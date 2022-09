OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

9 September 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 8 September 2022 it had purchased a total of 175,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.455 Lowest price paid (per ordinary share) £5.31 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.3671

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 439,007,215 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 439,007,215.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:28:20 GBp 27 540.00 XLON xHa9HkXgYmx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:28:03 GBp 238 539.50 XLON xHa9HkXgY03 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:27:11 GBp 781 539.50 XLON xHa9HkXgZe1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:27:10 GBp 282 540.00 XLON xHa9HkXgZgY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:49 GBp 1,402 540.00 XLON xHa9HkXgZuO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:49 GBp 166 540.00 XLON xHa9HkXgZuQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:43 GBp 201 539.50 XLON xHa9HkXgZ4S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:43 GBp 56 539.50 XLON xHa9HkXgZ4U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:43 GBp 671 539.50 XLON xHa9HkXgZ7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:26:41 GBp 776 539.00 XLON xHa9HkXgZ6H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:25:33 GBp 446 539.50 XLON xHa9HkXgW1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:25:33 GBp 330 539.50 XLON xHa9HkXgW1z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:25:32 GBp 776 539.50 XLON xHa9HkXgW0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:22:08 GBp 65 539.50 XLON xHa9HkXgkPd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:22:08 GBp 334 539.50 XLON xHa9HkXgkPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:22:07 GBp 1,944 540.00 XLON xHa9HkXgkPC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:22:07 GBp 260 540.00 XLON xHa9HkXgkPA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:46 GBp 814 539.50 XLON xHa9HkXgjw7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 54 539.50 XLON xHa9HkXgj0F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 84 539.50 XLON xHa9HkXgj0H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 714 539.50 XLON xHa9HkXgj0J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 650 539.50 XLON xHa9HkXgj0L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 1,234 539.50 XLON xHa9HkXgj3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:18:39 GBp 650 539.50 XLON xHa9HkXgj3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:15:09 GBp 434 539.50 XLON xHa9HkXghLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:15:09 GBp 384 539.50 XLON xHa9HkXghLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:13:26 GBp 69 539.00 XLON xHa9HkXgeIv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:13:26 GBp 1,823 539.00 XLON xHa9HkXgeIx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:10:33 GBp 1,111 538.50 XLON xHa9HkXgMw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:10:33 GBp 264 538.50 XLON xHa9HkXgMww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 171 539.00 XLON xHa9HkXgN4d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 520 539.00 XLON xHa9HkXgN4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 776 538.50 XLON xHa9HkXgN4p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 113 539.00 XLON xHa9HkXgN4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 333 539.00 XLON xHa9HkXgN5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 1,057 539.00 XLON xHa9HkXgN5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:08:59 GBp 165 539.00 XLON xHa9HkXgN5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:05:37 GBp 240 538.50 XLON xHa9HkXgLDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:05:24 GBp 264 538.50 XLON xHa9HkXgLNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:04:54 GBp 416 538.50 XLON xHa9HkXgIiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:04:24 GBp 226 538.50 XLON xHa9HkXgIvb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:04:24 GBp 138 538.50 XLON xHa9HkXgIvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:04:24 GBp 80 538.50 XLON xHa9HkXgIvZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:54 GBp 352 538.50 XLON xHa9HkXgIS7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 72 538.50 XLON xHa9HkXgJsW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 36 538.50 XLON xHa9HkXgJsY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 169 538.50 XLON xHa9HkXgJtA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 231 538.50 XLON xHa9HkXgJtC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 428 538.50 XLON xHa9HkXgJtI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 864 538.50 XLON xHa9HkXgJtK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 463 538.50 XLON xHa9HkXgJtM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 