Aquanomics : une nouvelle étude de GHD révèle que les risques liés à l’eau auront des répercussions de 139 G$ CA au Canada d’ici 2050 

TORONTO, 29 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude dévoilée aujourd’hui par l’entreprise de services professionnels mondiale GHD, intitulée Aquanomics : économie des risques liés à l’eau et résilience pour l’avenir, révèle que les sécheresses, les inondations et les tempêtes pourraient entraîner une perte totale de 139 G$ du produit intérieur brut (PIB) canadien entre 2022 et 2050. Cela équivaut à une perte annuelle moyenne de 0,2 % du PIB.



Cette étude constitue la première fois que l’impact économique des risques liés à l’eau est calculé selon le PIB et divers secteurs. L’étude combine des données sur les assurances avec une modélisation économétrique pour démontrer les répercussions économiques plus larges de l’augmentation des risques liés à l’eau dans l’avenir. Elle porte sur sept pays dans lesquels GHD mène ses activités : l’Australie, le Canada, la Chine, les Philippines, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. (Les données par pays sont fournies ci-dessous.)

La grande masse terrestre du Canada, combinée à une faible densité de population, fait que les risques liés à l’eau ont moins d’incidences que dans beaucoup d’autres pays étudiés, mais des risques sont tout de même présents. À elles seules, les inondations devraient coûter plus de 40 G$ CA à l’économie canadienne d’ici 2050, soit près de la moitié des pertes directes totales estimées du pays.

Pertes directes totales estimées par type d’événement

Pertes directes totales entre 2022 et 2050 Attribuées aux inondations Attribuées aux tempêtes Attribuées aux sécheresses 88 G$ CA 40 G$ CA 34 G$ CA 14 G$ CA

L’étude présente aussi les répercussions potentielles sur cinq secteurs critiques de l’économie : agriculture; banques et assurances; énergie et services publics; produits de grande consommation (PGC) et vente au détail; ainsi que fabrication et distribution. Elle révèle que le secteur de la fabrication et de la distribution au Canada pourrait subir des pertes de 64 G$ d’ici 2050, ce qui représente des pertes de production annuelles moyennes de 0,3 %. Quant à lui, le secteur agricole – le plus grand consommateur d’eau – risque de subir des pertes de 4 G$ d’ici 2050, ce qui équivaut à une perte de production moyenne de 0,1 % par an.

Pertes totales estimées par secteur

Secteur Pertes de production totales entre 2022 et 2025 Pertes de production moyennes par année PGC et vente au détail 26 G$ CA 0,3% Fabrication et distribution 64 G$ CA 0,2% Banques et assurances 21 G$ CA 0,2% Agriculture 4 G$ CA 0,1% Énergie et services publics 14 G$ CA 0,1%

Don Holland, responsable du marché de l’eau pour le Canada chez GHD, déclare : « Le rapport Aquanomics révèle la menace imposée par les phénomènes de plus en plus fréquents et graves liés à l’eau, et ce non seulement pour les économies mondiales, mais aussi pour les communautés et les écosystèmes naturels qui dépendent d’un cycle de l’eau équilibré pour survivre.

Le Canada n’est peut-être pas confronté au stress hydrique, mais c’est un pays d’extrêmes, et ces extrêmes sont de plus en plus prononcés. Le gouvernement canadien estimant que le pays se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, un nombre croissant de municipalités ont déclaré des urgences climatiques et mettent en œuvre des politiques pour renforcer la résilience. Il incombe à l’industrie de l’eau d’aider les clients à adopter une démarche de gestion fondée sur les risques pour fournir la résilience dont les communautés ont besoin afin de croître et de prospérer en ces temps incertains. En plus de renforcer la résilience, cela nous donne aussi l’occasion d’améliorer nos communautés et notre environnement. »

Perte de PIB estimée par pays entre 2022 et 2050 ($ US)

Pays Perte totale du PIB Perte annuelle moyenne du PIB États-Unis 3,719T$ 0,5% Chine 1,144T$ 0,2% Australie 312 G$ 0,6% Royaume-Uni 153 G$ 0,1% Philippines 124 G$ 0,7% Canada 108 G$ (139 $ CA) 0,2% Émirats arabes unis 27G$ 0,1%



À propos de GHD

Entreprise de services professionnels mondiale dotée d’une expérience et de compétences de pointe en ingénierie, GHD est engagée à résoudre les plus grands défis mondiaux dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’urbanisation. Nos approches avant-gardistes et innovatrices génèrent des résultats sociaux et économiques extraordinaires pour les communautés à l’échelle mondiale.

L’utilisation efficace de l’eau est une partie intégrante de l’économie, des industries et de la vie en communauté. GHD possède un puissant réseau mondial de professionnels en mesure d’appliquer leurs aptitudes et leur expérience en eau dans le cadre de projets locaux. Nous offrons un large éventail de services, dont les études de faisabilité, la planification, la conception, la gestion de projets, la gestion des actifs et la construction, de même que l’optimisation des exploitations.

Pour en savoir davantage à propos de GHD, visitez le www.ghd.com .

GHD dans les Amériques

Tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue géographique, GHD entretient des relations durables avec sa clientèle et une présence significative dans les Amériques, formée de plus de 4000 professionnels dans non moins de 100 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant plus de 40 pour cent de sa main-d’œuvre mondiale. GHD se classe au 9e rang des firmes de conception internationales aux États-Unis et au 8e rang au Canada selon le palmarès annuel 2020 des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Ces places au classement témoignent de la taille et de l’importance de nos activités en pleine croissance dans les Amériques. Cliquez ici pour trouver un bureau local .

Notes aux éditeurs :

Aquanomics : économie des risques liés à l’eau et résilience pour l’avenir emploie une méthodologie en trois phases pour estimer les pertes directes, les pertes sectorielles et les pertes de PIB qui seront attribuées aux risques liés à l’eau (sécheresses, inondations et tempêtes) entre 2022 et 2050. L’étude porte sur sept pays dans lesquels GHD mène ses activités : l’Australie; le Canada; la Chine; les Philippines; les Émirats arabes unis; le Royaume-Uni; les États-Unis, ainsi que trois régions précises des États-Unis, soit le nord-est des États-Unis, le sud-est des États-Unis et le sud-ouest des États-Unis. Pour plus d’information, veuillez consulter le rapport et la méthodologie ici : https://aquanomics.ghd.com/fr/.

La modélisation a été élaborée par Cambridge Econometrics, une organisation indépendante d’économistes spécialisés dans les données qui fournissent des preuves crédibles et solides sur un large éventail de défis complexes du 21e siècle auxquels sont confrontés nos économies, nos sociétés et l’environnement naturel.

