Communiqué de presse

Paris, le 2 août 2022

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPS

HOPSCOTCH GROUPE

Activité consolidée au premier semestre 2022

Une activité semestrielle très solide

HOPSCOTCH Groupe (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 30 juin 2022.

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre CA consolidé 2022

MB consolidée 2022 45,3

16,7 63,5

21,5 108,8

38,2 CA consolidé 2021

MB consolidée 2021 24,8

11,4 31,6

14,5 56,4

25,9 Variation du Chiffre d’affaires

Variation de la marge brute + 82,7 %

+ 46,5 % + 100,9 %

+ 48,3 % + 92,9 %

+ 47,5 %

(*) Données non auditées



Le chiffre d’affaires et la marge brute du premier semestre 2022 s’élèvent à 108,8 millions d’euros et 38,2 millions d’euros, affichant une reprise respectivement de 92,9%, et de plus de 47,5% par rapport à la même période 2021.

L’ensemble des métiers du groupe sont en croissance et ont dépassé les niveaux d’activité du premier semestre 2019.

L’activité particulièrement intense à l’événement au premier semestre 2022, avec notamment la participation à de nombreuses manifestations liées à la présidence française de l’Union Européenne explique principalement cette reprise.

Les autres activités de communication digitale et de conseil en Relations Publics qui avaient déjà bien progressé l’an passé, affichent encore une croissance semestrielle de 3,2% en 2022.

Sopexa de son côté présente une marge brute en forte croissance de près de 21,3% avec un semestre marqué par des opérations réalisées pour le compte de la Commission Européenne (DG Agri) à Dubaï et en Asie du Sud Est.

HOPSCOTCH Groupe publiera son résultat semestriel 2022 consolidé le 21 septembre, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 760 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : Alizeum, heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention partout dans le monde.

Côté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente en 2021, un volume d’affaires de 153,7 millions € et 66,9 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