319 538.50 XLON xHa9HkXgJtS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:29 GBp 13 538.50 XLON xHa9HkXgJtU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 325 538.50 XLON xHa9HkXgJs3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 600 538.50 XLON xHa9HkXgJs5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 75 538.50 XLON xHa9HkXgJs7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 1,039 538.50 XLON xHa9HkXgJs9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 168 538.50 XLON xHa9HkXgJse OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 167 538.50 XLON xHa9HkXgJsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 48 538.50 XLON xHa9HkXgJsg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 304 538.50 XLON xHa9HkXgJsH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 933 538.50 XLON xHa9HkXgJsi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 408 538.50 XLON xHa9HkXgJsJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 206 538.50 XLON xHa9HkXgJso OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 548 538.50 XLON xHa9HkXgJsP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 600 538.50 XLON xHa9HkXgJsq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 12 538.50 XLON xHa9HkXgJsR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 1,039 538.50 XLON xHa9HkXgJss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 659 538.50 XLON xHa9HkXgJsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 322 538.50 XLON xHa9HkXgJnb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 266 538.50 XLON xHa9HkXgJnd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 168 538.50 XLON xHa9HkXgJnX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:28 GBp 613 538.50 XLON xHa9HkXgJnZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 16:03:27 GBp 557 538.00 XLON xHa9HkXgJmj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:48:14 GBp 67 538.00 XLON xHa9HkXgPVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:48:14 GBp 252 538.00 XLON xHa9HkXgPVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:48:14 GBp 23 538.00 XLON xHa9HkXgPVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:48:14 GBp 16 538.00 XLON xHa9HkXgPVh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:47:24 GBp 339 537.75 XLON xHa9HkXg6xw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:46:54 GBp 338 537.50 XLON xHa9HkXg6J8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:46:24 GBp 364 537.50 XLON xHa9HkXg7hZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:45:54 GBp 201 537.50 XLON xHa9HkXg7Ah OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:43:43 GBp 216 536.50 XLON xHa9HkXg5Wd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:43:43 GBp 321 536.50 XLON xHa9HkXg5Wf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:42:43 GBp 1,475 536.50 XLON xHa9HkXg5FG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:42:20 GBp 3,934 536.75 XLON xHa9HkXg5T3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:42:20 GBp 776 537.00 XLON xHa9HkXg5T6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:42:20 GBp 873 536.75 XLON xHa9HkXg5Ts OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:54 GBp 548 536.75 XLON xHa9HkXgFZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:30 GBp 230 537.00 XLON xHa9HkXgFt2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:30 GBp 546 537.00 XLON xHa9HkXgFt4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:30 GBp 609 537.50 XLON xHa9HkXgFtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:29 GBp 750 537.50 XLON xHa9HkXgFsD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:29 GBp 297 537.50 XLON xHa9HkXgFsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 214 537.50 XLON xHa9HkXgFpO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 160 537.50 XLON xHa9HkXgFpQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 298 537.50 XLON xHa9HkXgFoe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 297 537.50 XLON xHa9HkXgFog OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 770 537.50 XLON xHa9HkXgFoi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 337 537.50 XLON xHa9HkXgFok OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 776 537.00 XLON xHa9HkXgFor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 544 537.50 XLON xHa9HkXgFoW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:34:20 GBp 278 537.50 XLON xHa9HkXgFoY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:08 GBp 32 537.50 XLON xHa9HkXgCkZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:08 GBp 14 537.50 XLON xHa9HkXgClD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:08 GBp 75 537.50 XLON xHa9HkXgClJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:08 GBp 378 537.50 XLON xHa9HkXgClP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:05 GBp 23 537.50 XLON xHa9HkXgCfl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:05 GBp 20 537.50 XLON xHa9HkXgCfn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:05 GBp 1,233 537.50 XLON xHa9HkXgCfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:05 