Storaktionærmeddelelse - Lars Ole Kornum

Selskabsmeddelse nr. 5/2022

Gyldendal A/S







Med henvisning til § 30 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Lars Ole Kornum den 9. august 2022 har meddelt Gyldendal A/S, at Scanventure A/S pr. 3. august 2022 har overdraget 2.123 A-aktier og 15.339 B-aktier i Gyldendal A/S til Lars Ole Kornum ApS, som i forvejen ejer 50.439 A-aktier og 50.000 B-aktier i Gyldendal A/S.

Fordelingen er herefter følgende:

Lars Ole Kornum ApS (CVR-nr. 10695880):

A-aktier: 52.562

B-aktier: 65.339

Stemmerettigheder: 10,31 %

Aktiekapital: 11,56 %

Scanventure A/S ejer 100% af stemmerettighederne i Lars Ole Kornum ApS og Scanventure A/S’ samlede besiddelse af stemmerettigheder udgør således 10,31% og den samlede besiddelse af aktiekapital 11,56%.

Lars Ole Kornum er ultimativ ejer af Lars Ole Kornum ApS og Scanventure A/S. Lars Ole Kornums samlede besiddelse af stemmerettigheder i Gyldendal A/S udgør derfor ligeledes 10,31% og den samlede besiddelse af aktiekapital 11,56%.





