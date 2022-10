English Finnish

Digitalist Group Plc Managers’ transactions 30 October 2022 at 19:00

Digitalist Group Plc - Managers' Transactions

Digitalist Group Oyj - Managers' Transactions

Person subject to the notification requirement

Name: Turret Oy Ab

Position: Closely associated person

(X) Legal person

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer

Name: Paul Ehrnrooth

Position: Member of the Board

(2):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer

Name: Peter Eriksson

Position: Member of the Board

Issuer: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 20695/7/12

Transaction date: 2022-10-28

Venue not applicable

Instrument type: FINANCIAL INSTRUMENT LINKED TO A SHARE OR A DEBT INSTRUMENT

Instrument name: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2022/1

Nature of the transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 128766665 Unit price: 0 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 128766665 Volume weighted average price: 0 EUR ____________________________________________

Transaction date: 2022-10-28

Venue not applicable

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009008007

Nature of the transaction: SUBSCRIPTION

Transaction details

(1): Volume: 31400000 Unit price: 0.022 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 31400000 Volume weighted average price: 0.022 EUR

DIGITALIST GROUP PLC

For further information, please contact:

Digitalist Group Plc

Magnus Leijonborg, CEO,

tel. +46 7631 584 22,

magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Distribution:

Nasdaq Helsinki Ltd

Main media

https://digitalist.global

Attachment