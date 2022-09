Le conseil d'administration de Cologix nomme Laura Ortman au poste de présidente-directrice générale

English French

DENVER, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui que son conseil d'administration a nommé Laura Ortman au poste de présidente-directrice générale, à compter du 12 octobre 2022. Laura occupe actuellement le poste de présidente et chef des revenus chez Cologix.



Ortman succèdera au PDG Bill Fathers, qui restera président du conseil d'administration de Cologix et partenaire opérationnel principal chez Stonepeak, une société d'investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels et l'actionnaire majoritaire de Cologix.

« Laura est une dirigeante innovante et dynamique, et le choix idéal pour guider Cologix, alors que l’entreprise poursuit son expansion sur le marché des infrastructures numériques à croissance rapide », a déclaré Fathers. « Sa connaissance approfondie de l'industrie, son style de leadership très efficace et sa capacité reconnue à s'adapter et à innover tout en offrant l'excellence opérationnelle continueront d'être des atouts majeurs alors que nous nous efforçons de répondre aux immenses demandes de l'économie numérique en pleine croissance. Je suis convaincu que l'approche centrée sur le client de Laura propulsera Cologix vers de nouveaux sommets pendant que nous continuons à répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

Ortman compte 25 ans d'expertise en tant que leader mondial des entreprises technologiques, occupant des postes de direction chez Equinix et VMware avant de rejoindre Cologix. En tant que présidente et chef des revenus chez Cologix, Ortman a dirigé la stratégie stratégique des ventes et des revenus, en se concentrant sur l'approfondissement des relations avec les clients et l'élargissement de la stratégie de mise sur le marché de l'entreprise. Son rôle a évolué pour l’amener à piloter les stratégies produit, technologie et informatique. Au cours de son mandat de présidente et chef des revenus, Ortman était chargée de générer une croissance record des revenus grâce à une concentration incessante axée sur l'expérience client et la segmentation tout en créant une excellente culture d’entreprise et en étant au centre de plusieurs décisions clés, notamment le lancement de ScalelogixSM et l'innovation de la plateforme.

« Je suis ravie de diriger cette organisation exceptionnelle et très performante tout au long de son prochain chapitre de croissance », a déclaré Ortman. « C'est un honneur pour moi de diriger et de travailler aux côtés de l'incroyable équipe de Cologix. J'ai hâte de bâtir sur les bases solides et la croissance positive que nous avons établies au cours des dernières années. Je tiens à remercier Bill pour sa vision, son leadership, son partenariat et sa collaboration au fil des ans. »

La nomination d'Ortman fait suite à plusieurs années d'expansion continue et de partenariat avec Stonepeak, y compris une recapitalisation de 3 milliards de dollars en avril 2022.

« Tout au long de son mandat chez Cologix, Laura a contribué à faire de l'entreprise, l'organisation financièrement et opérationnellement solide qu'elle est aujourd'hui », a déclaré Cyrus Gentry, directeur général de Stonepeak. « Nous savons qu'elle est une dirigeante exceptionnelle et, comme son prédécesseur, Bill Fathers, elle a la même vision pour guider Cologix à mesure que nous progressons dans les efforts d'expansion de l'entreprise. »

Ortman s'est joint à Cologix en août 2018 en tant que présidente et chef des revenus. Elle s'est épanouie en établissant des relations solides et en dirigeant des équipes hautement performantes dans la création d'une culture d’entreprise « Ensemble, nous gagnons » pour offrir une expérience de premier ordre aux clients, ce qui a entraîné une croissance des revenus à deux chiffres au cours des trois dernières années. Ortman encourage et soutient les autres femmes de l'entreprise et a dirigé la création du premier groupe de ressources pour les employées de Cologix - le réseau de connexion des femmes de Cologix. Elle est également membre du conseil d'administration de Digital Edge DC basé à Singapour.

En plus de ses réalisations exécutives, Ortman a reçu un prix de leadership de l'industrie de la Professional Business Women of California (PBWC) pour son engagement à soutenir les femmes dans le domaine de la technologie. Ortman siège également au conseil consultatif de l'Université du Colorado à Boulder - Leeds School of Business, et au conseil des anciens et au conseil consultatif du doyen du College of Business de l'Université de l'Alabama - Huntsville. Laura est titulaire d'un MBA en systèmes d'information de l'Université Regis et d'un baccalauréat ès sciences en administration des affaires (BSBA), concentration marketing de l'Université de l'Alabama à Huntsville, où elle a joué au tennis en tant qu'athlète universitaire de la NCAA.

Qui est Stonepeak?

Stonepeak est une société d'investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels avec environ 51.7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Grâce à ses investissements dans des entreprises défensives et à actifs durables à l'échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille, et à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle opère. Stonepeak sponsorise des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement et le crédit. La société fournit des capitaux, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour accroître durablement les investissements dans ses secteurs cibles, notamment les communications, l’eau, la transition énergétique, l'électricité et les énergies renouvelables, le transport et la logistique. Stonepeak a son siège social à New York et des bureaux à Austin, Hong Kong, Houston et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.stonepeak.com .

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Contact média pour Cologix:

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

jsa_cologix@jsa.net

Contact média pour Stonepeak:

Kate Beers

beers@stonepeak.com

+1 646-540-5225

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e640aa7a-553f-4f8c-9e5e-c2f862276f76/fr