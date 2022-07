OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

15 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 14 July 2022 it had purchased a total of 135,749 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 135,749 Highest price paid (per ordinary share) £4.90 Lowest price paid (per ordinary share) £4.774 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.809

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 441,103,244 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 441,103,244.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:24:52 GBp 306 479.40 XLON xHa9O4zc$Pq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:24:15 GBp 762 479.60 XLON xHa9O4zcyra OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:24:00 GBp 12 479.60 XLON xHa9O4zcy@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:24:00 GBp 156 479.80 XLON xHa9O4zcy@l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:24:00 GBp 788 479.80 XLON xHa9O4zcy@n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:22:11 GBp 211 480.00 XLON xHa9O4zcz@$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:22:11 GBp 1,900 480.00 XLON xHa9O4zcz@1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:22:11 GBp 316 480.00 XLON xHa9O4zcz@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:18:14 GBp 309 479.60 XLON xHa9O4zcx2N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:18:12 GBp 253 479.60 XLON xHa9O4zcxCT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:18:12 GBp 130 479.60 XLON xHa9O4zcxCV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:15:47 GBp 892 478.40 XLON xHa9O4zcvxp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:14:02 GBp 341 478.40 XLON xHa9O4zcc69 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:13:12 GBp 209 478.40 XLON xHa9O4zcdbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:10:26 GBp 344 478.60 XLON xHa9O4zcaGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:10:26 GBp 942 478.40 XLON xHa9O4zcaGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:09:08 GBp 717 478.60 XLON xHa9O4zcb5H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:07:47 GBp 297 478.60 XLON xHa9O4zcYif OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:04:52 GBp 523 478.60 XLON xHa9O4zcZwq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:02:59 GBp 301 478.60 XLON xHa9O4zcW$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:02:59 GBp 679 478.60 XLON xHa9O4zcW$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:02:07 GBp 903 478.80 XLON xHa9O4zcWSW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:01:17 GBp 202 479.00 XLON xHa9O4zcX$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:01:17 GBp 428 479.00 XLON xHa9O4zcX$g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:01:17 GBp 39 479.00 XLON xHa9O4zcX$i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 16:01:17 GBp 586 479.00 XLON xHa9O4zcXyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:59:50 GBp 640 478.20 XLON xHa9O4zckNr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:55:16 GBp 847 477.80 XLON xHa9O4zcj2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:51:09 GBp 224 477.60 XLON xHa9O4zce5y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:51:03 GBp 376 477.60 XLON xHa9O4zce2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:51:03 GBp 860 477.80 XLON xHa9O4zce2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:51:03 GBp 476 478.00 XLON xHa9O4zce3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:46:06 GBp 313 477.40 XLON xHa9O4zcKNL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:46:05 GBp 305 477.40 XLON xHa9O4zcKMo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:44:41 GBp 450 478.20 XLON xHa9O4zcLLQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:44:10 GBp 503 478.40 XLON xHa9O4zcIW1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:44:10 GBp 247 478.40 XLON xHa9O4zcIW4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:44:10 GBp 541 478.40 XLON xHa9O4zcIW6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:42:06 GBp 857 478.60 XLON xHa9O4zcJfd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:40:24 GBp 424 478.80 XLON xHa9O4zcGhf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:40:24 GBp 604 479.00 XLON xHa9O4zcGhh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:40:24 GBp 109 479.00 XLON xHa9O4zcGhu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:36:06 GBp 109 479.20 XLON xHa9O4zcUNH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:36:06 GBp 600 479.20 XLON xHa9O4zcUNJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:36:06 GBp 418 479.00 XLON xHa9O4zcUNT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:36:06 GBp 599 479.20 XLON xHa9O4zcUNV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:34:22 GBp 432 479.20 XLON xHa9O4zcSde OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:34:22 GBp 617 479.40 XLON xHa9O4zcSdg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:34:22 GBp 600 479.20 XLON xHa9O4zcSdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:30:11 GBp 295 478.80 XLON xHa9O4zcR5c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:27:30 GBp 369 478.60 XLON xHa9O4zcOUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:27:30 GBp 417 478.60 XLON xHa9O4zcOUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:27:16 GBp 323 479.00 XLON xHa9O4zcPd0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 1 478.20 XLON xHa9O4zc74R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 510 478.20 XLON