Corel benennt seine eigene historische Marke in Alludo um

MÜNCHEN, Deutschland, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das den Menschen hilft, besser zu arbeiten, nimmt ein komplettes Rebranding mit einem Namenswechsel zu Alludo vor. Aufbauend auf einer über 35-jährigen Geschichte steht Alludo für prämierte, weltweit anerkannte Marken wie Parallels, CorelDRAW, MindManager und WinZip. Alludo hat im vergangenen Jahr einen breit gefächerten Kreis von über 2,5 Millionen zahlenden Kunden in mehr als 130 Ländern bedient. Dieses Rebranding ist Teil der Vision von Alludo, die Zukunft der Arbeit neu zu gestalten – nicht nur, wo Menschen arbeiten, sondern auch wie, wann und sogar warum sie arbeiten.

“Die neue Brand Alludo ist ein Wendepunkt für uns. Damit schaffen wir ein neues Konzept, dass alle unsere Produktsparten, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter umfasst. Wir legen den Grundstein für eine neue Corporate Identity, die sich der Zukunft der Arbeit widmet und machen sie zu unserer neuen DNA“, sagt Christa Quarles, Chief Executive Officer von Alludo. „Mit unseren Lösungen erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, effizienter und flexibler zu arbeiten und sich gleichzeitig mehr kreativen Freiraum nehmen zu können. Sie können von überall und mit jedem Gerät tätig sein und ihre Kreativität bei Brainstorming oder Designgestaltung frei entfalten. Das schafft gleichzeitig mehr Zeit für Familie und das Leben abseits der Arbeit.”

Seit der Gründung von Corel 1985 hat sich die Welt und die Arbeitsweise der Menschen verändert. Auch Corel hat sich durch die Akquisition mehrerer Softwaremarken – wie jüngst Awingu – über seine ursprüngliche Marke als Grafiksoftwareexperte hinaus weiterentwickelt. Der Name Alludo soll nun für eine einheitliche Corporate Identity aller Produkte stehen. Der neue Name erinnert mit “all you do” an die Vision des Unternehmens: alles, was Anwender erledigen können, möglich zu machen. Denn die Softwareprodukte von Alludo geben Nutzern die Freiheit und Flexibilität, nach eigenen Vorstellungen zu arbeiten, zu gestalten und Ideen zu realisieren. Mit diesem Ziel vor Augen wird sich das Unternehmen weiterhin auf Wachstum konzentrieren - organisch und durch strategische Akquisitionen.

Das Unternehmen gestaltet die Welt der Arbeit und Innovation neu, um seinen Kunden – und auch seinen Beschäftigten – den Alltag zu erleichtern. Sie erhalten die Freiheit, den wichtigen, kreativen und sozialen Tätigkeiten mehr Zeit zu widmen. Im Zuge des Wandels der Arbeitswelt zu einer hybriden Arbeitskultur hat Alludo in Übereinstimmung mit seiner Vision seinen Beschäftigten ebenfalls die freie Wahl überlassen, von wo aus sie arbeiten möchten. Und der Großteil (95 Prozent) hat sich für das Homeoffice entschieden.

Als Dachmarke schafft Alludo eine engere Verbindung zwischen seinen Subbrands. Gleichzeitig respektiert sie die Identität und den Zweck der Untermarken Parallels, Corel, MindManager und WinZip. Dennoch sind alle Beschäftigten nun unter einer Dachmarke vereint – ganz gleich, woran sie arbeiten oder wo auf der Welt sie tätig sind. Die Kunden erwarten keine neuen Produktnamen, sie nutzen weiterhin die gleichen Produkte und Dienstleistungen der Submarken wie zuvor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alludo.com.

