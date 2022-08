Halvårsrapport 2022 - Gyldendal nedjusterer og iværksætter strategisk tilpasning efter utilfredsstillende resultatudvikling. Gyldendal sælger sin ejerandel i Publizon A/S.

Selskabsmeddelelse nr. 6/2022

Halvårsrapport og strategiske tilpasninger

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 2022 (perioden 1. januar–30. juni 2022) for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret.

Som meddelt ved selskabsmeddelelse 4/2022 af 25. april 2022 har den markedsmæssige og økonomiske udvikling i 2022 desværre været dårligere end forventet. Gyldendal har i 1. halvår 2022 en samlet EBIT på 9 mio. kr. sammensat af et resultat af fortsættende aktiviteter på -38 mio. kr. og et resultat af ophørte aktiviteter på 47 mio. kr.

Udviklingen i de fortsættende aktiviteter er ikke tilfredsstillende, og forværringen af EBIT på fortsættende aktiviteter på 36 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2021 skyldes blandt andet de nyeste aktiviteter Chapter og Mentor, som samlet belaster EBIT med -30 mio. kr. i 1. halvår 2022 (omstruktureringsomkostninger udgør 8 mio. kr. heraf). EBIT af øvrige fortsættende aktiviteter udgør således -8 mio. kr. i 1. halvår 2022.

Udviklingen i EBIT kan illustreres således:

EBIT 1. halvår DKK mio. 2022 2021 Chapter -24 -14 Mentor -6 4 Øvrige aktiviteter -8 8 -38 -2





Gyldendal vil derfor gennemføre et strategisk gennemsyn og igangsætte en strukturel forbedringsproces med henblik på at styrke økonomien og frigøre ressourcer til udvikling af kerneforretningen. Dette vil bl.a. indebære:

Styrkelse af og fokus på kerneaktiviteter. Gyldendal har sunde og stabile kerneaktiviteter i Uddannelse og Trade. Disse aktiviteter skal forbedres og udvikles i et marked under forandring (f.eks. øget digitalisering og ændret forbrugsmønster).

Strukturel tilpasning af de dele af aktivitetsporteføljen, der ikke lever op til resultatforventningerne, herunder særligt Chapter og bogklubberne. Det er ambitionen at afklare de strukturelle tilpasninger i løbet af efteråret 2022.

Mentor har været påvirket negativt af Corona også i 2022 samt været præget af mangel på arbejdskraft. Tiltag i denne aktivitet skal lede til mere tilfredsstillende resultater.

WAPI investerer i en omlægning fra sekundært lydbogsforlag til primært lydbogsforlag samt internationalisering heraf. Dette forventes at give bedre økonomiske resultater.

Gyldendal har endvidere – som det fremgår nedenfor – i dag solgt sin ejerandel af Publizon A/S til en attraktiv pris. Dette salg er et indledende skridt mod det fokus på kerneforretningen, som Gyldendal nu vil styrke.

Den strategiske tilpasning forventes at medføre en markant forbedring af selskabets lønsomhed og likviditet. Selskabet har fortsat en solid finansiel position med en egenkapital på 399 mio. kr. og en soliditetsgrad på 49,0%.

Omsætningen i 1. halvår 2022 er 416 mio. kr. mod 436 mio. kr. i 2021 – en tilbagegang på 5%. Den traditionelle forlagsvirksomhed indenfor Trade og Uddannelse har en omsætnings-tilbagegang på 1,5%, mens øvrige aktiviteter samlet har en lidt højere tilbagegang.

Resultat efter skat er 1 mio. kr. mod -3 mio. kr. i 2021.

Gyldendals likviditet er i 1. halvår reduceret med 79 mio. kr., og nettorentebærende gæld er pr. 30. juni 2022 på 105 mio. kr. Ud over driftsresultatet er likviditeten især påvirket af udbyttebetaling på 20 mio. kr. og en negativ ændring i arbejdskapitalen på 45 mio. kr. Den øgede arbejdskapitalbinding skyldes primært, at feriepenge for overgangsåret er indbetalt til Feriefonden, og at der er en post-Corona normalisering af frister for betaling af moms og A-skat. Gyldendal har fortsat en fornuftig soliditet. De beskrevne tiltag skal forbedre likviditeten.