xHa9O4zc74T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 151 478.60 XLON xHa9O4zc77f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 234 478.60 XLON xHa9O4zc77h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 554 478.80 XLON xHa9O4zc77j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:22:42 GBp 768 478.40 XLON xHa9O4zc77X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:20:54 GBp 738 479.00 XLON xHa9O4zc41s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:20:54 GBp 800 479.00 XLON xHa9O4zc41y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:19:07 GBp 722 479.00 XLON xHa9O4zc596 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:19:07 GBp 217 479.00 XLON xHa9O4zc598 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:19:07 GBp 932 479.00 XLON xHa9O4zc59A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:21 GBp 900 479.20 XLON xHa9O4zc2D@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:21 GBp 334 479.20 XLON xHa9O4zc2Dy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 599 479.00 XLON xHa9O4zc2DP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 462 479.00 XLON xHa9O4zc2DR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 370 479.20 XLON xHa9O4zc2Cb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 684 479.20 XLON xHa9O4zc2Cd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 731 479.20 XLON xHa9O4zc2Cm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 69 479.20 XLON xHa9O4zc2Co OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:17:20 GBp 302 479.00 XLON xHa9O4zc2CZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:10:48 GBp 773 478.40 XLON xHa9O4zcEsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:10:48 GBp 541 478.40 XLON xHa9O4zcEsN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:09:00 GBp 495 478.60 XLON xHa9O4zcFqf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:09:00 GBp 512 478.60 XLON xHa9O4zcFql OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:08:02 GBp 457 478.80 XLON xHa9O4zcFLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 452 479.00 XLON xHa9O4zcFMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 490 479.00 XLON xHa9O4zcFMg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 650 479.20 XLON xHa9O4zcFMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 56 479.20 XLON xHa9O4zcFMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 1,064 479.20 XLON xHa9O4zcFMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:07:56 GBp 303 479.20 XLON xHa9O4zcFMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:06:49 GBp 272 479.40 XLON xHa9O4zcCzK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:06:47 GBp 1,113 479.40 XLON xHa9O4zcCyH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:06:47 GBp 852 479.40 XLON xHa9O4zcCyJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:06:47 GBp 39 479.60 XLON xHa9O4zcCyK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:06:47 GBp 901 479.60 XLON xHa9O4zcCyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:05:48 GBp 194 479.20 XLON xHa9O4zcCRA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:05:48 GBp 50 479.20 XLON xHa9O4zcCRC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:04:43 GBp 1,087 479.20 XLON xHa9O4zcDDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:04:43 GBp 711 479.20 XLON xHa9O4zcDDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:03:55 GBp 247 479.40 XLON xHa9O4zcAbL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:52 GBp 38 479.40 XLON xHa9O4zcBdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 478 479.80 XLON xHa9O4zcBXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 1,128 479.80 XLON xHa9O4zcBXd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 494 479.60 XLON xHa9O4zcBXX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 220 479.80 XLON xHa9O4zcBXZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 195 479.40 XLON xHa9O4zcBc4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 338 479.80 XLON xHa9O4zcBcA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 296 479.40 XLON xHa9O4zcBcP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:01:49 GBp 488 479.60 XLON xHa9O4zcBcV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:00:04 GBp 688 479.40 XLON xHa9O4zc8cW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:00:04 GBp 97 479.20 XLON xHa9O4zc8dS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 15:00:04 GBp 760 479.40 XLON xHa9O4zc8dU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:31 GBp 272 479.60 XLON xHa9O4zc9VF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:31 GBp 501 479.80 XLON xHa9O4zc9VI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 600 480.00 XLON xHa9O4zc9Qh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 151 480.00 XLON xHa9O4zc9Qn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 320 480.00 XLON xHa9O4zc9Qp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 1,143 480.00 XLON xHa9O4zc9Qr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 73 480.00 XLON xHa9O4zc9R9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:56:24 GBp 432 480.00 XLON xHa9O4zc9RB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:54:10 GBp 227 480.20 XLON xHa9O4zdtXk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:54:10 GBp 448 480.20 XLON xHa9O4zdtXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:54:10 GBp 642 480.40 XLON xHa9O4zdtXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:14 GBp 110 479.60 XLON xHa9O4zdqmX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:14 GBp 162 479.60 XLON xHa9O4zdqmZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:03 