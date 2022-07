OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

11 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 8 July 2022 it had purchased a total of 49,958 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 49,958 Highest price paid (per ordinary share) £4.828 Lowest price paid (per ordinary share) £4.75 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.7906

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 441,444,631 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 441,444,631.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:26:30 GBp 259 479.20 XLON xHaAd1XdFHF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:25:37 GBp 59 478.80 XLON xHaAd1XdCnk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:25:27 GBp 174 479.20 XLON xHaAd1XdC$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:25:27 GBp 32 479.20 XLON xHaAd1XdC$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:24:45 GBp 198 479.20 XLON xHaAd1XdCJd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:23:59 GBp 361 479.00 XLON xHaAd1XdDnf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:23:59 GBp 249 479.20 XLON xHaAd1XdDnY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:23:34 GBp 451 479.20 XLON xHaAd1XdD1v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:20:32 GBp 262 479.40 XLON xHaAd1XdASL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:19:48 GBp 682 479.40 XLON xHaAd1XdBgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:19:48 GBp 57 479.40 XLON xHaAd1XdBgx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:19:48 GBp 14 479.40 XLON xHaAd1XdBgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:14:07 GBp 288 479.00 XLON xHaAd1Xd9Ew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:12:10 GBp 430 479.80 XLON xHaAd1XWsvF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:12:10 GBp 114 479.80 XLON xHaAd1XWsvp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:12:10 GBp 250 479.80 XLON xHaAd1XWsvr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:11:41 GBp 200 480.00 XLON xHaAd1XWsBg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:11:03 GBp 344 480.00 XLON xHaAd1XWsOm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:12 GBp 182 480.20 XLON xHaAd1XWtL0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:12 GBp 78 480.20 XLON xHaAd1XWtL2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:12 GBp 65 480.20 XLON xHaAd1XWtL4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:12 GBp 207 480.20 XLON xHaAd1XWtL6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:09 GBp 182 480.20 XLON xHaAd1XWtMv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:09:09 GBp 78 480.20 XLON xHaAd1XWtMx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:05:52 GBp 121 480.00 XLON xHaAd1XWrWK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 16:01:00 GBp 764 480.00 XLON xHaAd1XWoKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:55:59 GBp 388 479.60 XLON xHaAd1XWmPH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:52:38 GBp 301 479.80 XLON xHaAd1XW@eW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:50:10 GBp 182 479.80 XLON xHaAd1XW$lP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:50:10 GBp 184 479.80 XLON xHaAd1XW$lR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:47:49 GBp 271 479.80 XLON xHaAd1XWyoe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:44:29 GBp 307 480.20 XLON xHaAd1XWw2v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:42:36 GBp 295 479.60 XLON xHaAd1XWuxR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:42:31 GBp 184 479.80 XLON xHaAd1XWu6m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:42:31 GBp 256 479.80 XLON xHaAd1XWu6o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:39:43 GBp 175 479.80 XLON xHaAd1XWcuX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:39:43 GBp 182 479.80 XLON xHaAd1XWcvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:39:14 GBp 78 480.00 XLON xHaAd1XWc85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:39:14 GBp 147 480.00 XLON xHaAd1XWc87 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:38:15 GBp 76 480.00 XLON xHaAd1XWdnK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:38:15 GBp 22 480.00 XLON xHaAd1XWdnM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:38:15 GBp 155 480.00 XLON xHaAd1XWdnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:37:12 GBp 190 480.00 XLON xHaAd1XWaWX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:36:07 GBp 357 480.00 XLON xHaAd1XWaV2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:32:29 GBp 344 479.60 XLON xHaAd1XWZYG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:29:05 GBp 166 479.00 XLON xHaAd1XWXCJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:29:03 GBp 311 479.20 XLON