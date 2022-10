English French

Nanterre, le 25 octobre 2022

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2022

Chiffre d’affaires à fin septembre : 45,2 milliards d’euros, en croissance de 26 % (+12 % à structure comparable) – L’international, en hausse de près de 50 %, représente plus de la moitié du total

Solides performances opérationnelles dans tous les pôles de métiers au 3 e trimestre Concessions : Confirmation du redressement du trafic de VINCI Airports Trafic de VINCI Autoroutes supérieur à son niveau pré-crise sanitaire VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction : bonne dynamique de l’activité et des prises de commandes



Maintien du carnet de commandes à un niveau très élevé

Endettement financier net maîtrisé - liquidité importante

Perspectives 2022 confirmées

9 premiers mois Variation

2022/2021 Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 2022 2021 Réelle Comparable1 Concessions 6 995 5 153 +36 % +34 % VINCI Autoroutes 4 604 4 154 +11 % +11 % VINCI Airports 2 028 778 x2,6 x2,5 Autres concessions2 363 221 +64 % +43 % VINCI Energies 11 914 10 868 +9,6 % +6,8 % Cobra IS 4 108 NC NC VINCI Construction 21 491 19 247 +12 % +8,5 % VINCI Immobilier 1 103 1 081 +2,0 % +2,0 % Eliminations et retraitements (391) (503) Total Groupe* 45 220 35 845 +26 % +12 % dont : France 20 866 19 364 +7,8 % +7,3 % International 24 354 16 482 +48 % +17 % Europe hors France 14 559 9 867 +48 % +23 % International hors Europe 9 795 6 615 +48 % +8,8 % Evolution du trafic de VINCI Autoroutes +9,2 % vs 9M 2021, +2,3 % vs 9M 2019 Evolution du trafic passagers de VINCI Airports x2,4 vs 9M 2021, -31 % vs 9M 2019 Prises de commandes (en Mds€) 41,13 32,5 +26 %, +6 % hors Cobra IS Carnet de commandes** (en Mds€) 57,43 45,4 +26 %, +2 % hors Cobra IS Endettement financier net** (en Mds€) (20,1) (16,9) (0,8) vs 31 décembre 2021

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe1.

** En fin de période.

I. C hiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2022 s’est élevé à 16,7 milliards d’euros, en hausse de 26 % à structure réelle (+12 % à structure comparable) par rapport à celui du 3e trimestre 2021. Cette tendance, dans la continuité de celle observée au 1er semestre, confirme le dynamisme des activités de VINCI, tant en France qu’à l’international.

Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires consolidé atteint ainsi 45,2 milliards d’euros, affichant une croissance de 26 % à structure réelle et de 12 % à structure comparable par rapport à 2021 (croissance organique : +11,8 % ; impacts des changements de périmètre : +12,7 % ; variations de change : +1,7 %). Il se décompose ainsi :

En France (46 % du total), le chiffre d’affaires atteint 20,9 milliards d’euros, en hausse de 8 % à structure réelle et de 7 % à structure comparable.

(46 % du total), le chiffre d’affaires atteint 20,9 milliards d’euros, en hausse de 8 % à structure réelle et de 7 % à structure comparable. A l’international – qui représente désormais plus de la moitié de l’activité du Groupe (54 % du total) - le chiffre d’affaires s’établit à 24,4 milliards d’euros, en progression de 48 % à structure réelle et de 17 % à structure comparable. Les variations de périmètre – concernant essentiellement l’intégration de Cobra IS, acquis fin 2021 - ont un impact positif sur le chiffre d’affaires de 27 %. Les variations de change ont un impact positif de près de 4 %, en raison de l’appréciation de nombreuses devises – notamment le dollar américain - par rapport à l’euro.

Les prises de commandes de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction depuis le début de l’année se sont élevées à 41,1 milliards d’euros en cumul (+26 % sur un an, +6 % hors Cobra IS). Elles ont progressé dans chaque pôle de métier par rapport à 2021, notamment grâce à la bonne tenue des activités de fonds de commerce sur l’ensemble de la période.

