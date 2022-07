LACROIX GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 729 titres LACROIX,

Espèces : 103 047,84 euros

Au cours du premier semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 7 716 titres 304 612,93 EUR 273 transactions Ventes 7 992 titres 316 321,10 EUR 252 transactions

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la

décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient

au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX,

Espèces : 125 641,42 euros

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2022 : 25 août 2022 après Bourse

trouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 273 7 716 304 612,93 TOTAL 252 7 992 316 321,10 03/01/2022 2 80 3424 03/01/2022 2 50 2174 04/01/2022 6 240 9984 04/01/2022 1 2 86,8 06/01/2022 2 80 3296 05/01/2022 3 102 4256,4 07/01/2022 1 10 418 06/01/2022 2 80 3328 10/01/2022 2 80 3312 07/01/2022 2 80 3392 11/01/2022 1 1 41,4 11/01/2022 3 46 1906,4 13/01/2022 1 32 1350,4 12/01/2022 1 40 1680 14/01/2022 1 11 464,2 13/01/2022 1 40 1696 18/01/2022 2 80 3408 17/01/2022 3 100 4292 19/01/2022 3 85 3666 18/01/2022 2 80 3472 20/01/2022 1 40 1704 21/01/2022 2 80 3496 24/01/2022 7 280 11648 24/01/2022 1 40 1728 26/01/2022 2 41 1730,2 25/01/2022 6 240 9967,99 27/01/2022 2 60 2544 26/01/2022 5 158 6785,2 28/01/2022 3 100 4156 28/01/2022 1 22 924 31/01/2022 1 40 1664 01/02/2022 3 78 3244,4 01/02/2022 1 40 1640 02/02/2022 2 41 1697,1 02/02/2022 1 1 41,1 03/02/2022 1 8 334,4 03/02/2022 2 41 1689,2 04/02/2022 7 241 10265,61 04/02/2022 2 41 1705,6 08/02/2022 1 40 1688 07/02/2022 5 190 8143 09/02/2022 5 200 8752 10/02/2022 2 80 3496 10/02/2022 3 82 3623,8 11/02/2022 1 12 523,2 11/02/2022 1 40 1760 14/02/2022 5 200 8600 15/02/2022 1 11 475,2 15/02/2022 2 54 2284 16/02/2022 10 361 16420,92 16/02/2022 1 1 44,9 17/02/2022 3 81 3710 17/02/2022 8 270 12141,31 22/02/2022 3 93 4006,8 18/02/2022 5 175 7904,51 23/02/2022 2 41 1722 21/02/2022 8 290 12921,99 25/02/2022 7 350 14210 22/02/2022 3 90 3780 28/02/2022 1 40 1640 23/02/2022 4 121 4986 01/03/2022 1 50 2070 24/02/2022 3 90 3492 03/03/2022 5 200 8040 28/02/2022 4 120 4872 04/03/2022 1 1 39,8 01/03/2022 3 103 4168 07/03/2022 1 50 1810 02/03/2022 6 180 7055,6 08/03/2022 7 255 9456,01 03/03/2022 1 30 1170 09/03/2022 6 199 7761 04/03/2022 10 208 7986,41 10/03/2022 3 81 3093,6 07/03/2022 4 120 4173 11/03/2022 3 90 3433 08/03/2022 1 30 1104 14/03/2022 3 150 5880 09/03/2022 7 181 6734,99 15/03/2022 1 40 1568 10/03/2022 2 31 1165,6 16/03/2022 1 40 1568 14/03/2022 1 40 1520 17/03/2022 3 81 3158,8 