Delårsrapport for 1. halvår 2022 – fortsat fremgang i gæstetal og omsætning fører til opjustering

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 15. august 2022 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2022.

Resultatet for perioden 1. januar - 30. juni 2022 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 387,9 mio. kr. mod 153,5 mio. kr. sidste år (+153%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 5,1 mio. kr. mod -55,4 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger er 60,5 mio. kr. bedre end sidste år.

Et resultat før skat på -55,8 mio. kr. mod -121,6 mio. kr. sidste år. Resultat før skat er 65,8 mio. kr. bedre end sidste år.

Et besøgstal på 1.196.000 gæster mod 457.000 sidste år (+162%).



”Vi oplever en rigtig god sommersæson, hvor gæsterne i høj grad benytter sig af vores mange forlystelser, spisemuligheder og nyder Haven og Tivolis kulturelle mangfoldighed. Det har betydet et markant højere aktivitetsniveau i 1. halvår 2022 sammenholdt med sidste år og end forventet. Vi ser i år flere internationale turister, selvom vi ikke er helt på niveau med tiden før coronapandemien endnu. Det er glædeligt at konstatere, at de, sammen med de mange danske gæster, er glade for at være tilbage i Tivoli. Nu ser vi frem til de kommende sensommermåneder, hvor vores gæster kan opleve bl.a. Have- og Blomsterfestivallen, samt en lang række øvrige kulturelle arrangementer”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2022

Delårsrapporten viser, at gæstetal, brugen af Havens udbud og dermed aktivitetsniveauet generelt, har været markant højere end forventet. På denne baggrund har Tivoli tidligere opjusteret forventningerne til 2022. Tivolis senest udmeldte forventning var en omsætning i niveauet 1.000 mio. kr. samt et overskud før skat i niveauet 25-50 mio. kr.

Efter den seneste opjustering opleves fortsat højt gæstetal og aktivitetsniveau, som forventes at fortsætte resten af sommersæsonen.

Tivoli forventer på den baggrund nu en omsætning i niveauet 1.050 mio. kr. i 2022. Dette er på niveau med omsætningen i 2019 og væsentligt højere end i 2021. Som følge af den øgede aktivitet og omsætning forventes nu et resultat før skat i niveauet 60-85 mio. kr.

Tivolis forventninger forudsætter, at der ikke sker en markant udvikling i coronapandemien, som vil medføre nye restriktioner.

Med venlig hilsen



Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

