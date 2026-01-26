OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
26 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 23 January 2026 it had purchased a total of 94,714 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|90,129
|4,585
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|625.50p
|622.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|617.50p
|617.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|623.39p
|621.22p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,048,483 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,048,483.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|23-01-2026
|16:28:30
|GBp
|183
|624.50
|XLON
|xeaMUUH4Pnm
|23-01-2026
|16:28:30
|GBp
|804
|624.50
|XLON
|xeaMUUH4Pno
|23-01-2026
|16:28:30
|GBp
|162
|624.50
|XLON
|xeaMUUH4Pnq
|23-01-2026
|16:26:01
|GBp
|496
|624.00
|XLON
|xeaMUUH45Ae
|23-01-2026
|16:26:00
|GBp
|201
|624.00
|XLON
|xeaMUUH45LX
|23-01-2026
|16:26:00
|GBp
|1,159
|624.00
|XLON
|xeaMUUH45Lo
|23-01-2026
|16:26:00
|GBp
|80
|624.00
|XLON
|xeaMUUH45L@
|23-01-2026
|16:26:00
|GBp
|437
|624.00
|XLON
|xeaMUUH45L0
|23-01-2026
|16:23:15
|GBp
|396
|624.00
|XLON
|xeaMUUH4EfT
|23-01-2026
|16:23:15
|GBp
|31
|624.00
|XLON
|xeaMUUH4EfV
|23-01-2026
|16:22:43
|GBp
|154
|624.00
|XLON
|xeaMUUH4FbY
|23-01-2026
|16:22:43
|GBp
|41
|624.00
|XLON
|xeaMUUH4Fbe
|23-01-2026
|16:22:43
|GBp
|676
|624.00
|XLON
|xeaMUUH4Fbg
|23-01-2026
|16:20:49
|GBp
|130
|622.50
|XLON
|xeaMUUH4DJk
|23-01-2026
|16:17:38
|GBp
|207
|623.00
|XLON
|xeaMUUH5spL
|23-01-2026
|16:14:19
|GBp
|268
|622.50
|XLON
|xeaMUUH5pYb
|23-01-2026
|16:13:42
|GBp
|630
|623.00
|XLON
|xeaMUUH5pSN
|23-01-2026
|16:13:42
|GBp
|1,438
|623.50
|XLON
|xeaMUUH5pSQ
|23-01-2026
|16:09:43
|GBp
|1,452
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5zYe
|23-01-2026
|16:09:43
|GBp
|11
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5zjM
|23-01-2026
|16:09:43
|GBp
|250
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5zjO
|23-01-2026
|16:08:44
|GBp
|225
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5wsb
|23-01-2026
|16:08:44
|GBp
|250
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5wsd
|23-01-2026
|16:07:45
|GBp
|186
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5xve
|23-01-2026
|16:06:46
|GBp
|302
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5u6b
|23-01-2026
|16:06:46
|GBp
|240
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5u6d
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|216
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cIX
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|495
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cIZ
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|821
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cJV
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|530
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cIb
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|178
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cIh
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|31
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5cIj
|23-01-2026
|16:04:46
|GBp
|909
|623.50
|XLON
|xeaMUUH5cI6
|23-01-2026
|15:58:13
|GBp
|909
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5ljQ
