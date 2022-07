FirstFarms A/S: Køb af selskab i Ungarn er nu på plads

English Danish

FirstFarms A/S har i dag indgået endelig aftale om 100% køb af selskabet Try-Béta Kft. og udvider dermed sine aktiviteter i Ungarn markant. (selskabsmeddelelse nr. 23 af 14. december 2021 og nr. 9 af 25. april 2022).

FirstFarms overtager driften af op til 1.600 hektar dyrket jord, 6.900 tons lager- og silokapacitet samt maskinpark. Købsprisen er 27 mDKK.

Handlen er en cementering af FirstFarms’ udvikling og vækst i Ungarn, hvor selskabet i forvejen ejer og driver griseproduktioner på to nabolokationer, og hvor selskabet netop nu er ved at opføre endnu to separate griseproduktioner – også i nærområdet til Try-Béta.

”Driften af Try-Béta bliver et omdrejningspunkt i den cirkulære drift. Afgrøderne vil blandt andet ende som foder i vores nærliggende griseproduktion, og naturgødningen vil blive brugt på Try-Béta-markerne,” siger adm. direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard.

Netop produktion af eget foder er et vigtigt element i den fortsatte sikring af FirstFarms’ solide økonomiske fundament.

”Vi opererer i et ustabilt marked, hvor priserne på mælk og grise kan variere voldsomt fra dag til dag, og hvor priserne på foder er steget voldsomt. At vi med købet af Try-Béta kan begrænse vores omkostninger til foder yderligere, medvirker derfor til vores stabile sunde økonomi og derfor også til muligheden for fortsat vækst, siger Anders H. Nørgaard.

Det forventes at købet vil påvirke EBIT positivt med 2-3 mDKK i 2022 og 3-5 mDKK årligt fremadrettet som en følge af væsentlige synergieffekter. Købet påvirker ikke de udmeldte forventninger for 2022 om et EBITDA i intervallet 80-120 mDKK og et EBIT på 35-75 mDKK.

