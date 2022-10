Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2022

English Danish

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 27. oktober 2022 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2022.

Resultatet for perioden 1. januar - 30. september 2022 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 773,3 mio. kr. mod 439,0 mio. kr. sidste år (+76%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 132,6 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger er 121,7 mio. kr. bedre end sidste år.

Et resultat før skat på 41,1 mio. kr. mod -86,4 mio. kr. sidste år. Resultat før skat er 127,5 mio. kr. bedre end sidste år.

Et besøgstal på 2.502.000 gæster mod 1.432.000 sidste år (+75%).



”Jeg kan konstatere, at Tivoli har været i stand til at levere på et niveau, der kontinuerligt henover tre kvartaler har udviklet sig bedre end oprindeligt forventet. Gæster fra nær og fjern har kvitteret for oplevelser, der selv i Tivolis optik har været ud over det sædvanlige, og som tæller fejring af både Hendes Majestæt Dronningen og Tour-vinderen Jonas Vingegaard, og koncerter med verdensstjerner som Tom Jones, Barbara Hannigan og 50 Cent. Der er næppe udsigt til skyfri himmel, så langt øjet rækker, men midt i endnu et begivenhedsrigt kvartal med en spektakulær Halloween og en traditionsrig jul forude, glæder jeg mig, på Tivolis vegne, over udviklingen.”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2022 (uændrede)

Tivoli har haft en rigtig god sommersæson, som har oversteget både 2021 og de oprindelige forventninger til 2022 markant. Dette som følge af højere aktivitetsniveau for så vidt angår gæstetal samt benyttelse af Havens udbud.

Tivolis senest udmeldte forventning er en omsætning i niveauet 1.050 mio. kr. samt et overskud før skat i niveauet 60-85 mio. kr. (jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 af 15. august 2022). I resten af sommeren har aktivitetsniveau og resultater været overensstemmende med de seneste forventninger. På den baggrund fastholder Tivoli de udmeldte forventninger.

Tivolis forventninger til 2022 forudsætter, at der ikke sker en markant udvikling i Corona-situationen, som vil medføre nye restriktioner.

Med venlig hilsen



Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

