FORVIA Capital Market Day

Nanterre, le 3 novembre 2022

CAPITAL MARKETS DAY 2022

FORVIA DÉVOILE LE PLAN POWER25

CROISSANCE RENTABLE, GENERATION DE TRESORERIE

ET DÉSENDETTEMENT

Faurecia et HELLA, opérant conjointement sous le nom de FORVIA, organisent aujourd'hui leur premier Capital Markets Day commun à partir de 11h00, au cours duquel le Groupe présentera Power25, son nouveau plan à moyen terme visant à générer une croissance rentable, renforcer la génération de trésorerie et accélérer le désendettement du Groupe.

Après s'être engagé dans une profonde transformation qui a vu Faurecia devenir indépendant de Stellantis et réaliser l'acquisition transformante d'HELLA, le Groupe combiné est désormais bien positionné pour devenir un leader global dans les technologies de mobilité durable, en ligne avec sa mission nouvellement dévoilée : « We pioneer technology for mobility experiences that matter to people ».

Les ambitions du plan Power25 de FORVIA sont axées sur trois priorités stratégiques :

Une croissance des revenus tirée par l'innovation et le développement durable ;

L’amélioration de la rentabilité grâce à un contrôle rigoureux des coûts permettant d'abaisser structurellement le seuil de rentabilité ;

Une forte conversion des liquidités et une gestion active du portefeuille conduisant à accélérer le désendettement du Groupe.

Ces ambitions se traduisent par de nouveaux objectifs financiers pour 2025 (fondés sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, y compris ceux entre 3,5 et 6 tonnes en Asie vs. 89 millions en 2019, et tenant compte du programme de cession de 1 milliard d'euros qui doit être achevé d'ici à la fin de 2023) :

Chiffre d'affaires 2025 : environ 30 milliards d'euros

Marge opérationnelle 2025 : supérieure à 7% du chiffre d'affaires

Flux de trésorerie net 2025 : 4% du chiffre d'affaires

Ratio Dette nette / EBITDA ajusté au 31 décembre 2025 : inférieur à 1,5 fois

Au cours de son Capital Markets Day, FORVIA détaillera également les mesures prises dans le cadre de Power25 pour faire face aux perturbations conjoncturelles de 2023 – inflation élevée, hausse des prix de l'énergie et tensions persistantes, quoi qu’en voie d’amélioration, sur la chaîne d'approvisionnement. Le Groupe confirme le programme de cessions précédemment annoncé d'un milliard d'euros d'ici fin 2023. Ce programme, associé à un objectif de génération de flux de trésorerie net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires en 2023, contribuera à désendetter significativement le Groupe dès la fin 2023, en vue d'atteindre un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5 fois à la fin de 2025.

Patrick KOLLER, Directeur général de Faurecia, a déclaré :

« L'acquisition transformante de HELLA par Faurecia fait de FORVIA un nouveau leader mondial, prêt pour une croissance rentable et une forte création de valeur, même dans les conditions de marché complexes actuelles, grâce à un alignement parfait avec les moteurs de croissance du secteur automobile.

Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec le lancement de Power25, qui définit nos trois priorités stratégiques pour les années à venir : une croissance des ventes tirée par l'innovation et le développement durable ; une baisse du seuil de rentabilité et une amélioration de la rentabilité ; ainsi qu’une forte conversion des liquidités et une gestion active du portefeuille permettant d’accélérer le désendettement du Groupe après l’acquisition d’HELLA.

Nous adaptons également nos objectifs financiers à l'environnement macroéconomique et aux perspectives de l’industrie. Notre hypothèse de production automobile mondiale pour 2025 est maintenant révisée à 88 millions d'unités, soit 6 millions de moins par rapport à notre précédente hypothèse lors du Capital Markets Day de février 2021, principalement due aux conditions macroéconomiques difficiles entre 2021 et 2023. À cet égard, notre plan Power25 prévoit également des actions pour faire face aux vents contraires à court terme de 2023, avant que la production automobile mondiale ne reprenne sa croissance, soutenue par une demande non satisfaite.

Avec cette hypothèse de 88 millions d’unités produites en 2025 et en incluant le programme de cessions d’un milliard d’euros d’ici fin 2023 annoncé précédemment, nous visons un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 7 % en 2025, avec un bilan renforcé se traduisant par un ratio de levier financier inférieur à 1,5 fois l'EBITDA fin 2025.