GBp 342 479.60 XLON xHa9O4zdq@T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:02 GBp 394 479.60 XLON xHa9O4zdqv5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:02 GBp 33 479.60 XLON xHa9O4zdqv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:02 GBp 460 479.60 XLON xHa9O4zdqv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:02 GBp 551 479.80 XLON xHa9O4zdqvx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:51:02 GBp 403 479.60 XLON xHa9O4zdqvy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:49:02 GBp 732 479.40 XLON xHa9O4zdr7b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:49:02 GBp 252 479.40 XLON xHa9O4zdr7Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:48 GBp 370 479.20 XLON xHa9O4zdoqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:48 GBp 421 479.20 XLON xHa9O4zdoqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:48 GBp 504 479.40 XLON xHa9O4zdotb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:48 GBp 245 479.40 XLON xHa9O4zdotd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:48 GBp 721 479.60 XLON xHa9O4zdotf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:38 GBp 1,307 479.60 XLON xHa9O4zdooi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:47:38 GBp 660 479.60 XLON xHa9O4zdook OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:10 GBp 344 478.80 XLON xHa9O4zdpN6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:05 GBp 323 478.80 XLON xHa9O4zdpJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:05 GBp 372 478.80 XLON xHa9O4zdpJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:05 GBp 43 479.00 XLON xHa9O4zdpJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:05 GBp 419 479.00 XLON xHa9O4zdpJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:45:05 GBp 871 479.00 XLON xHa9O4zdpJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:10 GBp 349 479.00 XLON xHa9O4zdncS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:10 GBp 242 479.00 XLON xHa9O4zdncU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:08 GBp 491 479.60 XLON xHa9O4zdnWc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:08 GBp 136 479.60 XLON xHa9O4zdnWe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:08 GBp 328 479.60 XLON xHa9O4zdnWg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:43:08 GBp 358 479.40 XLON xHa9O4zdnWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:41:53 GBp 102 479.80 XLON xHa9O4zdnVP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:41:53 GBp 569 479.80 XLON xHa9O4zdnVR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:39:17 GBp 621 479.80 XLON xHa9O4zd$g$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:39:17 GBp 269 479.60 XLON xHa9O4zd$gv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:39:17 GBp 433 479.60 XLON xHa9O4zd$gx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:39:17 GBp 387 479.80 XLON xHa9O4zd$gz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:37:05 GBp 422 480.00 XLON xHa9O4zdy6H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:36:19 GBp 414 480.00 XLON xHa9O4zdyRl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:35:46 GBp 358 480.20 XLON xHa9O4zdzsR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:35:18 GBp 515 480.40 XLON xHa9O4zdz4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:34:09 GBp 318 480.00 XLON xHa9O4zdwrv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:34:04 GBp 336 480.20 XLON xHa9O4zdwnU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:45 GBp 283 480.40 XLON xHa9O4zdwF9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:13 GBp 445 480.40 XLON xHa9O4zdxd@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:13 GBp 716 480.60 XLON xHa9O4zdxd2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:13 GBp 320 480.80 XLON xHa9O4zdxdz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:00 GBp 285 480.80 XLON xHa9O4zdxrb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:33:00 GBp 10 480.80 XLON xHa9O4zdxrZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:31:17 GBp 317 480.80 XLON xHa9O4zdum5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:31:04 GBp 215 481.00 XLON xHa9O4zdu2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:31:04 GBp 174 481.00 XLON xHa9O4zdu2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:28:31 GBp 528 481.40 XLON xHa9O4zddlB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:28:31 GBp 367 481.00 XLON xHa9O4zddlH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:28:31 GBp 116 481.20 XLON xHa9O4zddlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:28:31 GBp 412 481.20 XLON xHa9O4zddlL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:25:03 GBp 216 481.20 XLON xHa9O4zdaIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:24:24 GBp 225 481.20 XLON xHa9O4zdbeD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:24:24 GBp 324 481.40 XLON xHa9O4zdbeF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:23:11 GBp 406 481.60 XLON xHa9O4zdYYm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:23:11 GBp 272 481.60 XLON xHa9O4zdYZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:23:10 GBp 581 481.80 XLON xHa9O4zdYYK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:23:10 GBp 336 481.60 XLON xHa9O4zdYjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:23:10 GBp 483 481.80 XLON xHa9O4zdYjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:17:13 GBp 239 481.00 XLON xHa9O4zdWCL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:15:52 GBp 232 481.00 XLON xHa9O4zdXh2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:08:44 