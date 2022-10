Sidetrade poursuit son expansion en Amérique du Nord et s’installe au Canada

French English

Ouverture d’un nouveau hub à Calgary pour le développement de Sidetrade en Amérique du Nord

Plan d’investissement de 24 millions de dollars

Création de 110 emplois

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce l’accélération de son expansion en Amérique du Nord avec un plan d’investissement de 24 millions de dollars et la création de 110 emplois à temps plein à Calgary (Canada) au cours des trois prochaines années.

Plan d’investissement de 24 millions de dollars et 110 emplois à Calgary

Un an seulement après le lancement de ses opérations en Amérique du Nord, Sidetrade devance ses objectifs et affiche 58 % des prises de commandes sur le territoire nord-américain. Dans le même temps, l’éditeur SaaS a été reconnu par Gartner comme l’un des trois leaders mondiaux dans son Magic Quadrant™ sur les applications Invoice-to-Cash.

Sidetrade accélère maintenant son expansion en Amérique du Nord en investissant 24 millions de dollars sur les trois prochaines années et en prévoyant un important plan de recrutement dans la région.

Brad Parry, président-directeur général de Calgary Economic Development, a déclaré : « L'expansion de Sidetrade à Calgary en tant que siège social nord-américain témoigne de l'environnement commercial de premier plan de la ville et de l'élan passionnant de notre écosystème technologique et d'innovation. Alberta et Calgary sont des centres d'excellence en IA avec des talents hautement qualifiés, et en tant que leader mondial de l'IA, Sidetrade rejoint une liste croissante d'entreprises multinationales qui ont élu domicile à Calgary, où des esprits brillants avec de grandes idées résolvent des défis mondiaux. »

Sidetrade prévoit de pourvoir 110 nouveaux postes et recrute des profils variés (des diplômés universitaires aux postes de direction) dans la vente, le marketing, les services professionnels, le support informatique et la R&D. Dans le cadre de son engagement continu pour développer ses talents, Sidetrade offrira à ses nouveaux salariés un accès à la Sidetrade Academy, un programme de formation pour réussir son intégration et son évolution professionnelle.

Inauguration d’un nouveau hub à Calgary pour soutenir ses activités sur le marché nord-américain

Sidetrade a choisi Calgary, ville très attractive pour les entreprises internationales qui développent des technologies basées sur l’Intelligence Artificielle (IA). La nouvelle coïncide avec les engagements du gouvernement du Canada en faveur de l'IA en tant que moteur de la croissance économique et d’emplois.

George Chahal, député du district de Calgary Skyview, a déclaré : « Je félicite Sidetrade pour l'ouverture de son nouveau bureau à Calgary. C'est une aventure passionnante pour Sidetrade, une nouvelle entreprise de pointe dans le domaine de l'IA et de la technologie qui s'installe à Calgary. Cela marque également une étape importante dans l’ambition du Canada d’émerger comme leader mondial dans le domaine des TIC. L'intelligence artificielle fait partie des avancées technologiques les plus importantes et les plus novatrices de notre époque et a un impact considérable sur la vie quotidienne des Canadiens. La stratégie du Canada visant à devenir un chef de file mondial dans le domaine des technologies contribuera à stimuler la croissance économique, à bâtir une économie moderne et résiliente, et à attirer les meilleurs talents du monde entier. »

L’implantation de Sidetrade au Canada permettra également de soutenir la croissance de sa clientèle internationale et de ses opérations sur le continent nord-américain.

Sidetrade a choisi de s’installer dans l’immeuble « Ampersand » en centre-ville, dans un quartier qui attire de plus en plus d’entreprises technologiques d’envergure mondiale. Calgary est actuellement classée parmi les 50 meilleures villes d’Amérique du Nord pour les talents technologiques et s’est positionnée à la troisième place du classement annuel des villes où il fait bon vivre d’après The Economist Intelligence Unit.

Sidetrade a déjà recruté 44 salariés en Amérique du Nord – dont 20 pour son hub à Calgary – qui viennent renforcer l’effectif total des 300 collaborateurs répartis à travers le monde.

Jyoti Gondek, maire de Calgary, a déclaré : « Sidetrade a choisi le centre-ville de Calgary pour y installer son siège social nord-américain et créer 110 nouveaux emplois, ce qui donne un élan au secteur technologique en pleine croissance de notre ville. Au fur et à mesure que notre réputation en matière d'innovation grandit, de plus en plus d'entreprises comme Sidetrade reconnaissent l'avantage concurrentiel qu'offre Calgary, compte tenu de sa grande réserve de talents, de son infrastructure et de son attractivité économique. »

Sidetrade intervient sur un marché porteur qui est évalué à 5 milliards de dollars en Amérique du Nord selon Midcap Partners. De grandes entreprises nord-américaines telles que Tech Data, Expedia, Iron Mountain, Micro Focus, Clean Harbors, Select Energy Services, et Superior Propane font déjà confiance à Sidetrade.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Calgary est la ville idéale pour concrétiser nos ambitions à l’échelle mondiale. Aujourd'hui, Sidetrade franchit une étape importante. Notre nouvelle implantation à Calgary est un accélérateur de nos activités pour tout le continent nord-américain et apportera un soutien solide à nos clients dans le monde entier. De plus, Sidetrade est une organisation véritablement multiculturelle, et nous sommes heureux d'entamer la prochaine étape de notre voyage avec davantage de coéquipiers canadiens. Nous envisageons les années à venir avec confiance. Nous avons la vision et les ressources nécessaires pour devenir un leader mondial des applications Order-to-Cash pilotées par l'IA. »