xHaAd1XWX8Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:28:25 GBp 90 479.60 XLON xHaAd1XWkdA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:28:25 GBp 90 479.60 XLON xHaAd1XWkdC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:28:25 GBp 38 479.60 XLON xHaAd1XWkdE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:28:25 GBp 175 479.60 XLON xHaAd1XWkdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:26:27 GBp 312 479.60 XLON xHaAd1XWl3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:26:27 GBp 23 479.60 XLON xHaAd1XWl3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:24:50 GBp 217 479.40 XLON xHaAd1XWiA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:24:50 GBp 223 479.40 XLON xHaAd1XWiAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:20:15 GBp 400 478.80 XLON xHaAd1XWfdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:15:59 GBp 421 478.80 XLON xHaAd1XWI6j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:15:59 GBp 60 478.80 XLON xHaAd1XWI6W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:15:59 GBp 259 478.80 XLON xHaAd1XWI6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:14:03 GBp 285 478.20 XLON xHaAd1XWJ6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:05:37 GBp 74 478.20 XLON xHaAd1XWTkW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:05:37 GBp 346 478.20 XLON xHaAd1XWTkY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:03:45 GBp 284 478.20 XLON xHaAd1XWQ4n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 15:00:26 GBp 415 477.40 XLON xHaAd1XWOww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:57:22 GBp 256 477.80 XLON xHaAd1XW6mF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:55:39 GBp 357 478.60 XLON xHaAd1XW7m@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:52:44 GBp 330 479.40 XLON xHaAd1XW5lq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:49:37 GBp 17 479.80 XLON xHaAd1XW3j@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:49:37 GBp 190 479.80 XLON xHaAd1XW3j0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:47:51 GBp 55 480.00 XLON xHaAd1XW0Y$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:47:51 GBp 146 480.00 XLON xHaAd1XW0Y1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:45:28 GBp 329 481.40 XLON xHaAd1XW13Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:44:51 GBp 293 481.00 XLON xHaAd1XWEXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:43:01 GBp 363 480.60 XLON xHaAd1XWC$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:40:37 GBp 447 479.60 XLON xHaAd1XWDVm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:37:26 GBp 332 479.40 XLON xHaAd1XWBL1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:35:04 GBp 284 479.20 XLON xHaAd1XW8O5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:34:20 GBp 409 479.60 XLON xHaAd1XW9px OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:30:29 GBp 265 479.60 XLON xHaAd1XXqc5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:29:23 GBp 413 479.40 XLON xHaAd1XXrjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:29:20 GBp 346 479.60 XLON xHaAd1XXrlw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:20:57 GBp 257 480.00 XLON xHaAd1XXn4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:18:21 GBp 392 480.20 XLON xHaAd1XX@Qq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:18:03 GBp 336 480.40 XLON xHaAd1XX$Zh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:10:53 GBp 20 479.40 XLON xHaAd1XXwss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:10:53 GBp 272 479.40 XLON xHaAd1XXwsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:10:53 GBp 382 479.60 XLON xHaAd1XXwsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:03:32 GBp 395 479.20 XLON xHaAd1XXv03 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:02:09 GBp 111 479.40 XLON xHaAd1XXckd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:02:09 GBp 485 479.40 XLON xHaAd1XXckf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:02:09 GBp 54 479.40 XLON xHaAd1XXckh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 14:02:09 GBp 105 479.40 XLON xHaAd1XXckj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:59:15 GBp 6 479.00 XLON xHaAd1XXdAy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:52:53 GBp 37 479.20 XLON xHaAd1XXYO2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:52:43 GBp 72 479.20 XLON xHaAd1XXZdO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:52:38 GBp 64 479.20 XLON xHaAd1XXZZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:49:59 GBp 160 479.40 XLON xHaAd1XXWnM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:49:59 GBp 283 479.40 XLON xHaAd1XXWnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:43:47 GBp 186 479.60 XLON xHaAd1XXl32 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:43:47 GBp 226 479.40 XLON xHaAd1XXl3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:43:47 