|23-01-2026
|15:47:53
|GBp
|457
|623.00
|XLON
|xeaMUUH5Hff
|23-01-2026
|15:46:40
|GBp
|113
|623.00
|XLON
|xeaMUUH5UFA
|23-01-2026
|15:46:02
|GBp
|858
|623.50
|XLON
|xeaMUUH5VDQ
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|343
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5SZx
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|239
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5SZz
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|584
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5SZ$
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|446
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5SZ1
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|135
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5SZ3
|23-01-2026
|15:45:39
|GBp
|260
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5SZ6
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|385
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$c
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|740
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$e
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|141
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$g
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|284
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$i
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|434
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$k
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|600
|624.50
|XLON
|xeaMUUH5S$m
|23-01-2026
|15:45:30
|GBp
|909
|624.00
|XLON
|xeaMUUH5S$v
|23-01-2026
|15:39:30
|GBp
|909
|623.00
|XLON
|xeaMUUH55n@
|23-01-2026
|15:34:09
|GBp
|742
|623.50
|XLON
|xeaMUUH5D8d
|23-01-2026
|15:34:09
|GBp
|167
|623.50
|XLON
|xeaMUUH5D8f
|23-01-2026
|15:15:55
|GBp
|202
|622.50
|XLON
|xeaMUUH6kgE
|23-01-2026
|15:15:10
|GBp
|308
|622.50
|XLON
|xeaMUUH6lue
|23-01-2026
|15:14:49
|GBp
|337
|623.00
|XLON
|xeaMUUH6ihR
|23-01-2026
|15:13:37
|GBp
|422
|623.00
|XLON
|xeaMUUH6goa
|23-01-2026
|15:13:34
|GBp
|793
|623.00
|XLON
|xeaMUUH6g7i
|23-01-2026
|15:09:46
|GBp
|309
|623.00
|XLON
|xeaMUUH6LXl
|23-01-2026
|15:06:54
|GBp
|215
|623.00
|XLON
|xeaMUUH6Us7
|23-01-2026
|15:06:53
|GBp
|304
|623.50
|XLON
|xeaMUUH6Unp
|23-01-2026
|15:06:53
|GBp
|117
|623.50
|XLON
|xeaMUUH6Unr
|23-01-2026
|15:06:52
|GBp
|596
|624.00
|XLON
|xeaMUUH6Umv
|23-01-2026
|15:06:52
|GBp
|365
|624.00
|XLON
|xeaMUUH6Umx
|23-01-2026
|15:03:52
|GBp
|1,065
|624.50
|XLON
|xeaMUUH6Rs7
|23-01-2026
|15:03:52
|GBp
|160
|624.50
|XLON
|xeaMUUH6Rs9
|23-01-2026
|15:03:52
|GBp
|384
|624.50
|XLON
|xeaMUUH6Rnz
|23-01-2026
|15:03:52
|GBp
|877
|625.00
|XLON
|xeaMUUH6Rn$
|23-01-2026
|14:58:32
|GBp
|972
|625.50
|XLON
|xeaMUUH63uD
|23-01-2026
|14:53:41
|GBp
|366
|624.50
|XLON
|xeaMUUH6BgP
|23-01-2026
|14:53:41
|GBp
|1,462
|625.00
|XLON
|xeaMUUH6BrX
|23-01-2026
|14:53:07
|GBp
|846
|625.00
|XLON
|xeaMUUH68jy
|23-01-2026
|14:53:07
|GBp
|796
|625.00
|XLON
|xeaMUUH68j3
|23-01-2026
|14:53:07
|GBp
|40
|625.00
|XLON
|xeaMUUH68j5
|23-01-2026
|14:39:21
|GBp
|266
|623.00
|XLON
|xeaMUUH7Wsc
|23-01-2026
|14:39:21
|GBp
|427
|623.00
|XLON
|xeaMUUH7Wsl
|23-01-2026
|14:39:17
|GBp
|20
|623.00
|XLON
|xeaMUUH7WyH
|23-01-2026
|14:39:06
|GBp
|390
|623.00
|XLON
|xeaMUUH7WAt
|23-01-2026
|14:37:14
|GBp
|349
|623.00
|XLON
|xeaMUUH7iZ1
|23-01-2026
|14:36:05
|GBp