Gyldendal og Lindhardt & Ringhof sælger Publizon A/S

Gyldendal og Lindhardt & Ringhof har i dag solgt Publizon A/S til et selskab kontrolleret af BookBites A/S. Publizon udgør ikke kerneaktivitet for sælgerne, som af konkurrencehensyn ikke har haft mulighed for at deltage i bestyrelsen af selskabet. Samtidig har Gyldendal opnået en attraktiv pris for selskabet.

Vi er glade for, at det er lykkedes at bevare Publizon på danske hænder, og BookBites er en god fremtidig ejer med virksomhedens målrettede fokus på særligt bibliotekers og skolers behov.

Gyldendals andel af salgsprovenu udgør ca. 33 mio. kr., mens den bogførte værdi af ejerandelen inklusive goodwill udgør ca. 10 mio. kr. Der er således en regnskabsmæssig gevinst på 23 mio. kr. ved gennemførelse af transaktionen. Gyldendal ejer 54% af Publizon og har konsolideret selskabet 100% i selskabets regnskab. I 2021 har Publizon indgået i Gyldendals regnskab med EBIT på 5 mio. kr., et resultat efter skat på 3,8 mio. kr. og et resultat efter minoritetsandele på 2,1 mio. kr. Dette resultatbidrag bortfalder ved salget og vil fremadrettet ikke længere indgå i resultat af fortsættende aktiviteter. Publizon indgår som fortsættende aktiviteter i halvårsregnskabet for 2022. Effekterne af Publizon-transaktionen vil derfor først indgå i 2. halvår 2022.

Gyldendals CFO Peter Normann udtaler:

”Gyldendal har igangsat en transformationsproces i et bogmarked under hastig forandring med mange nye tiltag. Disse tiltag har moderniseret Gyldendal, men desværre har flere af de nye tiltag og opkøb ikke givet de ønskede resultater endnu. Vi vil derfor arbejde intensivt på en strukturel forbedringsproces for at styrke Gyldendals markeds- og finansielle position gennem en øget fokusering på kerneforretningen. Salget af Publizon er et indledende skridt i denne retning.”

Forventninger til 2022

Den 25. april 2022 meddelte Gyldendal, at der forventes et EBIT på 47-62 mio. kr. bestående af:

Resultat af fortsættende aktiviteter på 0-15 mio. kr.

Resultat af ophørende aktiviteter på 47 mio. kr.

Som nævnt, er resultatet i 1. halvår 2022 ikke tilfredsstillende, og baseret på udviklingen i første halvår 2022 samt salget af Publizon A/S (som har indgået med 5 mio. kr. i EBIT på årsbasis) justeres ovenstående EBIT-forventning til 50-60 mio. kr. bestående af:

Resultat af fortsættende aktiviteter på -20 til -10 mio. kr.

Resultat af ophørende aktiviteter på 70 mio. kr. De ophørte aktiviteter består af salg af ordbøger og Publizon.

Gyldendal har tidligere haft en omsætningsforventning for 2022 på 930-970 mio. kr. Baseret på udviklingen i 1. halvår 2022 og salget af Publizon ændres dette til 780-820 mio. kr.

Ovenstående forventning er baseret på fortsættelse af den nuværende aktivitetsportefølje (eksklusiv Publizon). Yderligere strukturelle tilpasninger vil påvirke de økonomiske forventninger. Gyldendal vil kommunikere de økonomiske konsekvenser heraf i takt med, at de materialiseres.





København, den 25. august 2022

GYLDENDAL A/S





Kommunikationschef Niels Overgaard

Telefon 4246 2122; E-mail: NO@gyldendal.dk

