OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

16 September 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 15 September 2022 it had purchased a total of 79,578 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 79,578 Highest price paid (per ordinary share) £5.36 Lowest price paid (per ordinary share) £5.275 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.2933

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 438,820,385 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 438,820,385.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:28:01 GBp 1,300 529.00 XLON xHa9IhnSNK3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:25:04 GBp 272 529.00 XLON xHa9IhnSIap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:24:40 GBp 250 529.00 XLON xHa9IhnSIvs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:24:15 GBp 251 529.00 XLON xHa9IhnSIHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:23:46 GBp 328 529.00 XLON xHa9IhnSJsB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:23:46 GBp 4 529.00 XLON xHa9IhnSJsD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:23:46 GBp 83 529.00 XLON xHa9IhnSJsF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:23:07 GBp 310 529.00 XLON xHa9IhnSJKt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:22:28 GBp 311 529.00 XLON xHa9IhnSGyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:21:49 GBp 79 529.00 XLON xHa9IhnSGR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:21:49 GBp 225 529.00 XLON xHa9IhnSGR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:21:10 GBp 318 529.00 XLON xHa9IhnSHxj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:20:31 GBp 299 529.00 XLON xHa9IhnSUcV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:19:52 GBp 148 529.00 XLON xHa9IhnSUBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:19:52 GBp 107 529.00 XLON xHa9IhnSUBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:19:13 GBp 275 529.00 XLON xHa9IhnSVY$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:18:34 GBp 242 529.00 XLON xHa9IhnSVC1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:18:34 GBp 18 529.00 XLON xHa9IhnSVC3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:17:55 GBp 223 529.00 XLON xHa9IhnSSf2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:17:55 GBp 32 529.00 XLON xHa9IhnSSf4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:17:16 GBp 267 529.00 XLON xHa9IhnSSAH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:16:37 GBp 258 529.00 XLON xHa9IhnST5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:15:58 GBp 266 529.00 XLON xHa9IhnSQdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:15:19 GBp 252 529.00 XLON xHa9IhnSQSb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:14:40 GBp 228 529.00 XLON xHa9IhnSR1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:14:01 GBp 266 529.00 XLON xHa9IhnSOC9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:13:28 GBp 571 529.00 XLON xHa9IhnSPbg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:13:28 GBp 289 529.00 XLON xHa9IhnSPbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:13:28 GBp 431 529.00 XLON xHa9IhnSPbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:13:28 GBp 342 529.00 XLON xHa9IhnSPbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:12:10 GBp 1,105 529.00 XLON xHa9IhnSPTr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:12:04 GBp 292 529.50 XLON xHa9IhnSPUh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:11:25 GBp 285 529.50 XLON xHa9IhnS6qP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:10:46 GBp 209 529.50 XLON xHa9IhnS6Cd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 374 529.50 XLON xHa9IhnS7G$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 19 529.50 XLON xHa9IhnS7G0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 500 529.50 XLON xHa9IhnS7G5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 123 529.50 XLON xHa9IhnS7G7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 11 529.50 XLON xHa9IhnS7G9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:09:28 GBp 416 529.50 XLON xHa9IhnS7GB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:08:49 GBp 269 529.50 XLON xHa9IhnS4pC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:08:10 GBp 5 529.50 XLON xHa9IhnS4N@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:08:10 GBp 1,085 529.50 XLON xHa9IhnS4N0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:08:10 GBp 171 529.50 XLON xHa9IhnS4N2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:07:45 GBp 1,093 529.50 XLON xHa9IhnS5cy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:07:31 GBp 280 529.50 XLON xHa9IhnS5fb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:52 GBp 431 529.50 XLON xHa9IhnS57b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:13 GBp 1,173 529.50 XLON xHa9IhnS5U$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:13 GBp 842 529.50 XLON xHa9IhnS5U1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:13 GBp 385 529.50 XLON xHa9IhnS5Uv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:13 GBp 832 529.50 XLON xHa9IhnS5Ux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:06:13 GBp 289 529.50 XLON xHa9IhnS5Uz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:05:34 GBp 212 529.00 XLON xHa9IhnS2gM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:05:34 GBp 59 529.00 XLON xHa9IhnS2gO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:04:55 GBp 349 529.00 XLON xHa9IhnS2Lm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:04:55 GBp 172 529.00 XLON xHa9IhnS2Lo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:04:16 GBp 196 529.00 XLON xHa9IhnS3jI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:04:16 GBp 215 529.00 XLON xHa9IhnS3jK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:03:37 GBp 228 529.00 XLON xHa9IhnS303 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:03:37 GBp 92 529.00 XLON xHa9IhnS305 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:02:58 GBp 387 529.00 XLON xHa9IhnS3Rd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:02:19 GBp 182 529.00 XLON xHa9IhnS0nE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:02:19 GBp 190 529.00 XLON xHa9IhnS0nG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:02:19 GBp 18 529.00 XLON xHa9IhnS0nI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:01:40 GBp 523 529.00 XLON xHa9IhnS0ED OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:01:01 GBp 63 529.00 XLON xHa9IhnS1eb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:01:01 GBp 24 529.00 XLON xHa9IhnS1ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:01:01 GBp 270 529.00 XLON xHa9IhnS1ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:00:22 GBp 175 529.00 XLON xHa9IhnS1DC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 16:00:22 GBp 127 529.00 XLON xHa9IhnS1DA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:43 GBp 98 529.00 XLON xHa9IhnSE$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:43 GBp 210 529.00 XLON xHa9IhnSE$x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:43 GBp 127 529.00 XLON xHa9IhnSE$z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:04 GBp 15 529.00 XLON xHa9IhnSEQJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:04 GBp 76 529.00 XLON xHa9IhnSEQL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:59:04 GBp 192 529.00 XLON xHa9IhnSEQN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:58:25 GBp 142 529.00 XLON xHa9IhnSFpn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:58:25 GBp 329 529.00 XLON xHa9IhnSFpp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:57:46 GBp 79 529.00 XLON xHa9IhnSFBT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:57:46 GBp 324 529.00 XLON xHa9IhnSFBV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:55:49 GBp 209 529.00 XLON xHa9IhnSDjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:55:49 GBp 660 529.00 XLON xHa9IhnSDjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:55:49 GBp 427 529.00 XLON xHa9IhnSDjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:55:10 GBp 286 529.00 XLON xHa9IhnSDwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:54:31 GBp 275 529.00 XLON xHa9IhnSDG5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:53:52 GBp 270 529.00 XLON xHa9IhnSAem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:53:13 GBp 495 529.00 XLON xHa9IhnSA18 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:34 GBp 52 529.00 XLON xHa9IhnSBd1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:34 GBp 202 529.00 XLON xHa9IhnSBd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 466 529.00 XLON xHa9IhnSBqM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 900 529.00 XLON xHa9IhnSBqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 550 529.00 XLON xHa9IhnSBqU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 176 529.00 XLON xHa9IhnSBtr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 169 529.00 XLON xHa9IhnSBtt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:52:04 GBp 850 529.00 XLON xHa9IhnSBtW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:37 GBp 417 529.50 XLON xHa9IhnS8u@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:37 GBp 598 529.50 XLON xHa9IhnS8us OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:37 GBp 493 529.00 XLON xHa9IhnS8uu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:37 GBp 56 529.50 XLON xHa9IhnS8uw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:37 GBp 338 529.50 XLON xHa9IhnS8uy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:13 GBp 225 529.50 XLON xHa9IhnS8H4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:13 GBp 305 529.50 XLON xHa9IhnS8HA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:13 GBp 112 529.50 XLON xHa9IhnS8HC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:50:00 GBp 599 530.00 XLON xHa9IhnS9bk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:24:57 GBp 389 530.00 XLON xHa9IhnTYiJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:24:57 GBp 1,009 530.00 XLON xHa9IhnTYlW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:24:57 GBp 49 530.00 XLON xHa9IhnTYiH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 15:22:45 GBp 1,077 530.00 XLON xHa9IhnTZR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:57:19 GBp 297 530.00 XLON xHa9IhnTO3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:56:40 GBp 360 530.00 XLON xHa9IhnTOOj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:54:53 GBp 930 530.00 XLON xHa9IhnT6qk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:50:10 GBp 245 529.00 XLON xHa9IhnT5Ch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:49:31 GBp 178 529.00 XLON xHa9IhnT2$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:49:31 GBp 13 529.00 XLON xHa9IhnT2$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:49:31 GBp 81 529.00 XLON xHa9IhnT2$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:48:52 GBp 251 529.00 XLON xHa9IhnT2OX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:48:27 GBp 219 529.00 XLON xHa9IhnT3hi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:47:38 GBp 408 529.00 XLON xHa9IhnT3S2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:47:38 GBp 66 529.00 XLON xHa9IhnT3S4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:47:38 GBp 382 529.00 XLON xHa9IhnT3T6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:47:38 GBp 350 529.00 XLON xHa9IhnT3Tz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:47:38 GBp 658 529.00 XLON xHa9IhnT3Va OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:43:01 GBp 262 529.00 XLON xHa9IhnTFmF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:42:27 GBp 271 529.00 XLON xHa9IhnTFKI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:41:57 GBp 272 529.00 XLON xHa9IhnTCkn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:41:20 GBp 1,012 529.00 XLON xHa9IhnTC3l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:40:11 GBp 20 528.50 XLON xHa9IhnTDEZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:38:28 GBp 163 528.00 XLON xHa9IhnTATH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:38:28 GBp 387 528.00 XLON xHa9IhnTATJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:37:24 GBp 629 528.50 XLON xHa9IhnTBAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:37:24 GBp 148 528.50 XLON xHa9IhnTBAj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:37:24 GBp 289 528.50 XLON xHa9IhnTBAl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:37:24 GBp 185 528.50 XLON xHa9IhnTBAn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:37:24 GBp 430 528.50 XLON xHa9IhnTBBV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:33:28 GBp 230 528.00 XLON xHa9IhnUrd1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:33:28 GBp 104 528.00 XLON xHa9IhnUrd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:33:28 GBp 