|358
|623.50
|XLON
|xeaMUUH7gzD
|23-01-2026
|14:33:14
|GBp
|237
|624.50
|XLON
|xeaMUUH7K3e
|23-01-2026
|14:33:14
|GBp
|1,172
|624.50
|XLON
|xeaMUUH7K3l
|23-01-2026
|14:33:14
|GBp
|75
|624.50
|XLON
|xeaMUUH7K3n
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|1,279
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7INM
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|261
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IMX
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|60
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IMZ
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|1,271
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IMq
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|906
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IM@
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|1,382
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IM0
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|88
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IMI
|23-01-2026
|14:32:23
|GBp
|826
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7IMK
|23-01-2026
|14:27:10
|GBp
|1,248
|625.00
|XLON
|xeaMUUH7PlK
|23-01-2026
|14:23:50
|GBp
|583
|624.00
|XLON
|xeaMUUH75UR
|23-01-2026
|14:23:50
|GBp
|162
|624.00
|XLON
|xeaMUUH75UT
|23-01-2026
|14:21:55
|GBp
|763
|624.00
|XLON
|xeaMUUH70wf
|23-01-2026
|14:21:38
|GBp
|705
|624.00
|XLON
|xeaMUUH70LH
|23-01-2026
|14:02:33
|GBp
|198
|622.00
|XLON
|xeaMUUH0uBf
|23-01-2026
|13:52:02
|GBp
|258
|622.50
|XLON
|xeaMUUH0jBn
|23-01-2026
|13:52:02
|GBp
|67
|623.00
|XLON
|xeaMUUH0jBp
|23-01-2026
|13:52:02
|GBp
|600
|623.00
|XLON
|xeaMUUH0jBr
|23-01-2026
|13:52:02
|GBp
|568
|623.00
|XLON
|xeaMUUH0jBw
|23-01-2026
|13:30:11
|GBp
|234
|623.00
|XLON
|xeaMUUH03rI
|23-01-2026
|13:30:11
|GBp
|531
|623.00
|XLON
|xeaMUUH03rQ
|23-01-2026
|13:20:23
|GBp
|217
|623.00
|XLON
|xeaMUUH0Bv$
|23-01-2026
|13:19:23
|GBp
|818
|623.00
|XLON
|xeaMUUH086t
|23-01-2026
|13:18:55
|GBp
|412
|623.00
|XLON
|xeaMUUH08Pz
|23-01-2026
|13:18:55
|GBp
|94
|623.00
|XLON
|xeaMUUH08P$
|23-01-2026
|13:08:53
|GBp
|169
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1ntE
|23-01-2026
|13:08:53
|GBp
|383
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1ntG
|23-01-2026
|13:08:53
|GBp
|33
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1ntI
|23-01-2026
|13:08:53
|GBp
|71
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1ntK
|23-01-2026
|13:08:53
|GBp
|179
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1ntM
|23-01-2026
|13:07:41
|GBp
|88
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1@e1
|23-01-2026
|13:07:01
|GBp
|23
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1@Ik
|23-01-2026
|13:07:01
|GBp
|24
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1@Im
|23-01-2026
|13:06:00
|GBp
|112
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1$FX
|23-01-2026
|13:06:00
|GBp
|1
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1$FZ
|23-01-2026
|13:04:50
|GBp
|12
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1y6r
|23-01-2026
|13:04:38
|GBp
|12
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1yEz
|23-01-2026
|13:04:38
|GBp
|13
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1yE$
|23-01-2026
|13:04:01
|GBp
|1
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1zpe
|23-01-2026