Au total, le carnet de commandes au 30 septembre 2022 se maintient à un niveau historiquement élevé de 57,4 milliards d’euros. Il est en augmentation de 26 % sur 12.mois (+2 % hors Cobra IS) et représente 15 mois d’activité moyenne. Le Groupe bénéficie ainsi d’une bonne visibilité pour continuer de privilégier la sélectivité dans ses prises d’affaires. La part de l’international dans le carnet ressort à 68 %.

II. Evolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers

CONCESSIONS : 6 995 millions d’euros (+36 % par rapport à 2021, +8 % par rapport à 2019)

Sauf précision contraire, les comparaisons sont présentées par rapport à 2019, année de référence prépandémie.

VINCI Autoroutes : 4 604 millions d’euros (+11 % par rapport à 2021, +7 % par rapport à 2019)

Le trafic de VINCI Autoroutes s’est maintenu à un bon niveau au 3e trimestre 2022 en dépit de la hausse des prix des carburants. Résilient, il progresse de 2,5 % (véhicules légers +2,4 %, poids lourds +3,7 %).

Le trafic cumulé à fin septembre 2022 affiche ainsi une hausse de 2,3 % (véhicules légers +1,8 %, poids lourds +5,5 %). Comparé à 2021, il progresse de 9,2 % (véhicules légers +10,3 %4, poids lourds +3,0 %).

VINCI Airports : 2 028 millions d’euros (x2,6 par rapport à 2021 ; -13 % à périmètre constant par rapport à 2019)

L’accélération du trafic passagers de VINCI Airports s’est poursuivie au 3e trimestre dans la quasi-totalité des plateformes du réseau. La dynamique a été particulièrement forte en Europe, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. La tendance d’un retour du trafic à un niveau équivalent – voire supérieur - à celui de 2019 s’est ainsi confirmée dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain. De son côté, la progression du trafic en Asie est restée plus faible, conséquence des restrictions de circulation toujours en vigueur dans plusieurs pays de la région à fin septembre.

Au global, le trafic de VINCI Airports5 sur les neuf premiers mois de l’année – 137 millions de passagers accueillis dans les aéroports du réseau – a plus que doublé par rapport à la même période l’année dernière. Il s’est établi à 69 % de son niveau de 2019 (dont 54 % au 1er trimestre, 73 % au 2e trimestre et 78 % au 3e trimestre). Hors aéroports asiatiques (Japon et Cambodge), il a atteint 81 % de son niveau de 2019 (dont 89 % au 3e trimestre).

Autres concessions (VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium) : 363 millions d’euros (+64 % par rapport à 2021, +51 % par rapport à 2019)

Outre les principales concessions que sont Lima Expresa et Gefyra (pont Rion-Antirion en Grèce), Strait Crossing Development Inc (société concessionnaire du Pont de la Confédération au Canada) et TollPlus (société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité) sont consolidées par intégration globale dans les comptes du Groupe depuis le deuxième trimestre 2022.

VINCI ENERGIES : 11 914 millions d’euros (+10 % à structure réelle et +7 % à structure comparable par rapport à 2021)



Après un 1er semestre très bien orienté, le chiffre d’affaires de VINCI Energies a accéléré au 3e trimestre 2022 (+9 % à structure comparable par rapport au 3e trimestre 2021), tant en France qu’à l’international. Les prises de commandes sont restées robustes. Cette dynamique est le reflet de marchés porteurs – transitions énergétique et digitale – mais également de la diversité géographique et d’expertises de VINCI Energies. Il faut aussi noter l’impact de la croissance externe : 22 acquisitions ont été finalisées à fin septembre 2022 – toutes en Europe hormis une au Canada - représentant un chiffre d’affaires en année pleine de l’ordre de 275 millions d’euros.

