OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

14 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 July 2022 it had purchased a total of 47,626 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 47,626 Highest price paid (per ordinary share) £4.87 Lowest price paid (per ordinary share) £4.828 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8565

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 441,238,993 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 441,238,993.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 323 487.00 XLON xHa9OUeTCcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 1 487.00 XLON xHa9OUeTCcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 311 487.00 XLON xHa9OUeTCdA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 124 487.00 XLON xHa9OUeTCdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 200 487.00 XLON xHa9OUeTCdI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 324 487.00 XLON xHa9OUeTCdO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:28:53 GBp 324 487.00 XLON xHa9OUeTCdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:21:51 GBp 364 487.00 XLON xHa9OUeTB9Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:18:04 GBp 206 487.00 XLON xHa9OUeT94h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:18:04 GBp 287 487.00 XLON xHa9OUeT94j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:08:02 GBp 353 487.00 XLON xHa9OUeUrz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:00:30 GBp 368 487.00 XLON xHa9OUeUmmM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 16:00:30 GBp 97 487.00 XLON xHa9OUeUmmO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:52:58 GBp 470 487.00 XLON xHa9OUeU$Av OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:51:31 GBp 272 487.00 XLON xHa9OUeUyvF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:50:08 GBp 71 486.00 XLON xHa9OUeUzkC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:50:08 GBp 298 486.00 XLON xHa9OUeUzkE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:50:08 GBp 204 486.00 XLON xHa9OUeUzkG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:44:11 GBp 272 484.40 XLON xHa9OUeUvlR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:41:09 GBp 312 483.80 XLON xHa9OUeUdXQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:37:16 GBp 272 483.80 XLON xHa9OUeUbk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:35:37 GBp 235 483.60 XLON xHa9OUeUYi3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:35:37 GBp 251 483.60 XLON xHa9OUeUYi5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:32:58 GBp 329 483.60 XLON xHa9OUeUZPs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:30:38 GBp 272 483.20 XLON xHa9OUeUX3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:30:32 GBp 264 483.40 XLON xHa9OUeUX8G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:30:31 GBp 126 483.40 XLON xHa9OUeUXAi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:27:17 GBp 30 483.40 XLON xHa9OUeUlTs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:27:17 GBp 253 483.40 XLON xHa9OUeUlTu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:25:04 GBp 400 483.00 XLON xHa9OUeUj8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:25:04 GBp 34 483.00 XLON xHa9OUeUj8L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:24:37 GBp 362 483.20 XLON xHa9OUeUga5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:19:40 GBp 168 484.20 XLON xHa9OUeUfep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:19:40 GBp 142 484.20 XLON xHa9OUeUfer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:17:42 GBp 287 485.00 XLON xHa9OUeUMsy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:15:55 GBp 311 485.00 XLON xHa9OUeUNgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:15:49 GBp 495 485.20 XLON xHa9OUeUNpf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:14:55 GBp 292 485.20 XLON xHa9OUeUNNG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:14:39 GBp 167 485.20 XLON xHa9OUeUNOS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:14:39 GBp 234 485.20 XLON xHa9OUeUNOU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:14:05 GBp 362 484.80 XLON xHa9OUeUKgC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:13:00 GBp 408 484.80 XLON xHa9OUeUKNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:11:12 GBp 231 484.80 XLON xHa9OUeULVh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:11:04 GBp 272 485.00 XLON xHa9OUeUIai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:11:04 GBp 334 485.00 XLON xHa9OUeUIbV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:06:02 GBp 277 484.40 XLON xHa9OUeUHfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:06:02 GBp 398 484.60 XLON xHa9OUeUHfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:05:30 GBp 433 484.80 XLON xHa9OUeUHwg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:03:58 GBp 395 485.00 XLON xHa9OUeUU0D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:02:19 GBp 176 484.60 XLON xHa9OUeUVA3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:02:19 GBp 220 484.60 XLON xHa9OUeUVA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:00:15 