|13:04:01
|GBp
|11
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1zpg
|23-01-2026
|13:04:01
|GBp
|96
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1zpi
|23-01-2026
|13:03:49
|GBp
|510
|623.50
|XLON
|xeaMUUH1zvz
|23-01-2026
|13:02:40
|GBp
|180
|623.50
|XLON
|xeaMUUH1wrm
|23-01-2026
|13:01:36
|GBp
|511
|623.50
|XLON
|xeaMUUH1xYv
|23-01-2026
|12:58:50
|GBp
|1,774
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1vv8
|23-01-2026
|12:58:50
|GBp
|1,497
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1vvA
|23-01-2026
|12:58:50
|GBp
|9
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1vvC
|23-01-2026
|12:58:40
|GBp
|437
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v4U
|23-01-2026
|12:58:40
|GBp
|162
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7W
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|635
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7f
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|245
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7h
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|290
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7j
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|250
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7l
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|19
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7n
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|245
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7p
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|517
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7r
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|29
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1v7t
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|454
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1v7w
|23-01-2026
|12:58:39
|GBp
|437
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1v73
|23-01-2026
|12:52:15
|GBp
|12
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1Y1W
|23-01-2026
|12:52:15
|GBp
|94
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1Y1Y
|23-01-2026
|12:43:54
|GBp
|377
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1jwZ
|23-01-2026
|12:43:54
|GBp
|3
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1jwb
|23-01-2026
|12:43:54
|GBp
|12
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1jwd
|23-01-2026
|12:34:30
|GBp
|35
|622.50
|XLON
|xeaMUUH1NGW
|23-01-2026
|12:31:55
|GBp
|392
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1LAf
|23-01-2026
|12:31:55
|GBp
|382
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1LA5
|23-01-2026
|12:21:52
|GBp
|18
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1Sdk
|23-01-2026
|12:21:52
|GBp
|54
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1Sdm
|23-01-2026
|12:21:51
|GBp
|44
|623.00
|XLON
|xeaMUUH1Scl
|23-01-2026
|12:21:51
|GBp
|355
|623.50
|XLON
|xeaMUUH1Scn
|23-01-2026
|12:21:51
|GBp
|19
|623.50
|XLON
|xeaMUUH1Scp
|23-01-2026
|11:51:25
|GBp
|305
|623.00
|XLON
|xeaMUUH19q7
|23-01-2026
|11:51:25
|GBp
|1
|623.00
|XLON
|xeaMUUH19q9
|23-01-2026
|11:51:25
|GBp
|196
|623.50
|XLON
|xeaMUUH19qS
|23-01-2026
|11:51:25
|GBp
|224
|623.00
|XLON
|xeaMUUH19td
|23-01-2026
|11:51:25
|GBp
|399
|623.50
|XLON
|xeaMUUH19tf
|23-01-2026
|11:30:12
|GBp
|12
|623.50
|XLON
|xeaMUUH2uNu
|23-01-2026
|11:30:11
