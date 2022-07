Retour à la croissance au 2ème trimestre 2022

English French

Montée en puissance des activités hors France grâce à une excellente dynamique commerciale

Croissance du second semestre attendue en légère accélération, accompagnée d’une amélioration des marges

Un groupe aux structures renforcées, socle d’une croissance solide confirmée sur le long terme

En millions d’euros 6 mois 2ème trimestre 2022 2021 Var. % 2022 2021 Var. % Total 444,4 441,2 +0,7% 221,7 216,0 +2,7% Dont France 221,9 270,3 -17,9% 105,2 128,2 -18,0% Dont Benelux 98,5 74,9 +31,5% 51,8 37,9 +36,7% Dont Autres Pays 124,0 96,0 +29,2% 64,8 49,9 +29,9%

Les activités hors France représentent plus de 50% du chiffre d’affaires du Groupe

Chiffre d’affaires consolidé

Au 2ème trimestre 2022, Solutions 30 renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 221,7 millions d’euros, en progression de 2,7% par rapport à la même période de 2021 (+0,1% en organique), C’est le plus haut deuxième trimestre de l’histoire du Groupe.

Les activités hors France sont en croissance très dynamique, portées par le début du déploiement des réseaux fibre optique dans la majeure partie des pays où le Groupe Solutions 30 est présent. En France, la performance continue d’être impactée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés et une base de comparaison élevée.

Pour l’ensemble du 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 444,4 millions d’euros, en progression de +0,7% (-1,5% en organique). Il se stabilise sur des niveaux d’activité élevés puisque le Groupe signait au 2ème semestre 2020 et au 1er semestre 2021 des records d’activité portés par les effets de la crise Covid qui avaient favorisé l’essor du très haut débit en France et permis à Solutions 30 d’enregistrer des taux de croissance supérieurs à 20%.

Chiffre d’affaires par zone géographique

France : au 2ème trimestre 2022, Solutions 30 réalise un chiffre d’affaires de 105,2 millions d’euros, en repli de 18,0% par rapport à une base de comparaison élevée au 2ème trimestre 2021.

Avec un chiffre d’affaires de 74,7 millions d’euros, l’activité Télécoms est en retrait de 18,4% par rapport au 2ème trimestre 2021. Solutions 30 poursuit sa transition opérationnelle sur un marché devenu mature après cinq années de croissance exponentielle. En outre, le redéploiement géographique de l’un des contrats majeurs du Groupe pèse sur l’efficacité opérationnelle des filiales françaises, en particulier dans la moitié sud de la France. Les nouveaux paramètres de ce contrat ont ajouté des contraintes sur Solutions 30 comme sur ses pairs, et le Groupe doit revoir ses process et ses méthodes, recruter et former ses personnels pour obtenir de nouvelles habilitations, tout en réajustant ses structures localement et en préparant l’avenir. Ces adaptations, engagées au 2ème semestre 2021, ont continué d’impacter la rentabilité du Groupe et la marge d’EBITDA en France s’inscrira en repli par rapport à celle du 2ème semestre 2021.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 12,9 millions d’euros contre 21,1 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 39% en raison de la fin des déploiements de compteurs électriques communicants en France. Les activités liées à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables, retardées par les problèmes d’approvisionnement, ne compensent pas encore cette contraction de chiffre d’affaires.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 11,9 millions d’euros, en croissance de 9% sur le trimestre, tandis que les activités Sécurité et Monétique réalisent un chiffre d’affaires de 5,7 millions d’euros contre 4,7 millions d’euros un an plus tôt.

Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 221,9 millions d’euros, en repli de 17,9%.

Benelux : le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 s’établit à 51,8 millions d’euros contre 37,9 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance organique de 36,7%.

L’activité Télécom, en croissance organique de 29,7%, génère un chiffre d’affaires de 37,4 millions d’euros sur le trimestre. Les montées en charge des contrats signés avec Fiberklaar et Open Dutch Fiber au deuxième semestre 2021 se poursuivent à un rythme soutenu et l’activité commerciale reste dynamique, comme en témoigne le récent contrat signé avec Unifiber.

Dans l’énergie, le chiffre d’affaires est de 10,2 millions d’euros contre 5,4 millions d’euros un an plus tôt, en hausse purement organique de 90,9 %. Le déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius a débuté au cours du 1er trimestre 2021 et atteint désormais son rythme de croisière.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires progresse de 7,6% pour atteindre 2,3 millions d’euros contre 2,1 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires des activités Retail et Sécurité s’établit à 1,9 millions d’euros sur le trimestre contre 1,6 millions d’euros au 2ème trimestre 2021.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires croît de 31,5% pour atteindre 98,5 millions d’euros.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 64,8 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de 29,9% (18,7 % en organique) par rapport à la même période de 2021.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 15,1 millions d’euros contre 15,3 millions d’euros un an plus tôt. Le retour à la croissance est attendu au 2ème semestre 2022, alors que les efforts réalisés par le Groupe pour adapter son organisation devrait commencer à porter leurs fruits.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 59% au 2ème trimestre 2022 pour atteindre 18,4 millions d’euros, porté par le déploiement des infrastructures très haut débit de TIM dans le Piémont et la Vallée d’Aoste.

