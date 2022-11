Offizielle Veranstaltungen zum E-Discovery Day 2022 angekündigt

French German

PORTLAND, Oregon (USA), Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams in Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurde, freut sich, in Zusammenarbeit mit der Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS), dem Electronic Discovery Reference Model (EDRM) und eDiscovery Today die ersten Webcasts und persönlichen Veranstaltungen für den 8. jährlichen E-Discovery Day am 1. Dezember 2022 anzukündigen.



Der E-Discovery Day ist eine jährliche Veranstaltung, bei der die e-Discovery-Branche zusammenkommt, um die zentrale und zunehmend an Bedeutung gewinnende Rolle zu feiern, die e-Discovery im rechtlichen Prozess spielt. Es handelt sich um eine branchenweite, anbieterneutrale Veranstaltung, die von Exterro ins Leben gerufen wurde und geleitet wird. Sie umfasst Schulungs- und Networking-Veranstaltungen vor Ort, Online-Webinare, CLE-Möglichkeiten, Social-Media-Gespräche und vieles mehr. In diesem Jahr wird jeder der vier Partner im Laufe des Tages ein lehrreiches Webinar sowie zahlreiche formelle und informelle persönliche Treffen veranstalten.

„Der E-Discovery Day bietet die Möglichkeit, von Branchenexperten zu lernen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Jedes Jahr nimmt eine größere Anzahl von Juristen am E-Discovery Day teil, und wir sind von unserem Angebot an Veranstaltungen und Webcasts begeistert“, so Bill Piwonka, CMO bei Exterro.

Zu den offiziellen Webinaren des diesjährigen E-Discovery Day gehören:

Exterro's jährlicher Judges Roundtable mit Us-amerikanischen Amts- und Bezirksrichtern, die sich über bewährte Verfahren zur Wahrung der Verteidigungsfähigkeit austauschen

mit Us-amerikanischen Amts- und Bezirksrichtern, die sich über bewährte Verfahren zur Wahrung der Verteidigungsfähigkeit austauschen EDRM bietet Einblicke in sein neues Special Masters and Discovery-Mediators -Bench Book

-Bench Book eDiscovery Today veranstaltet eine Podiumsdiskussion über die die 7 wichtigsten eDiscovery-Fälle des Jahres 2022

ACEDS und Hanzo diskutieren über den Stand der Kollaborationsdaten in der E-Discovery und in Rechtsstreitigkeiten

in der E-Discovery und in Rechtsstreitigkeiten Ein spezielles E-Discovery Day Kahoot unter der Leitung von David Greetham von PCForensics



Zusätzlich zu den virtuellen Veranstaltungen werden persönliche E-Discovery Day-Treffen mit Happy Hours, Trivia, Networking-Möglichkeiten und Golf an verschiedenen Orten im ganzen Land stattfinden, darunter Atlanta , Houston , New York City und Tampa .

Weitere Informationen über den E-Discovery Day finden Sie auf der Website zum E-Discovery Day .

