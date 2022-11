FirstFarms A/S opjusterer forventningerne til årets resultat

English Danish

Som en følge af gode markedsforhold for afgrøder og mælk, samt høj effektivitet i alle driftsgrene, opjusterer FirstFarms A/S forventningerne til årets resultat. Indfries forventningerne bliver 2022-resultatet det bedste nogensinde.

De udmeldte forventninger løftes med 20 mDKK i bunden af de udmeldte forventninger og 10 mDKK i toppen. Spændet indsnævres således med 10 mDKK til et EBITDA på 110-140 mDKK mod tidligere 90-130 mDKK og EBIT på 65-95 mDKK mod tidligere 45-85 mDKK, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15/2022.

FirstFarms er lykkes med at holde omkostningerne nede samtidig med at afsætningspriserne har været stigende.

”Vores cirkulære drift og meget høje effektivitet i alle produktioner betyder, at vi har den nødvendige styr på elementerne i værdikæden. Vores forretningsmodel fungerer, hvilket også er en forudsætning for at vi evner at modstå de mange trusler og den usikkerhed markedet og vores omgivende miljø er præget af. Sidst men ikke mindst leverer alle vores medarbejdere et rigtigt godt stykke arbejde. Som følge af det gode resultat belønnes medarbejderne derfor også med udbetaling af en bonus,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Udmeldte forventninger 2022

mDKK



EBITDA



EBIT 2. november 2022 (selskabsmeddelelse nr. 24)

24. august 2022 (selskabsmeddelelse nr. 15)

23. marts 2022 (selskabsmeddelelse nr. 3) 110-140

90-130



80-120

65-95

45-85



35-75



