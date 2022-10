Sidetrade signe avec Sirius Solutions, un premier partenariat en Amérique du Nord.

French English

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a signé son premier partenariat en Amérique du Nord avec la société américaine de conseil en services informatiques, Sirius Solutions . L’objectif : superviser et partager la gestion des opérations commerciales face à une demande sans précédent dans la région.



Sirius Solutions est une société de conseils en informatique reconnue pour son efficacité dans la conduite du changement de projets numériques en Amérique du Nord, un marché sur lequel Sidetrade s’est considérablement développé depuis un an.

Grâce à ce partenariat, les clients de Sidetrade bénéficieront d’une expertise technique en conduite du changement et d’une assistance à la mise en œuvre tout au long de leur projet d’implémentation afin de garantir le déploiement rapide et efficace de la solution de Sidetrade.

Sidetrade et Sirius Solutions combinent à eux deux plus de 40 ans d’expérience dans des projets de transformation numérique de premier plan et ce, pour de nombreux secteurs d’activité.

Bob Diana, Area Vice President Sales de Sidetrade en Amérique du Nord, a déclaré : « Ce partenariat répond à la demande croissante de notre solution Order-to-Cash basée sur l’intelligence artificielle alors que nous accélérons notre développement en Amérique du Nord.

Forte inflation, hausse des prix, perturbation de la chaîne d’approvisionnement... Face au contexte macroéconomique actuel et à ses défis, les entreprises ont exprimé le besoin urgent d’améliorer la gestion de leurs flux de trésorerie. Dans le cadre d’un projet technique, le changement est la seule constante. Il est donc essentiel de veiller à ce que nos clients bénéficient du plus haut niveau d’expertise et des meilleures capacités techniques qui soient tout au long de leur projet. Nous sommes convaincus que Sirius Solutions a une compréhension approfondie des objectifs commerciaux et stratégiques de nos clients et saura être un partenaire de choix pour Sidetrade. »

Une solide expérience dans la réussite de projets d’envergure

Sirius Solutions opère dans plus de 30 secteurs d’activité aux Etats-Unis et fournit aux entreprises les solutions pour améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Depuis 1998, la qualité et la création de valeur sont au cœur des services proposés par Sirius Solutions.

La société de conseil se compose d’experts et d’anciens cadres supérieurs issus de l’industrie, qui sont axés sur la performance et qui saisissent véritablement la complexité, les enjeux et les échéances que rencontrent les entreprises américaines.

Molly Pryor, Director of Transformation Solutions, Credit & Treasury chez Sirius Solutions, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Sidetrade, qui figure dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ parmi les trois leaders mondiaux des applications Invoice-to-Cash.

Pour être performantes, les équipes financières doivent agir comme de véritables partenaires stratégiques en apportant des informations basées sur les données qui sont issues d’analyses avancées et de la modélisation prédictive. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère post-pandémie où la transformation numérique s’accélère et où le marché des solutions SaaS explose pour le DAF. Sirius Solutions se réjouit de rejoindre Sidetrade dans cette aventure afin d’accompagner ses clients actuels et futurs.

En tant qu’acteur expérimenté et premier intégrateur de solutions Order-to-Cash aux Etats-Unis, Sirius Solutions est heureux de travailler main dans la main avec Sidetrade pour fournir à ses clients des solutions Order-to-Cash à la pointe de la technologie, mais aussi pour leur garantir un niveau élevé d’excellence. Nous nous réjouissons de la demande croissante du marché nord-américain, qui offre tant de possibilités. »

Ce contrat de partenariat – le premier pour Sidetrade en Amérique du Nord – vient renforcer l’expansion internationale de l’entreprise, un an après le lancement réussi de ses opérations dans la région. Au troisième trimestre 2022, l’Amérique du Nord représentait 41 % des nouvelles prises de commandes de Sidetrade et Gartner plaçait le fournisseur SaaS parmi les trois leaders mondiaux des applications Invoice-to-Cash dans le cadre de l’édition 2022 du Magic Quadrant . Face à un tel succès, Sidetrade s’est engagé à accélérer sa croissance en Amérique du Nord, notamment avec l’ouverture récente de son nouveau hub nord-américain à Calgary (Canada).

Bob Diana a ajouté :

« Chez Sidetrade, nous répondons aux normes les plus élevées du marché lorsque nous sélectionnons nos partenaires et ce, afin de nous assurer que nos clients reçoivent le meilleur service et la meilleure expertise possible. Ce partenariat fait partie du plan de croissance de Sidetrade en Amérique du Nord et s’inscrit dans la lignée de nos objectifs afin de devenir le premier fournisseur mondial de solutions Order-to-Cash. »





À propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d’informations, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

Relations investisseurs & Relations medias de Sidetrade

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sirius Solutions ( www.sirsol.com )

Sirius Solutions est une société de services professionnels axée sur l’amélioration de la performance opérationnelle et financière de ses clients. Depuis 1998, nous n’avons eu de cesse d’ouvrir la voie dans plus de 30 secteurs et 40 pays en adoptant un modèle de déploiement dynamique conçu pour prévenir les ressources dormantes et les dépenses inutiles. Nous sommes spécialisés dans l’amélioration de la performance économique, la gestion d’enjeux commerciaux complexes, l’organisation d’événements professionnels et la transformation opérationnelle.

Nos équipes se composent d’anciens cadres supérieurs qui possèdent plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie et qui saisissent véritablement la complexité, la nature et le calendrier uniques des défis que rencontrent nos clients. Cette connaissance et cette compréhension approfondies nous permettent de répondre au mieux aux problématiques de nos clients et de leur apporter la meilleure solution opérationnelle et le meilleur retour sur investissement possible. Nous avons à cœur d’aider nos clients à améliorer de manière significative leurs performances opérationnelles et financières.

Parmi nos nombreux clients figurent Shell, Mears, Repsol, Landry’s, Barclay’s, Bank of America, Direct Energy, Wesco Distribution ou encore Engie North America.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sirsol.com et suivez-nous sur Twitter @SiriusSolutions.

Relations médias Sirius Solutions

Veroneeca Edwards +1 713 888 0488 vedwards@sirsol.com

