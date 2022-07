FirstFarms A/S køber aktier i Agri Invest A/S

English Danish

FirstFarms A/S har i dag erhvervet 1,67% af aktieposten i Agri Invest A/S til en samlet pris på 6.687.500 DKK.

”Vi ser et potentiale i Agri Invest, der ejer og drifter 10.000 hektar jord i Rumænien. Vores køb af aktier i selskabet er en passiv investering i tråd med vores strategi om løbende køb, optimering og salg af jord,” siger administrerende direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard.

Aktieopkøbet påvirker ikke de udmeldte forventninger for 2022 om et EBITDA i intervallet 80-120 mDKK og et EBIT på 35-75 mDKK.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