GBp 234 480.00 XLON xHa9O4zdi72 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:08:44 GBp 86 480.20 XLON xHa9O4zdi74 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:08:44 GBp 248 480.20 XLON xHa9O4zdi76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:07:33 GBp 384 480.40 XLON xHa9O4zdjYX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:07:33 GBp 229 480.40 XLON xHa9O4zdjZ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:07:33 GBp 201 480.40 XLON xHa9O4zdjZV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:01:51 GBp 370 479.80 XLON xHa9O4zdhG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:01:50 GBp 982 480.00 XLON xHa9O4zdhGR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:01:50 GBp 59 480.20 XLON xHa9O4zdhGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 14:01:50 GBp 426 480.20 XLON xHa9O4zdhGV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:59:59 GBp 358 480.20 XLON xHa9O4zdeKt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:59:36 GBp 506 480.60 XLON xHa9O4zdeRh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:59:36 GBp 533 480.40 XLON xHa9O4zdeRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:55:32 GBp 720 479.80 XLON xHa9O4zdMEP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:55:32 GBp 77 479.80 XLON xHa9O4zdMER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:55:32 GBp 590 479.80 XLON xHa9O4zdMET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:54:03 GBp 14 479.80 XLON xHa9O4zdNte OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:54:03 GBp 195 479.80 XLON xHa9O4zdNtg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:54:03 GBp 114 479.80 XLON xHa9O4zdNti OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:54:03 GBp 141 479.80 XLON xHa9O4zdNtn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:54:03 GBp 287 479.80 XLON xHa9O4zdNtp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:50:07 GBp 372 479.40 XLON xHa9O4zdLlb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:50:07 GBp 272 479.40 XLON xHa9O4zdLld OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:50:07 GBp 1,098 479.60 XLON xHa9O4zdLlj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:48:04 GBp 272 479.40 XLON xHa9O4zdIow OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:44:31 GBp 616 478.80 XLON xHa9O4zdG8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:43:59 GBp 546 479.00 XLON xHa9O4zdGRp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:43:59 GBp 123 479.00 XLON xHa9O4zdGRr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:43:59 GBp 149 479.00 XLON xHa9O4zdGRt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:42:21 GBp 82 478.20 XLON xHa9O4zdH0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:42:21 GBp 373 478.20 XLON xHa9O4zdH0l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:42:21 GBp 652 478.40 XLON xHa9O4zdH0n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:42:21 GBp 378 478.40 XLON xHa9O4zdH0p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 22 478.80 XLON xHa9O4zdVOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 558 478.80 XLON xHa9O4zdVOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 431 478.80 XLON xHa9O4zdVOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 105 478.60 XLON xHa9O4zdVPR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 316 478.60 XLON xHa9O4zdVPT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:40:21 GBp 284 478.60 XLON xHa9O4zdVPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:36:25 GBp 366 478.60 XLON xHa9O4zdQZF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:36:05 GBp 50 479.00 XLON xHa9O4zdQq0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:36:05 GBp 396 479.00 XLON xHa9O4zdQq2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:36:05 GBp 172 478.80 XLON xHa9O4zdQqq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:36:05 GBp 166 478.80 XLON xHa9O4zdQqs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:35:45 GBp 256 479.00 XLON xHa9O4zdQ$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:35:45 GBp 379 479.00 XLON xHa9O4zdQ$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:35:13 GBp 272 479.80 XLON xHa9O4zdQER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:35:12 GBp 322 479.40 XLON xHa9O4zdQ9q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:35:12 GBp 543 479.60 XLON xHa9O4zdQ9s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:30:04 GBp 516 480.00 XLON xHa9O4zd6Yx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:30:04 GBp 527 480.00 XLON xHa9O4zd6Yz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:30:04 GBp 314 479.80 XLON xHa9O4zd6Zu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:30:04 GBp 111 479.80 XLON xHa9O4zd6Zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:30:04 GBp 198 479.80 XLON xHa9O4zd6Zy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:26:27 GBp 695 480.00 XLON xHa9O4zd7Rk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:26:13 GBp 246 480.60 XLON xHa9O4zd4l5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:24:16 GBp 260 480.80 XLON xHa9O4zd5WW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:22:40 GBp 249 481.20 XLON xHa9O4zd5EQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:20:56 GBp 471 481.40 XLON xHa9O4zd2qn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:20:09 GBp 72 481.40 XLON xHa9O4zd25@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:20:09 GBp 428 481.40 XLON xHa9O4zd25y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:19:06 GBp 500 481.60 XLON xHa9O4zd2Mt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:14:11 