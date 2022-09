Corline Biomedical AB: Kliniska data från Renapair 01 publiceras i Transplantation Direct

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation Direct kommer att publicera resultat från studien RENAPAIR-01, där Renaparin för första gången prövats kliniskt. Slutsatsen i studien är att Renaparin är säkert att administrera i samband med njurtransplantation.

Artikeln har titeln ”Heparin Conjugate Pretreatment of Kidneys from Deceased Donors before Transplantation: Results from the First-in-Human Randomized Phase I Trial” (Sedigh et al, 2022) och visar att användningen av Renaparin för att skydda kärlträdet i donerade njurar i anslutning till klinisk transplantation är säkert. Studien kommer inom kort att finnas tillgänglig via tidskriftens officiella hemsida www.transplantationdirect.com .

Corline Biomedical AB har utvecklat och äger rättigheterna till Renaparin, samt är sponsor för den kliniska studien RENAPAIR-01. Studien är godkänd av etikprövnings­nämnden och Läkemedelsverket och omfattar totalt 16 patienter. Huvudförfattaren till den nu publicerade artikeln, Amir Sedigh, var också prövningsledare (PI) i RENAPAIR 01.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Genom publiceringen får nu för första gången kliniska data från Renaparin-behandling spridning bland de transplantationskirurger och andra intressenter inom njurtransplantation som är de framtida användarna av den potentiellt revolutionerande produkt som Renaparin utgör. Detta är en sann milstolpe Corline. Nu blickar vi framåt mot starten av vår fas 2-studie”.