GBp 378 485.20 XLON xHa9OUeUTY8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:00:15 GBp 253 485.00 XLON xHa9OUeUTZO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:00:02 GBp 256 485.40 XLON xHa9OUeUTnb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:00:02 GBp 439 485.20 XLON xHa9OUeUTnr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 15:00:02 GBp 201 485.40 XLON xHa9OUeUTnZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:59:01 GBp 411 485.60 XLON xHa9OUeUQYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:59:01 GBp 31 485.60 XLON xHa9OUeUQYl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:55:10 GBp 460 485.40 XLON xHa9OUeUPCa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:55:10 GBp 321 485.20 XLON xHa9OUeUPCY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:54:11 GBp 401 485.20 XLON xHa9OUeU6q9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:52:44 GBp 117 485.00 XLON xHa9OUeU7ZL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:52:44 GBp 120 485.00 XLON xHa9OUeU7ZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:52:44 GBp 340 485.20 XLON xHa9OUeU7ZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:50:47 GBp 418 485.40 XLON xHa9OUeU4ZY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:50:47 GBp 272 485.40 XLON xHa9OUeU4WV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:47:53 GBp 272 485.60 XLON xHa9OUeU5IM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:46:30 GBp 306 485.40 XLON xHa9OUeU227 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:45:07 GBp 220 485.80 XLON xHa9OUeU3tD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:45:07 GBp 272 485.80 XLON xHa9OUeU3tI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:43:33 GBp 400 486.60 XLON xHa9OUeU0h9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:43:33 GBp 271 486.60 XLON xHa9OUeU0hO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:41:32 GBp 233 486.60 XLON xHa9OUeU1sE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:40:33 GBp 438 486.60 XLON xHa9OUeU1GE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:38:14 GBp 375 486.80 XLON xHa9OUeUFa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:37:30 GBp 495 487.00 XLON xHa9OUeUFyA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:35:19 GBp 811 486.20 XLON xHa9OUeUCwb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:25 GBp 232 486.20 XLON xHa9OUeUCSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:25 GBp 256 486.20 XLON xHa9OUeUCSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:25 GBp 484 486.00 XLON xHa9OUeUCSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:20 GBp 149 486.60 XLON xHa9OUeUCRh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:20 GBp 139 486.60 XLON xHa9OUeUCRj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:34:20 GBp 197 486.60 XLON xHa9OUeUCRl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:33:17 GBp 474 485.00 XLON xHa9OUeUDK4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:33:17 GBp 311 485.60 XLON xHa9OUeUDKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:33:17 GBp 445 485.80 XLON xHa9OUeUDKN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 220 486.00 XLON xHa9OUeUAv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 318 486.20 XLON xHa9OUeUAv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 256 486.20 XLON xHa9OUeUAvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 938 486.20 XLON xHa9OUeUAvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 220 486.00 XLON xHa9OUeUAvr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:32:28 GBp 309 486.20 XLON xHa9OUeUAvs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:29:14 GBp 357 485.80 XLON xHa9OUeU96V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:23:53 GBp 272 485.20 XLON xHa9OUeVtSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:22:02 GBp 99 485.20 XLON xHa9OUeVq3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:22:02 GBp 196 485.20 XLON xHa9OUeVq3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:22:02 GBp 426 485.40 XLON xHa9OUeVq3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:20:43 GBp 116 486.20 XLON xHa9OUeVro0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:20:43 GBp 104 486.20 XLON xHa9OUeVro2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:20:43 GBp 318 486.40 XLON xHa9OUeVro4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:18:32 GBp 272 486.40 XLON xHa9OUeVoV8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:18:32 GBp 272 486.40 XLON xHa9OUeVoVg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:54 GBp 461 486.40 XLON xHa9OUeVps5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:37 GBp 120 486.60 XLON xHa9OUeVpvW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:37 GBp 13 486.60 XLON xHa9OUeVpvY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:37 GBp 96 486.60 XLON xHa9OUeVp@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:04 GBp 488 486.40 XLON xHa9OUeVpBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:17:04 GBp 298 486.40 XLON xHa9OUeVpBr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:14:43 GBp 270 486.40 XLON