Claus Sonberg til Statkraft

(Oslo, 31. oktober) Partner Claus Sonberg i analyse og rådgivingsselskapet Zynk AS blir ny kommunikasjonsdirektør i Statkraft.



Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, med en oppdatert strategi og ambisjon om å øke sin kraftproduksjon med opptil 50% fra i dag innen 2030.

- Muligheten til å bruke min erfaring og energi til å gjøre en positiv forskjell på to av de viktigste problemstillingene Europa står overfor det neste tiåret, energisikkerhet og klimakrisen, er en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Statkraft har tidligere vært en av mine største kunder. Det er et veldig fint selskap med utrolig flinke mennesker, som fortjener mer oppmerksomhet, anerkjennelse og engasjement for den viktige jobben de gjør for norsk verdiskaping og for klimaet, sier Sonberg.

Han får tittelen Senior Vice President Communication and Marketing med ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon og markedsføring i Statkraft. Han skal rapportere til konserndirektør for konsernstaber, Henrik Sætness og inngå i hans ledergruppe.

- Jeg er stolt og fornøyd med at vi klarer å tiltrekke oss en profil som Claus til en så viktig stilling for Statkraft. Energimarkedet og fornybarbransjen står i en svært krevende situasjon akkurat nå, samtidig som sektoren er avgjørende for den framtidige omstillingen Norge, Europa og verden skal gjennom. Det å informere og kommunisere godt er svært viktig for oss. Til å lede dette arbeidet og det fra før sterke kommunikasjonsteamet i Statkraft, har vi nå fått en av de mest erfarne og respekterte kommunikasjonsekspertene i landet, sier Henrik Sætness.

Sonberg tok initiativet til å etablere Zynk i 2010. Sonberg var før etableringen av Zynk kommunikasjonsdirektør og medlem av konsernledelsen i SAS Group i Stockholm. Før det var han Nordensjef og administrerende direktør i det internasjonale kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller. Sonberg startet sin karriere som pressekontakt og senere nyhetsreporter i TV 2. Han sitter i styret i TV 2 og Kreftforeningen og er styreleder i interiørarkitekturselskapet iark.

- Det har vært en fantastisk reise i Zynk. Jeg er veldig stolt av hva vi har skapt sammen. Vi har fått jobbe med de mest krevende kundene og problemstillingene, skapt store verdier og utviklet noen av bransjens beste rådgivere, sier Sonberg.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 20 land.