GBp 419 537.50 XLON xHa9HkXgCfx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:05 GBp 33 537.50 XLON xHa9HkXgCfz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 48 537.50 XLON xHa9HkXgChu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 152 537.50 XLON xHa9HkXgChw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 10 537.50 XLON xHa9HkXgCe@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 48 537.50 XLON xHa9HkXgCe7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 152 537.50 XLON xHa9HkXgCe9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 464 537.50 XLON xHa9HkXgCew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:33:03 GBp 29 537.50 XLON xHa9HkXgCey OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:21:48 GBp 592 537.00 XLON xHa9HkXhrZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:20:35 GBp 367 536.00 XLON xHa9HkXhrRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:54 GBp 264 536.00 XLON xHa9HkXho$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:54 GBp 4 536.00 XLON xHa9HkXho$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:24 GBp 138 536.50 XLON xHa9HkXhoNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:24 GBp 371 536.50 XLON xHa9HkXhoNk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:24 GBp 23 536.50 XLON xHa9HkXhoNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:19:24 GBp 18 536.50 XLON xHa9HkXhoNo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:18:45 GBp 180 535.50 XLON xHa9HkXhpgP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:18:45 GBp 114 535.50 XLON xHa9HkXhpgR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:18:45 GBp 464 535.50 XLON xHa9HkXhprW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:17:02 GBp 1,332 535.50 XLON xHa9HkXhm0a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:17:02 GBp 770 535.50 XLON xHa9HkXhm0c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:17:02 GBp 187 535.50 XLON xHa9HkXhm0e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:15:02 GBp 264 534.50 XLON xHa9HkXhnTu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:12:06 GBp 410 535.00 XLON xHa9HkXhycJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:12:04 GBp 252 535.00 XLON xHa9HkXhyWg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:12:03 GBp 1,046 535.50 XLON xHa9HkXhyZm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:11:54 GBp 433 536.00 XLON xHa9HkXhygm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:11:24 GBp 28 536.00 XLON xHa9HkXhyCW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:11:24 GBp 218 536.00 XLON xHa9HkXhyCY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:10:54 GBp 653 536.00 XLON xHa9HkXhzbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 273 536.00 XLON xHa9HkXhwf7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 19 536.00 XLON xHa9HkXhwf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 306 536.00 XLON xHa9HkXhwfB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 104 536.00 XLON xHa9HkXhwfD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 474 536.00 XLON xHa9HkXhwfO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 917 536.00 XLON xHa9HkXhwfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 66 536.00 XLON xHa9HkXhwfu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:09:45 GBp 66 536.00 XLON xHa9HkXhwfw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:07:30 GBp 1,282 536.00 XLON xHa9HkXhxIK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:07:30 GBp 95 536.00 XLON xHa9HkXhxIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:07:30 GBp 29 536.00 XLON xHa9HkXhxIO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:32 GBp 60 534.50 XLON xHa9HkXhvsQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 47 534.50 XLON xHa9HkXhvy$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 6 534.50 XLON xHa9HkXhvy1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 22 534.50 XLON xHa9HkXhvy3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 26 534.50 XLON xHa9HkXhvy5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 600 534.50 XLON xHa9HkXhvy8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:05:24 GBp 36 534.50 XLON xHa9HkXhvyz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:04:24 GBp 259 534.50 XLON xHa9HkXhcaF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:04:24 GBp 650 534.50 XLON xHa9HkXhcaH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:02:26 GBp 466 534.50 XLON xHa9HkXhd9O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:02:22 GBp 566 535.00 XLON xHa9HkXhdB3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:02:22 GBp 499 535.00 XLON xHa9HkXhdB5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:01:54 GBp 415 535.00 XLON xHa9HkXhacw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:01:28 GBp 461 535.00 XLON xHa9HkXhanx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 15:00:58 GBp 373 535.00 XLON xHa9HkXhaLf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:58:40 GBp 406 535.00 XLON