwd
23-01-202612:34:30GBp35622.50XLONxeaMUUH1NGW
23-01-202612:31:55GBp392623.00XLONxeaMUUH1LAf
23-01-202612:31:55GBp382623.00XLONxeaMUUH1LA5
23-01-202612:21:52GBp18623.00XLONxeaMUUH1Sdk
23-01-202612:21:52GBp54623.00XLONxeaMUUH1Sdm
23-01-202612:21:51GBp44623.00XLONxeaMUUH1Scl
23-01-202612:21:51GBp355623.50XLONxeaMUUH1Scn
23-01-202612:21:51GBp19623.50XLONxeaMUUH1Scp
23-01-202611:51:25GBp305623.00XLONxeaMUUH19q7
23-01-202611:51:25GBp1623.00XLONxeaMUUH19q9
23-01-202611:51:25GBp196623.50XLONxeaMUUH19qS
23-01-202611:51:25GBp224623.00XLONxeaMUUH19td
23-01-202611:51:25GBp399623.50XLONxeaMUUH19tf
23-01-202611:30:12GBp12623.50XLONxeaMUUH2uNu
23-01-202611:30:11GBp28623.50XLONxeaMUUH2uHs
23-01-202611:18:14GBp246623.00XLONxeaMUUH2kKm
23-01-202611:18:14GBp354623.50XLONxeaMUUH2kKt
23-01-202611:15:01GBp58624.00XLONxeaMUUH2jvw
23-01-202611:15:01GBp288624.00XLONxeaMUUH2jvy
23-01-202611:14:53GBp226624.50XLONxeaMUUH2j24
23-01-202611:14:48GBp605625.00XLONxeaMUUH2j8c
23-01-202611:14:48GBp242625.00XLONxeaMUUH2j8e
23-01-202611:14:48GBp74625.00XLONxeaMUUH2j8g
23-01-202611:12:03GBp206624.50XLONxeaMUUH2eao
23-01-202611:05:04GBp339624.50XLONxeaMUUH2LqL
23-01-202610:59:49GBp542623.00XLONxeaMUUH2HLb
23-01-202610:49:48GBp162622.00XLONxeaMUUH2PRV
23-01-202610:49:36GBp234622.50XLONxeaMUUH26ka
23-01-202610:48:54GBp510622.50XLONxeaMUUH2687
23-01-202610:48:48GBp311623.50XLONxeaMUUH26Mh
23-01-202610:48:48GBp365623.00XLONxeaMUUH26Mm
23-01-202610:43:18GBp389624.00XLONxeaMUUH22IT
23-01-202610:43:18GBp397623.50XLONxeaMUUH22TY
23-01-202610:32:48GBp318621.50XLONxeaMUUH2AFy
23-01-202610:32:48GBp340622.00BATExeaMUUH2AF@
23-01-202610:32:44GBp634622.50XLONxeaMUUH2A8g
23-01-202610:32:44GBp225622.50XLONxeaMUUH2A8i
23-01-202610:32:44GBp25622.50XLONxeaMUUH2A8k
23-01-202610:32:44GBp365622.00XLONxeaMUUH2A8q
23-01-202610:32:44GBp489622.00BATExeaMUUH2A8s
23-01-202610:21:58GBp158622.50XLONxeaMUUH3oBS
23-01-202610:21:58GBp122622.50XLONxeaMUUH3oBU
23-01-202610:20:19GBp237622.50XLONxeaMUUH3pJX
23-01-202610:20:19GBp97622.50XLONxeaMUUH3pJZ
23-01-202610:20:19GBp365623.00XLONxeaMUUH3pJc
23-01-202610:18:29GBp243623.50XLONxeaMUUH3neB
23-01-202610:18:29GBp350624.00XLONxeaMUUH3neH
23-01-202610:18:29GBp123624.00XLONxeaMUUH3neJ
23-01-202610:18:29GBp214624.00XLONxeaMUUH3neL
23-01-202610:18:29GBp255624.00XLONxeaMUUH3neN
23-01-202610:17:58GBp397622.00BATExeaMUUH3nFP
23-01-202610:16:39GBp365622.50XLONxeaMUUH3@4F
23-01-202610:10:04GBp365623.00XLONxeaMUUH3xV3
23-01-202610:04:22GBp259623.00XLONxeaMUUH3dJj
23-01-202609:47:15GBp227623.00XLONxeaMUUH3hJo
23-01-202609:46:20GBp257623.50XLONxeaMUUH3e29
23-01-202609:46:16GBp368624.00XLONxeaMUUH3eFH
23-01-202609:45:15GBp611625.00XLONxeaMUUH3f@T
23-01-202609:45:15GBp829625.00XLONxeaMUUH3fve
23-01-202609:45:15GBp158625.00XLONxeaMUUH3fvg