FORVIA est déjà en marche vers ses objectifs et est en bonne voie de devenir un leader global dans les technologies de mobilité durable. En s’appuyant sur des technologies de pointe, FORVIA ambitionne ainsi d’apporter des solutions de mobilité novatrices et bénéfiques pour tous ».

Le Conseil d’administration de Faurecia, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 2 novembre et a revu ce communiqué de presse.

AMBITION FINANCIERE FORVIA 2025

Chiffres du Groupe 2021* 2025** Chiffre d’affaires 22,0 Md € c. 30,0 Md € Marge opérationnelle 5,6% du chiffre d'affaires >7% du chiffre d'affaires Flux de trésorerie net 1% du chiffre d'affaires 4% du chiffre d'affaires

(* chiffres pro-forma) (** fondés sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, y compris ceux entre 3,5 tonnes et 6 tonnes en Asie, et tenant compte de de l'effet du programme de cession de 1 milliard d'euros qui doit être achevé d'ici à la fin de 2023)

D’un point de vue financier, les actions priorisées sont les suivantes :

Désendettement : Grâce à l'amélioration de la génération de trésorerie et à la cession d'actifs non stratégiques, Faurecia réduira sa dette nette à environ 6 milliards d'euros fin 2025, contre 8,4 milliards d'euros au 30 juin 2022. Ceci représente un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x, contre 3,1x au 30 juin 2022.

FORVIA vise à générer un flux de trésorerie net libre cumulé de plus de 2,5 milliards d'euros entre le second semestre 2022 et 2025, pour atteindre 4% du chiffre d'affaires fin 2025, contre 1,5% en 2023. Pour y parvenir, le Groupe a lancé le plan "Manage by cash" combinant :

le renforcement de l’efficacité des dépenses de R&D ; une discipline accrue en matière de fonds de roulement, avec pour objectif une réduction opérationnelle d’au moins 150 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires entre 2022 et 2025, synergies comprises ; des dépenses d’investissement ciblées, avec pour objectif une réduction de 100 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires entre 2022 et 2025 ; une gestion financière active pour optimiser les taux d’intérêt à moyen terme ; un financement optimisé du développement des activités hydrogène.



FORVIA confirme également que son programme de cession d'un milliard d'euros d'ici fin 2023 est bien engagé, avec environ 30% annoncé à date et au moins une transaction additionnelle qui sera annoncée d’ici la fin de l’année.

Le Conseil d’administration de Faurecia, au cours de sa réunion du 2 novembre, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires de ne pas verser de dividende en 2023.

Réduction des coûts : FORVIA réduira activement ses coûts afin d'abaisser son seuil de rentabilité d’une production mondiale de 65 millions de véhicules en 2022 à 61 millions en 2025. Cet objectif sera principalement atteint à travers une réduction de 300 points de base des coûts fixes en pourcentage du chiffre d’affaires entre 2022 et 2025, dont deux tiers en efficiences opérationnelles et un tiers en coûts bruts de R&D et de frais généraux et administratifs. Ces mesures de réduction des coûts incluent les synergies et l'optimisation des coûts de Faurecia-HELLA, FORVIA étant en passe d'atteindre l'objectif annoncé de plus de 250 millions d'euros, dont 40% en 2023. Grâce aux mesures de couverture et ses propres efforts, FORVIA limitera également la croissance de sa facture énergétique à 1,8x en 2023 par rapport à 2021 et atténuera largement l'impact de l'inflation de 2023 en s’appuyant sur les clauses contractuelles existantes de répercussion des prix et à la poursuite des négociations avec les constructeurs automobiles.

LE RAPPROCHEMENT D’HELLA AVEC FAURECIA EST EN BONNE VOIE

L'acquisition d'HELLA par Faurecia a fait du groupe FORVIA le 7ème équipementier automobile. Il est ainsi renforcé par le leadership technologique reconnu d'HELLA dans des domaines tels que l'éclairage et l'électronique. HELLA poursuivra la stratégie qui lui a permis de bénéficier des principales tendances du marché en matière d'électrification et de gestion de l'énergie, de conduite sécurisée et automatisée et d'expériences numériques et durables du cockpit, tout en poursuivant l'internationalisation de ses activités.