xHa9HkXhYxo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:57:31 GBp 449 535.50 XLON xHa9HkXhZl0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:57:31 GBp 298 535.50 XLON xHa9HkXhZlx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:38 GBp 339 535.00 XLON xHa9HkXhZHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:16 GBp 487 535.50 XLON xHa9HkXhWcC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:16 GBp 1,120 535.50 XLON xHa9HkXhWcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:13 GBp 503 536.00 XLON xHa9HkXhWZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:13 GBp 617 536.00 XLON xHa9HkXhWZV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:13 GBp 219 536.00 XLON xHa9HkXhWZH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:13 GBp 92 536.00 XLON xHa9HkXhWZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 614 536.00 XLON xHa9HkXhWY6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 602 536.00 XLON xHa9HkXhWYC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 593 536.00 XLON xHa9HkXhWYl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 92 536.00 XLON xHa9HkXhWYq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 527 536.00 XLON xHa9HkXhWYs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:56:12 GBp 591 536.00 XLON xHa9HkXhWYy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:50:17 GBp 206 535.00 XLON xHa9HkXhi6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:50:17 GBp 372 535.00 XLON xHa9HkXhi6M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:50:17 GBp 68 535.00 XLON xHa9HkXhi6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:48:52 GBp 468 535.00 XLON xHa9HkXhjDu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:48:30 GBp 351 535.50 XLON xHa9HkXhgbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:47:55 GBp 468 535.00 XLON xHa9HkXhgvi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 533 535.50 XLON xHa9HkXhhtE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 850 535.50 XLON xHa9HkXhhtG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 1 535.50 XLON xHa9HkXhhtO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 1,319 535.50 XLON xHa9HkXhhtQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 238 536.00 XLON xHa9HkXhhtV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 302 536.00 XLON xHa9HkXhhtv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 121 536.00 XLON xHa9HkXhhtx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:39 GBp 113 535.50 XLON xHa9HkXhhtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:46:29 GBp 244 536.00 XLON xHa9HkXhh$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:45:09 GBp 187 536.50 XLON xHa9HkXhetr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:45:09 GBp 385 536.50 XLON xHa9HkXhett OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:43:43 GBp 308 535.00 XLON xHa9HkXhfwj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:43:43 GBp 8 535.00 XLON xHa9HkXhfx1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:43:43 GBp 8 535.00 XLON xHa9HkXhfx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:43:43 GBp 9 535.00 XLON xHa9HkXhfx5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:43:43 GBp 315 535.00 XLON xHa9HkXhfxT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:41:39 GBp 198 533.00 XLON xHa9HkXhNOQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:41:39 GBp 285 533.00 XLON xHa9HkXhNRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:52 GBp 269 532.50 XLON xHa9HkXhK0h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 329 533.00 XLON xHa9HkXhLel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 385 533.00 XLON xHa9HkXhLen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 300 533.00 XLON xHa9HkXhLep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 217 533.00 XLON xHa9HkXhLer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 196 533.00 XLON xHa9HkXhLet OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 464 533.00 XLON xHa9HkXhLev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:06 GBp 387 533.00 XLON xHa9HkXhLex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:01 GBp 293 532.50 XLON xHa9HkXhLs8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:01 GBp 210 532.50 XLON xHa9HkXhLsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:01 GBp 100 532.50 XLON xHa9HkXhLsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:40:01 GBp 285 532.50 XLON xHa9HkXhLsO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:38:19 GBp 279 532.50 XLON xHa9HkXhIB$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:55 GBp 849 532.50 XLON xHa9HkXhGi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:55 GBp 460 532.50 XLON xHa9HkXhGi5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:55 GBp 289 532.50 XLON xHa9HkXhGi7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:55 GBp 318 532.50 XLON xHa9HkXhGiz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:31 GBp 503 532.50 XLON xHa9HkXhG4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:31 GBp 153 532.50 XLON xHa9HkXhG4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 