Tallinna Vee müügitulu suurendas äriklientide tarbimine

English Estonian

2022. aasta teises kvartalis kasvas AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13 miljoni euroni, müügitulu kasvu põhjuseks oli peamiselt suurenenud veeteenuste tarbimine äriklientide hulgas.



Tallinna Vee müügitulu äriklientidele osutatud veeteenustest oli tänavu teises kvartalis 4,24 miljonit eurot, mida on ligikaudu 23 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris, nagu majutusasutustes ja spaades, restoranides, kultuuriasutustes, ning transpordisektoris.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul oli hotellidel ja spaadel tänavu teises kvartalis võimalik pakkuda oma teenuseid klientidele mahus, mis on võrreldav koroonaeelse ajaga. „Koroonapiirangute lõppemine esimese kvartali lõpus omas tugevat positiivset mõju äriklientide tarbimisele – veetarbimine hotellides ja spaades suurenes teises kvartalis võrreldes aastatagusega enam kui 140 protsenti,“ selgitas Timofejev.

Eraklientidele osutatud veeteenustest saadud müügitulu vähenes teises kvartalis 1,2 protsendi võrra 4,99 miljoni euroni, mis tulenes suurima erakliendigrupi - kortermajade ja eramajade - tarbimismahu vähenemisest.

Tallinna Vee 2022. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,42 miljonit eurot. Ettevõtte kuue kuu brutokasum vähenes tootmiskulude kasvu tõttu 15 protsendi võrra. Suurimat mõju omas kulude kasvule kemikaali-, elektri- ja gaasikulude tõus. Mõju minimeerimiseks püüab ettevõte vähendada puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning võimalusel tarbib elektrit nutikalt, jälgides börsihinda ja ajastades tarbimist sellest lähtuvalt.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 3,1 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes ärikasum 2,12 miljoni euro võrra. 2022. aasta kuue kuu ärikasum oli 6,1 miljonit eurot, mida on 3,77 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on nii eelpool toodud kulude kasv kui ka kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali tasemel. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks ettevõtte ärikasum 2021. aasta teises kvartalis olnud 4 miljonit eurot. 2022. aasta teise kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,9 protsenti ehk 0,91 miljonit eurot väiksem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta teises kvartalis 0,96 miljonit eurot, mis on 2,12 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

2022. a esimesel poolaastal uuendas Tallinna Vesi ligi 10 000 meetrit torustikke. „Torustike rekonstrueerimine on esimese kuue kuu jooksul sujunud vastavalt plaanile ning tööd jätkuvad aasta teises pooles,“ sõnas Timofejev.

Teises kvartalis alustati ja jätkati mahukate rekonstrueerimistöödega Järvevana teel, Sõle, Kolde, Ehte ja Sitsi tänaval, Astangu piirkonnas ning Ussimäe teel. „Järvevana teel uuendame ligi 900 meetri ulatuses Tallinna üht suurima läbimõõdu ja tarbijate arvuga veetoitetorustikku, mis varustab veega Mustamäe, Haabersti ja Kristiine piirkonna elanikke. Astangu piirkonnas toimub suuremahuline kanalisatsioonisüsteemi uuendamine. Rekonstrueerimistöid teostame keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei nõua teekatte lahtikaevamist ning see häirib ka elanikke ja liiklejaid vähem,“ tõi Timofejev välja.

Maikuus sõlmis Tallinna Vesi lepingu Telia Eesti AS-iga, et paigaldada kõikidele oma klientidele 2026. aastaks kaugloetavad veearvestid. Timofejevi sõnul on esimesed 260 kaugloetavat veearvestit juba paigaldatud ning suurem kogus uusi arvesteid tarnitakse tänavu augustis, misjärel neid korralise taatlusplaani alusel paigaldama asutakse. „Kaugloetavad arvestid on olnud juba pikalt meie klientide ootus, mistõttu on mul hea meel, et oleme leidnud parima viisi, kuidas seda lahendust pakkuda ja sellega ka igakuist arveldamist mugavamaks muuta. Lisaks muudame nutiarvestite paigaldamisega oma protsesse digitaalsemaks, saame jälgida tõhusamalt veevõrku ja veelekkeid kiiremini tuvastada,“ lausus ta.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkas Tallinna Vesi teises kvartalis mitme mahuka projektiga, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja veepuhastusprotsessi osaks olevate filtrite renoveerimine. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhutõstekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel.

2022. aasta kuue kuu jooksul on ettevõte pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Esimesel poolaastal võttis ettevõte 1681 veeproovi. Kraanivee kvaliteet oli suurepärane, olles 100 protsenti kooskõlas kõikide kvaliteedinõuetega. Timofejevi sõnul on tipptasemel kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess, pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus ja viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega loodi erinevatesse linnaosadesse järelkloreerimisvõimalus. See tagab puhastatud veele sanitaarse garantii veevõrgus ja aitab säilitada väga head kraanivee kvaliteeti ka kuumade ilmadega.

