Axi公布经重整后的合作伙伴计划

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

澳大利亚悉尼, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球外汇和差价合约（CFD）经纪商Axi宣布对其中介经纪商（IB）计划进行重大改革，使其架构更加灵活，专注于建立更牢固的关系，帮助合作伙伴以可持续的方式发展其客户推荐业务并实现盈利。

修改后的结构将首先向亚洲地区的合作伙伴推出，他们将通过以下方面受益：改进后的返点分配、所有账户类型和产品的返点能力、新的交易产品、一系列现有产品的息差降低、可获得高达1:1000的杠杆，并可能通过中介经纪商获得额外收益。

Axi首席商务官Louis Cooper表示：“Axi合作伙伴团队密切倾听交易者和推荐人在当今市场的需求，我认为我们提供了极具吸引力的一揽子方案，以我们为客户提供的卓越服务为基础，彰显出我们与竞争对手的不同，并反映了合作伙伴实现长期可持续增长的真正需要。”

新架构以明确定义的层级为中心，提供了根据推荐量获得奖励的灵活性。随着合作伙伴介绍更多客户和总交易量的增加，他们有资格获得更多奖励。

“从根本上说，我们的业务建立在卓越的交易服务基础之上，为客户提供在市场上获得竞争优势所需的一切条件。凭借这一牢固优势，我们有能力通过IB计划发展和培养非常稳固的关系。

我们有一支出色的团队，致力于支持我们的合作伙伴实现其作为推荐者的宏大目标，并会在他们实现目标时为其提供丰厚的回报。我们注重建立真正的互利合作伙伴关系，这是我们现在和未来履行的承诺。”

随着公众对加密货币和其他加密资产的认识和兴趣的提升，Axi利用这一机会帮助其推荐合作伙伴，将现有产品范围扩展到77种加密货币差价合约，通过MetaTrader 4（MT4）交易平台提供完整的成交量分布数据传输。

Axi首席运营官Gavin Ward表示：“Axi交易平台宣布推出一系列新加密货币的相关服务，恰逢更广泛的加密货币市场波动性飙升之际，这为我们许多交易者提供了更受青睐的条件。

Axi与领先的加密货币交易所OK Group密切合作，提供最高质量的流动性和完整的成交量分布数据。这意味着Axi和我们的合作伙伴具备充分条件，不仅提供加密货币交易者当前想要投资的产品和机会，还可以提供可能会被忽视的新兴资产。”

为了进一步提升基础交易服务的吸引力，该经纪商正在缩小多种产品的利差，并引入千倍杠杆交易能力。

公司亚洲总经理兼全球合作伙伴战略负责人Chul Lim表示：“根据新闻进行交易的客户经常提出的一项不满意之处是，在预计会有大幅波动的重大市场事件发生之前，有些经纪商会降低其杠杆。Axi增加了千倍杠杆，此举将在这种时期为这类客户提供更大的稳定性和更一致的控制，让交易者能够降低交易风险，增强波动期的控制。这可以让我们的客户获得更大的操控力。”

公司还宣布了Axi合作伙伴门户网站的更新，目的是改善整体用户体验，使合作伙伴更容易管理帐户并访问关键信息。在未来几个月，该网站将进一步扩张，以提供即时出金、信用卡盈利出金以及通过加密货币提取盈利和返点收益。

Louis Cooper表示：“我们的推荐业务已经在快速增长，而现在一项更具吸引力的服务落实到位，我们期待着欢迎更多客户和合作伙伴加入Axi大家庭。”

关于Axi

Axi 是一家全球性在线外汇和差价合约交易公司，深受成千上万客户的信赖。他们目标宏大，遍及世界各地100多个国家。我们帮助新手交易者、专业交易者、交易企业、银行和金融机构在全球金融市场进行明智交易，从而获得实现其金融目标所需的优势。Axi提供多种资产，包括外汇、股票、加密货币、黄金、白银、咖啡和其他商品等多个资产类别的差价合约。

我们被誉为诚实、公平且可信经纪商。在Axi，我们为此深感自豪。我们赢得的众多奖项和通过Trustpilot获得的“卓越”评论，证明我们赢得了客户的信任，他们重视我们的卓越服务、快速执行、安全支付、资金隔离和便捷出金。

此外，我们还与全球主要监管当局积极合作，以确保我们超越行业中的最高标准。

如需咨询，请联系： Service@axi.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6701c61b-21dc-421d-b1d6-0b1b3c95b52d