566 532.50 XLON xHa9HkXhG7c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 372 532.50 XLON xHa9HkXhG7m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 1,179 532.50 XLON xHa9HkXhG7o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 236 532.50 XLON xHa9HkXhG7u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 467 532.50 XLON xHa9HkXhG7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:36:30 GBp 614 532.50 XLON xHa9HkXhG44 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:35:42 GBp 524 532.50 XLON xHa9HkXhHWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:33:25 GBp 234 532.50 XLON xHa9HkXhUPo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:30:06 GBp 688 532.50 XLON xHa9HkXhQk1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:30:06 GBp 1,001 532.50 XLON xHa9HkXhQk4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:30:06 GBp 124 532.50 XLON xHa9HkXhQk6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:29:30 GBp 228 533.00 XLON xHa9HkXhQMh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:28:54 GBp 240 533.00 XLON xHa9HkXhRiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:28:24 GBp 242 533.00 XLON xHa9HkXhRu4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:27:54 GBp 244 533.00 XLON xHa9HkXhRJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:24:24 GBp 406 532.00 XLON xHa9HkXh6eB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:24:24 GBp 354 532.00 XLON xHa9HkXh6eC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:24:16 GBp 526 532.50 XLON xHa9HkXh6tA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:24:16 GBp 590 532.50 XLON xHa9HkXh6tC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:20:13 GBp 1,075 533.00 XLON xHa9HkXh5ZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:17:09 GBp 1,052 533.00 XLON xHa9HkXh22X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:16:54 GBp 217 533.50 XLON xHa9HkXh2E1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:11:43 GBp 394 532.00 XLON xHa9HkXh1kC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:10:52 GBp 280 532.00 XLON xHa9HkXh15U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:10:06 GBp 403 532.50 XLON xHa9HkXh1I3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:08:14 GBp 322 532.50 XLON xHa9HkXhEI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:07:10 GBp 340 533.00 XLON xHa9HkXhF0A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:07:10 GBp 696 533.00 XLON xHa9HkXhF0H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:04:10 GBp 434 533.00 XLON xHa9HkXhDhl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:04:10 GBp 189 533.00 XLON xHa9HkXhDhn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:04:10 GBp 312 533.00 XLON xHa9HkXhDeU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:02:41 GBp 743 533.50 XLON xHa9HkXhAgi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 14:00:17 GBp 515 534.00 XLON xHa9HkXhBTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:57:30 GBp 234 534.00 XLON xHa9HkXh9Lc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:56:41 GBp 439 534.50 XLON xHa9HkXasxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:56:41 GBp 338 534.50 XLON xHa9HkXasxU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:56:00 GBp 902 535.00 XLON xHa9HkXatWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:56:00 GBp 264 535.00 XLON xHa9HkXatWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:53:15 GBp 978 535.50 XLON xHa9HkXaqUc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:53:15 GBp 63 535.50 XLON xHa9HkXaqUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:47:58 GBp 513 535.50 XLON xHa9HkXamLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:47:44 GBp 732 536.00 XLON xHa9HkXamSt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:45:14 GBp 789 536.00 XLON xHa9HkXa@lf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:45:14 GBp 1,105 536.00 XLON xHa9HkXa@li OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:41:08 GBp 942 535.50 XLON xHa9HkXayb0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:41:08 GBp 169 535.50 XLON xHa9HkXayb2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:41:02 GBp 776 536.00 XLON xHa9HkXaydV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:34:14 GBp 1,172 536.00 XLON xHa9HkXax$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:34:13 GBp 776 536.50 XLON xHa9HkXax@i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:31:54 GBp 22 535.50 XLON xHa9HkXauFW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:31:54 GBp 386 535.50 XLON xHa9HkXauFY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:30:54 GBp 384 535.50 XLON xHa9HkXavYH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:26:40 GBp 201 535.00 XLON xHa9HkXadjw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:26:40 GBp 728 535.00 XLON xHa9HkXadjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:26:02 GBp 770 535.50 XLON xHa9HkXadxa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:26:02 GBp 152 535.50 XLON