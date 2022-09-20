Axi 揭示重組後的合作夥伴計劃

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澳洲悉尼, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球外滙差價合約經紀商 Axi 宣佈對其「介紹經紀商」（IB）計劃進行重大改革，採用更靈活的結構，專注於建立更牢固的關係，並且幫助合作夥伴以可持續和盈利的方式發展其客戶推薦業務。

修改後的結構將首先向亞洲區的合作夥伴推出，他們將受益於改進的回贈分配、所有賬戶類型和產品所賺取的回贈能力、新的交易產品、降低一系列現有產品的點差，提供高達 1:1000 的槓桿，並透過二級介紹經紀商獲得額外的盈利潛力。

Axi 商務總裁 Louis Cooper 表示：「Axi 合作夥伴團隊密切關注交易者和推薦人在當今市場上的需求，我相信我們已經交付了一個極具吸引力的方案。該方案建立在我們為客戶提供的卓越服務的基礎上，使我們與競爭對手區分開來，並反映了合作夥伴實現長期可持續增長真正需要的東西。

新結構以明確定義的層級為中心，這些層級提供根據推薦量獲得獎勵的靈活彈性。隨著合作夥伴推薦更多客戶和總交易量有所增加，他們就有資格獲得更大的回報。

從根本上說，我們的業務建立在卓越的交易服務之上，為客戶提供他們在市場上獲得優勢所需的一切。有了這點，我們就有能力透過我們的介紹經紀商計劃發展和培養非常牢固的關係。

我們擁有一支優秀的團隊，致力支持我們的合作夥伴實現成為推薦人的雄心壯志。當他們實踐志向時，我們會給予豐厚回報。我們有興趣建立互惠互利的真正合作夥伴關係，這就是我們現在和未來所提供的。」

隨著公眾對加密貨幣和其他加密貨幣資產的認識有所提高和興趣漸濃，Axi 藉此機會透過將其現有產品範圍擴展到 77 種加密貨幣差價合約來幫助其推薦合作夥伴，並且透過 MetaTrader 4 (MT4) 交易平台傳輸全量配置文件數據。

Axi 行政總裁 Gavin Ward 表示：「Axi 交易平台推出一套新加密貨幣產品，恰逢更廣泛的加密貨幣市場波動性飆升，這為我們的許多交易者提供他們更喜歡的條件。

Axi 與領先的加密貨幣交易所 OK Group 密切合作，以提供優質的流動性和完整的交易量。這表示 Axi 和我們的合作夥伴不僅可以提供加密貨幣交易者現在想要投資的產品和機會，還可以提供可能不受關注的新興資產。」

為了進一步提高基礎交易服務的吸引力，該經紀商正在降低幾種產品的點差，並引入以 1:1000 槓桿進行交易的能力。

公司亞洲區總經理兼全球合作夥伴策略主管 Chul Lim 表示：「交易新聞的客戶的常見抱怨是，一些經紀商在預計會出現重大波動的重大市場事件之前降低槓桿率。而 Axi 添加的 1:1000 槓桿將向這些客戶在這段時間內提供更加穩定和一致控制，這將使交易者能夠管理交易風險及增加對波動時期的控制。這讓我們的客戶掌握了更多權力。」

公司也宣佈更新其 Axi Partner Portal，旨在改善整體用戶體驗，讓合作夥伴更容易管理他們的賬戶和存取關鍵資訊。在未來幾個月，該網站將進一步擴展以提供即時提款、透過信用卡提取利潤及透過加密貨幣提取利潤和回贈。

Louis Cooper 表示：「我們的推薦業務已經快速增長，但現在有了更加吸引人的服務，我們期待歡迎更多的客戶和合作夥伴加入 Axi 大家庭。」

關於 Axi

Axi 是一家全球網上外匯和差價合約交易公司，受到全球 100 多個國家／地區的數千名雄心勃勃的客戶的信賴。我們幫助新交易者、專業交易者、交易企業、銀行和金融組織，在全球金融市場上進行知情交易，為他們找到實現財務目標所需的優勢。Axi 提供廣泛的資產，包括多種資產類別的差價合約，包括外匯、股票、加密貨幣、黃金、白銀、咖啡和其他大宗商品。

在 Axi，我們為自己作為誠實、公平和值得信賴的經紀商聲譽而感到自豪。我們透過 Trustpilot 獲得的眾多獎項和「優秀」評價，證明我們贏得了重視卓越服務、快速執行、安全支付、隔離資金和輕鬆取款的客戶的信任。

此外，我們還與全球領先的監管機構積極合作，以確保我們超越行業的最高標準。

如需查詢，請聯絡： Service@axi.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6701c61b-21dc-421d-b1d6-0b1b3c95b52d