En France ( 45 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 5 334 millions d'euros, en progression de 8 % à structure réelle (+7 % à structure comparable) par rapport à 2021. Il a marqué une nette accélération au 3e trimestre 2022 (+12 % à structure réelle et +11 % à structure comparable par rapport au 3e trimestre 2021). Cette excellente performance d’ensemble est tirée de façon homogène par les différents métiers de VINCI Energies (industrie, building solutions, infrastructures et ICT : Information Communication Technologies).

A l’international ( 55 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 6 581 millions d’euros, en hausse de 11 % à structure réelle (+6 % à structure comparable) par rapport à 2021. Il a également accéléré au 3e trimestre 2022 (+13 % à structure réelle et +8 % à structure comparable par rapport au 3e trimestre 2021). Il progresse dans la quasi-totalité des implantations géographiques du pôle.

Les prises de commandes à fin septembre 2022 sont en hausse de 8 % par rapport à fin septembre 2021. Sur 12 mois glissants, elles atteignent un niveau record de 17,1 milliards d’euros. Le carnet de commandes au 30 septembre 2022 s’élève à 12,6 milliards d’euros, en croissance de 11 % sur un an. Il représente plus de 9 mois d’activité moyenne du pôle.

COBRA IS : 4 108 millions d’euros



Le chiffre d’affaires du pôle – réalisé quasi-exclusivement hors de France - ressort à 4 108 millions d’euros (dont 46 % en Espagne et 35 % en Amérique latine). Il est porté par la bonne dynamique des activités de fonds de commerce – notamment en Espagne, au Portugal, au Mexique et au Pérou – et des projets EPC (Engineering, Procurement, Construction) tels que des lignes de transmission électrique au Brésil.

Les prises de commandes à fin septembre 2022 s’élèvent à 6,5 milliards d’euros. Ce niveau élevé traduit un flux de prises d’affaires solide dans les activités de fonds de commerce. Il s’y ajoute d’importants contrats EPC remportés au 3e trimestre :

les deux nouveaux contrats de lignes à haute tension au Brésil, représentant au total un montant de travaux de plus de 1,0 milliard d’euros ;

le contrat de conception-construction-installation de plateformes de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne en mer du Nord, pour un montant proche du milliard d’euros.

Le carnet de commandes à fin septembre 2022 s’établit à 11,2 milliards d’euros, représentant plus de 24 mois d’activité moyenne.

VINCI CONSTRUCTION : 21 491 millions d’euros (+12 % à structure réelle et +9 % à structure comparable par rapport à 2021)



VINCI Construction a généré un haut niveau de chiffre d’affaires au 3e trimestre 2022 (+13 % par rapport au 3e trimestre 2021, hausse plus marquée que celle du 1er semestre), tirant notamment profit de son exposition à l’international. Les prises de commandes, grâce à une bonne tenue des activités de fonds de commerce en France, restent robustes.

En France ( 46 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 9 811 millions d’euros, en progression de 4 % à structure réelle comme à structure comparable. L’activité est restée bien orientée dans le génie civil et dans les travaux routiers en dépit d’un rythme de croissance moins soutenu au 3e trimestre. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne dans le secteur non-résidentiel.

A l’international ( 54 % du total) , le chiffre d’affaires atteint 11 679 millions d'euros, en hausse de 19 % à structure réelle (+13 % à structure comparable). Outre un effet change favorable, il bénéficie de la montée en puissance des grands contrats enregistrés au cours des dernières années, dont : deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, des projets autoroutiers et ferroviaires en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que les travaux préparatoires de la liaison Femern entre l’Allemagne et le Danemark. Le chiffre d’affaires des réseaux de spécialité est également en très forte hausse.

Les prises de commandes de VINCI Construction progressent de 5 % à fin septembre 2022. Le carnet de commandes de VINCI Construction, quasi-stable (-1 %) sur 12 mois, s’élève à 33,6 milliards d’euros. Il représente 14 mois d’activité moyenne du pôle et permet à l’entreprise - compte tenu des tendances observées actuellement sur le marché - de rester particulièrement sélective dans sa prise d’affaires.