La combinaison des opérations avec Faurecia se déroule harmonieusement, avec un impact positif significatif sur des activités telles que la mutualisation des achats et du go-to-market, la gestion immobilière et le partage des bonnes pratiques. Les exercices financiers ont été alignés et le reporting au niveau des activités ont été introduits chez HELLA. La collaboration s'accélère en particulier entre Faurecia Electronics et HELLA Electronics. Les synergies de coûts annoncées précédemment sont en bonne voie pour atteindre plus de 250 millions d'euros en 2025, avec des synergies de revenus s'élevant entre 300 et 400 millions d'euros. HELLA devrait bénéficier de 50% des synergies de revenus et de coûts identifiées.

HELLA prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros en 2021 à plus de 9,4 milliards d'euros en 2025, la marge opérationnelle EBIT ajustée passant de 6 % à plus de 8 % et le flux de trésorerie net de -1 % du chiffre d’affaires à environ 4 % du chiffre d'affaires sur la période, selon les principes comptables de HELLA.

Veuillez également vous référer au communiqué de presse publié séparément par HELLA aujourd'hui (le Capital Markets Day de FORVIA comprend la réunion d'analystes de HELLA, conformément à l'art. 55 du Règlement des transactions de la Frankfurter Wertpapierbörse FWB).

OBJECTIFS PAR ACTIVITE

Les ambitions de FORVIA dans le cadre de Power25 sont soutenues par les actions et les objectifs suivants, par Activité :

Activité Chiffre d’affaires Marge opérationnelle 2021 2025 2021-2025 2021 2025 Electronics* 3,5Md € >6,3Md € TCAC >+16% 4,9% 8% Interiors 4,6Md € >6,3Md € TCAC >+8% 4,1% 7% Seating 6,1Md € >8,0Md € TCAC >+7% 4,7% 7% Lighting 3,0Md € >4,3Md € TCAC +10% 1,8% >5% Clean Mobility 4,1Md € 4,8Md € TCAC +4% (seulement pour les opérations consolidées, c’est-à-dire excluant les revenus hydrogène à travers Symbio) 9,5% >10% Lifecycle Solutions 0,9Md € 1,2Md € TCAC +7% >12% >12%

(*Electronics est la combinaison de HELLA Electronics et Faurecia Electronics)

Electronics : combiner les forces pour une croissance rentable

FORVIA Electronics bénéficie de la forte complémentarité entre HELLA Electronics et Faurecia Electronics. Cette combinaison place FORVIA dans le top 3 des principaux moteurs de croissance automobile tels que l'électrification et la gestion de l'énergie, la conduite sûre et automatisée et les expériences numériques et durables du cockpit. Ses capacités logicielles (3 000 ingénieurs logiciels, deuxième plateforme d’applications automobiles après Google) permettent à FORVIA d'accroître sa rentabilité, soutenue par un réseau mondial de R&D de plus en plus axé sur les pays où les coûts sont les mieux optimisés et par une empreinte industrielle efficace.

FORVIA Electronics verra son chiffre d’affaires passer de 3,5 milliards d’euros en 2021 à plus de 6,3 milliards d’euros en 2025, avec l’innovation et le logiciel comme moteurs de croissance clés. La marge opérationnelle passera de 4,9% en 2021 à 8% en 2025 grâce aux synergies opérationnelles et à l'efficacité opérationnelle. Electronics bénéficiera également d'une amélioration du mix chez Faurecia Electronics, contribuant ainsi au redressement de sa rentabilité.

Interiors : s’appuyer sur sa position de numéro 1 mondial grâce au développement durable

En s'appuyant sur de fortes synergies avec l'éclairage et l'électronique, FORVIA vise à consolider sa position de numéro 1 mondial dans ses principales lignes de produits et à devenir le leader du marché des expériences numériques et durables du cockpit. Elle y parviendra grâce à une automatisation et une numérisation accrue des processus (Interiors 4.0), à une utilisation renforcée de matériaux durables et d'architectures légères, et à des fonctionnalités supplémentaires permettant une augmentation significative du contenu par véhicule pour une expérience utilisateur unique (activation de surface).