164 528.00 XLON xHa9IhnUrdm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:33:28 GBp 369 528.00 XLON xHa9IhnUrdo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:33:28 GBp 735 528.00 XLON xHa9IhnUrdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:30:27 GBp 828 527.50 XLON xHa9IhnUm67 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:28:33 GBp 756 528.00 XLON xHa9IhnU@h@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:25:40 GBp 264 528.00 XLON xHa9IhnU$VI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:24:27 GBp 488 528.00 XLON xHa9IhnUyKO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:24:27 GBp 395 528.00 XLON xHa9IhnUyKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:18:57 GBp 259 528.00 XLON xHa9IhnUu1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:18:57 GBp 243 528.00 XLON xHa9IhnUu1Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:17:14 GBp 333 528.50 XLON xHa9IhnUv83 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:17:14 GBp 690 528.50 XLON xHa9IhnUv8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:17:14 GBp 229 528.00 XLON xHa9IhnUv9T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:17:01 GBp 208 529.00 XLON xHa9IhnUvRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:17:01 GBp 1,004 529.00 XLON xHa9IhnUvRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 1,004 529.50 XLON xHa9IhnUcv8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 364 529.50 XLON xHa9IhnUcvA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 20 529.50 XLON xHa9IhnUcvC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 413 529.50 XLON xHa9IhnUcvE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 693 529.50 XLON xHa9IhnUcvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:24 GBp 839 529.50 XLON xHa9IhnUcv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:22 GBp 137 529.00 XLON xHa9IhnUcu1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:22 GBp 706 529.00 XLON xHa9IhnUcu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:16:22 GBp 303 529.00 XLON xHa9IhnUcuF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:46 GBp 1,290 529.00 XLON xHa9IhnUdUN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:03 GBp 588 529.00 XLON xHa9IhnUa0L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:03 GBp 414 529.00 XLON xHa9IhnUa0S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 328 529.00 XLON xHa9IhnUa2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 251 529.00 XLON xHa9IhnUa21 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 302 529.00 XLON xHa9IhnUa23 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 63 529.00 XLON xHa9IhnUa25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 842 529.00 XLON xHa9IhnUa27 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 657 529.00 XLON xHa9IhnUa2D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 50 529.00 XLON xHa9IhnUa2e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 705 529.00 XLON xHa9IhnUa2F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 192 529.00 XLON xHa9IhnUa2g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 251 529.00 XLON xHa9IhnUa2H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 302 529.00 XLON xHa9IhnUa2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 578 529.00 XLON xHa9IhnUa2L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 419 529.00 XLON xHa9IhnUa2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 1,004 529.00 XLON xHa9IhnUa2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 513 529.00 XLON xHa9IhnUa2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:13:00 GBp 328 529.00 XLON xHa9IhnUa2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:57 GBp 743 529.00 XLON xHa9IhnUaF$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:57 GBp 287 529.00 XLON xHa9IhnUaF1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:57 GBp 1,350 529.00 XLON xHa9IhnUaF7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 559 528.50 XLON xHa9IhnUaBB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 412 528.50 XLON xHa9IhnUaBD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 217 528.50 XLON xHa9IhnUaBG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 500 528.50 XLON xHa9IhnUaBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 437 529.50 XLON xHa9IhnUaBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:12:47 GBp 752 530.00 XLON xHa9IhnUaBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:59 GBp 291 529.50 XLON xHa9IhnUY8$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:59 GBp 719 529.50 XLON xHa9IhnUY88 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:59 GBp 818 529.50 XLON xHa9IhnUY8A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:59 GBp 434 529.50 XLON xHa9IhnUY8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:34 GBp 204 529.50 XLON xHa9IhnUYVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:34 GBp 545 529.50 XLON xHa9IhnUYVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:34 GBp 341 529.50 XLON xHa9IhnUYVl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:34 GBp 628 529.50 XLON xHa9IhnUYVn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:10 GBp 446 529.50 XLON xHa9IhnUZh7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:08:10 GBp 733 529.50 XLON xHa9IhnUZhA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 14:04:40 GBp 200 530.00 XLON xHa9IhnUXxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 13:56:22 GBp 298 529.50 XLON xHa9IhnUgCM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 13:55:39 GBp 391 530.00 XLON xHa9IhnUhZ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 13:34:59 GBp 340 530.00 XLON xHa9IhnUHQu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 13:34:53 GBp 1,018 530.00 XLON xHa9IhnUUd9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:55:30 GBp 2 536.00 XLON xHa9IhnVVE@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:55:30 GBp 226 536.00 XLON xHa9IhnVVEw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:55:30 GBp 20 536.00 XLON xHa9IhnVVEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:53:27 GBp 283 536.00 XLON xHa9IhnVS2P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:53:27 GBp 27 536.00 XLON xHa9IhnVS2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:49:32 GBp 997 536.00 XLON xHa9IhnVQlm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 15-Sep-2022 10:49:32 GBp 837 536.00 XLON xHa9IhnVQlo

END