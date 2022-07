Communiqué de presse

Paris, le 25 juillet 2022

Rubrique « Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente »

HOPSCOTCH GROUPE

Transfert effectif des actions Hopscotch Groupe sur le marché Euronext Growth Paris le 27 juillet 2022

Hopscotch Groupe annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 27 juillet 2022.

La demande d’admission des actions Hopscotch Groupe sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 21 juillet 2022.

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l’assemblée générale des actionnaires d’Hopscotch Groupe réunie le 24 mai 2022, va permettre à Hopscotch Groupe d’être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, de simplifier le fonctionnement de la Société et de réduire les coûts de cotation, tout en lui permettant de bénéficier de l’attrait des marchés financiers (dynamisme et visibilité).

Hopscotch Groupe continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société (www.hopscotchgroupe.com) rubrique « Finance-Investisseurs ».

Le code ISIN d’identification des actions HOPSCOTCH GROUPE reste inchangé (FR0000065278) et le mnémonique devient ALHOP. Par ailleurs, l’action HOPSCOTCH GROUPE reste éligible au dispositif PEA-PME.

HOPSCOTCH GROUPE est accompagnée de Gilbert Dupont, en tant que listing sponsor.

Calendrier définitif :



21 juillet 2022 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris. 25 juillet 2022 Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions d’Hopscotch Groupe sur Euronext Paris

Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions d’Hopscotch Groupe sur Euronext Growth Paris Mise en ligne du document d’information sur le sites internet d’Hopscotch Groupe et d’Euronext 27 juillet 2022 Transfert effectif : radiation des actions d’Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 760 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : Alizeum, Heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention partout dans le monde.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 153,7 millions € et 66,9 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