xHa9HkXadxY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:23:24 GBp 257 534.50 XLON xHa9HkXaa2I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:22:34 GBp 206 534.50 XLON xHa9HkXaaPC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:22:34 GBp 50 534.50 XLON xHa9HkXaaPE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:21:31 GBp 259 534.00 XLON xHa9HkXabxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:20:24 GBp 258 533.50 XLON xHa9HkXabRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:17:49 GBp 842 532.50 XLON xHa9HkXaZgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:17:49 GBp 171 532.50 XLON xHa9HkXaZgI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:58 GBp 125 532.50 XLON xHa9HkXaWKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:58 GBp 221 532.50 XLON xHa9HkXaWKG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 59 532.50 XLON xHa9HkXaWG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 184 532.50 XLON xHa9HkXaWG2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 115 532.50 XLON xHa9HkXaWG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 359 532.50 XLON xHa9HkXaWG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 405 532.50 XLON xHa9HkXaWGJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 115 532.50 XLON xHa9HkXaWGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:55 GBp 514 532.50 XLON xHa9HkXaWGN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 13:15:17 GBp 776 531.00 XLON xHa9HkXaXuL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:58:49 GBp 309 531.50 XLON xHa9HkXaeK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:58:49 GBp 134 531.50 XLON xHa9HkXaeKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:57:59 GBp 730 531.50 XLON xHa9HkXafZQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:52:44 GBp 264 532.00 XLON xHa9HkXaN4F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:52:44 GBp 228 532.00 XLON xHa9HkXaN7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:52:44 GBp 205 532.00 XLON xHa9HkXaN7h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:50:46 GBp 199 531.50 XLON xHa9HkXaK$I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:50:46 GBp 426 532.00 XLON xHa9HkXaK$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:50:46 GBp 1,178 532.00 XLON xHa9HkXaK$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:49:54 GBp 185 532.50 XLON xHa9HkXaKT$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:49:54 GBp 56 532.50 XLON xHa9HkXaKT1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:48:54 GBp 247 532.50 XLON xHa9HkXaLve OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:47:54 GBp 58 532.50 XLON xHa9HkXaLIN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:47:54 GBp 176 532.50 XLON xHa9HkXaLIP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:46:54 GBp 239 532.50 XLON xHa9HkXaIoQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:45:54 GBp 215 532.50 XLON xHa9HkXaIIY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:41:17 GBp 81 531.50 XLON xHa9HkXaHnh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:41:17 GBp 368 531.50 XLON xHa9HkXaHnj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:41:17 GBp 368 531.50 XLON xHa9HkXaHnl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:41:17 GBp 158 531.50 XLON xHa9HkXaHnn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:41:17 GBp 131 531.50 XLON xHa9HkXaHnp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:40:24 GBp 252 531.50 XLON xHa9HkXaHNc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:39:24 GBp 48 531.50 XLON xHa9HkXaU$X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:39:24 GBp 196 531.50 XLON xHa9HkXaUyV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:38:24 GBp 269 531.50 XLON xHa9HkXaUVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:37:20 GBp 776 531.50 XLON xHa9HkXaV6i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:37:20 GBp 220 531.50 XLON xHa9HkXaV6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:33:50 GBp 89 532.00 XLON xHa9HkXaT70 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:33:50 GBp 600 532.00 XLON xHa9HkXaT72 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:33:50 GBp 87 532.00 XLON xHa9HkXaT74 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:27:52 GBp 209 532.00 XLON xHa9HkXaPWq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:26:43 GBp 412 532.00 XLON xHa9HkXaPMC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:26:43 GBp 122 532.00 XLON xHa9HkXaPME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:21:27 GBp 776 532.00 XLON xHa9HkXa4sI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:21:27 GBp 731 532.50 XLON xHa9HkXa4sN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:21:27 GBp 770 532.50 XLON xHa9HkXa4sP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:12:39 GBp 305 532.50 XLON xHa9HkXa0jv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:12:38 GBp 487 532.50 XLON xHa9HkXa0jR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:12:01 GBp 831 533.00 XLON xHa9HkXa0$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:06:50 