Hanne Salomonsen udnævnes til administrerende direktør for Gyldendal

København, den 26. oktober 2022

Gyldendal A/S

Gyldendals bestyrelse har i dag udnævnt Hanne Salomonsen som administrerende direktør for Gyldendal A/S. Den hidtidige direktør for Gyldendal Uddannelse har varetaget stillingen som konstitueret administrerende direktør siden 1. september i år, hvor bestyrelsen valgte at opsige samarbejdet med Morten Hesseldahl.

Bestyrelsesformand i Gyldendal A/S, Poul Erik Tøjner, udtaler om valget af Hanne Salomonsen:

”Det er en stor glæde for bestyrelsen, at Hanne Salomonsen har sagt ja til at overtage stillingen som administrerende direktør for Gyldendal. Hanne Salomonsen har, i det lange perspektiv, været den absolutte nøgleperson i udviklingen af Gyldendals meget markante uddannelsesforretning – i det kortere perspektiv har hun, sammen med CFO Peter Normann, ryddet op i en del af Gyldendals aktiviteter med stort overblik og indsigt i forlagets bærende værdier. Hanne Salomonsen er vellidt i virksomheden, hun kender den på kryds og tværs gennem mange år og er således det oplagte valg i en situation, hvor Gyldendal ønsker at udvikle forlagsforretningen med et øget fokus både på kvalitet og på kommerciel bæredygtighed. Hanne Salomonsen har en stor kærlighed til litteratur og en selvfølgelig sans for den dannelsesmæssige og uddannelsesmæssige opgave, der også er Gyldendals - og vi er overbevist om, at hendes indsats fremover vil komme både forlagets forfattere og forlagets position i markedet til gode.”

Den nyudnævnte administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:



”Det er en ære og et privilegium at blive betroet opgaven med at forvalte Gyldendals arv. I en tid præget af uforudsigelighed og store forandringer er der brug for netop det, som litteratur og læremidler kan tilbyde: Nye perspektiver, viden, fordybelse og dannelse. Jeg tror derfor fuldt og fast på, at Gyldendal også i fremtiden har en vigtig rolle at spille i det danske samfund.”

Hun understreger, at det strategiske fokus på kerneforretningen, som blev annonceret i selskabsmeddelelse nr. 6/2022 af 25. august 2022, vil fortsætte den kommende tid.

”Første skridt er at få økonomien tilbage på sporet, så vi skaber det nødvendige finansielle råderum til at kunne gribe relevante muligheder, der måtte byde sig. Vi skal derfor i første omgang styrke vores kerneforretning yderligere ved at lægge vores energi og udviklingskræfter der. Vi ønsker en generel fokusering af forlagets aktiviteter, så vi gør det, vi er bedst til: At udgive litteratur og læremidler af høj kvalitet og få det ud at leve på markederne.”





Direktionen i Gyldendal A/S udgøres herefter fortsat af administrerende direktør Hanne Salomonsen og finansdirektør (CFO) Peter Normann.