Nii teises kvartalis kui ka kogu 2022. aasta esimesel poolaasta jooksul vastas kõikidele rangetele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi, mis juhitakse edasi Läänemerre. „Heitvee kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda, mistõttu jälgime reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastist väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad,“ selgitas Timofejev.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis teises kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 14,3 protsenti. Poolaasta vaates on lekete protsent mõnevõrra eelmisest aastast kõrgem, sest lumerohke ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 600 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



2. kvartal Muutus 2022/ 2021



6 kuud Muutus 2022/ 2021



2022 2021 2020 2022 2021 2020 Müügitulu 13,00 12,97 12,09 0,3% 25,05 24,75 25,27 1,2% Brutokasum 4,42 5,23 4,73 -15,5% 8,80 10,41 10,79 -15,5% Brutokasumi marginaal % 33,98 40,34 39,16 -15,8% 35,12 42,07 42,70 -16,5% Amortisatsioonieelne ärikasum 4,69 6,80 6,14 -31,0% 9,34 13,03 13,32 -28,3% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 36,09 52,44 50,76 -31,2% 37,26 52,63 52,70 -29,2% Ärikasum 3,08 5,20 4,59 -40,7% 6,09 9,86 10,26 -38,3% Ärikasum – põhitegevus 2,83 4,96 4,32 -43,1% 5,74 9,46 9,94 -39,3% Ärikasumi marginaal % 23,70 40,09 37,99 -40,9% 24,29 39,83 40,61 -39,0% Kasum enne tulumaksustamist 2,98 5,11 4,51 -41,8% 5,88 9,68 10,06 -39,2% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 22,88 39,40 37,29 -41,9% 23,48 39,10 39,82 -40,0% Puhaskasum 0,96 3,07 0,15 -68,9% 3,84 7,62 5,71 -49,7% Puhaskasumi marginaal % 7,36 23,70 1,27 -68,9% 15,31 30,80 22,59 -50,3% Vara puhasrentaablus % 0,38 1,21 0,06 -68,7% 1,52 3,02 2,22 -49,5% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 57,09 57,20 59,63 -0,2% 57,09 57,20 59,63 -0,2% Omakapitali puhasrentaablus % 0,85 2,75 0,14 -69,0% 3,46 6,96 5,27 -50,3% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,81 2,75 3,23 -34,2% 1,81 2,75 3,23 -34,2% Maksevõime kordaja 1,75 2,69 3,18 -34,9% 1,75 2,69 3,18 -34,9% Investeeringud põhivarasse 2,85 5,57 2,52 -48,8% 5,63 7,85 6,11 -28,3% Dividendide väljamaksmise määr % na 80,42 77,70 na 80,42 77,70

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KOONDKASUMIARUANNE II kvartal II kvartal 6 kuud 6 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2022 2021 2022 2021 2021 Müügitulu 13 002 12 968 20 054 24 752 53 294 Müüdud toodete/teenuste kulud -8 583 -7 737 -16 254 -14 340 -32 715 BRUTOKASUM 4 419 5 231 8 800 10 412 20 579 Turustuskulud -189 -104 -388 -224 -462 Üldhalduskulud -1 094 -992 -2 225 -2 544 -4 438 Muud äritulud(+)/-kulud (-) -55 1 064 -102 2 215 3 099 ÄRIKASUM 3 081 5 199 6 085 9 859 18 778 Intressitulud 1 2 3 7 8 Intressikulud -108 -91 -205 -187 -387 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 2 974 5 110 5 883 9 679 18 399 Dividendide tulumaks -2 017 -2 036 -2 047 -2 056 -2 234 PERIOODI PUHASKASUM 957 3 074 3 836 7 623 16 165 PERIOODI KOONDKASUM 957 3 074 3 836 7 623 16 165 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 957 3 074 3 836 7 623 16 165 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 0,05 0,15 0,19 0,38 0,81





FINANTSSEISUNDI ARUANNE tuhandetes eurodes 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 VARAD KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 23 541 37 011 36 559 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 6 643 5 990 6 637 Varud 982 835 702 KÄIBEVARA KOKKU 31 166 43 836 43 898 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 215 830 205 295 211 546 Immateriaalne põhivara 637 583 729 PÕHIVARA KOKKU 216 467 205 878 212 275 VARAD KOKKU 247 633 249 714 256 173 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 662 390 421 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 630 3 630 Võlad hankijatele ja muud võlad 9 665 9 067 7 835 Ettemaksed 3 296 2 880 3 604 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 17 253 15 967 15 490 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 38 130 35 988 37 241 Rendikohustised 1 063 1 277 1 236 Laenukohustised 78 540 82 154 80 336 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 018 7 221 6 018 Edasilükkunud tulumaks 303 195 372 Muud võlad 70 34 60 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 124 124 126 869 125 263 KOHUSTISED KOKKU 141 377 142 836 140 753 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 68 244 68 866 77 408 OMAKAPITAL KOKKU 106 256 106 878 115 420 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 247 633 249 714 256 173





RAHAVOOGUDE ARUANNE 6 kuud 6 kuud 12 kuud tuhandetes eurodes 2022 2021 2021 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 6 085 9 859 18 778 Korrigeerimine kulumiga 3 250 3 168 6 520 Korrigeerimine rajamistuludega -269 -251 -510 Muud mitterahalised korrigeerimised 0 -2 407 -3 610 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -12 0 -29 Äritegevusega seotud käibevara muutus -271 892 380 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -485 126 938 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 8 298 11 387 22 467 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -7 351 -5 084 -13 734 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 215 1 351 2 892 Põhivara müügitulu 13 0 29 Saadud intressid 3 9 11 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -6 120 -3 724 -10 802 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -218 -204 -460 Tasutud rendimaksed -230 -205 -408 Tasutud laenud -1 818 -1 818 -3 636 Tasutud dividendid -12 835 -12 841 -12 842 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 0 0 -158 Tasutud tulumaks dividendidelt -95 -98 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -15 196 -15 166 -19 620 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -13 018 -7 503 -7 955 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 36 559 44 514 44 514 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 23 541 37 011 36 559





Laura Korjus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

laura.korjus@tvesi.ee

Manus