|GBp
|28
|623.50
|XLON
|xeaMUUH2uHs
|23-01-2026
|11:18:14
|GBp
|246
|623.00
|XLON
|xeaMUUH2kKm
|23-01-2026
|11:18:14
|GBp
|354
|623.50
|XLON
|xeaMUUH2kKt
|23-01-2026
|11:15:01
|GBp
|58
|624.00
|XLON
|xeaMUUH2jvw
|23-01-2026
|11:15:01
|GBp
|288
|624.00
|XLON
|xeaMUUH2jvy
|23-01-2026
|11:14:53
|GBp
|226
|624.50
|XLON
|xeaMUUH2j24
|23-01-2026
|11:14:48
|GBp
|605
|625.00
|XLON
|xeaMUUH2j8c
|23-01-2026
|11:14:48
|GBp
|242
|625.00
|XLON
|xeaMUUH2j8e
|23-01-2026
|11:14:48
|GBp
|74
|625.00
|XLON
|xeaMUUH2j8g
|23-01-2026
|11:12:03
|GBp
|206
|624.50
|XLON
|xeaMUUH2eao
|23-01-2026
|11:05:04
|GBp
|339
|624.50
|XLON
|xeaMUUH2LqL
|23-01-2026
|10:59:49
|GBp
|542
|623.00
|XLON
|xeaMUUH2HLb
|23-01-2026
|10:49:48
|GBp
|162
|622.00
|XLON
|xeaMUUH2PRV
|23-01-2026
|10:49:36
|GBp
|234
|622.50
|XLON
|xeaMUUH26ka
|23-01-2026
|10:48:54
|GBp
|510
|622.50
|XLON
|xeaMUUH2687
|23-01-2026
|10:48:48
|GBp
|311
|623.50
|XLON
|xeaMUUH26Mh
|23-01-2026
|10:48:48
|GBp
|365
|623.00
|XLON
|xeaMUUH26Mm
|23-01-2026
|10:43:18
|GBp
|389
|624.00
|XLON
|xeaMUUH22IT
|23-01-2026
|10:43:18
|GBp
|397
|623.50
|XLON
|xeaMUUH22TY
|23-01-2026
|10:32:48
|GBp
|318
|621.50
|XLON
|xeaMUUH2AFy
|23-01-2026
|10:32:48
|GBp
|340
|622.00
|BATE
|xeaMUUH2AF@
|23-01-2026
|10:32:44
|GBp
|634
|622.50
|XLON
|xeaMUUH2A8g
|23-01-2026
|10:32:44
|GBp
|225
|622.50
|XLON
|xeaMUUH2A8i
|23-01-2026
|10:32:44
|GBp
|25
|622.50
|XLON
|xeaMUUH2A8k
|23-01-2026
|10:32:44
|GBp
|365
|622.00
|XLON
|xeaMUUH2A8q
|23-01-2026
|10:32:44
|GBp
|489
|622.00
|BATE
|xeaMUUH2A8s
|23-01-2026
|10:21:58
|GBp
|158
|622.50
|XLON
|xeaMUUH3oBS
|23-01-2026
|10:21:58
|GBp
|122
|622.50
|XLON
|xeaMUUH3oBU
|23-01-2026
|10:20:19
|GBp
|237
|622.50
|XLON
|xeaMUUH3pJX
|23-01-2026
|10:20:19
|GBp
|97
|622.50
|XLON
|xeaMUUH3pJZ
|23-01-2026
|10:20:19
|GBp
|365
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3pJc
|23-01-2026
|10:18:29
|GBp
|243
|623.50
|XLON
|xeaMUUH3neB
|23-01-2026
|10:18:29
|GBp
|350
|624.00
|XLON
|xeaMUUH3neH
|23-01-2026
|10:18:29
|GBp
|123
|624.00
|XLON
|xeaMUUH3neJ
|23-01-2026
|10:18:29
|GBp
|214
|624.00
|XLON
|xeaMUUH3neL
|23-01-2026
|10:18:29
|GBp
|255
|624.00
|XLON
|xeaMUUH3neN
|23-01-2026
|10:17:58
|GBp
|397
|622.00
|BATE
|xeaMUUH3nFP
|23-01-2026
|10:16:39
|GBp
|365
|622.50
|XLON
|xeaMUUH3@4F
|23-01-2026
|10:10:04
|GBp
|365
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3xV3
|23-01-2026
|10:04:22
|GBp
|259
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3dJj
|23-01-2026
|09:47:15
|GBp
|227
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3hJo
|23-01-2026
|09:46:20
|GBp
|257
|623.50
|XLON
|xeaMUUH3e29
|23-01-2026
|09:46:16
|GBp
|368
|624.00
|XLON
|xeaMUUH3eFH
|23-01-2026
|09:45:15
|GBp
|611
|625.00
|XLON
|xeaMUUH3f@T
|23-01-2026
|09:45:15
|GBp
|829
|625.00
|XLON
|xeaMUUH3fve
|23-01-2026
|09:45:15
|GBp
|158
|625.00
|XLON
|xeaMUUH3fvg
|23-01-2026
|09:45:15
|GBp
|733
|625.00
|XLON
|xeaMUUH3fvt
|23-01-2026
|09:29:13
|GBp
|210
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3TED
|23-01-2026
|09:29:13
|GBp
|343
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3TEF
|23-01-2026
|09:29:13
|GBp
|249
|623.00
|XLON
|xeaMUUH3TEH
|23-01-2026
|09:27:23
|GBp
|566
|621.50
|XLON
|xeaMUUH3RcS
|23-01-2026
|09:18:14
|GBp
|154
|620.50
|XLON
|xeaMUUH35Zm
|23-01-2026
|09:18:14
|GBp
|345
|620.50
|XLON
|xeaMUUH35Zx
|23-01-2026
|09:12:54
|GBp
|292