Le chiffre d'affaires d'Interiors passera de 4,6 milliards d'euros en 2021 à plus de 6,3 milliards d'euros en 2025, soit une surperformance par rapport au marché de plus de 500 points de base dans les véhicules électriques à batterie (BEV), grâce à la Chine et à l'Amérique du Nord, qui devraient afficher un TCAC supérieur à 15%. La marge opérationnelle passera de 4,1% à 7% grâce à l'optimisation des investissements, qui passeront de 3,4% du chiffre d'affaires en 2021 à 3,1% en 2025, à une meilleure gestion des stocks, à la massification de l'empreinte industrielle et à la sélectivité des prises de commandes.

Seating : renforcer le leadership en Structures tout en améliorant la rentabilité des sièges complets

FORVIA s'appuiera sur sa position de leader en matière d'innovation et de durabilité dans le domaine des sièges. Le groupe consolidera son leadership mondial dans les systèmes de structure de siège grâce à la montée en puissance continue des principaux constructeurs automobiles, ainsi que des architectures de sièges avant les plus compactes au monde. Dans le domaine des sièges complets, les offres Seat for Me et Seat for the Planet de FORVIA répondent à la demande d'expériences de sièges avancées, personnalisées, modulaires et durables, tout en créant de nouvelles opportunités sur le marché des pièces de rechange et de l'économie circulaire.

Les ventes de sièges passeront de 6,1 milliards d’euros en 2021 à plus de 8 milliards d’euros en 2025 pour un TCAC de plus de 7%. La marge opérationnelle passera de 4,7% en 2021 à 7% en 2025. Cet objectif sera atteint grâce à la massification de l'empreinte industrielle, à la gestion commerciale, au redressement des opérations du programme Seating dans le Michigan et à l'amélioration du mix des ventes, les structures représentant 43% des ventes (contre 35% en 2021).

Lighting : Retour à une rentabilité de référence avec de nouvelles activités liées aux véhicules électriques

FORVIA est positionné pour accélérer la croissance rentable de l'activité Lighting apportée par HELLA, tirant parti de sa complémentarité naturelle avec Interiors et Electronics. Les véhicules électriques représentent déjà 40 % du carnet de commandes et suscitent une demande accrue d'éclairage dans les intérieurs, les panneaux avant et arrière, les boucliers phygitaux et les applications de sécurité, suscitant un vif intérêt de la part des clients et des acquisitions au-delà des constructeurs automobiles allemands, en particulier en Amérique du Nord et en Chine.

Le chiffre d’affaires de Lighting passera de 3 milliards d'euros en 2021 à plus de 4,3 milliards d'euros en 2025. La marge opérationnelle passera de 1,8% en 2021 à plus de 5% en 2025, les gains de rentabilité provenant de la massification de l'empreinte industrielle, de la standardisation et de la sélectivité en matière de R&D et de dépenses d'investissement (avec une réduction de 20% du ratio dépenses d'investissement et R&D/chiffre d’affaires).

Clean Mobility : combiner les activités ULE génératrices de trésorerie avec la promesse d’avenir de l’hydrogène

Clean Mobility combine des activités matures et rentables dans le domaine des émissions ultra-faibles (ULE) avec des solutions prometteuses dans le domaine de l'hydrogène, qui constituent un élément clé de la mobilité zéro-émission. FORVIA est déjà positionné comme un leader dans le domaine de l'hydrogène, avec un chiffre d’affaires attendu de plus de 3,5 milliards d’euros en 2030. FORVIA est également en mesure de tirer parti d'opportunités commerciales rentables sur le marché ULE. Sa position de référence sur le marché permet à FORVIA de se concentrer sur la rentabilité, avec des ventes mondiales bien équilibrées et une base de clients diversifiée, ce qui lui permettra de faire passer sa part de marché de 26 % aujourd'hui à 30 % en 2030.

Clean Mobility augmentera son chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2021 à 4,8 milliards d'euros en 2025, la marge d'exploitation passant de 9,5 % en 2021 à plus de 10 % en 2025 et ULE parviendra à une marge de 12 %.

Hydrogen Solutions, qui combine les activités hydrogène de Faurecia avec celles de Symbio (coentreprise 50/50 avec Michelin, non consolidée dans FORVIA), atteindra le seuil de rentabilité entre 2027 et 2030. Les activités hydrogène de Faurecia et Symbio ont récemment été sélectionnées comme étant d’intérêt européen commun dans un projet nommé « IPCEI Hy2Use », préparé conjointement et notifié par 13 états membres, dont la France.