VINCI IMMOBILIER : 1 103 millions d’euros (+2 % par rapport à 2021)



Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI Immobilier s’établit à 1 103 millions d’euros, en légère hausse sur un an (+2 % dont +11 % au 3e trimestre). En intégrant la part de VINCI Immobilier dans les opérations de co-promotions, il progresse de près de 5 % à 1 230 millions d’euros. La production se maintient globalement à un bon niveau.

Le nombre de logements réservés en France à fin septembre s’est établi à 4 662 lots, en baisse de 9 % par rapport à 2021, qui avait été marqué par une forte reprise post-Covid. En revanche, il progresse de 2 % au 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021.

III. Situation financière et liquidité





L’endettement financier net consolidé au 30 septembre 2022 s’élève à 20,1 milliards d’euros, en augmentation limitée de 0,8 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2021. Celle-ci prend en compte les acquisitions réalisées sur la période, le paiement du solde du dividende au titre de 2021 ainsi que l’exécution du programme de rachat d’actions.

VINCI conserve une liquidité très importante. Elle s’établissait, au 30 septembre 2022, à 17,9 milliards d’euros, se décomposant entre :

Une trésorerie nette gérée de 7,4 milliards d’euros ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées par VINCI SA pour un total de 10,5 milliards d’euros, dont 8 milliards d’euros à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant. Il s’y ajoute la nouvelle ligne de crédit bancaire conjoncturelle, mise en place en juillet 2022, de 2,5 milliards d’euros à échéance juillet 2024.

Le Groupe (noté A- par Standard & Poor's avec perspective stable et A3 par Moody's avec perspective stable) a réalisé cette année plusieurs opérations obligataires :

En août, émission obligataire de 850 millions d’euros à échéance septembre 2032 par sa filiale ASF (Autoroutes du Sud de la France), assortie d’un coupon annuel de 2,75 %. Le montant a été porté à 925 millions d’euros postérieurement à l’émission publique ;

En octobre, émission obligataire de 650 millions d’euros à échéance octobre 2032 par VINCI SA, assortie d’un coupon annuel de 3,375 %.

Ces opérations permettent au Groupe d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions au regard de la situation actuelle du marché du crédit.

IV. Perspectives 202 2





Fort des solides performances réalisées à fin septembre 2022, VINCI confirme tabler sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.

Par pôle, les tendances attendues pour l’ensemble de l’année 2022 sont :

VINCI Autoroutes , dont le trafic a été globalement soutenu en dépit de l’augmentation des prix des carburants, table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019 ;

, dont le trafic a été globalement soutenu en dépit de l’augmentation des prix des carburants, table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019 ; VINCI Airports envisage – hors reprise épidémique - un trafic en 2022 d’environ 70 % de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net et à un cash-flow libre positifs ;

envisage – hors reprise épidémique - un trafic en 2022 d’environ 70 % de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net et à un cash-flow libre positifs ; VINCI Energies , qui évolue sur des marchés porteurs, devrait afficher une nouvelle croissance d’activité et conforter sa marge opérationnelle 6 ;

, qui évolue sur des marchés porteurs, devrait afficher une nouvelle croissance d’activité et conforter sa marge opérationnelle ; Cobra IS , fort du dynamisme de ses fonds de commerce et de la montée en puissance des projets EPC, table sur un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards d’euros et une marge opérationnelle 6 au niveau des meilleurs acteurs de la profession ;

, fort du dynamisme de ses fonds de commerce et de la montée en puissance des projets EPC, table sur un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards d’euros et une marge opérationnelle au niveau des meilleurs acteurs de la profession ; VINCI Construction, grâce à son carnet de commandes de très haut-niveau, devrait générer une activité soutenue et améliorer sa marge opérationnelle6, tout en continuant de se montrer sélectif dans sa prise d’affaires.