GBp 522 481.60 XLON xHa9O4zd0cD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:07:22 GBp 491 481.60 XLON xHa9O4zdEzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:07:22 GBp 207 481.60 XLON xHa9O4zdEoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:07:22 GBp 274 481.60 XLON xHa9O4zdEoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 13:01:06 GBp 297 481.40 XLON xHa9O4zdC4q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:58:26 GBp 75 481.80 XLON xHa9O4zdD7$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:58:26 GBp 155 481.80 XLON xHa9O4zdD71 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:58:26 GBp 235 481.40 XLON xHa9O4zdD7G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:58:26 GBp 575 481.40 XLON xHa9O4zdD7q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:58:26 GBp 758 481.80 XLON xHa9O4zdD7z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:52:09 GBp 260 481.80 XLON xHa9O4zdBx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:46:21 GBp 291 481.20 XLON xHa9O4zd9uE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:43:34 GBp 156 481.60 XLON xHa9O4zWsun OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:43:34 GBp 116 481.60 XLON xHa9O4zWsup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:39:40 GBp 224 481.60 XLON xHa9O4zWtJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:36:23 GBp 222 482.00 XLON xHa9O4zWqGq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:33:23 GBp 389 482.80 XLON xHa9O4zWrVC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:29:06 GBp 218 482.80 XLON xHa9O4zWpUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:29:06 GBp 316 483.00 XLON xHa9O4zWpUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:21:54 GBp 37 483.20 XLON xHa9O4zW@q6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:21:54 GBp 442 483.20 XLON xHa9O4zW@q8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:19:32 GBp 321 483.00 XLON xHa9O4zW$iI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:15:06 GBp 364 482.80 XLON xHa9O4zWyCy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:07:03 GBp 253 483.20 XLON xHa9O4zWxZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:07:01 GBp 365 483.40 XLON xHa9O4zWxYk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 12:07:01 GBp 271 483.40 XLON xHa9O4zWxYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:59:49 GBp 294 482.80 XLON xHa9O4zWv5w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:59:13 GBp 2 482.80 XLON xHa9O4zWvK7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:51:11 GBp 251 483.60 XLON xHa9O4zWaCf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:51:11 GBp 251 483.40 XLON xHa9O4zWaCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:48:17 GBp 271 484.60 XLON xHa9O4zWbAA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:45:01 GBp 265 485.00 XLON xHa9O4zWYP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:44:54 GBp 293 485.20 XLON xHa9O4zWYQK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:42:59 GBp 383 485.20 XLON xHa9O4zWZxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:42:13 GBp 341 485.20 XLON xHa9O4zWZFZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:41:14 GBp 309 485.20 XLON xHa9O4zWZS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:36:36 GBp 308 485.20 XLON xHa9O4zWXwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:35:43 GBp 308 485.20 XLON xHa9O4zWXBg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:32:59 GBp 270 484.00 XLON xHa9O4zWk6k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:32:59 GBp 155 484.00 XLON xHa9O4zWk6m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:15:07 GBp 270 483.00 XLON xHa9O4zWh8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:14:56 GBp 2 483.00 XLON xHa9O4zWhM2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:14:26 GBp 119 483.60 XLON xHa9O4zWhOj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:14:26 GBp 550 483.60 XLON xHa9O4zWhOl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:14:26 GBp 600 483.40 XLON xHa9O4zWhOn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:13:05 GBp 272 483.60 XLON xHa9O4zWes5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:13:05 GBp 171 483.60 XLON xHa9O4zWesl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:13:05 GBp 900 483.60 XLON xHa9O4zWesn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:13:05 GBp 134 483.40 XLON xHa9O4zWesu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 11:13:05 GBp 138 483.40 XLON xHa9O4zWesw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:58:35 GBp 273 483.40 XLON xHa9O4zWKVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:33:34 GBp 383 483.80 XLON xHa9O4zWTiF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:29:46 GBp 285 484.60 XLON xHa9O4zWQUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:27:04 GBp 461 485.20 XLON xHa9O4zWRKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:22:33 GBp 458 485.60 XLON xHa9O4zWP7h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:17:27 GBp 206 485.60 XLON xHa9O4zW7rE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:16:11 GBp 253 485.20 XLON xHa9O4zW7L4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:16:11 GBp 341 485.40 XLON xHa9O4zW7L6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:16:11 GBp 33 485.40 XLON xHa9O4zW7L8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:09:07 GBp 255 485.40 XLON xHa9O4zW2wJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:07:53 GBp 11 485.40 XLON xHa9O4zW3Xp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:07:53 GBp 333 485.60 