Lifecycle Solutions : mener la transformation

L'électrification des véhicules et le développement durable stimuleront la croissance de FORVIA Lifecycle Solutions, qui combine les activités du marché de la rechange, où FORVIA est un acteur européen de premier plan avec une portée mondiale, et les équipements spéciaux d'origine, où FORVIA figure parmi les trois premiers en Europe. La croissance robuste du marché de la rechange (4,8 % par an) et des équipements spéciaux d'origine (5,4 % par an) en fait des segments attrayants tout au long du cycle.

Les ventes de FORVIA Lifecycle Solutions passeront de 0,9 milliards d'euros en 2021 à 1,2 milliards d'euros en 2025 grâce à la croissance des véhicules électriques embarqués, à de nouveaux modèles de distribution, à des produits de vente croisée et à un meilleur accès régional. La marge opérationnelle restera supérieure à 12 % sur la période, notamment grâce à l'automatisation des processus et à l'optimisation de l’empreinte industrielle.

L'ESG, UN MOTEUR DE L’ENTREPRISE

En tant que leader du secteur automobile, FORVIA se concentre sur le développement durable et la responsabilité.

FORVIA est la première entreprise du secteur automobile ayant un objectif net zéro approuvé par le SBTi : devenir neutre en carbone pour les émissions scopes 1 et 2 d'ici 2025, réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) scope 3 de 45 % d'ici 2030 et atteindre des émissions de GES nettes zéro dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2045. La feuille de route CO 2 de FORVIA est en bonne voie, et sa facture énergétique ne sera multipliée que par 1,8 entre 2021 et 2023 grâce aux économies d'énergie et aux opérations de couvertures, comparativement à une croissance de 3,0 fois sans ces mesures.

FORVIA annonce également le lancement de MATERI’ACT, une nouvelle entité axée sur les matériaux durables, avec un chiffre d'affaires prévu de plus de 2 milliards d'euros en 2030 et une équipe de 400 personnes d'ici fin 2025.

En outre, FORVIA a fait de la diversité et de l'inclusion une priorité, avec un objectif de 35 % de femmes cadres en 2030, et de 30 % de femmes dans le Top 300 de l'entreprise en 2030.

En septembre dernier, Faurecia a été ajoutée à l’indice Euronext CAC 40 ESG®, comprenant les 40 sociétés de l’indice CAC® Large 60 qui démontrent les meilleures pratiques en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG).

FORVIA présentera sa feuille de route ESG lors d’un Sustainability Day le vendredi 4 novembre.

Le Capital Markets Day de FORVIA d’aujourd’hui et le Sustainability Day de demain se dérouleront au Dock Eiffel, 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis (France).

À propos de Faurecia

Faurecia, société du groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile. Avec 250 sites industriels, 39 centres de R&D et 111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, Faurecia opère dans quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Faurecia Electronics et Clean Mobility. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 Md€ de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie des indices CAC Next 20 et Euronext CAC 40 ESG®. www.faurecia.com

À propos de FORVIA

FORVIA, septième acteur mondial des technologies automobiles, rassemble les technologies complémentaires et les forces industrielles de Faurecia et HELLA. Avec près de 300 sites industriels, 75 centres de R&D et 150 000 collaborateurs, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié des constructeurs automobiles du monde entier en matière d’innovation et d’intégration. Le Groupe propose des solutions pour une mobilité sûre, durable, avancée et personnalisée. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement concentré sur l’avenir et la transformation de la mobilité. www.forvia.com





ANNEXES

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments :

un « effet de change » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « effet de périmètre » (acquisition/cession),

(acquisition/cession), et la « croissance à taux de change constants ».

Faurecia définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une « croissance organique ».

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges opérationnels non récurrents, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de restructuration et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts.

EBITDA AJUSTÉ

« L’EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + la dépréciation et l’amortissement des actifs. Afin d’être en parfaite conformité avec la réglementation de l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers), le Groupe utilisera ce terme d’« EBITDA ajusté » à partir du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (cela signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net/flux de trésorerie net

Le cash-flow net/flux de trésorerie net est défini comme suit : l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme suit : la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