En dépit d’un contexte géopolitique, économique et sanitaire incertain, VINCI reste confiant dans sa capacité à poursuivre sur le long terme une trajectoire de croissance pérenne. Le Groupe est bien armé, pour ce faire, grâce à la diversité de ses métiers et de son implantation géographique. Par ailleurs, ses activités de services à l’énergie, construction et mobilité le placent au cœur des nouvelles opportunités générées par les exigences d’une croissance durable et respectueuse de l’environnement.

V. Autres faits marquants récents

Nouveaux développements

VINCI Energies – outre les 22 acquisitions finalisées à fin septembre déjà mentionnées - a annoncé :

Avoir signé en août 2022 un accord visant à acquérir la majeure partie des activités des services IT du groupe allemand Kontron AG (précédemment S&T AG). Cette transaction - soumise à l’accord des autorités locales de la concurrence - permettra au pôle de se développer dans les technologies de l’information et de la communication (ICT) et d’implanter sa marque Axians dans une dizaine de pays d’Europe centrale et orientale.

Avoir acquis en octobre 2022 les sociétés TLT-Building et TLT-Connection en Finlande, renforçant sa présence en Scandinavie dans le domaine des infrastructures d’énergie et sur le marché des infrastructures de télécommunications.

VINCI Airports a annoncé les opérations suivantes au 3e trimestre 2022 :

Au Mexique, rachat de 29,99 % d’OMA (« Grupo Aeroportuario del Centro Norte »), société concessionnaire de 13 aéroports - situés dans le nord et le centre du pays – qui ont accueilli 23 millions de passagers en 2019, dont celui de la capitale industrielle Monterrey. Cette opération permettra à VINCI Airports de devenir un actionnaire de référence d’OMA et d’y déployer son modèle de partenaire de long terme pour soutenir la croissance économique et touristique du pays (fin du contrat de concession en 2048). Le bouclage financier de l’acquisition est attendu en fin d’année 2022.

Au Cap-Vert, VINCI Airports et sa filiale portugaise ANA ont signé le contrat de concession des sept aéroports de l’archipel sur une durée de 40 ans. Le bouclage financier du projet devra être finalisé d’ici mi-2023, date à laquelle l’exploitation des aéroports sera transférée à la nouvelle société concessionnaire.

Rachat d’actions



Le Groupe a fait l’acquisition pour un montant de 1,0 milliard d’euros d’actions VINCI au cours des neuf premiers mois 2022 (10,9 millions d’actions rachetées au cours moyen de 91,77 €).

Le 3 octobre 2022, VINCI a signé une convention avec un prestataire de service d’investissement, au terme de laquelle VINCI donne mandat à celui-ci d’acquérir pour son compte des actions VINCI dans la limite de 250 millions d’euros entre le 4 octobre et le 23 décembre 2022.

Hydrogène bas carbone



Le closing du fonds Clean H2 Infra Fund - premier fonds mondial pour l’hydrogène bas carbone dont VINCI est l’un des investisseurs industriels de référence - a été annoncé en octobre 2022.

Cet investissement s’inscrit dans la démarche du Groupe d’être présent sur l’ensemble de la chaîne de la valeur de l’hydrogène, en développant :

Des solutions contribuant à décarboner la mobilité sur ses actifs de transport ;

Des initiatives telles que la création de Hyfinity - une business unit dédiée aux projets EPC d’hydrogène bas carbone - ou encore la prise de participation au sein de Genvia, société développant des électrolyseurs à haute performance pour la production d'hydrogène bas carbone.



Agenda 15 novembre 2022 Détachement du coupon de l’acompte sur dividende 2022 (1,0 euro par action) 16 novembre 2022 Trafic de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en octobre 2022 (après bourse) 17 novembre 2022 Paiement de l’acompte sur dividende 2022 (1,0 euro par action) 14 décembre 2022 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en novembre 2022 (après bourse) 9 février 2023 Publication des résultats annuels 2022 (avant bourse)



ANNEXES

ANNEXE A : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d’affaires* consolidé au 30 septembre - Répartition France/International par pôle

