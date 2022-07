Solid mobilvekst

English Norwegian

I andre kvartal leverer Telenor resultater i tråd med våre forventninger med en vekst på 2 prosent i tjenesteinntekter og stabil EBITDA. Moderniseringen av det norske kobbernettet påvirker resultatet, samtidig som høye globale energipriser og utgifter knyttet til pågående strategiske prosjekter balanseres av positive elementer dette kvartalet.

– Halvveis inn i 2022 ser vi at bedrifter og forbrukere i økende grad ønsker å beskytte sine digitale verdier, noe som driver etterspørselen etter våre sikkerhetstjenester i Norden. Jeg er glad for at Telenor fortsatt er en attraktiv partner for kundene våre på deres digitaliseringsreise, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

I kvartalet leverte Telenor solide resultater i mobilsegmentet. I Norden er dette drevet av nødvendige prisjusteringer for å kompensere for inflasjonspresset sammen med økt etterspørsel etter tilleggstjenester. Mobilnettet i Norge er nok en gang utpekt som det raskeste i landet.

– I Asia ble en viktig milepæl nådd dette kvartalet da vi fikk regulatorisk godkjenning for sammenslåeingen av Celcom og Digi i Malaysia, sier Brekke.

Som følge av resultatene i første halvår forventer Telenor for 2022 lav ensifret vekst i organiske tjenesteinntekter og organisk EBITDA omtrent på 2021-nivå. Driftsinvesteringene ventes å utgjøre 16-17 prosent av inntektene.

NØKKELTALL TELENOR GROUP Andre kvartal Første halvår År Millioner kroner 2022 2021 2022 2021 2021 Driftsinntekter 28 036 27 158 55 046 54 675 110 241 Organisk inntektsvekst (%) 2,2 3,5 1,4 1,4 1,2 Tjenesteinntekter 21 667 21 033 42 546 42 268 84 828 Organisk vekst i tjenesteinntekter (%) 1,5 1,9 0,9 (0,7) (0,1) EBITDA før andre inntekter og andre kostnader 12 501 12 353 24 161 24 562 49 162 Organisk EBITDA-vekst (%) 0,3 3.6 (1,1) 1,4 (0,2) EBITDA før andre inntekter og andre utgifter/Driftsinntekter (%) 44,6 45,5 43,9 44,9 44,6 Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA (1 113) 2 188 5 457 (1 701) 1 528 Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 742 4 377 8 925 8 063 17 942 Totale investeringer 6 413 6 073 11 681 10 298 22 345 Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 930 2 126 3 366 5 117 11 015 Total fri kontantstrøm 856 2 121 4 448 5 955 12 668 Mobilabonnementer - endring i kvartal / total (millioner) 2.0 1,7 175,0 170,3 172,2

Sammendrag av andre kvartal

Samlede rapporterte inntekter var på 28,0 milliarder kroner. Det er en økning på 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesteinntekter hadde en organisk vekst på 1,5 prosent.

Rapporterte driftskostnader økte med 0,3 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,2 milliarder kroner og ble positivt påvirket av poster knyttet til Norge og Thailand.

Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 12,5 milliarder kroner. Det er en økning på 1,2 prosent. Organisk EBITDA økte med 0,3 prosent og ble positivt påvirket av tre poster knyttet til Norge, Thailand og øvrige forretningsenheter-segmentet «Other Units».

Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,7 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 17 prosent av inntektene.

En nedskrivning på 2,5 milliarder kroner knyttet til Pakistan ble regnskapsført i kvartalet. Nedskrivningen skylles en forverret makroøkonomisk situasjon i landet og en høysterettskjennelse mot Telenor Pakistan i en lisensfornyelsessak. Se note 2 i kvartalsrapporten for mer informasjon.

Resultat til aksjonærer i Telenor ASA var negativ, med -1,1 milliarder kroner i kvartalet, påvirket av valutatap på 2,3 milliarder kroner og nedskrivninger knyttet til Pakistan.

Total fri kontantstrøm var 0,9 milliarder kroner i kvartalet.

Telenor ASA betalte i mai den første transjen av utbyttet for 2021 på 7,0 milliarder kroner. Det tilsvarer 5,0 kroner per aksje.

Gjeldsgraden økte til 2,2x fra 1,9x ved utgangen av forrige kvartal, hovedsakelig som følge av utbyttebetaling og negative valutaeffekter.

Pressekontakt:

David Fidjeland | Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com