16/03/2022 1 20 768 18/03/2022 3 85 3274 17/03/2022 2 41 1566,8 22/03/2022 3 81 3190,8 22/03/2022 1 1 38,8 24/03/2022 6 195 7681,4 24/03/2022 8 281 10844,21 25/03/2022 1 1 40 25/03/2022 1 1 40 28/03/2022 6 240 9840 28/03/2022 1 14 548,8 29/03/2022 1 40 1704 29/03/2022 4 130 5496 30/03/2022 3 110 4786 30/03/2022 1 40 1696 31/03/2022 1 40 1696 31/03/2022 3 109 4582,4 01/04/2022 1 1 42,3 01/04/2022 1 1 42,3 05/04/2022 5 161 6890,49 04/04/2022 1 10 424 06/04/2022 1 60 2568 05/04/2022 3 65 2733,7 07/04/2022 4 121 5021,6 06/04/2022 5 126 5345,6 08/04/2022 2 41 1681,4 07/04/2022 4 121 4937,6 11/04/2022 2 2 82,4 08/04/2022 6 240 9552 12/04/2022 2 2 80,8 11/04/2022 5 141 5675,41 13/04/2022 1 1 40,2 12/04/2022 4 112 4462 14/04/2022 1 40 1600 13/04/2022 4 86 3391,2 19/04/2022 1 1 40,5 14/04/2022 1 16 635,2 20/04/2022 1 1 40,3 19/04/2022 1 1 40,5 21/04/2022 1 1 39,8 20/04/2022 2 41 1636,3 22/04/2022 1 1 40 21/04/2022 1 1 39,8 25/04/2022 1 40 1620 22/04/2022 2 13 515,2 26/04/2022 1 1 39,7 25/04/2022 1 40 1592 27/04/2022 2 100 3920 26/04/2022 4 91 3549,7 28/04/2022 2 51 1988,7 28/04/2022 1 1 38,7 29/04/2022 1 52 2028 29/04/2022 3 90 3366 02/05/2022 1 22 822,8 03/05/2022 1 30 1104 03/05/2022 2 31 1153,2 04/05/2022 3 43 1578 04/05/2022 1 1 37,2 05/05/2022 3 90 3258 05/05/2022 1 1 37,4 06/05/2022 2 60 2100 06/05/2022 1 60 2148 09/05/2022 1 30 1038 09/05/2022 1 50 1770 11/05/2022 3 68 2507,2 10/05/2022 8 400 14520 12/05/2022 1 30 1098 11/05/2022 1 50 1870 13/05/2022 4 91 3294,6 12/05/2022 1 50 1850 16/05/2022 1 1 36,8 13/05/2022 4 137 5137,4 17/05/2022 3 42 1577,1 16/05/2022 1 60 2256 18/05/2022 1 1 36,9 17/05/2022 1 1 37,9 19/05/2022 3 74 2776,8 18/05/2022 4 141 5304,9 20/05/2022 2 41 1508,9 20/05/2022 2 41 1524,9 24/05/2022 2 41 1501 23/05/2022 3 146 5458,79 30/05/2022 1 1 36,6 24/05/2022 1 1 37 31/05/2022 3 81 2916,2 25/05/2022 2 62 2264,7 01/06/2022 3 81 2859,9 26/05/2022 2 51 1876,8 02/06/2022 1 1 35,5 27/05/2022 1 50 1830 03/06/2022 3 54 1887,9 30/05/2022 2 34 1244,4 06/06/2022 3 81 2851,7 31/05/2022 2 41 1484,2 08/06/2022 6 240 8064 01/06/2022 1 1 35,9 09/06/2022 2 53 1786,2 02/06/2022 3 44 1576,1 13/06/2022 1 40 1336 03/06/2022 1 40 1432 20/06/2022 2 80 2632 06/06/2022 3 81 2867,7 22/06/2022 4 160 5280 08/06/2022 3 76 2621,2 23/06/2022 2 41 1337 10/06/2022 1 16 540,8 24/06/2022 3 120 3816 15/06/2022 2 22 730 27/06/2022 2 41 1287,4 16/06/2022 1 1 33,4 28/06/2022 3 40 1258 17/06/2022 2 50 1666,3 30/06/2022 4 128 4102,4 21/06/2022 1 40 1336 22/06/2022 1 6 201,6 23/06/2022 1 1 33 24/06/2022 2 50 1609 27/06/2022 1 1 31,4 28/06/2022 6 255 8226,99 29/06/2022 6 300 9960 30/06/2022 1 5 164,5

Pièce jointe