GBp 327 479.60 XLON xHaAd1XXl3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:37:01 GBp 218 478.80 XLON xHaAd1XXgBo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:37:01 GBp 315 479.00 XLON xHaAd1XXgBq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:33:09 GBp 353 477.40 XLON xHaAd1XXfbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:30:27 GBp 279 477.40 XLON xHaAd1XXNsl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:30:27 GBp 145 477.40 XLON xHaAd1XXNsn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:27:25 GBp 185 478.00 XLON xHaAd1XXKSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:15:35 GBp 450 479.20 XLON xHaAd1XXH6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:15:35 GBp 442 479.00 XLON xHaAd1XXH62 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:13:07 GBp 120 479.00 XLON xHaAd1XXUxr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:11:18 GBp 593 479.40 XLON xHaAd1XXVlz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 13:10:00 GBp 247 479.00 XLON xHaAd1XXV9L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:56:24 GBp 814 477.60 XLON xHaAd1XXPA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:56:24 GBp 247 477.60 XLON xHaAd1XXPA2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:35:45 GBp 262 477.00 XLON xHaAd1XXFC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:34:54 GBp 271 477.20 XLON xHaAd1XXFRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:30:27 GBp 229 477.40 XLON xHaAd1XXD$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:30:27 GBp 331 477.60 XLON xHaAd1XXD$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:30:26 GBp 240 478.00 XLON xHaAd1XXD@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:30:26 GBp 1 478.00 XLON xHaAd1XXD@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:18:51 GBp 188 477.20 XLON xHaAd1XYsb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:16:00 GBp 193 477.40 XLON xHaAd1XYths OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:16:00 GBp 277 477.60 XLON xHaAd1XYthu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:11:38 GBp 53 477.60 XLON xHaAd1XYqIb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:11:38 GBp 3 477.60 XLON xHaAd1XYqIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:04:26 GBp 336 477.20 XLON xHaAd1XYpQZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 12:04:26 GBp 317 477.20 XLON xHaAd1XYpRQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:54:08 GBp 196 477.20 XLON xHaAd1XYynA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:51:33 GBp 261 478.20 XLON xHaAd1XYzAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:51:33 GBp 376 478.40 XLON xHaAd1XYzAF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:43:06 GBp 229 479.60 XLON xHaAd1XYYp8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:37:24 GBp 307 480.60 XLON xHaAd1XYXVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:37:23 GBp 435 480.60 XLON xHaAd1XYXPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:29:22 GBp 273 480.60 XLON xHaAd1XYgYL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:24:56 GBp 224 479.60 XLON xHaAd1XYe$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:20:08 GBp 298 480.20 XLON xHaAd1XYM1C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:20:08 GBp 395 480.20 XLON xHaAd1XYM1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:15:13 GBp 248 479.60 XLON xHaAd1XYLdV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:14:52 GBp 182 479.60 XLON xHaAd1XYLft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:14:29 GBp 247 479.80 XLON xHaAd1XYLmh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:03:08 GBp 369 479.00 XLON xHaAd1XYU2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:02:51 GBp 331 479.00 XLON xHaAd1XYUN4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:00:57 GBp 198 479.20 XLON xHaAd1XYV8P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 11:00:57 GBp 3 479.20 XLON xHaAd1XYV8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:50:01 GBp 380 478.80 XLON xHaAd1XYPyl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:49:00 GBp 316 478.80 XLON xHaAd1XYPAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:46:59 GBp 339 478.40 XLON xHaAd1XY64H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:40:00 GBp 278 477.60 XLON xHaAd1XY5gX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:39:19 GBp 430 478.00 XLON xHaAd1XY5x1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:28:00 GBp 224 476.40 XLON xHaAd1XYEeJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:25:18 GBp 175 476.00 XLON xHaAd1XYF43 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:25:18 GBp 227 476.00 XLON xHaAd1XYF45 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:23:34 GBp 323 476.00 XLON xHaAd1XYCmB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:13:48 GBp 376 476.00 XLON