|619.00
|XLON
|xeaMUUH31yk
|23-01-2026
|09:12:54
|GBp
|300
|619.00
|XLON
|xeaMUUH31y1
|23-01-2026
|09:04:01
|GBp
|295
|617.50
|BATE
|xeaMUUH38d6
|23-01-2026
|09:04:01
|GBp
|529
|617.50
|XLON
|xeaMUUH38d8
|23-01-2026
|08:58:42
|GBp
|332
|618.50
|BATE
|xeaMUUHyqXu
|23-01-2026
|08:58:42
|GBp
|528
|618.50
|XLON
|xeaMUUHyqXw
|23-01-2026
|08:58:42
|GBp
|369
|618.00
|XLON
|xeaMUUHyqXs
|23-01-2026
|08:51:12
|GBp
|285
|619.00
|XLON
|xeaMUUHymIq
|23-01-2026
|08:51:12
|GBp
|410
|619.50
|XLON
|xeaMUUHymIs
|23-01-2026
|08:51:12
|GBp
|221
|619.50
|BATE
|xeaMUUHymIu
|23-01-2026
|08:46:03
|GBp
|251
|620.00
|XLON
|xeaMUUHyyDo
|23-01-2026
|08:46:03
|GBp
|94
|620.00
|XLON
|xeaMUUHyyDq
|23-01-2026
|08:46:02
|GBp
|332
|620.50
|XLON
|xeaMUUHyyCo
|23-01-2026
|08:46:02
|GBp
|184
|620.50
|BATE
|xeaMUUHyyCq
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|45
|621.00
|XLON
|xeaMUUHywOd
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|4
|621.00
|XLON
|xeaMUUHywOf
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|8
|621.00
|XLON
|xeaMUUHywOh
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|129
|621.00
|XLON
|xeaMUUHywOj
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|253
|621.50
|XLON
|xeaMUUHywOk
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|16
|621.50
|XLON
|xeaMUUHywOm
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|299
|621.50
|BATE
|xeaMUUHywOo
|23-01-2026
|08:42:24
|GBp
|22
|621.50
|BATE
|xeaMUUHywOq
|23-01-2026
|08:41:09
|GBp
|458
|622.00
|XLON
|xeaMUUHyxJa
|23-01-2026
|08:41:09
|GBp
|395
|622.00
|BATE
|xeaMUUHyxJe
|23-01-2026
|08:37:31
|GBp
|535
|622.00
|XLON
|xeaMUUHycrY
|23-01-2026
|08:37:31
|GBp
|583
|622.00
|BATE
|xeaMUUHycra
|23-01-2026
|08:32:15
|GBp
|633
|620.00
|XLON
|xeaMUUHyYRo
|23-01-2026
|08:32:15
|GBp
|352
|619.50
|XLON
|xeaMUUHyYRv
|23-01-2026
|08:32:15
|GBp
|214
|619.50
|XLON
|xeaMUUHyYRx
|23-01-2026
|08:29:16
|GBp
|1
|618.50
|BATE
|xeaMUUHyX5K
|23-01-2026
|08:22:44
|GBp
|261
|619.50
|XLON
|xeaMUUHyhrh
|23-01-2026
|08:22:44
|GBp
|384
|620.00
|XLON
|xeaMUUHyhrl
|23-01-2026
|08:19:14
|GBp
|256
|621.00
|XLON
|xeaMUUHyMxJ
|23-01-2026
|08:19:11
|GBp
|231
|621.50
|XLON
|xeaMUUHyM4e
|23-01-2026
|08:19:11
|GBp
|2
|621.50
|XLON
|xeaMUUHyM4g
|23-01-2026
|08:19:10
|GBp
|536
|621.50
|XLON
|xeaMUUHyM4U
|23-01-2026
|08:19:09
|GBp
|4
|621.50
|XLON
|xeaMUUHyM7Z
|23-01-2026
|08:19:09
|GBp
|178
|622.00
|BATE
|xeaMUUHyM7b
|23-01-2026
|08:18:03
|GBp
|310
|622.50
|XLON
|xeaMUUHyNhh
|23-01-2026
|08:18:03
|GBp
|326
|622.50
|XLON
|xeaMUUHyNht
|23-01-2026
|08:18:03
|GBp
|100
|622.50
|XLON
|xeaMUUHyNhv
|23-01-2026
|08:14:27
|GBp
|253
|621.50
|XLON
|xeaMUUHyLGz
|23-01-2026
|08:13:53
|GBp
|253
|622.00
|XLON
|xeaMUUHyIqr
|23-01-2026
|08:13:47
|GBp
|54
|622.50
|XLON
|xeaMUUHyImk
|23-01-2026
|08:13:47
|GBp
|311
|622.50
|XLON
|xeaMUUHyImm
|23-01-2026
|08:09:41
|GBp
|373
|623.00
|XLON
|xeaMUUHyHhs
|23-01-2026
|08:08:40
|GBp
|150
|622.00
|XLON
|xeaMUUHyHVB
|23-01-2026
|08:07:53
|GBp
|168
|621.50
|BATE
|xeaMUUHyU3S
|23-01-2026
|08:04:06
|GBp
|222
|621.00
|XLON
|xeaMUUHyTJ6
|23-01-2026
|08:01:41
|GBp
|283
|620.50
|XLON
|xeaMUUHyOO@
|23-01-2026
|08:01:41
|GBp
|406
|621.00
|XLON
|xeaMUUHyOO0
|23-01-2026
|08:01:30
|GBp
|681
|622.00
|BATE
|xeaMUUHyPWK
|23-01-2026
|08:01:30
|GBp
|378
|623.00
|XLON
|xeaMUUHyPWM
|23-01-2026
|08:01:30
|GBp
|285
|623.50
|XLON
|xeaMUUHyPWO