GBp 433 532.50 XLON xHa9HkXaEOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:01:00 GBp 161 532.50 XLON xHa9HkXaDUv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 12:01:00 GBp 286 532.50 XLON xHa9HkXaDUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:57:32 GBp 150 534.00 XLON xHa9HkXaB5p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:57:32 GBp 367 534.00 XLON xHa9HkXaB5r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:57:32 GBp 439 533.50 XLON xHa9HkXaB5u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:57:32 GBp 632 534.00 XLON xHa9HkXaB5w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:46:27 GBp 309 534.50 XLON xHa9HkXbqJ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:46:27 GBp 715 534.50 XLON xHa9HkXbqJC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:42:30 GBp 407 535.00 XLON xHa9HkXbo82 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:42:30 GBp 1,146 535.00 XLON xHa9HkXbo8y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:28:46 GBp 275 535.50 XLON xHa9HkXbygo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:28:39 GBp 436 536.00 XLON xHa9HkXbyt8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:28:39 GBp 395 536.00 XLON xHa9HkXbytE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:18:10 GBp 251 535.50 XLON xHa9HkXbu0C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:18:10 GBp 366 535.50 XLON xHa9HkXbu0E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:16:41 GBp 244 536.50 XLON xHa9HkXbvgf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:14:43 GBp 77 536.50 XLON xHa9HkXbceQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:14:43 GBp 145 536.50 XLON xHa9HkXbceS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:06:53 GBp 28 535.50 XLON xHa9HkXbYbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:04:09 GBp 427 537.00 XLON xHa9HkXbZtc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 11:04:04 GBp 549 537.50 XLON xHa9HkXbZmn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:56:04 GBp 32 538.00 XLON xHa9HkXbl7x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:56:00 GBp 277 538.00 XLON xHa9HkXbl2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:56:00 GBp 59 538.00 XLON xHa9HkXbl2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:55:40 GBp 56 538.50 XLON xHa9HkXblK8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:55:40 GBp 535 538.50 XLON xHa9HkXblKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:55:40 GBp 33 538.50 XLON xHa9HkXblKC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:55:40 GBp 332 538.50 XLON xHa9HkXblKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:55:40 GBp 417 538.00 XLON xHa9HkXblKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:44:17 GBp 323 538.50 XLON xHa9HkXbfRs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:41:23 GBp 730 538.00 XLON xHa9HkXbN@D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:41:23 GBp 240 538.00 XLON xHa9HkXbN@F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:41:23 GBp 112 538.00 XLON xHa9HkXbN@q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:41:23 GBp 331 538.00 XLON xHa9HkXbN@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:40:53 GBp 345 537.50 XLON xHa9HkXbNAb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:40:53 GBp 66 537.50 XLON xHa9HkXbNAZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:39:18 GBp 405 538.00 XLON xHa9HkXbK1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:23:30 GBp 441 539.00 XLON xHa9HkXbQch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:23:29 GBp 467 539.00 XLON xHa9HkXbQcO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:21:04 GBp 502 539.50 XLON xHa9HkXbRqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:15:33 GBp 507 539.00 XLON xHa9HkXbP8y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:15:33 GBp 506 539.00 XLON xHa9HkXbP9N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:08:36 GBp 267 539.50 XLON xHa9HkXb4q0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:08:36 GBp 266 539.50 XLON xHa9HkXb4q2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:07:51 GBp 296 540.00 XLON xHa9HkXb406 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:02:13 GBp 546 540.00 XLON xHa9HkXb2EK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:01:57 GBp 89 540.50 XLON xHa9HkXb2LD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:01:57 GBp 119 540.50 XLON xHa9HkXb2LF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 10:01:57 GBp 459 540.50 XLON xHa9HkXb2LQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:57:02 GBp 242 540.50 XLON xHa9HkXb0xK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:55:04 GBp 248 540.50 XLON xHa9HkXb1fd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:53:17 GBp 224 540.50 XLON xHa9HkXb1OZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:46:29 GBp 264 540.00 XLON xHa9HkXbC9D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:44:20 GBp 392 540.00 XLON xHa9HkXbDDl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:39:16 GBp 385 541.00 XLON