xHaAd1XY8D$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:13:48 GBp 431 476.20 XLON xHaAd1XY8D2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:06:12 GBp 337 476.40 XLON xHaAd1XZqt@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:03:55 GBp 226 476.60 XLON xHaAd1XZrf$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:02:12 GBp 247 476.60 XLON xHaAd1XZojZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:01:48 GBp 107 476.80 XLON xHaAd1XZorx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 10:01:48 GBp 140 476.80 XLON xHaAd1XZorz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:56:34 GBp 156 477.40 XLON xHaAd1XZm9$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:55:32 GBp 54 477.40 XLON xHaAd1XZnfX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:47:57 GBp 177 477.20 XLON xHaAd1XZyBW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:47:57 GBp 123 477.20 XLON xHaAd1XZyBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:46:12 GBp 306 477.00 XLON xHaAd1XZz5l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:46:12 GBp 1 477.00 XLON xHaAd1XZz5n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:37:01 GBp 363 476.20 XLON xHaAd1XZvJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:33:27 GBp 324 475.00 XLON xHaAd1XZdE4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:32:49 GBp 325 476.00 XLON xHaAd1XZad2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:30:03 GBp 416 477.00 XLON xHaAd1XZbzb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:26:50 GBp 36 477.20 XLON xHaAd1XZYVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:26:50 GBp 239 477.20 XLON xHaAd1XZYVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:17:56 GBp 191 478.60 XLON xHaAd1XZlW2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:14:45 GBp 205 479.00 XLON xHaAd1XZiIa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:10:37 GBp 220 480.00 XLON xHaAd1XZg6o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:10:37 GBp 1 480.00 XLON xHaAd1XZg6q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:10:20 GBp 232 480.40 XLON xHaAd1XZgD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:10:20 GBp 334 480.60 XLON xHaAd1XZgDA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:05:08 GBp 326 480.20 XLON xHaAd1XZe6o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:00:00 GBp 56 479.40 XLON xHaAd1XZMgh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 09:00:00 GBp 179 479.40 XLON xHaAd1XZMgk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:54:33 GBp 334 478.80 XLON xHaAd1XZKIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:46:02 GBp 325 479.40 XLON xHaAd1XZGOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:46:02 GBp 47 479.40 XLON xHaAd1XZGOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 145 479.60 XLON xHaAd1XZH9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 227 479.60 XLON xHaAd1XZH9q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 64 479.60 XLON xHaAd1XZH9s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 69 479.60 XLON xHaAd1XZH9u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 129 479.60 XLON xHaAd1XZH9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:44:21 GBp 102 479.60 XLON xHaAd1XZH9y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:43:12 GBp 247 479.60 XLON xHaAd1XZUg@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:43:12 GBp 247 479.60 XLON xHaAd1XZUge OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:39:39 GBp 247 478.80 XLON xHaAd1XZStW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:38:30 GBp 490 479.00 XLON xHaAd1XZSIT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:30:25 GBp 209 478.20 XLON xHaAd1XZONj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:28:02 GBp 5 479.00 XLON xHaAd1XZ6zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:28:02 GBp 214 479.00 XLON xHaAd1XZ6zy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:21:53 GBp 209 481.00 XLON xHaAd1XZ2z5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:21:53 GBp 302 481.20 XLON xHaAd1XZ2z7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:21:53 GBp 45 480.80 XLON xHaAd1XZ2zu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:21:53 GBp 164 480.80 XLON xHaAd1XZ2zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:15:56 GBp 457 481.60 XLON xHaAd1XZFPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:15:56 GBp 7 481.60 XLON xHaAd1XZFPZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:12:23 GBp 299 482.60 XLON xHaAd1XZ9q8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:07:17 GBp 351 482.20 XLON xHaAd1WSzac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:07:17 GBp 351 482.80 XLON xHaAd1WSzai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:04:21 GBp 356 482.80 XLON xHaAd1WSvSA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Jul-2022 08:01:10 GBp 429 481.40 XLON xHaAd1WSZnw

END