Sur la péninsule ibérique, l’activité est en croissance de 8% et atteint 14,4 millions d’euros, grâce à la dynamique positive du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération).

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en croissance de 34% (19% en organique). L’intégration de Sirtel se poursuit dans de bonnes conditions et le Groupe continue de gagner des parts de marché sur ce territoire comme en témoigne l’extension des prestations de services fournies par le Groupe à Orange.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 8,7 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en croissance de 152% (20% en organique), grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécoms et au démarrage de nouveaux programmes de déploiement Internet très haut débit et 5G.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 124 millions d’euros au 1er semestre 2022, soit une croissance de 29,2% (18,9% en organique) par rapport au 1er semestre 2021.

Renforcement de la Gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité

Solutions 30 continue de consolider ses structures internes et a mis en place au 1er semestre des procédures renforcées et harmonisées en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.

Le Groupe a diffusé de nouvelles politiques en matière d’éthique et de conformité, et a engagé un programme de sensibilisation et de formation de ses équipes partout en Europe. Les sous-traitants et fournisseurs du Groupe font l’objet de procédures de contrôle systématisées, et une équipe dédiée est en charge de contrôler l’intégrité et la fiabilité des partenaires du Groupe.

Ce travail soutient la transformation de Solutions 30 qui, tout en gardant son agilité et ses valeurs entrepreneuriales fortes, consolide ses engagements en matière d’éthique, de conformité et d’environnement ainsi que son rôle sociétal.

Pour accompagner cette évolution, le Conseil de Surveillance a décidé de renforcer les attributions de ses comités. Ainsi, le Comité Stratégique devient le Comité Stratégie et ESG. Il est composé de 5 membres, tous indépendants : Jean-Paul Cottet, Président, Caroline Tissot, Francesco Serafini, Pascale Mourvillier et Thomas Kremer, ces deux derniers nouvellement nommés. A travers ses nouvelles attributions, ce comité aura pour mission de veiller à l’intégration des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance à la stratégie du Groupe avec l’objectif de construire une croissance soutenue, durable et responsable.

Le Comité d’Audit devient le Comité Audit, Risques et Conformité. Il est composé de 3 membres, tous indépendants : Yves Kerveillant, Président, Pascale Mourvillier et désormais Thomas Kremer. Ce comité a notamment pour mission de superviser la pertinence de l’information financière, la fiabilité des processus de gestion des risques et de contrôle interne. Il a été significativement renforcé par l’arrivée de Pascale Mourvillier et de Thomas Kremer au cours des six derniers mois.

Perspectives

La transition opérationnelle du Groupe en France et les montées en charge de contrats pèseront sur les marges du 1er semestre 2022, qui s’inscriront en repli par rapport aux marges du 2ème semestre 2021. Au 2ème semestre 2022, la croissance devrait s’accélérer, tout en restant inférieure à 10% du fait des reports de volumes dus aux difficultés d’approvisionnement qui impactent certains marchés liés à la fibre optique et les activités liées à la transition énergétique. Le Groupe devrait toutefois enregistrer un début d’amélioration de sa marge d’EBITDA grâce à une meilleure absorption des coûts des montées en charge de nouveaux contrats et des process opérationnels qui commenceront à se normaliser en France.

En outre, dans le contexte inflationniste actuel, Solutions 30 revoit à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants et une partie de ces révisions a commencé à contribuer au chiffre d’affaires durant le 2ème trimestre. Le Groupe a également mis en place des actions de contrôle strict de ses coûts opérationnels avec la volonté forte de préserver une structure financière solide et très faiblement endettée pour protéger sa capacité à financer sa croissance, accroître son agilité, renforcer ses avantages concurrentiels et préserver sa capacité future à poursuivre la consolidation de son secteur.

En conclusion, face à l’incertitude macroéconomique, Solutions 30 s’adapte et reste prudent mais maintient son cap. La priorité est donnée à la croissance organique et à l’exécution opérationnelle. Comme l’illustre la signature de nouveaux contrats significatifs dans plusieurs pays, en particulier la Belgique et la Pologne, la croissance des activités hors France va se poursuivre dans les mois et années à venir. A plus long terme, le groupe Solutions 30 dispose de solides leviers de croissance et d’un modèle efficace d’auto-financement de son développement qui lui permettront de consolider son positionnement au cœur de la transformation numérique et de la transition énergétique.