xHa9HkXbBN1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:39:08 GBp 205 541.50 XLON xHa9HkXbBTw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:39:08 GBp 205 541.50 XLON xHa9HkXbBTy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:37:34 GBp 561 542.00 XLON xHa9HkXb82o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:37:34 GBp 360 542.00 XLON xHa9HkXb82v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:31:08 GBp 650 542.00 XLON xHa9HkXctC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:31:08 GBp 376 542.00 XLON xHa9HkXctC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:31:08 GBp 127 542.00 XLON xHa9HkXctCy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:31:07 GBp 334 542.00 XLON xHa9HkXctFh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:24:00 GBp 333 542.00 XLON xHa9HkXcpFb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:18:52 GBp 598 542.50 XLON xHa9HkXcnQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:15:44 GBp 173 542.00 XLON xHa9HkXc$Hc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:15:44 GBp 91 542.00 XLON xHa9HkXc$He OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:15:06 GBp 386 542.00 XLON xHa9HkXcyZS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:07:37 GBp 193 541.00 XLON xHa9HkXcxa$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:07:37 GBp 127 541.00 XLON xHa9HkXcxaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:03:46 GBp 112 541.00 XLON xHa9HkXcu15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:03:46 GBp 176 541.00 XLON xHa9HkXcu17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:03:46 GBp 312 541.50 XLON xHa9HkXcu1C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:01:28 GBp 249 541.50 XLON xHa9HkXcvgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:00:46 GBp 315 542.00 XLON xHa9HkXcvv8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:00:13 GBp 354 543.00 XLON xHa9HkXcvF$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:00:13 GBp 243 543.00 XLON xHa9HkXcvF1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:00:13 GBp 59 543.00 XLON xHa9HkXcvF3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 09:00:13 GBp 516 543.00 XLON xHa9HkXcvF5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:56:09 GBp 175 542.00 XLON xHa9HkXcdl9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 214 542.50 XLON xHa9HkXcd4d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 71 542.50 XLON xHa9HkXcd4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 20 543.00 XLON xHa9HkXcd4W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 436 542.50 XLON xHa9HkXcd5D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 210 542.50 XLON xHa9HkXcd5F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 494 543.00 XLON xHa9HkXcd5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 770 543.00 XLON xHa9HkXcd5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:55:00 GBp 800 543.00 XLON xHa9HkXcd5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:45:49 GBp 980 542.50 XLON xHa9HkXcZxa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:32:01 GBp 168 541.50 XLON xHa9HkXcjXM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:30:27 GBp 105 541.50 XLON xHa9HkXcjBP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:30:20 GBp 196 542.00 XLON xHa9HkXcjMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:30:20 GBp 242 542.00 XLON xHa9HkXcjMM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:30:19 GBp 407 542.50 XLON xHa9HkXcjHJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:25:42 GBp 339 542.50 XLON xHa9HkXcelP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:25:35 GBp 413 543.50 XLON xHa9HkXceg$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:25:35 GBp 54 543.50 XLON xHa9HkXcegz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:20:48 GBp 398 544.50 XLON xHa9HkXcNci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:20:48 GBp 303 544.50 XLON xHa9HkXcNdt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:20:48 GBp 438 544.50 XLON xHa9HkXcNdy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:18:42 GBp 263 545.50 XLON xHa9HkXcKDa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:18:17 GBp 678 545.50 XLON xHa9HkXcKGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:18:17 GBp 273 545.50 XLON xHa9HkXcKGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:18:17 GBp 1,900 545.50 XLON xHa9HkXcKGx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:18:17 GBp 194 545.50 XLON xHa9HkXcKGz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:09:04 GBp 219 543.00 XLON xHa9HkXcHJz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:03:40 GBp 318 543.50 XLON xHa9HkXcSST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:03:30 GBp 264 544.00 XLON xHa9HkXcSRH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:02:58 GBp 183 543.50 XLON xHa9HkXcTz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:02:58 GBp 167 543.50 XLON xHa9HkXcTz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 08-Sep-2022 08:02:58 GBp 850 543.50 XLON xHa9HkXcTz4

END