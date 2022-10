Update: Share buy-back programme - week 40

English Danish

Date 10.10.2022

Share buy-back programme - week 40 - Correction

Due to an erroneous message regarding the trades on Friday 7 October, these were incorrectly stated to amount to 4,500 shares. The correct number of shares traded were 5,500 shares at a total value of 4,413,640 DKK. This is corrected in the information below.

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 182,600 802.77 146,584,929 03 October 2022 8,000 770.15 6,161,200 04 October 2022 3,000 811.58 2,434,740 05 October 2022 4,000 816.26 3,265,040 06 October 2022 4,000 809.32 3,237,280 07 October 2022 4,500 802.48 3,611,160 Total under the share buy-back programme 207,100 802.01 166,096,829 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 660,327 810.32 535,076,073

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

660,327 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