23-01-202609:45:15GBp733625.00XLONxeaMUUH3fvt
23-01-202609:29:13GBp210623.00XLONxeaMUUH3TED
23-01-202609:29:13GBp343623.00XLONxeaMUUH3TEF
23-01-202609:29:13GBp249623.00XLONxeaMUUH3TEH
23-01-202609:27:23GBp566621.50XLONxeaMUUH3RcS
23-01-202609:18:14GBp154620.50XLONxeaMUUH35Zm
23-01-202609:18:14GBp345620.50XLONxeaMUUH35Zx
23-01-202609:12:54GBp292619.00XLONxeaMUUH31yk
23-01-202609:12:54GBp300619.00XLONxeaMUUH31y1
23-01-202609:04:01GBp295617.50BATExeaMUUH38d6
23-01-202609:04:01GBp529617.50XLONxeaMUUH38d8
23-01-202608:58:42GBp332618.50BATExeaMUUHyqXu
23-01-202608:58:42GBp528618.50XLONxeaMUUHyqXw
23-01-202608:58:42GBp369618.00XLONxeaMUUHyqXs
23-01-202608:51:12GBp285619.00XLONxeaMUUHymIq
23-01-202608:51:12GBp410619.50XLONxeaMUUHymIs
23-01-202608:51:12GBp221619.50BATExeaMUUHymIu
23-01-202608:46:03GBp251620.00XLONxeaMUUHyyDo
23-01-202608:46:03GBp94620.00XLONxeaMUUHyyDq
23-01-202608:46:02GBp332620.50XLONxeaMUUHyyCo
23-01-202608:46:02GBp184620.50BATExeaMUUHyyCq
23-01-202608:42:24GBp45621.00XLONxeaMUUHywOd
23-01-202608:42:24GBp4621.00XLONxeaMUUHywOf
23-01-202608:42:24GBp8621.00XLONxeaMUUHywOh
23-01-202608:42:24GBp129621.00XLONxeaMUUHywOj
23-01-202608:42:24GBp253621.50XLONxeaMUUHywOk
23-01-202608:42:24GBp16621.50XLONxeaMUUHywOm
23-01-202608:42:24GBp299621.50BATExeaMUUHywOo
23-01-202608:42:24GBp22621.50BATExeaMUUHywOq
23-01-202608:41:09GBp458622.00XLONxeaMUUHyxJa
23-01-202608:41:09GBp395622.00BATExeaMUUHyxJe
23-01-202608:37:31GBp535622.00XLONxeaMUUHycrY
23-01-202608:37:31GBp583622.00BATExeaMUUHycra
23-01-202608:32:15GBp633620.00XLONxeaMUUHyYRo
23-01-202608:32:15GBp352619.50XLONxeaMUUHyYRv
23-01-202608:32:15GBp214619.50XLONxeaMUUHyYRx
23-01-202608:29:16GBp1618.50BATExeaMUUHyX5K
23-01-202608:22:44GBp261619.50XLONxeaMUUHyhrh
23-01-202608:22:44GBp384620.00XLONxeaMUUHyhrl
23-01-202608:19:14GBp256621.00XLONxeaMUUHyMxJ
23-01-202608:19:11GBp231621.50XLONxeaMUUHyM4e
23-01-202608:19:11GBp2621.50XLONxeaMUUHyM4g
23-01-202608:19:10GBp536621.50XLONxeaMUUHyM4U
23-01-202608:19:09GBp4621.50XLONxeaMUUHyM7Z
23-01-202608:19:09GBp178622.00BATExeaMUUHyM7b
23-01-202608:18:03GBp310622.50XLONxeaMUUHyNhh
23-01-202608:18:03GBp326622.50XLONxeaMUUHyNht
23-01-202608:18:03GBp100622.50XLONxeaMUUHyNhv
23-01-202608:14:27GBp253621.50XLONxeaMUUHyLGz
23-01-202608:13:53GBp253622.00XLONxeaMUUHyIqr
23-01-202608:13:47GBp54622.50XLONxeaMUUHyImk
23-01-202608:13:47GBp311622.50XLONxeaMUUHyImm
23-01-202608:09:41GBp373623.00XLONxeaMUUHyHhs
23-01-202608:08:40GBp150622.00XLONxeaMUUHyHVB
23-01-202608:07:53GBp168621.50BATExeaMUUHyU3S
23-01-202608:04:06GBp222621.00XLONxeaMUUHyTJ6
23-01-202608:01:41GBp283620.50XLONxeaMUUHyOO@
23-01-202608:01:41GBp406621.00XLONxeaMUUHyOO0
23-01-202608:01:30GBp681622.00BATExeaMUUHyPWK
23-01-202608:01:30GBp378623.00XLONxeaMUUHyPWM
23-01-202608:01:30GBp285623.50XLONxeaMUUHyPWO