xHa9OUeVn7p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:14:43 GBp 2 486.40 XLON xHa9OUeVn7r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:13:44 GBp 239 486.20 XLON xHa9OUeV@na OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:13:44 GBp 33 486.20 XLON xHa9OUeV@nY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:13:05 GBp 355 486.00 XLON xHa9OUeV@I4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:13:05 GBp 274 486.20 XLON xHa9OUeV@I6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:13:05 GBp 66 486.20 XLON xHa9OUeV@I8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:11:43 GBp 859 485.80 XLON xHa9OUeV$Sw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:11:43 GBp 95 485.80 XLON xHa9OUeV$Sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:08:45 GBp 353 485.40 XLON xHa9OUeVzb@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:08:45 GBp 483 485.80 XLON xHa9OUeVzb4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:08:45 GBp 217 485.60 XLON xHa9OUeVzbD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:08:45 GBp 314 485.80 XLON xHa9OUeVzbJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 14:01:05 GBp 272 485.20 XLON xHa9OUeVvH@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:58:19 GBp 411 484.60 XLON xHa9OUeVaEd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:58:19 GBp 473 484.60 XLON xHa9OUeVaEW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:51:11 GBp 272 483.40 XLON xHa9OUeVlLM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:47:12 GBp 303 482.80 XLON xHa9OUeVggi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:44:34 GBp 316 484.20 XLON xHa9OUeVhHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:43:45 GBp 272 484.40 XLON xHa9OUeVenc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:41:00 GBp 315 484.40 XLON xHa9OUeVfDN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:39:02 GBp 403 485.80 XLON xHa9OUeVMDJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:38:05 GBp 410 486.00 XLON xHa9OUeVNr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:37:09 GBp 435 485.80 XLON xHa9OUeVNHf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:36:28 GBp 6 486.00 XLON xHa9OUeVKgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:36:28 GBp 383 486.00 XLON xHa9OUeVKgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:32:55 GBp 267 486.80 XLON xHa9OUeVIsn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:32:55 GBp 272 487.00 XLON xHa9OUeVIsp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:32:41 GBp 449 487.00 XLON xHa9OUeVI$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:30:18 GBp 350 485.60 XLON xHa9OUeVHWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 13:30:18 GBp 218 485.60 XLON xHa9OUeVHZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 09:14:44 GBp 217 486.80 XLON xHa9OUePjsl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 09:14:09 GBp 314 487.00 XLON xHa9OUePj3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 09:03:19 GBp 200 486.80 XLON xHa9OUePNt5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:57:19 GBp 478 487.00 XLON xHa9OUePIXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:52:02 GBp 396 487.00 XLON xHa9OUePGfA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:44:07 GBp 349 486.80 XLON xHa9OUePVEI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:39:34 GBp 260 486.60 XLON xHa9OUePTSg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:39:33 GBp 295 486.60 XLON xHa9OUePTVi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:38:10 GBp 37 486.60 XLON xHa9OUePRqN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:38:10 GBp 600 486.60 XLON xHa9OUePRqP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:37:38 GBp 256 486.00 XLON xHa9OUePR2f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:30:17 GBp 206 483.40 XLON xHa9OUeP5WR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:29:36 GBp 232 484.00 XLON xHa9OUeP5Fh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:22:34 GBp 218 483.80 XLON xHa9OUePEFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:20:15 GBp 134 484.00 XLON xHa9OUePCag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:20:15 GBp 215 484.00 XLON xHa9OUePCai OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:17:12 GBp 372 484.00 XLON xHa9OUePAvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:13:47 GBp 227 485.20 XLON xHa9OUeP8Pt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:12:31 GBp 476 486.20 XLON xHa9OUeP9C2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:12:10 GBp 351 486.60 XLON xHa9OUeP9S@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:12:10 GBp 209 486.60 XLON xHa9OUeP9S0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:12:10 GBp 131 486.60 XLON xHa9OUeP9Sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:11:48 GBp 209 485.60 XLON xHa9OUeQsfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:11:48 GBp 308 485.80 XLON xHa9OUeQsfj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:05:30 GBp 235 486.80 XLON xHa9OUeQoye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 13-Jul-2022 08:05:30 GBp 336 487.00 XLON xHa9OUeQoyg

END