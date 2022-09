Nominations au sein de l’équipe de direction de Conservation de la nature Canada

English French

CHARLEVOIX, Québec et VICTORIA, Colombie-Britannique, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) consolide son approche scientifique axée sur des données probantes, ses capacités de recherche, ainsi que sa présence et son influence au Québec, en annonçant aujourd’hui l’arrivée de deux nouvelles membres au sein de son équipe de direction.



Claire Ducharme et Aerin Jacob, Ph. D., deux leaders respectées dans le domaine de la conservation, apportent avec elles 5 décennies d’expérience. Leur nomination reflète la volonté de l’organisation d’accélérer le rythme de son travail et d’en doubler l’impact.

Mme Ducharme, qui a consacré sa carrière à la conservation de la nature, devient la nouvelle vice-présidente régionale de CNC au Québec. Elle se joint à CNC après avoir travaillé à la Sépaq, l’organisme qui gère le réseau des 23 parcs nationaux du Québec, où elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de directrice des opérations et de directrice générale adjointe. Sous sa direction, elle a contribué à accroître l’achalandage des parcs de 250 % en 10 ans, tout en maintenant à un niveau élevé le taux de satisfaction de la clientèle et l’intégrité écologique des territoires.

Passionnée par l’idée de rapprocher les gens de la nature, elle a mené à la Sépaq des projets de conservation qui ont permis de renforcer la collaboration avec des partenaires et des collectivités voisines. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Ducharme jouera un rôle de premier plan dans la mobilisation d’appuis pour faire progresser les travaux de conservation essentiels menés par CNC, le plus grand propriétaire et gestionnaire privé d’aires naturelles protégées au Québec.

Aerin Jacob est la nouvelle directrice nationale des sciences de la conservation à CNC. En tant qu’écologiste et scientifique en conservation, forte de 20 ans d’expérience, elle a mené des consultations à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Afrique de l'Est et centrale.

Plus récemment, ses recherches en tant que scientifique de la conservation à la Yellowstone to Yukon Initiative ont orienté les pratiques de conservation et les politiques connexes dans la région située entre Yellowstone (É.-U.) et le Yukon, c’est-à-dire sur 1,36 million de kilomètres carrés, et ce, avec la collaboration de nombreux autres scientifiques, organismes de conservation, groupes communautaires et plusieurs gouvernements.

Ses recherches portent notamment sur les espèces en péril, la planification de l’utilisation du territoire, la connectivité écologique, les loisirs, les dimensions humaines de la conservation et plus encore. Mme Jacob se concentrera sur le développement du programme de bourses de recherche en science de la conservation de la famille Weston de CNC, en appuyant l’interprétation des résultats de recherches et leurs applications pratiques sur le terrain et en aidant à répondre aux questions de conservation clé auxquelles le Canada et le monde sont confrontés aujourd’hui. Elle travaillera depuis Victoria, en Colombie-Britannique.

Ces deux importantes nominations témoignent de l’ambitieuse trajectoire de CNC. L’organisme a en effet pour objectif d’accroître son impact pour le bien de la nature et de la population. Au cours des deux dernières années seulement, son travail a influencé la protection de plus de 1 million d’hectares (soit près du double de la superficie du parc national Banff, en Alberta), et ce, d’un océan à l’autre et à l’autre.

Citations

« Je suis ravie d’accueillir Claire et Aerin au sein de l’équipe de CNC. Ces deux cheffes de file accomplies et respectées dans le domaine de la conservation viennent accroître notre bassin de talents exactement au bon moment, puisque la conservation des milieux naturels a le potentiel de contrer la double crise du déclin de la biodiversité et des changements climatiques. CNC met en œuvre des solutions fondées sur la nature et cherche à en faire plus, urgemment. Je me réjouis des nouvelles grandes idées, des nouveaux partenariats et des nouvelles réussites que Claire et Aerin apporteront à l’organisation. »

– Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada.

« Malgré les menaces réelles que représentent les changements climatiques et la perte de biodiversité, je demeure optimiste. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir contribuer à l’objectif ambitieux de protéger 30 % des terres et des eaux du pays d’ici 2030 et de me joindre à une équipe de leaders en conservation qui travaillent à son atteinte. »

– Claire Ducharme, vice-présidente régionale de Conservation de la nature Canada, Québec.

« Les grands espaces sauvages et la faune et la flore m’ont toujours tenu à cœur. Depuis près de 60 ans, CNC est un chef de file exceptionnel en matière de conservation des habitats et de protection des espèces en péril. L’organisme travaille avec divers partenaires pour protéger les terres, les eaux et la biodiversité partout au Canada et pour assurer la connectivité écologique. Son succès repose sur son engagement en faveur de la collaboration et de l’utilisation de données probantes, des valeurs auxquelles je tiens profondément. Je suis ravie de me joindre à CNC et de travailler avec une équipe aussi talentueuse et des partenaires extraordinaires sur des projets de conservation audacieux et ambitieux. »

– Aerin Jacob, Ph. D., directrice nationale, Science de la conservation, Conservation de la nature Canada.

À propos

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Renseignements

Andrew Holland

Directeur national, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

andrew.holland@conservationdelanature.ca

Cell. : 506 260-0469