Au 30 septembre Au 30 septembre Variation

2022/2021 En millions d’euros 2022 (9 mois) 2021 (9 mois) Réelle Comparable FRANCE Concessions 4 976 4 375 +14 % +14 % VINCI Autoroutes 4 604 4 154 +11 % +11 % VINCI Airports 250 153 +64 % +64 % Autres concessions** 121 68 +77 % +77 % VINCI Energies 5 334 4 926 +8,3 % +7,3 % Cobra IS 27 VINCI Construction 9 811 9 460 +3,7 % +3,6 % VINCI Immobilier 1 094 1 076 +1,7 % +1,7 % Eliminations et retraitements (376) (474) Total France 20 866 19 364 +7,8 % +7,3 % INTERNATIONAL Concessions 2 019 778 x2,6 x2,4 VINCI Airports 1 777 626 x2,8 x2,7 Autres concessions** 242 153 +59 % +29 % VINCI Energies 6 581 5 942 +11 % +6,3 % Cobra IS 4 080 VINCI Construction 11 679 9 786 +19 % +13 % Eliminations, retraitements et autres (6) (24) Total International 24 354 16 482 +48 % +17 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

Chiffre d’affaires* consolidé du 3e trimestre

3e trimestre 3e trimestre Variation

2022/2021 En millions d’euros 2022 2021 Réelle Comparable Concessions 2 834 2 253 +26 % +23 % VINCI Autoroutes 1 789 1 761 +1,6 % +1,6 % VINCI Airports 901 407 x2,2 x2,1 Autres concessions** 144 85 +69 % +34 % VINCI Energies 4 159 3 706 +12 % +9,1 % Cobra IS 1 440 VINCI Construction 8 036 7 095 +13 % +9,2 % VINCI Immobilier 377 339 +11 % +11 % Eliminations et retraitements (144) (155) Chiffre d’affaires* total 16 703 13 238 +26 % +12 % dont : France 7 400 6 998 +5,7 % +5,3 % International 9 303 6 240 +49 % +19 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE B : CARNET DE COMMANDES ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 30 septembre Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2022 2021 sur 12 mois 2021 vs 31 déc. 2021 VINCI Energies 12,6 11,4 +11 % 11,0 +14 % Cobra IS 11,2 8,3 +35 % VINCI Construction 33,6 34,0 -1 % 33,4 +1 % Total 57,4 45,4 +26 % 52,7 +9 % dont : France 18,3 17,1 +7 % 16,8 +9 % International 39,2 28,3 +38 % 36,0 +9 % Europe hors France 22,0 16,8 +32 % 20,0 +10 % Reste du monde 17,1 11,5 +49 % 16,0 +7 %





Prises de commandes



Au 30 septembre (9 mois) En milliards d’euros



2022



2021 Variation

2022 / 2021 VINCI Energies 13,3 12,3 +8 % Cobra IS 6,5 VINCI Construction 21,3 20,2 +5 % Total 41,1 32,5 +26 % dont : France 16,3 14,5 +13 % International 24,8 18,0 +37 % Europe hors France 15,1 11,6 +30 % Reste du monde 9,7 6,4 +51 %



ANNEXE C : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières*

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En millions de km parcourus



2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 2022 Variation 2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 VINCI Autoroutes 16 967 -1,6 % +2,5 % 41 332 +9,2 % +2,3 % Véhicules légers 15 150 -1,8 % +2,4 % 35 601 +10 % +1,8 % Poids lourds 1 817 +0,4 % +3,7 % 5 730 +3,0 % +5,5 % dont : ASF 10 794 -1,5 % +2,5 % 26 014 +8,8 % +2,5 % Véhicules légers 9 597 -1,6 % +2,5 % 22 211 +10 % +2,0 % Poids lourds 1 197 -0,4 % +3,2 % 3 803 +2,4 % +5,5 % Escota 2 230 -1,4 % +2,8 % 5 784 +11 % +3,3 % Véhicules légers 2 056 -1,5 % +2,8 % 5 241 +12 % +3,2 % Poids lourds 174 +0,0 % +2,8 % 543 +3,7 % +4,9 % Cofiroute 3 790 -2,6 % +1,3 % 9 169 +8,3 % -0,0 % Véhicules légers 3 368 -3,0 % +1,1 % 7 853 +9,5 % -0,6 % Poids lourds 423 +0,2 % +3,1 % 1 316 +2,2 % +3,4 % Arcour 117 -6,2 % +3,0 % 275 +7,0 % +1,9 % Véhicules légers 104 -7,7 % +1,9 % 235 +6,9 % +0,9 % Poids lourds 14 +7,1 % +12 % 40 +7,8 % +8,5 %