XLON xHa9O4zW3Xq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:02:45 GBp 54 486.00 XLON xHa9O4zW01P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 10:02:45 GBp 218 486.00 XLON xHa9O4zW01R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:59:55 GBp 374 486.40 XLON xHa9O4zW1oB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:59:19 GBp 255 486.20 XLON xHa9O4zW13l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:59:13 GBp 259 486.20 XLON xHa9O4zW1D$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:57:45 GBp 53 486.20 XLON xHa9O4zWEWv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:55:51 GBp 272 486.00 XLON xHa9O4zWE91 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:55:51 GBp 163 486.20 XLON xHa9O4zWE9q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:55:51 GBp 161 486.20 XLON xHa9O4zWE9s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:43:50 GBp 474 485.80 XLON xHa9O4zW8FS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:38:39 GBp 228 487.20 XLON xHa9O4zXtZ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:37:23 GBp 251 487.40 XLON xHa9O4zXt2p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:37:23 GBp 53 487.60 XLON xHa9O4zXt2r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:37:23 GBp 326 487.60 XLON xHa9O4zXt2t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:30:04 GBp 81 486.40 XLON xHa9O4zXoA6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:30:04 GBp 259 486.40 XLON xHa9O4zXoA8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:29:54 GBp 8 486.40 XLON xHa9O4zXoH2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:26:42 GBp 272 487.60 XLON xHa9O4zXpUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:23:54 GBp 354 488.40 XLON xHa9O4zXnxn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:20:19 GBp 210 490.00 XLON xHa9O4zX@Pd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:20:19 GBp 249 489.60 XLON xHa9O4zX@Pi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:20:19 GBp 359 489.80 XLON xHa9O4zX@Po OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:12:08 GBp 239 488.00 XLON xHa9O4zXwml OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:11:57 GBp 319 488.00 XLON xHa9O4zXwxr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:11:07 GBp 817 488.40 XLON xHa9O4zXwAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:11:07 GBp 272 488.20 XLON xHa9O4zXwLW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:00:05 GBp 50 487.40 XLON xHa9O4zXc1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:00:05 GBp 175 487.40 XLON xHa9O4zXc1d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 09:00:01 GBp 323 487.60 XLON xHa9O4zXcDa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:57:09 GBp 305 486.80 XLON xHa9O4zXdTg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:55:26 GBp 212 487.00 XLON xHa9O4zXaoJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:55:25 GBp 306 487.20 XLON xHa9O4zXaza OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:55:23 GBp 272 487.60 XLON xHa9O4zXayi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:55:23 GBp 272 487.60 XLON xHa9O4zXayx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:46:10 GBp 473 486.60 XLON xHa9O4zXZ53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:42:05 GBp 364 486.00 XLON xHa9O4zXXcc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:40:46 GBp 482 486.60 XLON xHa9O4zXXxD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:38:16 GBp 333 485.80 XLON xHa9O4zXk42 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:31:54 GBp 249 485.60 XLON xHa9O4zXiVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:29:56 GBp 233 486.80 XLON xHa9O4zXjA1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:29:56 GBp 60 486.80 XLON xHa9O4zXjA7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:29:56 GBp 66 486.80 XLON xHa9O4zXjA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:29:56 GBp 63 486.80 XLON xHa9O4zXjAB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:27:27 GBp 272 486.80 XLON xHa9O4zXgOj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:27:25 GBp 359 487.00 XLON xHa9O4zXgQg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:27:25 GBp 600 487.00 XLON xHa9O4zXgQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:27:25 GBp 272 486.80 XLON xHa9O4zXgQr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:21:05 GBp 419 487.00 XLON xHa9O4zXfV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:15:45 GBp 272 486.40 XLON xHa9O4zXL3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:14:46 GBp 19 486.60 XLON xHa9O4zXIma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:14:46 GBp 190 486.60 XLON xHa9O4zXImf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:14:12 GBp 236 486.60 XLON xHa9O4zXIKG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:13:55 GBp 272 486.80 XLON xHa9O4zXJWd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:13:15 GBp 526 487.80 XLON xHa9O4zXJ4Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:11:14 GBp 196 488.00 XLON xHa9O4zXHL$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:11:14 GBp 149 488.00 XLON xHa9O4zXHL1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:11:14 GBp 240 487.80 XLON xHa9O4zXHLz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:09:57 GBp 350 488.00 XLON xHa9O4zXSxZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:07:39 GBp 345 488.40 XLON xHa9O4zXT4b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:05:10 GBp 272 489.80 XLON xHa9O4zXRYy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jul-2022 08:05:05 GBp 391 490.00 XLON xHa9O4zXRkz

END