MOD Mission Critical s'associe à Cologix pour étendre son marché à Vancouver, Canada

DENVER, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MOD Mission Critical (MOD), une plateforme d'infrastructure mondiale en tant que société de services, annonce qu'elle s'est associée à Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, pour offrir un accès facile à la plateforme PaaSPort™ de la société qui permet aux entreprises de concevoir et de déployer des solutions multi-installations, multi-nuages et multi-réseaux presque partout dans le monde. Grâce à ce partenariat, le centre de données digital edge VAN1 de Cologix devient un nouveau point de présence (PoP) pour la plateforme d'activation informatique de périphérie distribuée à l'échelle mondiale, PaaSPort de MOD.



Maintenant disponible au 555 Hastings à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, le PaaSPort de MOD permet des capacités d'interconnexion de réseaux à travers le monde, sur demande, une colocation gérée, des déploiements sans système d'exploitation et une gamme de services gérés avec des garanties SLA. Grâce à une connexion unique à partir de l'un des centaines de points de présence où PaaSPort est déployé, les réseaux peuvent programmer dynamiquement l'infrastructure physique, demander et fournir des déploiements de réseau de bout en bout, ainsi qu'ajuster la capacité, l'utilisation, etc., avec les meilleurs SLAs de l'industrie.



« Simplifier le processus d’achat pour l’approvisionnement en infrastructure et aider les entreprises à s'adapter plus facilement aux nouvelles technologies et capacités est notre mission derrière la conception de notre plateforme PaaSPort », commente Mike Hollander, PDG de MOD Mission Critical. « PaaSPort est une solution à guichet unique qui permet aux responsables informatiques de résoudre les exigences de colocation, de connectivité, de réseau et de cloud, et qui est distribuée à l'échelle mondiale presque partout dans le monde. »

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients de Vancouver l'accès à la solution PaaSPort de MOD, où ils peuvent acheter de la manière la plus dynamique, la plus flexible et la plus évolutive », ajoute Neal Elinski, Directeur général, Plateformes cloud et connectivité pour Cologix. « En offrant leur suite complète de solutions via notre plateforme Cologix Access Marketplace, PaaSPort de MOD améliore notre écosystème et aide nos clients à se développer tout en différenciant davantage Cologix de ses compétiteurs sur le marché. »

PaaSPort est la solution informatique de MOD Mission Critical pour l'approvisionnement en infrastructure réseau. La plateforme permet aux utilisateurs de s'approvisionner simplement en colocation, Bare Metal, réseau, connectivité au nuage et services gérés sous un seul MSA - presque partout dans le monde. Pris en charge par les SLA leaders du secteur, les services incrémentiels commencent à partir de seulement 1 unité de rack ou 100 Mo.

Pour plus d’informations, visitez www.modmc.net .

Qui est MOD Mission Critical?



MOD Mission Critical (MOD) est une plateforme internationale en tant que société de services offrant une suite complète de solutions flexibles, adaptées à vos besoins, proposées via la suite de services MOD PaaSPort™ : serveurs Bare Metal, réseau mondial; colocation gérée et services gérés. Conçu pour la transparence, la flexibilité et la facilité de service avec des SLA leaders du secteur, PaaSPort™ est une plateforme qui regroupe des capacités mondiales dans une interface utilisateur unique pour la conception, le devis, la commande et la gestion. Les entreprises et les petites et moyennes entreprises ayant des besoins croissants et variés peuvent commander une seule unité de rack pour effectuer des déploiements d'infrastructure numérique mondiale à partir de 100 sites sur six continents.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Contact média pour MOD Mission Critical

Jake Curtachio

Relations publiques iMiller

Tél : 1.914.315.6424

Courriel: mod@imillerpr.com

Contacts médias pour Cologix :

Jaymie Scotto & Associés (JSA)

jsa_cologix@jsa.net

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e359509-c814-4aeb-8f3d-d6ec0474e520/fr