* Hors Duplex A86

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

au 30 septembre 2022 VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 4 513 2 638 639 1 154 60 Variation 2022/21 +11 % +10 % +12 % +9,6 % +11 % Variation 2022/19 +7,2 % +7,5 % +7,8 % +4,1 % +9,3 % Chiffre d’affaires (en m€) 4 604 2 695 649 1 170 60 Variation 2022/21 +11 % +10 % +12 % +9,5 % +11 % Variation 2022/19 +7,4 % +7,6 % +7,8 % +4,1 % +9,3 %

Trafic passagers de VINCI Airports*

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En milliers de passagers 2022 Variation 2022/2021 Variation 2022/2019 2022 Variation 2022/2021 Variation 2022/2019 Portugal (ANA) 18 083 +81 % -1,9 % 42 003 x2,8 -8,5 % dont Lisbonne 8 709 +91 % -5,2 % 20 845 x2,9 -12 % Royaume-Uni 13 063 x3,8 -18 % 28 473 x6,3 -31 % dont LGW 11 570 x4,5 -18 % 24 706 x7,9 -32 % France 4 575 +33 % -23 % 11 526 x2,1 -27 % dont ADL 2 518 +38 % -25 % 6 350 x2,2 -30 % Cambodge 738 x16 -74 % 1 408 x7,8 -84 % Etats-Unis 2 562 +19 % -3,8 % 7 248 +54 % -6,0 % Brésil** 2 794 +11 % -11 % 8 313 +35 % -8,8 % Serbie 2 035 +34 % -4,8 % 4 177 +71 % -12 % République dominicaine 1 594 +15 % +14 % 4 395 +33 % +4,0 % Total filiales consolidées par IG*** 45 443 +85 % -13 % 107 543 x2,6 -22 % Japon (40 %) 5 960 x2,0 -56 % 14 165 x2,0 -64 % Chili (40 %) 4 704 +78 % -23 % 13 436 x2,2 -28 % Costa Rica (45 %) 301 +35 % +35 % 1 098 +94 % +14 % Rennes-Dinard (49 %) 179 +18 % -38 % 473 +84 % -37 % Total filiales consolidées par ME*** 11 144 +86 % -45 % 29 172 x2,1 -51 % Total passagers gérés VINCI Airports 56 587 +85,1 % -21,9 % 136 715 x2,4 -30,7 %

* Données à 100% incluant le trafic des aéroports en période pleine. Trafic de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégré, suite à sa cession en mai 2022.

** Trafic incluant les sept aéroports de l’Etat d’Amazonas ayant rejoint le réseau VINCI Airports en début d’année 2022.

*** IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE D : GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

Au 1er janvier 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16, qui prévoit un mode de comptabilisation unique des contrats de location. Désormais, le Groupe comptabilise, en actifs non courants un droit d’usage, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Celui-ci n’est pas inclus dans l’Excédent/Endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 VINCI Highways, VINCI Railways et VINCI Stadium.

3 Dont Cobra IS : prises de commandes de 6,5 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de 2022 et carnet de commandes de 11,2 milliards d’euros au 30 septembre 2022.

4 Plusieurs mesures de restriction à la circulation étaient en vigueur en France et dans le reste de l’Europe au cours du 1er semestre 2021, dont couvre-feu jusqu’au 20 juin 2021, confinement du 3 avril au 3 mai 2021 avec interdiction des déplacements au-delà de 10 km du domicile, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays.

5 Données à 100%, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

6 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

